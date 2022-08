Letzte Woche ist die amerikanische Schauspielerin Anne Heche gestorben, die bei einem Autounfall schwere Hirnschäden erlitten haben soll. Am Sonntagabend wurde Heche von den lebenserhaltenden Maßnahmen abgesetzt.

Medienberichten zufolge wurde die Schauspielerin in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, in dem sie im Koma gehalten wurde. Sie war mit ihrem Auto gegen ein Haus in Los Angeles gefahren. Das Fahrzeug und das Haus fingen Feuer.

Die Untersuchung des Unfalls wurde eingestellt. „Mit dem heutigen Tag gibt es keine weiteren Ermittlungen in diesem Fall“, sagte die Polizei am Samstag. „Wenn eine Person, die eines Verbrechens verdächtigt wird, stirbt, setzen wir die Ermittlungen nicht fort.“

Aufnahmen von Fox 11 Los Angeles zeigen, wie Heche auf der Bahre des Krankenwagens aufsteht und sich zu befreien scheint. Sie wird dann in den Krankenwagen geschoben.

Der Fotojournalist Stu Mundel rief erstaunt: „Oh mein Gott, sie ist am Leben! Sie hat versucht, zu entkommen. Ich weiß nicht…. das war wirklich seltsam.“ Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass Heche auf der Bahre lag. Die Nachrichtensprecherin Marla Tellez veröffentlichte die Bilder auf Twitter.

#AnneHeche she was alive and tried to get out the bag she wrapped around in on a stretcher after her crash. pic.twitter.com/myBT1mCLb9 — Lloyd Albert Cordero (@lloydcordero99) August 12, 2022

Heche ist in dem Film ‚Girl in Room 13‘ zu sehen, der nächsten Monat in die Kinos kommt. Darin spielt sie eine Mutter, die sich auf die Suche nach ihrem Kind macht, das an ein Epstein-ähnliches Menschenhandelsnetz verkauft wurde.

Heche spielte zuvor in dem Film „Toxic Skies“ mit, in dem ein WHO-Wissenschaftler herausfindet, dass die wahre Ursache einer Epidemie das geheime Chemtrail-Programm der Regierung ist.

Anne Heche wollte vor ihrem Tod einen pädophilen Ring in Hollywood aufdecken