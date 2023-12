Scott Ritter: Warum das Pentagon ein Milliardenbetrug ist

Das US-Verteidigungsministerium ist zum sechsten Mal in Folge bei der jährlichen Rechnungsprüfung durchgefallen, doch das Geld der Steuerzahler fließt weiter…

Das Pentagon hat kürzlich zugegeben, dass es nicht in der Lage ist, Rechenschaft über Billionen von Dollar an US-Steuergeldern abzulegen, nachdem es zum sechsten Mal in Folge bei einer umfassenden jährlichen Prüfung durchgefallen ist.

Der Prozess bestand aus 29 Unterprüfungen der verschiedenen Abteilungen des Verteidigungsministeriums, von denen dieses Jahr nur sieben bestanden wurden – keine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Diese Audits finden erst seit 2017 statt, was bedeutet, dass das Pentagon noch nie ein Audit bestanden hat.

Das diesjährige Scheitern machte einige Schlagzeilen, wurde kurz von den Mainstream-Medien kommentiert und dann ebenso schnell von der amerikanischen Gesellschaft vergessen, die es gewohnt ist, Geld in das schwarze Loch der Verteidigungsausgaben zu stecken.

Der Verteidigungshaushalt der Vereinigten Staaten ist grotesk groß, seine 877 Milliarden Dollar stellen die 849 Milliarden Dollar in den Schatten, die von den nächsten zehn Nationen mit den höchsten Verteidigungsausgaben ausgegeben werden. Und doch ist das Pentagon nicht in der Lage, die 3,8 Billionen Dollar an Aktiva und die 4 Billionen Dollar an Passiva offen zu legen, die es auf Kosten der amerikanischen Steuerzahler angehäuft hat und die angeblich der Verteidigung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten dienen. Während die Biden-Administration 886 Milliarden Dollar für den Verteidigungshaushalt des nächsten Jahres anstrebt (und der Kongress bereit zu sein scheint, diesen Betrag um weitere 80 Milliarden Dollar aufzustocken), spricht die offensichtliche Gleichgültigkeit des amerikanischen Kollektivs – Regierung, Medien und Öffentlichkeit – gegenüber der Art und Weise, wie fast eine Billion Dollar an Steuergeldern ausgegeben werden, Bände über den allgemeinen Bankrott des amerikanischen Establishments.

Die Rechnungsprüfung ist jedoch ein Buchhaltertrick, eine Reihe von Zahlen in einem Hauptbuch, die für den Durchschnittsbürger nicht der Realität entsprechen. Die Amerikaner sind es gewohnt, große Zahlen zu sehen, wenn es um Verteidigungsausgaben geht, und deshalb erwarten wir auch große Dinge von unserem Militär. Tatsache ist jedoch, dass der US-Verteidigungsapparat immer mehr den Zahlen in den Büchern ähnelt, die die Buchhalter auszugleichen versuchen – es passt einfach nicht zusammen.

Obwohl wir rund 2,3 Billionen Dollar für zwei Jahrzehnte militärisches Versagen in Afghanistan ausgegeben haben, konnte das amerikanische Volk im August 2021 live im Fernsehen den schmachvollen Rückzug aus diesem Land miterleben. Auch die 758 Milliarden Dollar, die 2003 in die Invasion und die anschließende jahrzehntelange Besetzung des Irak investiert wurden, waren für die Katz, als die USA 2011 zum Rückzug gezwungen wurden – nur um 2014 für ein weiteres Jahrzehnt zur Jagd auf ISIS zurückzukehren, was wiederum das Scheitern des ursprünglichen Irak-Projekts manifestiert. Insgesamt haben die USA mehr als 1,8 Billionen Dollar für ihren 20-jährigen Albtraum im Irak und in Syrien ausgegeben.

Diese Zahlen sind unvorstellbar groß – so groß, dass sie für den Durchschnittsbürger bedeutungslos werden. Das US-Verteidigungsunternehmen ist so riesig, dass es buchstäblich unmöglich ist, von einer ausgeglichenen Bilanz zu sprechen. Das amerikanische Volk mag bereit sein, über den einen oder anderen Buchungsfehler hinwegzusehen. Aber der Verteidigungshaushalt ist gleichbedeutend mit amerikanischer militärischer Macht und einem nationalen Selbstverständnis, das sich im amerikanischen Exzeptionalismus widerspiegelt.

Tatsache ist, dass unser leichtfertiger Umgang mit den Verteidigungsausgaben zu einem massiven Betrug geführt hat. Dem amerikanischen Volk wurde eine Rechnung verkauft – ein Militär, das in der Lage ist, weltweit Macht auszuüben, um die sogenannte „regelbasierte internationale Ordnung“ aufrechtzuerhalten, auf der die Vorstellung von Amerikas Ausnahmestatus beruht. Wie sich herausstellt, ist das US-Militär so hohl wie die Zahlen in den Büchern des Pentagon. Das amerikanische Volk hat einen Apparat gekauft, der nicht in der Lage ist, einen größeren Krieg gegen einen der potenziellen Gegner zu führen und zu gewinnen. Wir sind nicht in der Lage, Al-Qaida, ISIS und die Taliban zu besiegen. Und wir sind nicht in der Lage, China oder Russland zu besiegen, ganz zu schweigen von Regionalmächten wie Nordkorea oder Iran. Und dennoch investieren wir weiter in dieses Unterfangen, scheinbar ohne es zu hinterfragen, in der Erwartung, dass ein System, das einer Prüfung nicht standhält, wie von Zauberhand ein anderes Ergebnis hervorbringen wird, obwohl wir, das amerikanische Volk, nichts tun, um ein solches Ergebnis zu fordern.

Kurz gesagt, der Verteidigungshaushalt ist das Äquivalent zu „pay to play“, bei dem das amerikanische Volk die US-Regierung dafür bezahlt, dass sie die Ergebnisse liefert, die für die Aufrechterhaltung ihres übertriebenen Selbstwertgefühls notwendig sind.

Wir Amerikaner haben uns so sehr daran gewöhnt, der größte und böseste Tyrann der Welt zu sein, dass wir glauben, wir könnten die guten Zeiten einfach dadurch aufrechterhalten, dass wir Geld in ein System stecken, das mehr als siebzig Jahre lang die gewünschten Ergebnisse geliefert hat.

Aber wenn man Geld in ein System pumpt, das darauf konditioniert ist, ohne Rechenschaftspflicht zu funktionieren, sollte man sich nicht wundern, wenn sich die glänzende Villa auf dem Hügel, die man zu kaufen glaubte, als Kartenhaus entpuppt.