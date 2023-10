Scott Ritter: Israel steht vor einer „fast unmöglichen Aufgabe“ in Gaza

Von Scott Ritter

Israel hat in der vergangenen Woche eine Reihe von Bodenangriffen auf den Gazastreifen durchgeführt, die aufeinander aufbauten und in Umfang und Ausmaß zunahmen. Dies scheint Teil einer israelischen Strategie zu sein, die darauf abzielt, sich allmählich in eine Operation hineinzuentwickeln, die am Ende nur knapp einem Generalangriff auf den Gazastreifen gleichkommt.

Letztlich wird Israel jedoch höchstwahrscheinlich nicht in der Lage sein, die militärischen Kräfte der Hamas und anderer palästinensischer Widerstandskräfte, die den Gazastreifen verteidigen, zu besiegen. Israel wird entweder versuchen müssen, die Hamas durch eine Belagerung des Gazastreifens zu besiegen, oder es muss einen Großangriff auf den Gazastreifen starten, um das Gebiet von allen Hamas-Kämpfern zu säubern.

Die Geschichte zeigt, dass ein solcher Angriff äußerst schwierig zu bewerkstelligen sein wird.

Das Beispiel der Operation Hubertus, des letzten deutschen Angriffs auf Stalingrad, zeigt dies deutlich. Die Deutschen brachten Elemente von sieben Elitebataillonen der „Pioniere“ ein – Kampfingenieure mit umfassender Erfahrung in der städtischen Kriegsführung, die den Weg für frühere deutsche Siege in Rostow und Woronesch geebnet hatten. Die Pioniere waren Meister der militärischen Zerstörung, hoch qualifizierte Spezialisten für den Kampf von Haus zu Haus und den Einsatz von Sprengstoff und Flammenwerfern. Etwa 1.800 dieser Elite-Sturmtruppen wurden für den letzten Vorstoß zusammengestellt, um die verteidigenden sowjetischen Soldaten aus Stalingrad zu vertreiben.

„Am ersten Tag des Einsatzes hatten die Pioniere fast 30 % Verluste zu beklagen. Nach mehreren Tagen erbitterter Kämpfe wurden die Pioniere weniger als 100 Meter vor ihrem Ziel aufgehalten. Ihre Truppen erlitten jedoch 60-70 % Verluste und konnten nicht weiter vorrücken.“

Die Operation Hubertus war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In einem Bericht über die Kämpfe heißt es: „Das ständige Bombardement und der Artilleriebeschuss schufen ein Schlachtfeld, auf dem die sowjetischen Verteidiger weitgehend im Vorteil gegenüber den angreifenden Deutschen waren. Die Trümmer- und Kraterfelder waren perfekt für Verteidigungsaktionen ausgelegt und konnten mit relativ geringem Aufwand verbessert werden. Außerdem boten sie den allgegenwärtigen sowjetischen Scharfschützen ein reichhaltiges Jagdrevier.“

Ähnliches gilt für die Angriffe der Alliierten auf Monte Casino in Italien im Frühjahr 1944. Ein massives Bombardement aus der Luft zerstörte eine Abtei aus dem 6. Deutsche Fallschirmjäger gruben sich in den Trümmern ein und wehrten monatelang erfolgreich wiederholte Angriffe ab. Es besteht kein Zweifel daran, dass die exzessive Bombardierung von Monte Casino letztlich die Positionen der deutschen Verteidiger stärkte.

In der Schlacht um Iwo Jima brauchten die US-Marines mehr als einen Monat, um die winzige Insel zu sichern, vor allem weil die Japaner rund 18 Kilometer lange Tunnel in die 21 Quadratkilometer große Insel gegraben hatten, von denen einige mehr als 70 Meter unter der Erde lagen, aus denen sie schweren Bomben- und Granatenangriffen trotzten, um dann aus dem Hinterhalt die vorrückenden Marines anzugreifen.

Wenn man die oberirdischen Trümmer von Monte Casino mit dem unterirdischen Tunnelnetz von Iwo Jima kombiniert, könnte man sich das höllische Szenario vorstellen, das Israel in Gaza erwartet.

Die über 500 Kilometer langen Tunnel, die unter den 360 Quadratkilometern des Gazastreifens gegraben wurden, sind zweckgebunden und dienen als Transportkorridore, Kommandozentralen, Nachschubdepots, Schlafsäle und Krankenhäuser, Verteidigungsstellungen und zur Unterstützung von Offensivaktionen. Einfach ausgedrückt: Es hat noch nie eine Militäroperation gegen ein Ziel gegeben, wie es die Hamas im Gazastreifen darstellt.

