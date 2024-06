Die Antwort aus den USA: “Sie werden zum Abschlachten geschickt”.

Wenige Tage nach der Unterzeichnung des Verteidigungspaktes zwischen Russland und Nordkorea kündigt Pjöngjang die Entsendung von Truppen in die Ukraine an.

War News 24/7 hat den nordkoreanischen Aufmarsch bereits im März enthüllt.

Es wird erwartet, dass die nordkoreanischen Truppen im nächsten Monat das Schlachtfeld erreichen. Nach Angaben der Zentralen Militärkommission Nordkoreas werden sie innerhalb weniger Wochen nach Donezk geschickt, um Russlands Krieg mit der Ukraine zu unterstützen.

Andere Quellen sprechen von einer Division der nordkoreanischen Armee. Es ist sehr wahrscheinlich, dass erst die Pioniereinheit und dann die Division folgen werden.

So oder so wird die Entwicklung für die Ukrainer ein Alptraum sein.

Nach Angaben von War News 24/7 war Nordkorea bereit, seinen 50.000 Soldaten in der Ukraine im Austausch gegen Nukleartechnologie ICBMs und Satelliten aus Russland zu überlassen.

Natürlich würden diese Kräfte die sowjetische Artillerie der nordkoreanischen ED zur Verfügung stellen, die “begrenzt” ist.

Dieser Schritt scheint Moskaus Antwort auf Bidens Entscheidung zu sein, US-Streitkräfte in der Ukraine zu stationieren.

ALARM | Eine Division der nordkoreanischen Armee soll in wenigen Wochen nach Donezk in der Ukraine entsandt werden, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu unterstützen (Zentrale Militärkommission Nordkoreas).

Nordkorea wird eine Pioniereinheit in das von Russland besetzte Donezk entsenden

Das Pentagon weist auf die Möglichkeit hin, dass nordkoreanische Truppen als „Kanonenfutter“ dienen könnten, wenn sie in die Ukraine einmarschieren.

Der Militärpakt, der von beiden Staaten während des Besuchs des russischen Präsidenten in Nordkorea unterzeichnet wurde, besagt:

Wenn eine Seite von einem oder mehreren Staaten mit Krieg überzogen wird, wird die andere Seite mit allen Mitteln militärische und andere Hilfe leisten.

Am 19. Juni sagte Putin bei seinem Besuch in Nordkorea

“Nordkorea wird sich nicht am Krieg in der Ukraine beteiligen”.

Nordkorea hat seit dem Treffen der beiden Staatschefs in Russland im September bereits fast zwei Millionen Artilleriegranaten, Raketen für russische Mehrfachraketen und ballistische Raketen zur Unterstützung der russischen Streitkräfte geliefert.

Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte auf einer Pressekonferenz am 25. Juni, dass die nordkoreanischen Truppen zum Massaker geschickt würden und stellte die Logik ihrer Mission infrage.

“Ich denke, wenn ich im nordkoreanischen Militärkommando wäre, würde ich meine Optionen infrage stellen, meine Streitkräfte in einen illegalen Krieg gegen die Ukraine zu kaufen; wir haben gesehen, welche Art von Verlusten die russischen Streitkräfte erlitten haben”. Fügte der Der stellvertretende US-Außenminister Kurt Campbell hinzu.

Nordkorea erwartet von Russland Technologie für nukleare Langstreckenraketen im Austausch für Artilleriegranaten!

Das unterzeichnete Abkommen über strategische Partnerschaft enthält ein viertes Kapitel, das gegenseitigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf eines der Länder durch eine dritte Partei vorsieht. Gleichzeitig sieht sich Russland, wie Kim Jong Un betonte, bereits einer Aggression des gesamten NATO-Blocks ausgesetzt.

Der US-Abgeordnete Michael Waltz, der Florida im Repräsentantenhaus vertritt, kommentierte das Abkommen mit den Worten, es sei eine schlechte Nachricht sowohl für die Ukraine als auch für die Vereinigten Staaten. Waltz, ein Veteran des Afghanistan-Krieges, fügte hinzu:

Nordkorea hat 70 Jahre lang Waffen gelagert – Raketen, viele Raketen. Russland wird uneingeschränkten Zugang zu all diesen Waffen haben, einschließlich ballistischer Raketen. Und Nordkorea hat ein eigenes Interesse daran, denn es wird fortgeschrittene russische Raketen- und Nukleartechnologie, Technologie und Verstärkung im Rahmen des Weltraumprogramms erhalten. Und es wird all dies gegen die ganze Welt einsetzen können.

Waltz bezeichnete das Abkommen zwischen Russland und der DVRK als Allianz des Bösen.

Der republikanische Abgeordnete setzte seine Argumentation fort und kritisierte die US-Regierung. Die Biden-Administration habe nichts unternommen, um die Verwirklichung der “Allianz des Bösen” zu verhindern.

Die Regierung hebe nur die Schultern. Alles, was sie in diesem Fall tun können, ist, neue offene Kontrollen für die Ukraine zu unterzeichnen. Wenn man gegen diese Position ist, wird man sofort als Putins “Arzt” bezeichnet.

Das ist oberflächlichstes strategisches Denken.

Der Vertrag erwähnt den aktuellen Krieg nicht. Doch Pjöngjang will seine Ingenieure in die besetzten Gebiete der Ukraine schicken, um dort Wiederaufbauarbeiten zu leisten, berichtete Reuters unter Berufung auf den südkoreanischen Fernsehsender Chosun.

“Die Soldaten, die in die Ukraine geschickt werden, werden wahrscheinlich als ausländische Arbeiter dienen, um hartes Geld für Nordkorea zu verdienen, dessen Wirtschaft durch internationale Sanktionen erdrosselt wird”, so der Bericht von TV Corun.

Pjöngjang liefert seit 2023 Waffen an Russland, hat aber nie Truppen in nennenswerter Zahl in einen Konflikt jenseits der koreanischen Halbinsel geschickt.

Im Februar erklärten die ukrainischen Behörden, sie hätten mindestens 20 nordkoreanische ballistische Raketen abgeschossen, die von Russland während massiver Angriffe auf die Ukraine abgefeuert worden waren.

Nordkorea hat seit letztem Herbst mehr als 11.000 Container Munition an Russland geliefert, berichtete die Washington Post.

Die Zentrale Militärkommission Nordkoreas hat angekündigt, dass Nordkorea seine Streitkräfte mit der russischen Armee verbünden wird. Als Teil der Militärallianz zwischen Nordkorea und Russland soll die Pioniereinheit der nordkoreanischen Armee in das noch von Russland besetzte Donezk in der Ukraine entsandt werden. Die Entsendung soll bereits im kommenden Monat erfolgen. Man wird mit der Pioniereinheit der nordkoreanischen Armee beginnen, um zu sehen, wie der Westen reagiert.

Der Westen wird wahrscheinlich nur protestieren. Einen Monat später werden die nordkoreanischen Soldaten direkt gegen die Ukrainer kämpfen. Und der Westen?