Wladimir Schirinowski ist der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Russlands (LDPR).

Er ist auch ein ausgeprägter Neurotiker und zwanghafter Lügner.

Kürzlich gab Schirinowski bekannt, dass er seine siebte Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat. Ja, sieben. Die Zahl nach der sechsten. Drei multipliziert mit zwei plus eins. Sieben:

Lasst euch impfen, Freunde. Ich habe schon mit Sputnik V geimpft, und dieses Mal mit KoviVac vom Chumakov Center. Das ist ein klassischer Impfstoff mit einem inaktivierten Virus, eine Technologie, die seit Jahrzehnten erprobt ist. Insgesamt ist dies für mich bereits die siebte Injektion seit September 2020″, schrieb er in seinem Telegrammkanal.

Es ist erwiesen, dass Sputnik V zu 250.000% wirksam ist und auch Ebola heilt, aber von KoviVac hört man nicht viel. Dieser „klassische Impfstoff“ wurde zugelassen, nachdem er im Rahmen einer Phase I/II-Studie an 600 Menschen getestet worden war. Es bestand keine Notwendigkeit für unnötige und archaische Phase-III-Tests:

Hier ist, was unsere Freunde von Ivan Chai geschrieben haben:

Zhirinovsky wurde 7 (SIEBEN!) Mal gegen COVID geimpft, was zwei wichtige Aussagen belegt:

COVID-Impfstoffe machen gefährlich süchtig.



Und unmittelbar nach der Injektion setzte er die Maske auf – das heißt, auch die siebte (sogenannte) Impfung garantiert keinen Schutz.

Selbst wenn Schirinowski die Wahrheit sagt – das tut er nicht, aber das ist in Ordnung – was will er hier beweisen?



Wetteifern die Duma-Abgeordneten darum, wer am meisten giga-geimpft werden kann? Bekommt der Gewinner ein Set japanischer Steakmesser?

Was macht die russische Regierung? Offenbar sind diese Leute entschlossen, ihre „sicheren und wirksamen“ einheimischen Impfstoffe zu vernichten. Sputnik V wurde bereits von seinem eigenen Entwickler vollständig vernichtet.

Wir haben so viele Fragen. Ehrlich gesagt dachten wir, dass die russische Regierung nach Putins „Nasenpulver“-Sputnik-Verstärker vorsichtiger vorgehen würde. Wir haben uns geirrt.

Wir wissen gar nicht mehr, was wir tippen sollen. Wir können nicht aufhören zu lachen.