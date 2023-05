Wann wird Trump die Todes-Injektionen verurteilen?

Dies ist der Artikel, mit dem ich es schaffen werde, alle wütend zu machen, egal, wen sie unterstützen. Aber es muss trotzdem gesagt werden.

„Sie haben mich von Anfang an über Covid und die Impfungen belogen“, sagt Donald Trump in dem Szenario, das ich mir ausgedacht habe. „Heute verurteile ich offiziell die Covid-19-Impfstoffe und entschuldige mich dafür, dass ich sie in den letzten zweieinhalb Jahren angepriesen habe.“

Das ist es, was ich von ihm hören möchte. Ich wünschte, er hätte bereits etwas in diesem Sinne gesagt. Die Beweise sind glasklar. Die Mächtigen und ihre Lakaien, die in seiner Regierung sitzen, haben von Anfang an gelogen und ihn durch seinen angeborenen Wunsch nach Maßnahmen gegen ein vermeintliches Problem manipuliert. Jetzt steht er vor der schwierigen Wahl, entweder seine Behauptungen zurückzunehmen, dass er Dutzende oder sogar Hunderte von Millionen Menschenleben gerettet hat, oder an der Behauptung festzuhalten, dass die Impfstoffe gut, die Vorschriften aber schlecht seien.

Leider ist er mit seinem Covid-Impfstoff-Gepäck nicht allein. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seine größte Bedrohung auf republikanischer Seite, hat seine eigene Geschichte der Förderung von Impfstoffen und Impfverboten. Er hat versucht, seine Sichtweise langsam umzukehren, aber seine Vergangenheit wird ihn belasten, wenn er nicht ebenfalls mit einer umfassenden Verurteilung der Impfungen herauskommt. Er ist in dieser Frage besser aufgestellt als Präsident Trump, aber nicht viel.

Der einzige große Kandidat, der die Sticheleien eindeutig verurteilt hat, ist der Demokrat Robert F. Kennedy Jr. Er hat in letzter Zeit viel Gutes gesagt, aber er kommt mit einem ganz anderen Gepäck daher. Als Demokrat vertritt er eine Politik, die es für die meisten „America First“-Patrioten unmöglich macht, ihn zu unterstützen. Auf der anderen Seite des Zauns machen ihn einige seiner eher libertären Ansichten für radikale Progressive uninteressant.

Er ist der seltsamste aller Kandidaten mit extremen Ansichten, die es der undurchsichtigen Mitte schwer machen, ihn zu schlucken. Abgesehen von denjenigen, für die die Sticheleien das einzige Wahlkriterium sind, bin ich mir nicht sicher, wie er eine ausreichend starke Basis aufbauen könnte, um einen amtierenden Präsidenten zu besiegen, selbst einen so unpopulären wie Joe Biden.

Sollte Biden, aus welchen Gründen auch immer, vor den Vorwahlen fallen, würde der DNC jemanden ins Rennen schicken, der besser zu kontrollieren ist, wie den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom oder Michelle Obama. Jemanden, der so aufrüttelnd ist wie RFK Jr. werden sie ebenso wenig akzeptieren so wie jemanden wie Bernie Sanders.

Das bringt uns zurück zu Präsident Trump. Ich möchte unbedingt, dass er die Sticheleien zurückweist, denn das würde es einfacher machen, ihn zu unterstützen. Ich strebe nach Einfachheit, nicht nach Perfektion. Es fällt mir leichter als den meisten anderen, mich nicht so sehr in die Politik des Präsidentschaftswahlkampfs zu vertiefen, weil ich fest daran glaube, dass nur Gott den katastrophalen Kurs, auf dem sich unsere Nation befindet, korrigieren kann, und dass nur wir, das Volk, unsere Probleme lösen können, nicht die Politiker. In diesem Sinne drücke ich Trump die Daumen, dass er die stärkstmögliche Opposition gegen Globalismus, Transhumanismus und den Tiefen Staat wird.

Solange er die Sticheleien nicht anprangert, kann er sich dem Globalismus nicht richtig entgegenstellen. Er kann sich nicht gegen den Transhumanismus stellen. Er kann sich nicht einmal richtig gegen den Tiefen Staat stellen. Alle drei sind auf die Förderung der Impfstoffe und die Verbreitung von Pandemie-Panik-Theater angewiesen, um ihre Ziele zu erreichen. Hinzu kommt, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren „Plandemie“ mit jedem Tag steigt, sodass wir jemanden im Weißen Haus brauchen, der zumindest skeptisch, wenn nicht sogar unerbittlich gegen alles ist, was die medizinischen Mächte von sich geben.

Liest noch jemand oder habe ich schon alle vergrault?

Trump-Anhänger werden sagen, dass er seine Unterstützung für die Impfungen zurücknimmt und dass alles andere in Ordnung ist. DeSantis-Anhänger werden sagen, dass er die Wirksamkeit und Sicherheit der Impfungen zumindest skeptisch betrachtet hat und daher näher an der Wahrheit ist. Die Befürworter von RFK Jr. werden sagen, die Impfungen seien das größte Problem und wir sollten seine linke Politik ignorieren.

Jeder hat recht und jeder hat Unrecht. Und genau das ist mein Dilemma. Es wird alles viel einfacher, wenn Trump zur Vernunft kommt, seine Berater feuert und zugibt, dass die Impfungen mehr Menschen töten als sie helfen.