Wladimir Putins erfolgreiche Diplomatie in Vietnam und anderen ASEAN-Ländern schwächt die Position der USA in der Region.

SCOTT RITTER:

“Russland unter Wladimir Putin war eine Nation, die lange Zeit eine Partnerschaft mit dem Westen anstrebte. Russland hat sich immer als Partner des Westens gesehen und fühlt sich jetzt durch die Ereignisse in der Ukraine und das Verhalten des Westens vom Westen besonders betrogen.

Was Wladimir Putin mit seiner Ostasienreise signalisiert hat, ist, dass die Partnerschaft vorbei ist. Einer der Schlüsselbereiche dieser Partnerschaft war die Art und Weise, wie Russland mit den Vereinten Nationen, mit China und anderen zusammengearbeitet hat, um Druck auf Nordkorea auszuüben, damit es sein Atomwaffenprogramm aufgibt. Russland war kein Befürworter des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms, da es gegen die russischen Prinzipien der Nichtverbreitung von Kernwaffen verstieß. Russland hatte viele der gegen Nordkorea verhängten Sanktionen unterstützt.

Doch nun, da Russland selbst Sanktionen ausgesetzt ist und feststellen muss, dass der Westen nicht an fairen Lösungen interessiert ist, sondern die Sanktions- und sogenannten Konsensbildungsprozesse nutzt, um Nationen zu zerstören und Ergebnisse zu erzielen, die nur den USA nützen, hat sich Russland abgewandt und erklärt, es sei vorbei.

Russland hat sich auf eine Ebene mit Nordkorea eingelassen, die die Amerikaner nicht ganz verstehen. Es handelt sich um ein strategisches Engagement, das alles verändert.

Eines der Probleme Nordkoreas war die Nahrungsmittelknappheit. Sie hatten ein großes Problem mit ihrem Agrarsektor, und ein erheblicher Teil ihrer Arbeitskräfte war mit sehr ineffizienten landwirtschaftlichen Praktiken beschäftigt, die oft scheiterten und zu Hungersnöten führten.

Die Nordkoreaner werden nie wieder hungern – Russland wird ihre Nahrungsmittelversorgung garantieren. Dadurch wird ein erheblicher Teil der Arbeitskräfte freigesetzt, die jetzt gut ernährt und in eine expandierende Industrie integriert werden können, die vollständig in die russische Industrie integriert ist, die seit der Verhängung der Sanktionen durch den Westen floriert. Dies betrifft sowohl die Rüstungsindustrie als auch die zivile Industrie.

Das wird Nordkorea radikal verändern. Nordkorea wird nie mehr dasselbe sein.

Die Ironie ist, dass es ein amerikanischer Präsident gewesen sein könnte, der durch die Straßen von Pjöngjang gefahren ist. Donald Trump hat versucht, ein Ergebnis zu erzielen, das Nordkoreas Atomwaffen beseitigt, Nordkorea integriert und dem Land eine solche wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht hätte, während Russland diese wunderbare geopolitische strategische Chance verwehrt geblieben wäre.

Aber Trump scheiterte, verraten von John Bolton und Mike Pompeo. Joe Biden weigerte sich, den Staffelstab zu übernehmen, obwohl Kim Jong-un ihn ihm entgegenstreckte und sagte: Bitte, bitte, bitte, gehen Sie mit uns in diese Richtung.

Statt eines denuklearisierten Nordkoreas haben wir nun ein Nordkorea, das über hoch entwickelte ballistische Raketen mit Atomsprengköpfen verfügt, die immer besser werden. Wladimir Putin hat zugesagt, Technologie und Waffensysteme zu liefern, die Nordkorea stärken werden. Nordkoreas nukleare Abschreckung wird so stark werden, dass jede amerikanische Prävention unmöglich wird.

Einen amerikanischen, südkoreanischen oder japanischen Sieg über Nordkorea wird es nicht mehr geben. Nordkorea ist jetzt ein strategischer Verbündeter Russlands – wer gegen Nordkorea in den Krieg zieht, zieht auch gegen Russland in den Krieg.

Es gibt ein berühmtes oder berüchtigtes Foto, je nach Standpunkt, das die koreanische Halbinsel zeigt. Es wird oft benutzt, um sich über Nordkorea lustig zu machen, indem man das helle Südkorea und das dunkle Nordkorea zeigt, mit nur einem kleinen Punkt, der Pjöngjang markiert. In drei Jahren wird Nordkorea so hell erleuchtet sein wie nie zuvor.

Das ist transformativ und ermächtigend, denn Wladimir Putin hat mit einem Schlag die trilaterale Allianz zerstört, die die USA mit Japan und Südkorea aufbauen wollten. Japan und Südkorea erkennen nun, dass Nordkorea nicht nur nicht verschwindet, sondern stärker denn je wird. Wenn Japan und Südkorea in dieser Region überleben wollen, müssen sie anfangen, mit Nordkorea Geschäfte zu machen.

Das ist eine fundamentale Veränderung. Dann ging Putin nach Vietnam. Das Wichtige an Vietnam ist, dass es von den USA umworben wurde. Wir haben versucht, unsere Beziehungen zu Vietnam über die ASEAN-Organisation zu stärken. Mit dem Empfang von Wladimir Putin hat Vietnam dem Westen gesagt: ‘Ihr könnt nicht auf uns zählen, wir sind nicht bei euch. Wir sind bei diesen Leuten. Das sind die Leute, mit denen wir zusammen sein wollen.

Das ist eine Anerkennung von Vietnam, und jetzt sehen wir, dass Malaysia, ein anderes ASEAN-Land, sagt: ‘Hey, wir wollen den BRICS beitreten. Vietnam wird BRICS beitreten wollen. Jeder wird BRICS beitreten wollen.

BRICS ist ein Forum, das das Spiel verändert, und Wladimir Putin ist natürlich der Vorsitzende des diesjährigen BRICS-Treffens. Wladimir Putin führt die Bemühungen an.

Was er getan hat, ist, Russlands Markenzeichen im Pazifik zu setzen, genauso wie er es in Afrika getan hat. Heute ist Russland eine dominierende Macht im Pazifik. Das sollte Amerikas Dreh- und Angelpunkt im Pazifik sein. Das sollte unsere Region in der Welt sein.

Und Russland sagte: ‘Nicht heute, Charlie.'”

