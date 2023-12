Europa an der Schwelle zur geheimen Massenzensur

In Europa gehen die Menschen ihrem Leben nach, als wäre alles normal. Aber es ist nicht alles normal. Ganz im Gegenteil: Der Kontinent steht an der Schwelle eines neuen, dunklen Zeitalters. Wenn die Europäische Kommission ihren Willen durchsetzt, könnte der Zugang zum kostenlosen Internet illegal werden, wie es in China der Fall ist.

Konzernnachrichtenmedien und Regierungen applaudieren dem Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit, als EU-Zensurbeamte ein Büro in San Francisco eröffnen

Michael Shellenberger

In Europa, wie auch in den Vereinigten Staaten und anderen freien Nationen, gehen die Menschen ganz normal ihren Geschäften nach. Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt die Innenstädte, in denen Geschenke gekauft werden. Studierende schreiben ihre Abschlussprüfungen und bereiten sich darauf vor, über die Feiertage nach Hause zu kommen. Und die Menschen diskutieren über soziale und politische Themen, persönlich und online, als hätte sich nichts geändert.

Aber etwas hat sich geändert: Die Europäische Kommission, die Exekutive der Europäischen Union mit 27 Mitgliedsstaaten, geht derzeit rigoros gegen die Meinungsfreiheit vor. Ihr Hauptziel ist X, früher bekannt als Twitter.

Im Gegensatz zu anderen großen Social-Media-Plattformen hat sich X geweigert, die geheimen Zensurauflagen von Europas oberstem Zensor, Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, zu erfüllen.

Als Reaktion darauf hat Breton heute ein „formelles Vertragsverletzungsverfahren“ gegen das Unternehmen, das Elon Musk gehört, eingeleitet. Laut Breton geht es dabei um „mutmaßliche Verstöße gegen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Illegal Content und Desinformation“.

Breton hat noch keine Zensur verhängt oder X mit Strafe gedroht. Es ist noch Zeit für Breton, einzulenken und die freie Meinungsäußerung auf der Social-Media-Plattform zuzulassen.

Aber es sieht nicht gut aus. Es scheint, dass die EU und X auf einen Frontalzusammenstoß zusteuern, wobei die EU eine geheime Zensur durch „Expertengremien“ fordert, die entscheiden sollen, was wahr ist und was nicht.

X hat sich im Mai aus dem „freiwilligen“ EU-Zensurpakt zurückgezogen, erklärte aber heute, dass es sich „weiterhin zur Einhaltung des Digital Services Act verpflichtet und mit dem Regulierungsprozess kooperiert“.

Unabhängig davon, ob X den Forderungen der EU nachkommt oder nicht, scheint die EU auf eine massive geheime Zensur ihrer Bürger zuzusteuern. X könnte vor die Wahl gestellt werden, den Forderungen nachzukommen oder Europa zu verlassen.

Die Konzernmedien feierten Europas hartes Durchgreifen gegen die Meinungsfreiheit. „Die Untersuchung ist vielleicht der bisher bedeutendste regulatorische Schritt gegen X“, schwärmte die New York Times, die laut Forschern einen Anstieg aufrührerischer Inhalte auf der Plattform beobachtet hat“.

Die Berichterstattung der Associated Press hatte den Tonfall einer Klassendiskussion. „Die EU hat X“, so der Reporter, „als den schlimmsten Ort für Fake News im Internet bezeichnet, und Beamte haben den Eigentümer Musk ermahnt, mehr zu tun, um dort aufzuräumen“.

Es ist nicht klar, ob sich diese Reporter darüber im Klaren sind, dass Europa einen großen Schritt in Richtung einer geschlossenen Gesellschaft wie China macht. Wenn X Europa verlässt, müssen die Europäer ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, benutzen, um illegal auf die Website zuzugreifen, so wie es die Menschen in China machen müssen, um die staatliche Zensur zu umgehen.

Die Mainstream-Medien verschweigen, dass sie und die Regierungen selbst falsche Informationen verbreiten, auch über den Konflikt zwischen Israel und Gaza.

Viele Amerikaner mögen sich fragen, was uns das angeht. Europa ist weit weg. Seine Führer tun, was ihre Bürger wollen. Und wir sind immer noch durch den ersten Verfassungszusatz geschützt.

Wir sollten uns darum kümmern. Obwohl Europa in der Frage der freien Meinungsäußerung hinter den Vereinigten Staaten zurückbleibt, hat es sich in der Vergangenheit mit den Vereinigten Staaten verbündet, wenn es darum ging, die freie Meinungsäußerung weltweit zu verteidigen.

Und je mehr Europa in Richtung totalitärer Sprachkontrolle tendiert, desto größer wird der Druck auf die sozialen Medien, in den USA mehr zu zensieren. Bereits jetzt wollen 7 von 10 Demokraten (zuvor waren es 4 von 10), dass die Regierung Big Tech bei der Zensur von Fake News unterstützt.

Und Europa will nicht nur seine eigenen Bürger zensieren, sondern auch uns Amerikaner. Um ihre Absichten zu verdeutlichen, hat die Europäische Kommission sogar ein Büro in der Nähe von Twitter in der Innenstadt von San Francisco eröffnet.

In der Zwischenzeit führen Werbetreibende und Nachrichtenmedien den größten aller Wirtschaftskriege gegen Musks X und fordern, dass das Unternehmen mehr geheime Zensur betreibt und mit „Forschern“ zusammenarbeitet, die die Daten von X haben wollen, damit sie dem Unternehmen nicht nur sagen können, wer, sondern auch welche ganzen Geschichten zensiert werden sollen, so wie sie es bereits mit Facebook, Threads, Instagram und Google tun.

Die Sorge, dass Facebook im Auftrag einer ausländischen Regierung zensiert, wuchs Anfang des Jahres, als der Journalist Lee Fang berichtete, dass die ukrainische Regierung Zensuranfragen über das FBI an Facebook weiterleitete und das Unternehmen diesen nachkam.