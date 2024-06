Sie verwenden im Labor gezüchtete menschliche Gehirne, sogenannte “Organoide”, um Computer zu betreiben

Von Tyler Durden

Verfasst von Michael Snyder über TheMostImportantNews.com,

Als ich anfing zu recherchieren, konnte ich kaum glauben, dass dies wahr ist. Ein Schweizer Unternehmen mit dem Namen “Final Spark” hat einen bizarren hybriden Biocomputer konstruiert, der im Labor gezüchtete menschliche Miniaturgehirne mit herkömmlichen elektronischen Schaltkreisen kombiniert. Dieser Ansatz spart im Vergleich zu normalen Computern außerordentlich viel Energie, aber es gibt ein großes Problem. Die im Labor gezüchteten menschlichen Miniaturgehirne nutzen sich ständig ab und sterben, so dass die Wissenschaftler immer wieder neue züchten müssen, um sie zu ersetzen.

Stammzellen, die aus menschlichem Hautgewebe stammen, werden verwendet, um die 16 kugelförmigen Gehirn-“Organoide” zu erzeugen, auf die das System angewiesen ist. Ich weiß, dass sich das wie etwas aus einem schlechten Science-Fiction-Film anhört, aber es passiert tatsächlich.

Die Wissenschaftler von Final Spark nennen ihren Hybridcomputer “Neuroplatform”, und es wird berichtet, dass er nur “einen Bruchteil der Energie verbraucht, die für einen herkömmlichen Computer benötigt wird”…

Das Schweizer Technologie-Startup FinalSpark verkauft jetzt Zugang zu Biocomputern, die bis zu vier winzige, im Labor gezüchtete menschliche Gehirne mit Siliziumchips kombinieren. Diese neue Bioprozessor-Plattform mit dem Namen Neuroplatform verwendet kleine Versionen menschlicher Gehirne für die Computerarbeit anstelle von Siliziumchips. Nach Angaben des Unternehmens können 16 dieser Mini-Gehirne auf der Neuroplatform untergebracht werden und verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie, die für eine herkömmliche Anlage benötigt wird. Die Plattform, die derzeit von neun Einrichtungen genutzt wird, integriert Hardware, Software und Biologie, um ein energieeffizientes und leistungsstarkes Verarbeitungssystem zu schaffen.

Dieser “Durchbruch” wird als Möglichkeit zur Einsparung einer gigantischen Menge an Energie gepriesen.

Aber was ist mit den im Labor gezüchteten menschlichen Gehirnen, die zum Betrieb der Neuroplattform versklavt werden?

Jedes der 16 Mini-Gehirne besteht aus etwa 10.000 lebenden Neuronen, die durch ein “Mikrofluidiksystem, das die Zellen mit Wasser und Nährstoffen versorgt”, am Leben erhalten werden…

Die Online-Plattform von FinalSpark integriert nicht einfach nur biologische Konzepte in die Datenverarbeitung, sondern “zapft” kugelförmige Cluster aus im Labor gezüchteten menschlichen Gehirnzellen an, die Organoide genannt werden. Insgesamt 16 Organoide sind in vier Arrays untergebracht, die mit jeweils acht Elektroden und einem Mikrofluidiksystem verbunden sind, das die Zellen mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Der Ansatz, der als Wetware-Computing bekannt ist, nutzt in diesem Fall die Fähigkeit der Forscher, Organoide im Labor zu züchten, eine relativ neue Technologie, die es den Wissenschaftlern ermöglicht, im Wesentlichen Mini-Nachbildungen einzelner Organe zu untersuchen.

Während ihres kurzen Lebens werden die Mini-Gehirne buchstäblich darauf trainiert, bestimmte Aufgaben mithilfe eines Belohnungs- und Bestrafungssystems auszuführen…

Die Forscher tun dies, indem sie die Organoide durch ein Belohnungssystem trainieren. Die Organoide werden mit Dopamin belohnt, dem Neurotransmitter, der für Vergnügen (und Sucht) verantwortlich ist. Zur “Bestrafung” werden die Organoide chaotischen Reizen ausgesetzt, z. B. unregelmäßigen elektrischen Aktivitäten.

Wenn die versklavten Minihirne das tun, was sie tun sollen, werden sie mit viel Freude belohnt.

Wenn die versklavten Mini-Gehirne nicht das tun, was sie tun sollen, werden sie mit einer Menge “unregelmäßiger elektrischer Aktivität” geschlagen.

Mit anderen Worten: Diese menschlichen Miniaturgehirne werden gefoltert, bis sie lernen zu gehorchen.

