Senator zur UN und WHO, die Kinder missbrauchen: „Zeit, das Paradies der Perversen zu verlassen

Der australische Senator Malcolm Roberts machte im Parlament auf das „Child Grooming“ durch die UN-Weltgesundheitsorganisation aufmerksam.

Die WHO hat einen Rahmen für die Sexualerziehung von Kindern mit dem Titel „Standards for Sexuality Education in Europe“ veröffentlicht.

Senator Malcolm Roberts hat sich soeben im australischen Parlament zu Wort gemeldet und die Versuche der UN/WHO, Kinder zu erziehen, bloßgestellt. „Sexuelle Inhalte für Erwachsene haben keinen Platz in der Erziehung eines Kindes, wie es diese Monster vorschlagen. Es ist an der Zeit, aus dem Paradies der Perversen auszutreten, zu dem die UNO und ihre Agenturen geworden sind. Ihre Agenda Schritt für Schritt durchbrechen.

Senator Malcolm Roberts just stood up in Australian Parliament and exposed the UN/WHO attempts at child grooming.



‘Adult sexual content has no place in a child’s education in the way these monsters propose. It’s time to get out of the pervert’s paradise that the UN and it’s… pic.twitter.com/NLYfz8JYWr