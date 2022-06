Epidemiologe für Infektionskrankheiten und COVID-Experte: Als wir dachten, die WHO könnte nicht irrelevanter, dümmer und nichtssagender sein, kommt nun das

Von Dr. Paul Alexander: Er ist Epidemiologe für Infektionskrankheiten, COVID-Experte und hat eine Ausbildung in Bioterrorismus und Biowaffen

Die WHO (Weltgesundheitsorganisation), diese Bastion der Ungeschicklichkeit, Korruption und Inkompetenz, ist jetzt völlig durchgedreht; sie hat die Affenpocken aus Stigmatisierungsgründen umbenannt; was für Idioten bei der WHO; es ist ein afrikanisches Virus, Punkt!

Diese Schwachköpfe bei der WHO, warum sagen sie den Infizierten nicht, dass der Schwerpunkt in der schwulen und bisexuellen Gemeinschaft liegt und fordern sie auf, für 2-3 Wochen keinen schwulen Sex zu haben? Stattdessen wollen sie den Namen ändern?

Was für ein wacher Haufen dummer Leute!!!! Als wir dachten, die WHO könnte nicht irrelevanter, dümmer und nichtssagender sein.

Okay, ich erkläre es Ihnen mal. Nach allem, was wir heute wissen, sind die Affenpocken in Afrika endemisch, sie sind in Afrika entstanden, die meisten infizierten und endemischen Länder befinden sich in Afrika, ihr Schwachköpfe bei der WHO, ihr Dummköpfe, ihr Eierköpfe, ihr korrumpierten, Spendengelder stehlenden Diebe, ihr Narren! Es ist ein afrikanisches Virus, egal was ihr bei der WHO sagt. Und es ist aus Afrika herausgesickert, aber es kam aus den Brennpunkten, aus Afrika. Wir wissen immer noch nicht genau, wo das natürliche Reservoir liegt, aber wir sind ziemlich sicher, dass es sich um ein Tier in Afrika handelt. Auch der Name „Affenpocken“ bedeutet nicht, dass das Reservoir in Affen liegt oder die Krankheit von Affen ausgeht. Soweit wir heute wissen, traten die ersten Ausbrüche bei Affen auf, die sich auch aus anderen Quellen angesteckt haben könnten.

Blödmänner.

Es ist ein afrikanisches Virus, gewöhnen Sie sich dran.

Rifttalfieber: Das Virus wurde erstmals 1931 bei der Untersuchung einer Epidemie unter Schafen auf einer Farm im Rift Valley in Kenia entdeckt.

Ebola-Virus: EVD trat erstmals 1976 bei zwei gleichzeitigen Ausbrüchen auf, einer im heutigen Nzara, Südsudan, und der andere in Yambuku, DRK. Letzterer ereignete sich in einem Dorf in der Nähe des Ebola-Flusses, von dem die Krankheit ihren Namen hat.

Marburg-Virus: Zwei große Ausbrüche, die gleichzeitig in Marburg und Frankfurt in Deutschland sowie in Belgrad, Serbien, im Jahr 1967 auftraten, führten zur ersten Anerkennung der Krankheit. Der Ausbruch stand im Zusammenhang mit Laborarbeiten mit aus Uganda eingeführten afrikanischen Grünen Affen (Cercopithecus aethiops). In der Folge wurden Ausbrüche und sporadische Fälle aus Angola, der Demokratischen Republik Kongo, Kenia, Südafrika (bei einer Person, die kürzlich nach Simbabwe gereist war) und Uganda gemeldet. Im Jahr 2008 wurden zwei unabhängige Fälle bei Reisenden gemeldet, die eine von Rousettus-Fledermauskolonien bewohnte Höhle in Uganda besucht hatten.

Die drei oben genannten bekannten Viren haben ihren Ursprung in Afrika. Wollt ihr Idioten von der WHO diese auch umbenennen? Oder ist es der schwule Sex (körperlicher Kontakt), der bei den Affenpocken, zumindest bei diesem Ausbruch, von Bedeutung ist? Sie erweisen den Infizierten einen Bärendienst, wenn Sie nicht direkt auf sie zugehen und dazu beitragen, die Übertragung einzudämmen, während Sie mit Politik der Worte und Wortklauberei betreiben. Sie verletzen die Menschen mit Ihrem Schwachsinn. Und der Grund, warum es keine Fotos von den europäischen Fällen gibt, die durch die anfängliche Ausbreitung aus Afrika nach Europa entstanden sind, ist, dass, Trommelwirbel bitte, die Folgen sehr mild sind und es keine Sterblichkeit gibt usw. Daher gibt es derzeit – und hoffentlich bleibt es so – außerhalb Afrikas keine oder nur wenige Fotos, die die Beulen und Pusteln usw. zeigen. Gott sei Dank ist das so. Aber hören Sie auf mit dem Blödsinn WHO und machen Sie Ihre Arbeit.

Warum konzentriert ihr dummen, aufgeweckten Idioten bei der WHO euch nicht auf angemessene Affenpocken-PSAs für die infizierte Untergruppe (schwule und bisexuelle Männer), informiert sie über die Symptome, auf die sie achten sollten, z.B. Läsionen, Warzen, Pusteln am Penis und/oder Anus etc, Informieren Sie sie über Maßnahmen zur Eindämmung der Übertragung, fordern Sie sie auf, schwulen Sex und körperlichen Kontakt für 2-3 Wochen bis zu einem Monat zu unterlassen, um die Infektion einzudämmen, führen Sie eine akute Kontaktverfolgung durch usw. und hören Sie auf mit dem Blödsinn über Massenimpfungen und Masken und Abriegelungen und dergleichen mit CDC und NIH und dieser anderen Gruppe von Idioten.

Die Quelle.

WHO will Affenpocken umbenennen, nachdem sich Wissenschaftler über die „stigmatisierende“ Bezeichnung beschwert haben

„Vor dem Hintergrund des derzeitigen weltweiten Ausbruchs ist die fortgesetzte Nennung des Virus als afrikanisch nicht nur unzutreffend, sondern auch diskriminierend und stigmatisierend. Am deutlichsten zeigt sich dies in der Verwendung von Fotos afrikanischer Patienten zur Darstellung der Pockenläsionen in den Mainstream-Medien des globalen Nordens. Kürzlich hat die Foreign Press Association, Africa, eine Erklärung herausgegeben, in der sie die Medien weltweit auffordert, keine Bilder afrikanischer Menschen mehr zu verwenden, um auf den Ausbruch der Krankheit in Europa hinzuweisen.

CDC-Hintergrundinformationen zu Affenpocken (siehe Link):

„Die Affenpocken wurden erstmals 1958 entdeckt, als zwei Ausbrüche einer pockenähnlichen Krankheit in zu Forschungszwecken gehaltenen Affenkolonien auftraten, daher der Name ‚Affenpocken‘. Der erste Fall von Affenpocken beim Menschen wurde 1970 in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) während einer Zeit verstärkter Bemühungen zur Ausrottung der Pocken festgestellt. Seitdem wurden Affenpocken bei Menschen in mehreren anderen zentral- und westafrikanischen Ländern festgestellt: Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, Gabun, Liberia, Nigeria, Republik Kongo und Sierra Leone. Die Mehrzahl der Infektionen findet in der Demokratischen Republik Kongo statt.