Israel hat eine kleine Anzahl seiner Elitespezialkräfte für die Durchführung von Operationen mit begrenztem Umfang in einer unterirdischen Umgebung ausgebildet. Diese Operationen, bei denen es in der Regel um die Rettung von Geiseln oder um direkte Aktionen (d. h. die Ausschaltung eines hochwertigen Ziels) geht, werden unter sehr kontrollierten Bedingungen durchgeführt, wobei die angreifenden Kräfte nur dann vorgehen, wenn die Umstände ein günstiges Ergebnis erwarten lassen. Daher sind die Erfahrungen dieser Truppen kontraproduktiv, wenn es darum geht, Wissen an die konventionellen Streitkräfte weiterzugeben, die die Hauptlast eines israelischen Angriffs auf Gaza tragen würden.

„Allein der Versuch, sich in den mit Schutt übersäten Straßen von Gaza zurechtzufinden, wird für die israelischen Truppen eine nahezu unmögliche Aufgabe sein. Sie werden nur langsam vorankommen, und die israelische Infanterie wird zu Fuß operieren müssen, was sie dem Beschuss durch Scharfschützen und Hinterhalte aussetzt. Die israelischen Fahrzeuge werden eingekesselt sein und nicht manövrieren können, sodass sie anfällig für Minen, improvisierte Sprengsätze und Panzerabwehrwaffen sind. Eine enge Luftunterstützung wird unter diesen Umständen sehr schwierig sein, wodurch Israels größter Vorteil neutralisiert wird.“

Wenn Israel seine oberirdischen Aktionen nicht mit gleichzeitigen Bemühungen zur Ausschaltung der unterirdischen, auf Tunneln basierenden Verteidigungsanlagen der Hamas synchronisiert, wird die Situation oberirdisch noch prekärer, wenn die Hamas aus den Tunneln hinter den israelischen Streitkräften hervorkommt, sie abschneidet und ihnen schwere Verluste zufügt. Aber Israel wird im Untergrund weitgehend blind operieren und ein Tunnelnetz erkunden, das von der Hamas zum Schutz vor solchen Bemühungen angelegt wurde. Am besten wäre es, wenn Israel einfach die Tunneleingänge ausfindig machen und versiegeln würde, sodass die Hamas-Truppen im Untergrund an Durst, Hunger, Sauerstoffmangel oder Krankheiten sterben könnten. Dies würde jedoch die Besetzung jedes einzelnen Quadratmeters der Stadt erfordern, was sowohl aus logistischer als auch aus operativer Sicht ein enormes Problem darstellt. Außerdem würden dadurch mehr israelische Streitkräfte in Mitleidenschaft gezogen, was zu einem dramatischen Anstieg der Opferzahlen führen würde.

Durch die Art und Weise, wie Israel auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober reagiert hat, ist es buchstäblich in eine Falle getappt, die von der Hamas entworfen wurde, um jeden israelischen Vorstoß zu vereiteln. Die israelischen Streitkräfte sind weder ausgebildet, ausgerüstet, organisiert noch motiviert, die Art von brutalem, blutigem und körperlich anstrengendem Kampf zu führen, die erforderlich sein wird, um die Hamas über und unter der Erde in Gaza zu besiegen. Die israelische politische und militärische Führung hat sich mit ihrer aggressiven Sieger-Rhetorik selbst in die Enge getrieben. Doch nun, da es an der Zeit ist, den Preis für ihre kollektiven Äußerungen zu zahlen, stellt sich die Frage: Ist Israel bereit und in der Lage, diesen Preis zu zahlen?

Die Antwort lautet wahrscheinlich nein. Israel hat den Sieg als Voraussetzung für die totale Niederlage der Hamas als militärische Organisation definiert. Dies ist höchstwahrscheinlich ein unmögliches Unterfangen. Die Hamas wird daher als Sieger hervorgehen, indem sie einfach überlebt. Angesichts der starken Verteidigungsposition, in der sich die Hamas aufgrund ihres immensen Tunnelnetzes und der durch israelischen Beschuss zerstörten städtischen Umgebung befindet, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Hamas in der Lage sein wird, einen konzertierten israelischen Angriff abzuwehren, bis sich die israelischen Verteidigungskräfte wie die deutschen Pionierbataillone in Stalingrad auf dem Schlachtfeld erschöpfen.