SDR und die Zukunft des Geldes: Wie der IWF die Kontrolle über die Weltwährung übernehmen will.

Haben Sie von der Rücksetzung gehört, die der Internationale Währungsfonds für das weltweite Finanzsystem geplant hat? Wahrscheinlich nicht, aber das ist in Ordnung, die meisten Menschen haben es nicht. Wenn dies nicht das Oberhaupt der weltweit mächtigsten Finanzinstitution wäre, könnte man es leicht als irrelevant abtun, aber der IWF hat die Macht, dies durchzuführen.

Aber wie? Kurze Antwort: die SDR. SDR steht für „Special Drawing Rights“, quasi Geld des IWF. Ohne auf die Komplexität einzugehen, denken Sie daran als Währung nur für Nationen.

Unternehmen und Einzelpersonen können nicht auf SDR zugreifen. SDR werden vom IWF verwendet, um Nationen zu retten und „Wirtschaften wieder ins Gleichgewicht zu bringen“. Sie sind digital, kein Bargeld. Sie können kein SDR in der Hand halten, und Sie können keinen Scheck dafür ausstellen. Was sichert sie? Internationale Währungen. Größere Wirtschaften wie die EU, die USA, Großbritannien, China und andere steuern ihre Währungen dem IWF bei, um das weltweite Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Wenn eine Nation wie Griechenland in Schwierigkeiten gerät, kann der IWF beschließen, SDR auszugeben, die in jede benötigte Währung umgewandelt werden können. Im Fall von Griechenland würden sie ihre SDR in Euro umwandeln. Denken Sie daran, SDR sind nur digital, und man könnte sagen, sie wurden geschaffen, um in eine andere Währung umgewandelt zu werden.

SDR wurden 1969 geschaffen und werden von vielen Nationen verwendet. Es gab Zeiten, in denen politische Kräfte versuchten, SDR zur Weltwährung zu machen, aber keiner hatte Erfolg. Aber heute mehr denn je gibt es einen wachsenden Konsens unter den Nationen, die SDR auf die Weltbühne als die Weltwährung zu bringen. Genau wie das aussehen würde und wie es kommen würde, wissen nur wenige Menschen, aber alle fünf Jahre gibt es ein Treffen, um über die SDR zu diskutieren, und das nächste Treffen findet im Oktober 2025 statt.

Warum das wichtig ist.

In den vergangenen fünf Jahren haben Nationen wie Russland und China Rufe nach einem weltweiten System, einer Weltwährung, nämlich den SDR, laut werden lassen. Früher waren diese beiden Nationen Gegner dieses Systems, aber jetzt sind beide laute Befürworter dieses monumentalen Wandels. Das lässt keinen substanziellen Widerstand gegen SDR unter den Nationen, außer Ländern wie dem Iran, Syrien und kleineren Nationen, die in diesen Angelegenheiten nichts zu sagen haben.

Zurück zur Rücksetzung. Der Begriff „kreative Zerstörung“ ist bei Ökonomen beliebt, er bezieht sich auf den Prozess, etwas zu zerstören, um etwas Besseres zu schaffen. In diesem Szenario würden sie die Zerstörung als „kreativ“ betrachten. Genau das haben die Köpfe großer Finanzinstitutionen, Nationen und verschiedener globaler Akteure im Sinn. Sie haben es mit ihren eigenen Worten gesagt, und wenn Menschen mit dieser Art von Macht sagen, dass sie etwas machen wollen, ist es ratsam, sich daran zu erinnern. Es stimmt, sie haben nicht immer Erfolg, aber meistens schon.

Die Globale Rücksetzung wird eine Währungsrücksetzung sein. Ausgewählte Währungen werden ausgewählt, um einen „Korb“ von Währungen zu bilden, in den SDR umgewandelt werden können. Werden andere Währungen weiterhin existieren? Das weiß ich nicht, aber auch wenn sie es tun, wird ihr Wert erheblich gemindert sein. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens haben wir bereits eine Währungskrise in der Welt, da der US-Dollar gegenüber anderen Währungen, insbesondere den Schwellenländern, erheblich an Wert gewonnen hat.

Warum das ein Problem ist. Der US-Dollar ist die Weltreservewährung, also ist es in der Regel notwendig, Ihre Landeswährung in USD umzurechnen, um mit anderen Nationen zu handeln. Dies wird zum Problem, wenn Ihre Währung sehr wenige US-Dollar wert ist, es macht alles teurer, zu teuer. Es kann von Vorteil für Exporte sein, da andere Nationen Ihre Produkte aufgrund Ihrer abgewerteten Währung als billiger ansehen, aber es sei denn, das Land ist ein großer Exporteur, reicht das nicht aus, um den Nachteil der Abwertung auszugleichen.

Dieser Trend zeigt keine Anzeichen einer Änderung und wird letztlich dazu führen, dass Schwellenländer nicht in der Lage sind, Schulden, die in USD denominiert sind, zurückzuzahlen oder Güter für ihre Gesellschaft zu importieren. Das ist der Grund, warum wir eine Rücksetzung benötigen, neben anderen Gründen, die der IWF anführen würde. Wenn Sie dem IWF bei der Diskussion über die Rücksetzung zuhören, klingt es wie eine notwendige Veränderung und vorteilhaft für den globalen Handel und die Wirtschaft. Aber hinter den wenigen Vorteilen verbergen sich einige sehr unangenehme Haken.

SDR’s werden die Kontrolle über das Geld der Welt in die Hände weniger legen. Das Geld wird keinen inneren Wert haben, noch schlimmer als jetzt, wo wir nur Stücke Papier ohne inneren Wert handeln, werden wir zu digitaler Währung übergehen. Mit einem Mausklick können Milliarden, Billionen oder Billiarden gegeben oder genommen werden. Das ist viel Macht. Viele Menschen verstehen die Gefahr eines solchen Systems und werden sich daher dagegen wehren, der IWF und seine Verbündeten wissen das bereits, deshalb glauben sie, dass sie eine Krise inszenieren müssen, die groß genug ist, um die ganze Welt nach einem neuen System rufen zu lassen. Dies ist einfach zu tun, wenn man die Kooperation der größten Banken, Regierungen und Institutionen der Welt hat.

Die Globale Rücksetzung wird schnell passieren, Sie werden nicht gewarnt. Sie werden entweder im Voraus bereit sein oder den sich entwickelnden Krisen ausgesetzt sein. Ob es sich um einen Zusammenbruch der Banken, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, einen Krieg oder alles zusammen handelt, ist unklar, aber es wird das größte wirtschaftliche Ereignis in der Geschichte der Welt sein.

Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, was genau passieren wird, aber es gibt Möglichkeiten, sich darauf vorzubereiten.