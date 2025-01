Von Karl Sanchez

Ich sollte anmerken, dass die RT-Version von Karaganovs Profil-Essay im Wesentlichen vollständig umgeschrieben wurde, einschließlich des Titels „Sergey Karaganov: Russland muss helfen, die gefährlichen politischen Eliten Westeuropas zu stürzen“, obwohl RT lediglich angibt, dass er „vom RT-Team übersetzt und bearbeitet wurde“. Ich möchte auch eine Anmerkung für diejenigen machen, die VK-Nutzer sind: Ich durfte mich nicht in mein Profilkonto einloggen und somit meine Schriften weiter verbreiten und auch nicht mit meinen über 1400 Freunden kommunizieren. Das bedeutet, dass auch Peter Watsons VK-Konto mit seinen wichtigen Dateien zu Biowaffen und Covid verloren gehen wird. Sehr traurig für die russische Redefreiheit.

Befürwortet Karaganov also eine aktive Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen, die gegen die UN-Charta verstoßen, wie es das Outlaw US Empire tut, oder lügt RT in seiner Schlagzeile? Die einzige Möglichkeit, dies herauszufinden, ist, weiterzulesen:

Die Wahl von Trump hat die Entwicklung unserer Politik gegenüber dem Westen, einschließlich des andauernden Krieges in der Ukraine, vorübergehend auf Eis gelegt. Wir haben nicht allzu heftig (was richtig ist) auf die Provokationen der Nachhut von Biden reagiert, aber unsere Soldaten haben ihre Offensivoperationen fortgesetzt und die Söldnertruppen des Westens in der Ukraine zermürbt. Jetzt wird von allen Seiten über die Möglichkeit eines Kompromisses und seine Konturen gesprochen. Und in unserem Land, zumindest in den Medien, wurde lebhaft über solche Optionen diskutiert. Jetzt bereiten wir zusammen mit unseren Kollegen eine groß angelegte Studie und Situationsanalyse vor, die sich mit der Entwicklung von Empfehlungen zur Politik Russlands gegenüber dem Westen befasst. Ich werde die Ergebnisse der Diskussion nicht vorhersagen, sondern lediglich einige vorläufige Überlegungen teilen. Sie könnten bei der Erstellung des Berichts nützlich sein und sollen die Grundlage für eine breitere Diskussion schaffen. Die Trump-Regierung hat derzeit keine ernsthaften Gründe, mit uns über die von uns festgelegten Bedingungen zu verhandeln. Der Krieg ist für die Vereinigten Staaten wirtschaftlich vorteilhaft, da er es ihnen ermöglicht, Verbündete mit doppelter Energie auszurauben, den militärisch-industriellen Komplex zu modernisieren und ihre wirtschaftlichen Interessen durch systemische Sanktionen gegen Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt durchzusetzen. Und natürlich weiterhin Russland Schaden zufügen, in der Hoffnung, es zu erschöpfen und im besten Fall für die Vereinigten Staaten als militärisch-strategischen Kern der aufstrebenden und sich befreienden Weltmehrheit, eine mächtige strategische Säule des Hauptkonkurrenten China, zu Fall zu bringen oder aus dem Spiel zu nehmen. Obwohl dieser Krieg aus innenpolitischer Sicht für Trump unnötig und sogar ein wenig schädlich ist, spricht das Interessenausgleich eher für seine Fortsetzung. Ich werde mich in die Lage von Trump versetzen – ein amerikanischer Nationalist mit Elementen des traditionellen Messianismus, aber ohne den globalistisch-liberalen Abschaum der letzten drei oder vier Jahrzehnte und Bidens Verwicklung in ukrainische Korruptionsskandale. Nur drei Dinge können diesen bedingten Trump zu Vereinbarungen bewegen, die uns passen. Das erste ist die Gefahr eines Afghanistan 2.0 – die vollständige Niederlage und schändliche Flucht des Kiewer Regimes und das demonstrative Versagen des Westens unter der Führung Amerikas. Das zweite ist der Austritt Russlands aus dem De-facto-Bündnis mit China. Und das dritte ist die Gefahr, dass die Feindseligkeiten auf das Gebiet der Vereinigten Staaten und ihrer lebenswichtigen Besitztümer übergreifen, was mit dem Massensterben von Amerikanern einhergehen wird (einschließlich der Zerstörung von Militärstützpunkten). Eine vollständige Niederlage ist notwendig, aber ohne einen viel aktiveren Einsatz des nuklearen Abschreckungsfaktors wird sie extrem – wenn nicht sogar unerschwinglich – teuer werden und den Tod von Tausenden und Abertausenden der besten Söhne unseres Vaterlandes erfordern. Chinas Kapitulation ist für uns absurd kontraproduktiv. Wenn die Trumpisten der ersten Amtszeit versucht haben, uns davon zu überzeugen, scheinen sie jetzt zu verstehen, dass Russland dem nicht zustimmen wird. Der nukleare Faktor wird später diskutiert. Für die derzeitigen europäischen Eliten, die Euro-Integratoren, ist der Krieg dringend erforderlich. Nicht nur wegen der Hoffnung, den traditionellen geopolitischen Rivalen zu untergraben, um sich für die Niederlagen der letzten drei Jahrhunderte zu rächen, sondern auch wegen der Russophobie. Diese Eliten und ihre europäische Bürokratie scheitern in fast allen Bereichen. Das europäische Projekt platzt aus allen Nähten. Die seit mehr als einem Jahrzehnt andauernde Verwendung Russlands als Feindbild und nun als echter Feind ist das wichtigste Instrument der europäischen Eliten, um ihr Projekt zu legitimieren und ihre Macht zu erhalten. Darüber hinaus ist der „strategische Parasitismus“ – das Fehlen von Kriegsangst – in Europa viel stärker ausgeprägt als in den Vereinigten Staaten. Die Europäer wollen nicht nur nicht darüber nachdenken, was das für sie bedeuten könnte, sondern sie wissen auch nicht mehr, wie sie darüber denken sollen. Seit der Sowjetzeit und aufgrund der Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit de Gaulle, Mitterrand, Brandt, Schröder und anderen haben wir uns daran gewöhnt, die Amerikaner als die Hauptanstifter der Konfrontation und Militarisierung der Politik im Westen zu betrachten. Das ist nicht ganz richtig, und jetzt ist es überhaupt nicht mehr richtig. Es war Churchill, der die Vereinigten Staaten in den Kalten Krieg hineinzog, als es ihm vorteilhaft erschien. Es waren europäische Strategen (die es damals noch gab) und nicht die Amerikaner, die die Raketenkrise der 1970er Jahre auslösten. Jetzt sind die europäischen Eliten die Hauptsponsoren der Kiewer Junta. Sie vergessen, dass es ihre Vorgänger waren, die zwei Weltkriege entfesselt haben, und drängen Europa und die Welt in einen dritten. Indem sie ukrainisches Kanonenfutter in die Schlacht schicken, bereiten sie einen neuen Krieg vor – mit Osteuropäern aus einer Reihe von Balkanstaaten, Rumänien und Polen. Sie haben begonnen, mobile Stützpunkte einzurichten, in denen Kontingente potenzieller Landsknechte ausgebildet werden. Sie werden versuchen, den Krieg nicht nur bis zum „letzten Ukrainer“, sondern bald bis zum „letzten Osteuropäer“ fortzusetzen. Die antirussische Propaganda der NATO und Brüssels übertrifft bereits die Hitlers. Selbst persönliche menschliche Bindungen zu Russland werden systematisch gekappt. Diejenigen, die sich für normale Beziehungen einsetzen, werden vergiftet und aus ihren Jobs geworfen. Tatsächlich wird eine totalitäre liberale Ideologie aufgezwungen. Sie vergessen sogar den Anspruch auf Demokratie, obwohl sie immer noch darüber jammern. Das jüngste Beispiel ist die Annullierung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Rumänien, die nicht von einem Pro-Brüssel-Kandidaten gewonnen wurden. Die europäischen Eliten bereiten ihre Bevölkerungen und Länder nicht nur eindeutig auf einen Krieg vor. Sie nennen sogar ungefähre Daten, wann sie bereit sein könnten, ihn auszulösen. Wie kann man diesen Wahnsinn stoppen? Wie kann man den Abgleiten in einen dritten Weltkrieg zumindest in Europa stoppen? Wie kann man den Krieg beenden? Die Rede von Kompromissen und Waffenstillständen dreht sich darum, die aktuelle Konfrontation einzufrieren. Dies wird es ermöglichen, die Überreste der Ukrainer wieder aufzurüsten und, ergänzt durch Kontingente aus anderen Ländern, eine neue Runde der Feindseligkeiten zu beginnen. Wir werden wieder kämpfen müssen. Gleichzeitig von weniger günstigen politischen Positionen aus. Es wird möglich und notwendig sein, einen solchen Kompromiss als Sieg darzustellen, wenn er bereits vollständig unterdrückt ist. Aber dies wird kein Sieg sein, sondern, offen gesagt, ein Sieg für den Westen. So wird es auf der ganzen Welt wahrgenommen werden. Und in vielerlei Hinsicht auch von uns. Ich werde nicht alle Instrumente aufzählen, um ein solches Szenario zu vermeiden. Ich werde nur die wichtigsten nennen. Zunächst müssen Sie sich selbst, der Welt und Ihren Gegnern endlich das Offensichtliche sagen. Europa ist die Quelle aller großen Unglücke der Menschheit, zweier Weltkriege, von Völkermorden, menschenfeindlichen Ideologien, Kolonialismus, Rassismus, Nationalsozialismus und so weiter. Die Metapher eines bekannten europäischen Beamten über Europa als „blühenden Garten“ klingt viel realistischer, wenn man es als ein Feld bezeichnet, das mit fettem Unkraut überwuchert ist und auf Humus von Hunderten Millionen Getöteten, Beraubten und Versklavten blüht. Und ringsum erhebt sich ein Garten aus den Ruinen unterdrückter und beraubter Zivilisationen und Völker. Europa sollte so genannt werden, wie es es verdient, um die Drohung des Einsatzes von Atomwaffen gegen Europa überzeugender und gerechtfertigter zu machen. Zweitens, um auf eine weitere offensichtliche Wahrheit hinzuweisen – jeder Krieg zwischen Russland und der NATO/EU wird unweigerlich einen nuklearen Charakter annehmen oder auf die nukleare Ebene eskalieren, wenn der Westen weiterhin gegen uns in der Ukraine kämpft. Diese Anweisung ist unter anderem notwendig, um das sich entfaltende Wettrüsten zu begrenzen. Es ist sinnlos, riesige Arsenale konventioneller Waffen zu beschaffen, wenn die damit ausgerüsteten Armeen und die Länder, die diese Armeen entsandt haben, unweigerlich von einem nuklearen Tornado hinweggefegt werden. Drittens ist es notwendig, noch einige Monate vorzurücken und den Feind zu zermürben. Aber je früher, desto besser ist es notwendig, anzukündigen, dass unsere Geduld, unsere Bereitschaft, unsere Männer für den Sieg über diesen Bastard zu opfern, bald erschöpft sein wird, und wir werden den Preis bekannt geben – für jeden getöteten russischen Soldaten werden tausend Europäer sterben, wenn sie nicht aufhören, ihre Herrscher zu hofieren, die einen Krieg