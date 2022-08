Nuklearkrieg zwischen den USA und Russland würde 5 Milliarden Menschen auslöschen

Zwei Drittel der Weltbevölkerung würden verhungern.

Eine neue Studie hat ergeben, dass ein Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland dazu führen würde, dass zwei Drittel der Menschen auf dem Planeten innerhalb von zwei Jahren verhungern würden.

Die düstere Prognose wurde in einer Modellierung der Rutgers University erläutert, die zu dem Ergebnis kam, dass 5 Milliarden Menschen umkommen würden, in erster Linie als Folge von Nukleardetonationen, die riesige Infernos verursachen, die Ruß in die Atmosphäre injizieren, der die Sonne blockiert und die Ernten verwüstet.

„Selbst ein kleineres nukleares Scharmützel – etwa zwischen Indien und Pakistan – würde wahrscheinlich innerhalb von 24 Monaten zu 2,5 Milliarden Toten führen“, berichtet der Telegraph.

Die Untersuchung ergab, dass im Falle einer umfassenden nuklearen Konfrontation zwischen den USA und Russland die Nahrungsmittelproduktion, gemessen am Gesamtkaloriengehalt, innerhalb von drei bis vier Jahren nach dem Konflikt um 90 Prozent zurückgehen würde.

Das Team stellte fest, dass das Ergebnis sogar noch schlimmer ausfallen könnte, da die Erwärmung der Stratosphäre, die die Ozonschicht zerstören und die ultraviolette Strahlung die Oberfläche des Planeten schädigen würde, nicht einmal berücksichtigt wurde.

„Die Daten sagen uns eines: Wir müssen verhindern, dass es jemals zu einem Atomkrieg kommt“, sagte Alan Robock, Professor für Klimawissenschaften an der Fakultät für Umweltwissenschaften in Rutgers.

„Die Welt ist schon mehrmals kurz vor einem Atomkrieg gestanden. Ein Verbot von Atomwaffen ist die einzige langfristige Lösung“, fügte er hinzu.

Wie wir im letzten Monat berichteten, hat die Katastrophenschutzbehörde der Stadt New York eine Informationsschrift herausgegeben, in der die Einwohner darüber informiert werden, was im Falle eines Atomangriffs zu tun ist – die erste ihrer Art seit den 1960er Jahren.

Eine nach dem Einmarsch in die Ukraine durchgeführte Umfrage ergab, dass acht von zehn Amerikanern befürchteten, Bidens Reaktion könnte zu einem Atomkrieg führen.

Etwa zur gleichen Zeit warnte UN-Chef Antonio Guterres, dass die Eskalation des Krieges in der Ukraine „ob zufällig oder absichtlich“ die Existenz des Lebens auf der Erde bedrohe, und stellte fest, dass „die Aussicht auf einen Atomkonflikt, die einst undenkbar war, nun wieder in den Bereich des Möglichen gerückt ist.“

Der Prognostiker für Investitionstrends BCA Research warnte ebenfalls, dass eine 10-prozentige Chance bestehe, dass es innerhalb der nächsten 12 Monate zu einem „zivilisationsbeendenden globalen Atomkrieg“ kommen werde – eine Vorhersage, die noch 7 Monate Gültigkeit hat.