Eine Gruppe von Wissenschaftlern schlägt Alarm, nachdem eine beunruhigende neue Studie einen enormen Anstieg der Todesfälle unter jungen Menschen mit neurologischen Erkrankungen aufgedeckt hat.

Die Forscher fanden Beweise für einen dramatischen Anstieg der neurologischen Todesfälle bei Menschen im Alter von 15 bis 44 Jahren, der im Jahr 2021 begann und bis 2023 weiter anstieg.

Die Preprint-Studie, die sich auf umfangreiche Daten der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stützt, analysierte die mit neurologischen Erkrankungen verbundene Sterblichkeit in verschiedenen Altersgruppen von 2000 bis 2023.

Die Forscher fanden heraus, dass die offiziellen Regierungsdaten einen beunruhigenden Anstieg der Todesfälle durch neurologische Erkrankungen in den letzten drei Jahren zeigen, und zwar sowohl als Hauptursache als auch als einer von mehreren beitragenden Faktoren.

Die Studie, die von führenden Datenwissenschaftlern bei Phinance Technologies durchgeführt wurde, zeigt, dass der Anstieg der Sterblichkeitsraten besonders bei jüngeren Erwachsenen signifikant ist.

Die Wissenschaftler warnen davor, dass der sprunghafte Anstieg der Todesfälle tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik des Landes haben könnte, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie.

Nachdem die Forscher den Anstieg der Todesfälle festgestellt hatten, setzten sie ihre Untersuchung fort, um die Ursache für den Anstieg der Sterblichkeit zu ermitteln.

Besonders besorgniserregend ist, dass in der Studie eine Zunahme neurologischer Komplikationen nach COVID-19-Impfungen festgestellt wurde, darunter Erkrankungen wie das Guillain-Barré-Syndrom und die akute disseminierte Enzephalomyelitis.

Das Team von Phinance Technologies wird von dem weltweit anerkannten Datenanalytiker Ed Dowd geleitet.

Als Reaktion auf die Ergebnisse der Studie erklärte Dowd, die Daten hätten eine “sehr hohe statistische Signifikanz”.

“Die Ergebnisse zeigen einen klaren Bruch mit dem früheren historischen Trend bei den Todesraten durch neurologische Erkrankungen”, so Down in einem Beitrag auf X.

