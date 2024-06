Sekret, Sekretär, NATO-Generalsekretär

Egon W. Kreutzer

Der Nordatlantikrat hat Mark Rutte, dem vor einem Jahr der Job als Ministerpräsident der Niederlande abhanden gekommen war, angeboten, die Nachfolge von Jens Stoltenberg als Generalsekretär anzutreten.

Es sieht so aus, dass man sich beim Gehalt einigen konnte, denn Rutte hat zugesagt, sich zunächst für vier Jahre zu verpflichten. Am 1. Oktober wird er die Amtsgeschäfte übernehmen.

Wird Rutte damit neuer Chef der NATO, Herr über Krieg und Frieden, Hüter des Beistandspaktes – oder was?

Wenn man dem folgt, was die westlichen Medien suggerieren, und sich am Auftreten und den starken Worten des scheidenden Generalsekretärs orientiert, sieht es tatsächlich so aus, als bestimme der Generalsekretär den Kurs der NATO.

Der Job ist aber – General hin