Wenn Sie das lesen, sollte Ihnen buchstäblich schlecht werden.

Was diese Wissenschaftler tun, ist so unglaublich krank.

Final Spark behauptet, dass die menschlichen Miniaturgehirne “eine Million Mal weniger Strom verbrauchen als ihre Silizium-Pendants”…

Das Schweizer Technologieunternehmen Final Spark hat erfolgreich die Neuroplatform in Betrieb genommen, die weltweit erste Bioprozessplattform, auf der menschliche Hirnorganoide (im Labor gezüchtete miniaturisierte Versionen von Organen) anstelle von Siliziumchips Rechenaufgaben übernehmen. Die erste derartige Anlage beherbergt die Rechenleistung von 16 Hirnorganoiden, die nach Angaben des Unternehmens eine Million Mal weniger Strom verbrauchen als ihre Silizium-Gegenstücke.

Final Spark hofft, dass seine neue “Technologie” die primäre Energiequelle für die KI-Revolution sein wird.

Denn zum jetzigen Zeitpunkt verbraucht das Training von KI-Modellen eine kolossale Menge an konventioneller Energie…

Nach Schätzungen von Final Spark verbrauchte allein das Training des beliebten großen Sprachmodells GPT-3, das ChatGPT in den ersten Tagen angetrieben hat, 10 GWh an Energie. Das ist satte 6.000 Mal mehr Energie, als eine durchschnittliche europäische Stadt in einem ganzen Jahr verbraucht. Das Ersetzen von Siliziumchips durch Bioprozessoren könnte zu drastischen Energieeinsparungen führen. Final Spark ermöglicht es Forschungslabors, die Leistung von Bioprozessoren auf der Neuroplattform zu erleben.

Für viele Menschen da draußen wird sich das wirklich toll anhören.

Final Spark besteht darauf, dass der von ihm entwickelte Prozessor im Vergleich zu einem normalen Siliziumchip eine Million Mal weniger Energie verbrauchen wird.

Es gibt nur ein großes Problem.

Die Mini-Gehirne sterben ständig und müssen regelmäßig ersetzt werden.

Anfangs starben sie “in nur wenigen Stunden”, aber jetzt leben sie offenbar bis zu 100 Tage…

Final Spark sah sich in den ersten Jahren mit vielen Herausforderungen konfrontiert, da die Organoide in nur wenigen Stunden abstarben. Das Unternehmen hat an diesem Manko gearbeitet und seine MEA-Systeme verbessert, um sicherzustellen, dass die Organoide 100 Tage lang leben.

Diese “Organoide” werden buchstäblich zu Tode gearbeitet.

Sie werden an Elektroden angeschlossen und bearbeitet, bis sie nicht mehr arbeiten können…

Final Spark hat die Arbeit mit diesen verschiedenen Komponenten durch einen innovativen Aufbau, die so genannten Multi-Elektroden-Arrays (MEAs), ermöglicht, in denen die dreidimensionalen Massen von Hirngewebe platziert werden. Jedes MEA hat vier Hirnorganoide, die mit acht Elektroden verbunden sind. Diese Elektroden haben die doppelte Aufgabe, die Organoide zu stimulieren und die von ihnen verarbeiteten Daten aufzuzeichnen. Die Datenübertragung erfolgt über Digital-Analog-Wandler mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Frequenz von 30 kHz. Ein mikrofluidisches System sorgt für die Lebenserhaltung der MEAs, und Kameras können ihren gesamten Betrieb überwachen.

Haben Sie jemals “Die Matrix” gesehen?

Ich wurde an diesen Film erinnert, als ich über all dies recherchierte.

Genau wie in diesem Film treibt menschliche Energie das gesamte System an.

Und genau wie in diesem Film sind diejenigen, die das System antreiben, versklavt.

Die Schöpfer der “Neuroplattform” bestehen darauf, dass dies völlig in Ordnung ist, weil die Mini-Hirne keine fühlenden Wesen sind.

Ob das nun stimmt oder nicht, das, was sie tun, ist trotzdem sehr falsch.

Die Erschaffung menschlicher Miniaturgehirne und ihre Verwendung zum Betrieb eines Computers mag eine Möglichkeit sein, viel Energie zu sparen, aber sie zeigt auch, wie weit unsere Gesellschaft gesunken ist.

Wir überschreiten Grenzen, die niemals überschritten werden sollten, und irgendwann werden wir für die Verbrechen, die unsere Wissenschaftler begehen, einen sehr hohen Preis zahlen.