Studie zeigt: Verzehr von Erdbeeren kann die Gehirnleistung steigern und den Blutdruck senken

Eine Studie der San Diego State University (SDSU) legt nahe, dass der Verzehr von Erdbeeren die kognitive Funktion verbessern, den Blutdruck senken und die antioxidative Kapazität erhöhen kann. An der Studie nahmen 35 gesunde Personen teil, die täglich die Menge von zwei Portionen Erdbeeren verzehrten. Die Forschung ergab, dass der Verzehr solcher Lebensmittel zu beachtlichen Ergebnissen führt, darunter bessere kognitive Prozesse, verbesserten Blutdruck und eine Steigerung der antioxidativen Kapazität. Die Studie wurde von Shirin Hooshmand, Professorin an der School of Exercise and Nutrition Sciences an der SDSU, geleitet und ist die Hauptuntersucherin der Studie.

Ist das ein Superfood?

Bevor wir uns den Studienergebnissen zuwenden, eine kurze Übersicht darüber, was als Superfood eingestuft werden könnte. Erdbeeren sind eine Quelle vieler bioaktiver Verbindungen und liefern 100% des täglichen Vitamin-C-Bedarfs. Ferner enthalten die Beeren herzgesunde Nährstoffe wie Folsäure, Kalium, Ballaststoffe, Phytosterole und Polyphenole.

Was sagen frühere Forschungen?

Forschungen zu Erdbeerkonsum und den damit verbundenen gesundheitlichen Vorteilen sind nicht neu. Eine Vielzahl von Forschungsergebnissen legt Verbesserungen bei verschiedenen Markern für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nahe, darunter reduzierte Gesamt- und LDL-Cholesterinwerte sowie niedriger Blutdruck.

Forscher haben auch ausgiebig Verbindungen zwischen Erdbeeren und der Gehirngesundheit untersucht, sowohl in klinischen als auch in populationsbasierten Untersuchungen. Forscher entdeckten etwa in einer Studie der Rush University in Chicago, dass Erdbeeren und Pelargonidin, eine hauptsächlich in Erdbeeren vorkommende Biochemikalie, mit einem reduzierten Risiko für Alzheimer-Demenz in Verbindung stehen.

Andere Langzeitstudien wie die Health Professionals Study und die Nurses‘ Health Study weisen auf generell niedrigere Raten kognitiver Beeinträchtigungen bei Menschen hin, die mehr Erdbeeren essen.

Die Ergebnisse dieser von der SDSU geleiteten Studie stammen aus einer randomisierten klinischen Studie, die im Rahmen der Nutrition 2023 vorgestellt wurde, einer jährlichen Tagung der American Society of Nutrition (ASN), die im Juli dieses Jahres stattfand.

Was waren die Ergebnisse?

Beobachtungen der Studie ergaben folgende Ergebnisse:

Der Verzehr von Erdbeeren führte zu einer verbesserten kognitiven Funktion.

Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit um 5,2%.

Der Verzehr von Erdbeeren senkte den systolischen Blutdruck und erhöhte die antioxidative Kapazität.

Senkung des systolischen Blutdrucks um 3,6%.

Erhöhung der antioxidativen Kapazität um 10,2%.

Erdbeeren, reich an bioaktiven Verbindungen, bieten auch andere Nährstoffe.

100% des täglichen Vitamin-C-Bedarfs.

Die Studie

Wissenschaftler der SDSU leiteten die doppelblinde, placebokontrollierte Studie mit 35 gesunden Männern und Frauen im Alter von 66 bis 78 Jahren.

Die Studienteilnehmer konsumierten acht Wochen lang täglich 26 Gramm gefriergetrocknetes Erdbeerpulver, was zwei Portionen Erdbeeren entspricht, oder alternativ ein Kontrollpulver.

Diejenigen, die Erdbeeren konsumierten, zeigten eine bessere kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit von 5,2%, einen um 3,6% gesenkten systolischen Blutdruck und eine signifikante Steigerung der Gesamtantioxidationskapazität von 10,2%.

Weitere Vorteile

Die tatsächlichen Taillenmessungen gingen um 1,1% für beide Studienarme zurück, und diejenigen, die das Kontrollpulver konsumierten, hatten höhere Serumtriglyceride.

Sichtweise des Hauptermittlers

Die Hauptermittlerin Shirin Hooshmand äußerte sich dazu: „Wir sind ermutigt, dass eine einfache Ernährungsumstellung, wie das Hinzufügen von Erdbeeren zur täglichen Ernährung, diese Ergebnisse bei älteren Erwachsenen verbessern kann.“