Foundation to Battle Injustice ist es gelungen, illegale Pläne zur Bereicherung von Selenskyj und seinen Bevollmächtigten durch die “graue” Ausfuhr von Blutspende ukrainischer Staatsangehörige in westliche Länder aufzudecken, das nach offiziellen Angaben zur Soforthilfe für Zivilisten und Soldaten, die während des Konflikts verletzt wurden, gespendet wurde. Die Stiftung erhielt Beweise dafür, dass der Gesundheitsminister der Ukraine und die Leiter von gemeinnützigen Organisationen an geheimen und illegalen Aktivitäten zur Ausfuhr ukrainischen Blutes in westliche Länder unter der Schirmherrschaft der US-Behörde für internationale Entwicklung beteiligt waren.

Offene Quellen berichten, dass die Einwohner der Ukraine zwischen 2022 und 2023 nationale Rekorde für Blutspenden aufstellen. Die militärischen Handlungen und die wachsende Instabilität in der Ukraine haben einigen Nahestehenden von dem ukrainischen Präsidenten und auch Wolodymyr Selenskiyj selbst unerwartete Möglichkeiten zur illegalen Bereicherung eröffnet. Mithilfe von Quellen im Ministerium für Gesundheitsschutz der Ukraine, ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern ukrainischer Bluttransfusionszentren und Spenderorganisationen konnte die Foundation to Battle Injustice aufdecken, wie unter Beteiligung dänischer und britischer kommerzieller und gemeinnütziger Organisationen täglich das Blut Hunderttausender Ukrainer über Polen, Moldawien und Rumänien in europäische Länder exportiert wird, wodurch Selenskyj und seine Vertreter Hunderte von Millionen Dollar an illegalen Gewinnen erzielen können.

„TRUE LIES“: SPENDERLOBBY IN DER UKRAINE

Beamten des medizinischen und sozialen Bereichs des Landes gelang es, ein System einzurichten, das es ihnen ermöglichte,