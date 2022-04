Sergej Karaganow: „Wir befinden uns im Krieg mit dem Westen. Die europäische Sicherheitsordnung ist illegitim“

Auszug:

Wie können Sie glauben, dass ein nicht-nukleares Land mittlerer Größe wie die Ukraine jemals einen nuklearen Riesen wie Russland angreifen würde? Und wie können Sie glauben, dass dies ein Nazi-Land mit einem jüdischen Präsidenten ist, der mit über 70% der Stimmen gewählt wurde? [Karaganow:] Die Ukraine wurde von den USA und anderen NATO-Ländern als Speerspitze aufgebaut, vielleicht für eine Aggression oder zumindest für militärischen Druck, um die Militärmaschine der NATO näher an das Herz Russlands heranzubringen. Wir können jetzt sehen, wie gut sich ihre Streitkräfte auf einen Krieg vorbereitet hatten. Und den Nazis ging es nicht nur um die Tötung von Juden. Im Nazismus geht es um die Vorherrschaft einer Nation über eine andere. Der Nationalsozialismus bedeutet die Erniedrigung anderer Nationen. Das Regime und die Gesellschaft in der Ukraine ähnelten sehr dem Deutschland der 1930er Jahre. (…) Ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit einen Machtwechsel in Russland geben wird, denn wir führen einen Überlebenskrieg. Es ist ein Krieg mit dem Westen, und die Menschen scharen sich um ihren Führer. Dies ist ein autoritäres Land, und die Führung hat immer ein offenes Ohr für die Stimmungen des Volkes. Aber ich sehe keine wirklichen Anzeichen für eine Opposition. Auch in den USA oder anderswo wurde niemand wirklich für den Krieg im Irak bestraft, sodass wir Zweifel an der Wirksamkeit der Demokratie haben. (…) Wir wollten einen gerechten Frieden, aber die Gier und Dummheit der Amerikaner und die Kurzsichtigkeit der Europäer haben gezeigt, dass sie das nicht wollen. (…) Die Amerikaner und ihre NATO-Partner unterstützen die Ukraine weiterhin mit Waffenlieferungen. Wenn das so weitergeht, liegt es auf der Hand, dass Ziele in Europa getroffen werden könnten oder werden, um die Kommunikationslinien zu unterbrechen. Dann könnte der Krieg eskalieren. Zum jetzigen Zeitpunkt wird dies immer wahrscheinlicher. Ich denke, die Generalstabschefs der US-Streitkräfte sind der gleichen Meinung wie ich. (…) Der Westen hat mehrere Aggressionen begangen. Wir sind jetzt auf der gleichen moralischen Ebene, wir sind gleich, wir handeln mehr oder weniger als Sie. Ich bedaure, dass wir unsere moralische Überlegenheit verloren haben. Aber wir kämpfen in einem existenziellen Krieg. (…) Was Europa im Moment tut, ist absolut selbstmörderisch.