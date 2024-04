Scott Ritter: Israelischer Angriff auf iranisches Konsulat! Es könnte die Welt ins Chaos stürzen.

Am vergangenen Montag griff Israel das Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus (Syrien) an und tötete 16 Menschen, darunter einen hochrangigen Kommandeur der IRGC Quds Force. Am selben Tag griffen IDF-Drohnen drei Fahrzeuge der World Central Kitchen in Gaza an und töteten sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Scott Ritter erklärt gegenüber Sputnik, wie diese Ereignisse zusammenhängen.

„Innerhalb einer Woche wurde die Welt Zeuge von zwei vorsätzlichen Verletzungen des Völkerrechts und der Normen und Standards zivilisierter Nationen durch den Staat Israel“, kommentierte Scott Ritter, ehemaliger UN-Waffeninspekteur und pensionierter Geheimdienstoffizier des US-Marine Corps, die beiden Angriffe vom 1. April in Syrien und Gaza.

Der Angriff in Damaskus richtete sich angeblich gegen hochrangige Offiziere des IRGC, die in Syrien operierten. „Aber die Tatsache, dass Israel diese Offiziere als legitime Ziele betrachtet, gibt ihm nicht das Recht, den Schutz zu verletzen, der diesen Strukturen gewährt wird. Diplomatische Immunität ist eine Realität, und diese Gebäude (Konsulate, Botschaften) genießen die Unverletzlichkeit, den Schutz des Völkerrechts, und Israel hat sich entschieden, dies zu verletzen“, betonte Ritter.

Die Folgen des Angriffs auf die Botschaft „sind bisher nicht abzusehen … aber wenn man Israels eigene Reaktion und Erwartungen zugrunde legt, könnten sie ziemlich schwerwiegend sein. Und das könnte nicht nur die Region, sondern die ganze Welt in Chaos, Aufruhr und Konflikt stürzen, nur weil Israel beschlossen hat, sich über das Gesetz zu stellen“, warnte der Beobachter.

Was die Angriffe auf Fahrzeuge der World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen betrifft, glaubt Ritter nicht an die israelischen Beteuerungen, es habe sich um Zufälle gehandelt.

Das war kein Unfall. Die Israelis sagen, es war ein Fehler, ein Unfall. Aber das war es nicht. Diese Entwicklungshelfer fuhren auf einer Route, die dem israelischen Militär vorher mitgeteilt und genehmigt worden war. Sie waren in drei klar gekennzeichneten Fahrzeugen unterwegs. Und der Angriff, der stattgefunden hat, war kein einmaliger „Unfall“. Es waren drei gezielte Angriffe mit dem Ziel, alle Mitglieder des WCK-Konvois zu töten und keine Überlebenden zurückzulassen. Und es gab keine Überlebenden, betonte Ritter.

Sofort kehrten die Schiffe mit den Hilfsgütern um und weigerten sich, ihre lebenswichtige Ladung im Gazastreifen zu löschen, aus Angst, von Israel angegriffen zu werden. Israel hat sein Ziel erreicht. Es terrorisiert und schüchtert die internationalen Hilfsorganisationen ein, damit sie nicht die Hilfe leisten, die für die Aufrechterhaltung des Lebens im Gaza-Streifen notwendig ist, denn nur darum geht es bei der israelischen Politik im Gaza-Streifen“, sagte Ritter.

Ritter geht davon aus, dass die israelischen „Verbrechen“ und die „vorsätzliche“ Gesetzlosigkeit weitergehen werden, solange Tel Aviv keine Konsequenzen für sein Handeln tragen muss und solange die Regierung von Benjamin Netanjahu an der Macht bleibt.

„Diese Verbrechen werden weitergehen, solange Israel ohne Konsequenzen handeln darf – solange die Vereinigten Staaten Israel im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen diplomatisch decken – solange die Welt bereit ist, die Augen vor den Verbrechen der Regierung von Benjamin Netanjahu zu verschließen. Die Lösung für dieses Problem ist klar: Die Regierung von Benjamin Netanjahu muss gehen und in Israel muss eine neue Regierung eingesetzt werden, die das Völkerrecht respektiert, vor allem aber das Recht eines freien und unabhängigen palästinensischen Volkes, in einem palästinensischen Staat zu leben, der nicht länger von der illegalen Besatzung durch israelische Soldaten und Siedler verbrannt wird“, so Ritter abschließend.