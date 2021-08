Seneca-Kliff: Von Impfapartheid und Widerstand

Es wäre ein Trost für unsere schwachen Seelen und unsere Werke, wenn alle Dinge so langsam vergehen würden, wie sie entstehen; aber wie dem so ist,das Wachstum schreitet langsam voran, während der Weg zum Ruin schnell verläuft. – Lucius Annaeus Seneca

Obiges Zitat stammt aus dem 91. Brief des römischen Philosophen, Dramatikers, Naturforscher und Staatsmann Lucius Annaeus Seneca an seinen Freund Lucilius. Abgeleitet aus diesem Zitat spricht man gerne vom Seneca-Effekt bzw. Seneca-Kliff, wenn man eine Situation beschreiben will, die einen steten, gleichmäßigen Anstieg (z.B. Wirtschaftswachstum, Bevölkerungszuwachs) und einen abrupten, steilen Niedergang (Kollaps) zeigt. Meist als ein mathematisches Model, das von Ugo Bardi entwickelt wurde, dargestellt