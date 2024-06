Trump versetzt Joe Biden einen vernichtenden letzten Schlag und die Trump – Biden Debatte vom 28.06.2024 komplett in Deutsch

Von Vigilant Fox

Die Schlagzeilen sind da, und es sieht nicht gut aus für “Sleepy Joe”.

Die Linke ist in vollem Panikmodus, nachdem Joe Biden auf der Debattenbühne vor zig Millionen amerikanischer Wähler zusammengebrochen ist. Mediaite fordert, Joe Biden solle “aussteigen”, und Business Insider schreibt bereits Artikel über Bidens möglichen Ersatz.

Selbst CNN gibt zu: “Wir haben ein Problem”.

Der Höhepunkt der Debatte kam in den letzten zwei Minuten, als Trump mit einem verheerenden Zwei-Minuten-Schlag Bidens politische Zukunft für immer beendete.

“Alles, was er tut, ist, unser Land unsicher zu machen, indem er Millionen und Abermillionen von Menschen ins Land strömen lässt”, erklärte Trump und wies auf das Chaos an der Grenze hin. Er betonte die Unordnung im Militär und erklärte: “Unser Militär respektiert ihn nicht. Wir stehen in Afghanistan wie Trottel da”.

Trumps bissige Bemerkungen hörten damit nicht auf: “Das ganze Land explodiert wegen Ihnen, weil sie Sie nicht respektieren … und sie respektieren Sie in der ganzen Welt nicht”, klagte er an.

Wie so viele Politiker ist auch dieser Mann nur ein Jammerlappen. Er sagt: “Wir wollen dies tun, wir wollen jenes tun, wir wollen diese und jene Steuer abschaffen.” Aber er tut nichts. Alles, was er tut, ist, unser Land unsicher zu machen, indem er Millionen und Abermillionen von Menschen ins Land strömen lässt. Unser Militär hat keinen Respekt vor ihm. Wir stehen in Afghanistan wie Idioten da. Wir haben Israel nicht aufgehalten. Das war eine so schreckliche Sache. Das wäre nie passiert. Es hätte nie passieren dürfen.

Der Iran war pleite. Jeder, der mit dem Iran Geschäfte machte, einschließlich China, konnte keine Geschäfte mit den Vereinigten Staaten machen. Sie haben alle bestanden. Der Iran war pleite. Er hatte kein Geld für die Hamas oder die Hisbollah für den Terror, überhaupt kein Geld. Noch einmal: Die Ukraine hätte nie entstehen dürfen. Er redet über all diese Dinge, aber er hat es nicht getan.

Seit dreieinhalb Jahren leben wir in der Hölle. Wir haben die Palästinenser und alle anderen, die überall randalieren. Sie sprechen von Charlottesville. Das hier ist 100 Mal Charlottesville, tausend Mal. Das ganze Land explodiert deinetwegen, weil sie dich nicht respektieren. Sie müssen ihren Präsidenten respektieren, und sie respektieren euch nicht in der ganzen Welt.

Was wir getan haben, war unglaublich. Wir haben das Militär wiederaufgebaut. Wir haben die größte Steuersenkung in der Geschichte und die größte Senkung der Regulierung in der Geschichte. Der Grund, warum er Arbeitsplätze hat, ist, dass ich die Vorschriften, die Arbeitsplätze schaffen, abgeschafft habe. Aber er führt viele dieser Vorschriften für all die Dinge wieder ein, die wir getan haben.

So etwas hat es noch nie gegeben, nicht einmal aus medizinischer Sicht. Wir können jetzt weltraumtaugliche Materialien ausprobieren, anstatt dafür nach Asien oder Europa zu gehen. Wenn man unheilbar krank ist, kann man sich jetzt etwas besorgen. Man unterschreibt ein Dokument. Sie haben 42 Jahre lang versucht, es zu bekommen. Was wir für das Militär getan haben, war unglaublich: Wir haben unseren Soldaten die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu versorgen, anstatt drei Monate auf einen Arzttermin zu warten, und sie können sich selbst versorgen. Deshalb hatte ich auch die höchste Zustimmungsrate in der Geschichte der VA.

All diese Dinge machen deutlich, dass wir uns in einer scheiternden Nation befinden, aber sie wird nicht mehr scheitern. Wir werden sie wieder großartig machen.

Die komplette Debatte:

