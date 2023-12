Alle vier „Säulen der Zivilisation“ werden von einem „antihumanen Todeskult“ angegriffen; Shellenberger, Carlson zielen auf globale Eliten ab

Von Tyler Durden

Als sich die Staats- und Regierungschefs der Welt am Wochenende zum COP28-Klimagipfel in Dubai versammelten, sahen sie sich einem unangenehmen Realitätscheck durch den Präsidenten der Konferenz, Sultan Al Jaber, gegenüber, der erklärte: „Es gibt keine Wissenschaft oder kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe das Erreichen von 1,5°C ermöglicht„, und warnte, dass ihre Politik der fossilen Brennstoffe „die Welt zurück in die Höhlen bringen würde„.

Nichtsdestotrotz sagte keine Geringere als Vizepräsidentin Kamala Harris auf dem Gipfel weitere 3 Milliarden Dollar für den Grünen Klimafonds zu, um die Entwicklungsländer bei der Anpassung an die „Klimakrise“ zu unterstützen und die Produktion fossiler Brennstoffe zu verringern, wie CNN berichtet.

Die kultische Verehrung (und die Eskalation) dieser Politik ist der Auslöser für die heutige Diskussion zwischen Tucker Carlson und Michael Shellenberger, dem Autor des lesenswerten Buches „Apocalypse Never“, in dem die immer deutlicher werdende Kluft zwischen den globalen Eliten und der breiten Öffentlichkeit aufgezeigt wird – vorwiegend im Kontext der Umweltpolitik.

Wie Shellenberger kürzlich in seinem Public Substack schrieb, ist das Fliegen in Privatjets zu einer Klimakonferenz, um Pläne anzukündigen, die Energie für die arbeitende Bevölkerung noch teurer zu machen, wie Brot und Spiele, nur dass es kein Brot gibt und die Spiele aus reichen Leuten besteht, die ihren Reichtum, ihre Moral und ihre Überlegenheit feiern.

Carlson beginnt damit, dass er darauf hinweist, dass die drastischen Maßnahmen zum Klimawandel „im Grunde Unsinn“ sind, und fragt Shellenberger, wie lange dieses „Getue“ des Umweltschutzes noch weitergehen kann:

Shellenberger antwortet:

Er fügte hinzu, dass billige Energie „derzeit unter Beschuss“ stehe und erklärte, wie sie die „moderne Zivilisation“ direkt betreffe:

Er argumentiert, dass „der Umweltschutz früher eine Art utopische, positive Seite hatte – das ist alles vorbei„.

Traurig, aber deutlich weisen die beiden auf die Tatsache hin, dass finanzielle Interessen hinter dem Vorstoß für erneuerbare Energiequellen stehen. Sie behaupten, dass Oligarchen und Politiker teure und ineffiziente Energiequellen fördern, um die Energiemärkte zu kontrollieren.

Besonders deutlich wird dies an dem schädlichen Einfluss der ESG-Bewegung auf die Öl- und Gasindustrie.

Kurz gesagt, die aktuelle Umweltbewegung ist nihilistisch und menschenfeindlich geworden.

Shellenberger schließt mit dem vielleicht treffendsten Gedanken der gesamten Diskussion:

Carlson antwortet:

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an:

