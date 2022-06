Seit wann ist die New York Times ein Propagandainstrument für den „Great Reset“ des WEF?

In seinem Buch „The Gray Lady Winked: How The New York Times‘ Misreporting, Distortions & Fabrications Radically Altered History“ (Wie die Falschmeldungen, Verzerrungen und Fälschungen der New York Times die Geschichte radikal veränderten) beschreibt Ashley Rindsberg die „gewohnheitsmäßige und absichtliche Falschberichterstattung“ der New York Times und stellt fest, dass die Kosten ihrer Voreingenommenheit „unermesslich hoch“ sind.

Die NYT ist ein Propagandawerkzeug für die technokratische Eine-Welt-Ordnung-Kabale, die das Great-Reset-Narrativ des Weltwirtschaftsforums (WEF) aufrechterhält und verteidigt, so wie sie Hitlers Regime während des Zweiten Weltkriegs verteidigt hat.

Die Chefredakteurin der NYT, Rebecca Blumenstein, war unter den Journalisten, die zum WEF-Treffen 2022 in Davos eingeladen waren. Sie gehört zu dem Club, der die Welt nach technokratischen und transhumanistischen Prinzipien und Idealen umgestalten will.

Laut den NYT-Hitparaden gegen mich habe ich Lügen über die COVID-Aufnahmen verbreitet, um den Umsatz auf meiner Website zu steigern und Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Und das, obwohl ich alle primären Kommunikationsmethoden verloren habe, die mir solche Gewinne sichern würden. Meine Website wurde von Google von der Liste gestrichen, ich wurde von YouTube von der Plattform genommen, und Twitter hat die Veröffentlichung von Links zu meinen Artikeln verboten.

Auf der anderen Seite lässt die NYT völlig außer Acht, dass die Arzneimittelindustrie durch Milliardengewinne motiviert ist und dass die Hersteller von COVID-Präparaten viele Milliarden Dollar an Geldstrafen für Betrug und andere kriminelle Vergehen gezahlt haben.

Die New York Times (NYT) war einst der Goldstandard der freien amerikanischen Presse und wurde liebevoll als „Gray Lady“ bezeichnet – eine Anspielung auf ihre unerschrocken ehrliche und unparteiische Berichterstattung über „alle druckreifen Nachrichten“.

Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei.

Wie Ashley Rindsberg in seinem Buch „The Gray Lady Winked: How the New York Times‘ Misreporting, Distortions & Fabrications Radically Altered History“ (Wie die New York Times durch Falschmeldungen, Verzerrungen und Fälschungen die Geschichte radikal veränderte) feststellt, haben sich ihre Gründungsvision und -prinzipien im Laufe der Generationen radikal verändert, und „die Kosten der gewohnheitsmäßigen und absichtlichen Falschmeldungen der Times im vergangenen Jahrhundert sind unermesslich hoch.

Um nur ein Beispiel für die unrühmliche Fake-News-Vergangenheit der NYT zu nennen: Die Zeitung verbreitete während des gesamten Zweiten Weltkriegs Nazi-Propaganda zur Unterstützung Hitlers:

„… 1939 koordinierten Hitlers Gestapo-Kumpane und Propagandisten die Operation Himmler, bei der polnisch sprechende Deutsche einen Radiosender in Gleiwitz mit Gewehren stürmten und auf Polnisch schrien. Das genügte, um dem deutschen Volk und der Welt vorzugaukeln, dass Polen Deutschland angegriffen hatte, um den Vorwand für einen „Vergeltungsschlag“ zu schaffen.

„Nichts davon war wahr, aber die New York Times übernahm die Propaganda mit Haut und Haaren: von Hitlers Mund bis zur Titelseite der Times. Diese Geschichte ist ruchloser als ein einfacher Fall von wiederholter Verbreitung von Nazi-Propaganda in der ganzen Welt, ohne irgendwelche Gegenstimmen hinzuzufügen. Die „halboffizielle Nachrichtenagentur“, die in dem Artikel der New York Times erwähnt wird, war eines der wichtigsten Rädchen in der Propagandamaschine der Nazis.

Der Leiter der nationalsozialistischen Propaganda, Joseph Goebbels, und seine Kumpane hatten seit 1933 Einfluss auf jede Presseveröffentlichung, sodass es 1939 keine „halboffizielle Nachrichtenagentur“ gab – nur offizielle, von den Nazis genehmigte Organe. Und die NYT hätte das gewusst … Ein Jahrzehnt lang stellte die Times Hitlers Nazideutschland in das bestmögliche Licht, selbst angesichts von Unruhen, Gewalt und Machtübernahmen.“

Propaganda der schädlichsten Art

Vor allem in den letzten zwei Jahren hat sich die NYT als reines Propagandablatt entpuppt. Sie versucht nicht einmal, ihre Voreingenommenheit zu verbergen.

Sie steht auf der Seite der technokratischen Eine-Welt-Ordnung-Kabale und geht zu absurden Mitteln über, um das Great-Reset-Narrativ des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu fördern und zu verteidigen, so wie sie während des Zweiten Weltkriegs Hitlers Regime verteidigt hat.

Welche Ideologie liegt den redaktionellen Entscheidungen der NYT heute zugrunde? Ich kann nicht in die Gehirne der Großaktionäre hineinsehen, aber von außen betrachtet, nur nach dem zu urteilen, was sie für angebracht halten zu drucken, scheint es, dass sie Hand in Hand mit dem globalen Feind der gesamten Menschheit arbeiten.

Erst kürzlich, im Jahr 2019, widmete die NYT eine ganze Ausgabe dem fabrizierten „1619 Project“, das versucht, Amerikas Ursprung als Nation der Freiheit in eine noch immer bestehende Tyrannei umzudeuten, die es zu stürzen gilt.

Dass die NYT im Auftrag der globalistischen Kabale arbeitet, zeigt auch die Tatsache, dass die geschäftsführende Redakteurin der NYT, Rebecca Blumenstein, zu den Journalisten gehörte, die zum WEF-Treffen 2022 in Davos eingeladen waren.

Sie ist eine Insiderin. Sie ist Teil des Clubs, der die nationale Souveränität zugunsten eines nicht gewählten globalen Regierungsgremiums auslöschen will, das auf technokratischer Ideologie, Social Engineering und gottes- und menschenfeindlichen transhumanistischen Idealen basiert.

NYT-Hitparade

Im Juli 2021 veröffentlichte die NYT einen Artikel, in dem sie mich zum „einflussreichsten Verbreiter von Coronavirus-Fehlinformationen im Internet“ erklärte. Die NYT beschrieb mich als „Pionier der Anti-Impf-Bewegung“, der „irreführende Behauptungen über COVID-19-Impfstoffe aufstellt und davon profitiert.“

Der Artikel enthielt so eklatante Lügen, dass ich der Autorin, Sheera Frenkel, schließlich eine rechtliche Mitteilung schickte, in der ich einen Rücknahme forderte.

So behauptete sie beispielsweise, die Food and Drug Administration (FDA) habe Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar gegen mich verhängt – eine völlige Erfindung, denn die FDA hat mir nie einen Cent aufgebrummt.

Frenkel unterstellte mir auch, dass ich mich fälschlicherweise als Autor einer Veröffentlichung über Vitamin D für COVID-19 ausgab, indem sie behauptete, sie sei nicht in der Lage zu überprüfen“, ob ich tatsächlich eine solche Arbeit veröffentlicht habe.

Und das, obwohl ich ihr einen direkten Link zu dieser Arbeit geschickt hatte und die Arbeit leicht zu finden ist, wenn man in der PubMed-Datenbank nach meinem Namen sucht. Ein Kind, das meinen Namen buchstabieren kann, könnte ihn finden.

Die NYT verstößt also nicht nur gegen journalistische Standards, indem sie die gegnerische Seite eines bestimmten Arguments ignoriert. Sie lügt regelrecht darüber, was die Zeitung als Propagandablatt in eine Schublade steckt.

Kürzlich wurde ich in einem NYT-Artikel vom 25. Mai erneut als einer der führenden „Desinformations-Dutzend“ dargestellt – ein Begriff, der direkt aus dem „Desinformations-Dutzend“-Bericht des Center for Countering Digital Hate (CCDH) übernommen wurde, in dem behauptet wurde, dass nur 12 Personen für 65 % der Anti-Impf-Inhalte auf Facebook und Twitter verantwortlich seien.

Die CCDH bestand darauf, dass die meisten Online-Desinformationen ausgerottet würden, wenn diese 12 Personen ihre Plattform verlassen würden. Diese Behauptung erwies sich jedoch als so grob unzutreffend, dass Facebook sie sogar öffentlich zurückwies.

Nach einer eigenen Untersuchung kam Facebook zu dem Schluss, dass diese 12 Personen – mich eingeschlossen – nur für 0,05 % der Aufrufe von Inhalten zum Thema Impfungen verantwortlich sind.

Dennoch besteht die NYT darauf, uns mit einer Reichweite von einem winzigen Bruchteil eines Prozents als „das Dutzend Desinformation“ zu bezeichnen. Das ist ein typischer Propagandaschachzug.

Die CCDH – die Lieblingsquelle der Propagandisten

Apropos Propaganda: Das ist auch die einzige Funktion der CCDH – einer Ein-Mann-Organisation mit ungenannter Finanzierung. Ihre Verbindungen sind jedoch fest mit den von Technokraten geführten Institutionen verbunden, die den Great Reset des WEF unterstützen, so dass ihre Daseinsberechtigung nicht schwer zu erkennen ist.

Über ihre Vorstandsmitglieder kann die CCDH mit der Trilateralen Kommission, dem Atlantic Council und dem European Council of Foreign Relations in Verbindung gebracht werden, die allesamt Institutionen sind, die den Great Reset unterstützen.

Die Vorstandsmitglieder stehen auch in Verbindung mit dem Save the Children Fund – der von der Gates Foundation finanziert wird und ein Partner von Gates‘ GAVI Vaccine Alliance ist -, dem britischen Parlament, der CIA und Reuters, einem exklusiven WEF-Inhaltsverteiler.

Der CCDH-Vorsitzende Simon Clark ist ein Senior Fellow des Center for American Progress, das durch Schwarzgeld eines liberalen Schweizer Milliardärs namens Hansörg Wyss finanziert wird.

Wyss finanziert auch Arabella Advisors, eine professionelle Aktivismus-Organisation, die dafür bekannt ist, Hunderte von Millionen Dollar an linke Organisationen zu leiten und Hunderte von „Pop-up-Gruppen“ zu beherbergen, die wie eigenständige gemeinnützige Organisationen aussehen sollen, in Wirklichkeit aber Teil einer Arabella-Kampagne sind.

Arabella wird von Eric Kessler gegründet, der eine direkte, persönliche Verbindung zur Präsidentin der Wyss Foundation, Molly McUsic, hat. Beide arbeiteten während der Clinton-Regierung für den Innenminister Bruce Babbit.

Der CCDH-Vorsitzende Clark hat auch Verbindungen zu einem Teilnehmer von Event 201 (dem ehemaligen stellvertretenden CIA-Direktor Avril Haines).

Event 201 war eine fabelhaft vorausschauende Coronavirus-Pandemieübung, die im Oktober 2019 stattfand und die drakonischen Gegenmaßnahmen vorwegnahm und einübte, die beim Auftreten von COVID-19 nur wenige Monate später ergriffen wurden.

Seltsamerweise lag ein Hauptaugenmerk dieser Übung nicht auf der Infektionskontrolle und -behandlung, sondern darauf, wie man problematische Darstellungen über das Virus, die öffentliche Ablehnung von Pandemiemaßnahmen und Zweifel an der Sicherheit von Impfstoffen am besten zensieren und bekämpfen kann.

Man sollte meinen, wenn die öffentliche Gesundheit der primäre Antrieb für eine solche Maßnahme wäre – im Gegensatz zu Wohlstandstransfer, wirtschaftlicher Zerstörung und gesellschaftlicher Reformation -, würde man sich auf die medizinischen und wissenschaftlichen Strategien konzentrieren, wie man das Virus am besten eindämmen und kontrollieren kann, und nicht darauf, wie man Informationen am besten eindämmen und kontrollieren kann.

Die Wissenschaft zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten wäre das Hauptmerkmal gewesen, nicht die Wissenschaft des Social Engineering.

Wer hat wirklich ein Gewinnmotiv?

Der NYT zufolge ist mein Motiv für die Weitergabe von COVID-Informationen ganz einfach: „Profit“:

„Zahlreiche Experten sagten mir, dass man die Motivation vieler Akteure in der Anti-Impf-Bewegung am besten durch die Brille des Profits betrachten kann. Es gibt mehrere Ebenen der Profitmacherei.

„Die erste betrifft die Unternehmen der sozialen Medien. In der Vergangenheit haben die Algorithmen, die ihre Plattformen steuern, die Nutzer mit immer mehr Informationen gefüttert, ohne darauf zu achten, ob diese der Wahrheit entsprechen …

„Einige ‚Desinformations-Dutzend‘, wie Joseph Mercola, ein osteopathischer Arzt, bieten Produkte direkt an. Er steht einem Multimillionen-Dollar-Geschäft vor, das Nahrungsergänzungsmittel und andere Waren online verkauft …“

Was die NYT völlig außer Acht lässt, ist, dass meine Website von Google von der Liste gestrichen wurde und ich von YouTube de-platformed wurde.

Auch Twitter hat es verboten, Links zu meinen Artikeln zu posten, so dass sie nicht geteilt werden können. Inwiefern ist es für mich vorteilhaft, alle primären Kommunikationsmittel zu verlieren?

Auf der anderen Seite lässt die NYT völlig außer Acht, dass die Arzneimittelindustrie durch Milliardengewinne motiviert ist und dass die Hersteller von COVID-Präparaten bereits viele Milliarden Dollar an Geldstrafen für Betrug und andere kriminelle Vergehen gezahlt haben.

Darüber hinaus weigert sich die NYT, die dubiosen Verbindungen und Beweggründe des CCDH zu untersuchen.

Profit ist das geringste meiner Motive für die Weitergabe von Informationen, die im Übrigen immer kostenlos waren. Es geht darum, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, diesen beispiellosen Angriff auf die Menschheit zu überleben.

Die Menschheit wird schon seit vielen Jahrzehnten durch giftige Chemikalien, riskante Medikamente und unzureichende Ernährungsrichtlinien angegriffen, aber jetzt „wird es ernst“.

Dies ist bei weitem der wichtigste Kampf, dem wir uns jemals stellen mussten – sicherlich zu unseren Lebzeiten, aber möglicherweise auch in der Geschichte der Welt.

Während des Zweiten Weltkriegs hat die NYT die Nazi-Propaganda beschönigt. Heute haben sie sich entschieden, wieder einmal auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen, denn am Ende wird die Wahrheit siegen.