TRANSHUMANISMUS: Ehemaliger Regierungsberater behauptet, dass bis 2075, eins von fünf Babys „virtuell“ sein wird.

„Virtuelle Kinder“ werden als praktikable Lösung für das Problem der Überbevölkerung vorgeschlagen, so eine führende Autorität auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und ein ehemaliger britischer Regierungsberater.

Von Computern erzeugte Babys, die etwa 25 Dollar pro Monat kosten, werden wahrscheinlich bis Anfang der 2070er Jahre zu einem alltäglichen Phänomen werden, meint Catriona Campbell, die die britische Regierung bei der ersten Ausarbeitung ihrer Normen für Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit beraten hat. Sie behauptet, dass sich bis zu ein Fünftel der Eltern für ein digitales Baby entscheiden wird.

„Diese Entwicklung, sollte sie tatsächlich eintreten, ist ein technologischer Umbruch, der uns bei richtiger Handhabung helfen könnte, einige der dringendsten Probleme unserer Zeit zu lösen, darunter die Überbevölkerung“, erklärt Campbell.

„Ich halte Gastvorlesungen an verschiedenen europäischen Institutionen und habe auf einigen der größten Konferenzen der Welt gesprochen, wie dem Microsoft Global Congress und dem Media Festival, um nur zwei zu nennen“, fügt sie in ihrem Lebenslauf hinzu, aus dem auch ihre Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Barclays, Skype und Nokia hervorgeht.

Campbell geht davon aus, dass bis 2070 Augmented Reality (AR) und haptische, berührungsempfindliche Handschuhe die Interaktion mit virtuellen Babys „lebensecht“ machen werden.

Diese Vorhersagen macht sie in ihrem neuen Buch AI by Design: A Plan For Living With Artificial Intelligence (Ein Plan für das Leben mit künstlicher Intelligenz), in dem sie einen möglichen „Netflix-ähnlichen Abonnementdienst für nur 25 Dollar pro Monat“ skizziert, mit dem Menschen virtuelle Babys aufziehen können.

„Virtuelle Kinder mögen wie ein riesiger Sprung erscheinen, aber in 50 Jahren wird die Technologie so weit fortgeschritten sein, dass Babys, die im Metaverse existieren, nicht mehr von denen in der realen Welt zu unterscheiden sind“, sagte sie in einer Erklärung gegenüber dem South West News Service (SWNS). „Wenn sich das Metaversum weiterentwickelt, sehe ich, dass virtuelle Kinder in weiten Teilen der entwickelten Welt zu einem akzeptierten und vollwertigen Teil der Gesellschaft werden.

„Dies wird zu der ersten vollständig digitalen Bevölkerungsgruppe führen, die, obwohl sie auf den ersten Blick etwas seltsam erscheint, in Wirklichkeit einen der wichtigsten technologischen Durchbrüche der Menschheit seit dem Beginn der Bronzezeit darstellen könnte, wenn man die potenziellen Auswirkungen auf die Weltbevölkerung und den gesellschaftlichen Wandel bedenkt.

Künstliche Intelligenz wurde auch zur Identifizierung politischer Dissidenten in China eingesetzt, wobei viele im Westen das Potenzial für einen umfassenden Missbrauch des Programms befürchten.