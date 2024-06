Würden Sie sich von Tedros Adhanom Gebreyesus impfen lassen?

Tedros Adhanom Ghebreyesus heißt der Chef der WHO. Ein sehr wichtiger Mann. Er lenkt zusammen mit den Geldgebern, oder auf deren Zuruf, die WHO. Das sollte zunächst einmal klar herausgestellt werden. Wie das alte Sprichwort sagt, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt welche Stücke gespielt werden. Die Geber sind die Bill und Melinda Gates Stiftung und die GAVI, Alliance for Vaccination. Zuwendungen aus den Mitgliedsländern haben im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren. Die WHO ist ein Tummelplatz der Lobbyisten, die sich als Wohltäter tarnen.

Adhanom wurde 1965 in Asmara geboren und graduierte 1986 an der Universität von Adis Abeba in Biologie. Von 1986 bis 1991 hatte er einen Job im Gesundheitsministerium. Diese 5 Jahre verschweigt er in seinem offiziellen Lebenslauf. Zum Grund dafür später. Auch die deutsche Wikipedia weiß hierüber nichts zu sagen. Die englische Wikipedia wirkt geschönt. Die fanzösische und italienische Fassung sind von lakonischer Kürze. Detailliert ist aber die spanische Fassung. Eventuell ist sie der Flurbereinigung entgangen? Es wäre der Mühe wert nachzuprüfen, wann hier demnächst aufgeräumt wird.

Sein Regierungschef von 1986-91 war Mengistu Haile Mariam, Chef des sozialistischen Regimes, das einst den in Deutschland hoch geachteten Haile Selassie weg geputscht hatte. Der seinerseits nichts anderes war als ein beinharter notorische