gegen Russland führen. Wir müssen den Europäern direkt sagen: Eure Eliten werden euch zum nächsten Kanonenfutter machen, und im Falle eines Übergangs des Krieges auf die nukleare Ebene werden wir nicht in der Lage sein, die Zivilbevölkerung Europas zu schützen, wie wir es in der Ukraine versuchen. Wir werden vor Angriffen warnen, wie von Wladimir Putin versprochen, aber Atomwaffen sind noch weniger selektiv als konventionelle Waffen. Natürlich müssen die europäischen Eliten gleichzeitig mit der Tatsache konfrontiert werden, dass sie und ihre Wohnorte die ersten Ziele für nukleare Vergeltungsschläge sein werden. Es wird nicht möglich sein, das auszusitzen. Und den Amerikanern muss einfach gesagt werden, dass wir, wenn sie weiterhin Holz in den Ofen des ukrainischen Konflikts werfen, in wenigen Schritten den nuklearen Rubikon überschreiten, ihre Verbündeten treffen und, wenn es eine nichtnukleare Reaktion gibt, wie angedroht, ein nuklearer Schlag auf ihre Stützpunkte in Europa und auf der ganzen Welt folgen wird. Wenn sie sich entscheiden, mit einer Atomwaffe zu reagieren, werden sie einen nuklearen Schlag auf ihrem Territorium erhalten. Viertens müssen wir unsere militärische Aufrüstung fortsetzen, die in einer turbulenten Welt voller Krisen notwendig ist. Gleichzeitig ist es jedoch nicht nur notwendig, die Nukleardoktrin zu ändern, was Gott sei Dank bereits begonnen hat, sondern auch, wenn die Amerikaner und ihre Handlanger keine Einigung erzielen wollen, eine entscheidende Bewegung auf der Leiter der nuklearen Eskalation zu unternehmen, um die Wirksamkeit unserer nuklearen Abschreckungs- und Vergeltungskräfte zu erhöhen. Die „Hazelnut“ ist eine ausgezeichnete Waffe, ein Lob an ihre Kunden und Schöpfer, aber sie ist kein Ersatz für Atomwaffen, sondern einfach ein weiterer effektiver Schritt auf der Eskalationsleiter. Fünftens ist es notwendig, den Vereinigten Staaten über verschiedene Kanäle zu vermitteln, dass wir sie nicht demütigen wollen und bereit sind, ihnen zu helfen, einen würdigen Ausweg aus der ukrainischen Katastrophe zu finden, in die die Amerikaner von liberalen Globalisten und Europäern hineingezogen wurden. Aber das Wichtigste ist, zu verstehen, dass wir nicht unentschlossen vor dem Land, unserem Volk und der Menschheit auftreten können und dürfen. Es geht nicht nur um das Schicksal Russlands, sondern auch um das Schicksal der menschlichen Zivilisation in ihrer jetzigen Form. Wenn und falls sich die Amerikaner zurückziehen, wird die Ukraine ziemlich schnell besiegt werden. Ihr Osten und Süden werden an Russland fallen. Im Zentrum und Westen der heutigen Ukraine sollte ein entmilitarisierter, mit einer Flugverbotszone versehener neutraler Staat gebildet werden, in dem sich alle versammeln können, die nicht in Russland leben und unsere Gesetze befolgen wollen. Es wird ein Waffenstillstand geschlossen werden. Nun, nach dem Waffenstillstand wird es notwendig sein, mit Freunden aus der Weltmehrheit auf eine gemeinsame Lösung der Probleme hinzuarbeiten, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Und sogar mit den Amerikanern, wenn sie noch zur Vernunft kommen. Gleichzeitig ist es dringend notwendig, Europa für eine Weile von der Lösung der Weltprobleme abzuhalten. Es wird wieder zur Hauptbedrohung für sich selbst und die Welt. Frieden auf dem Subkontinent kann erst dann einkehren, wenn Europa wieder in die Knie gezwungen wird, wie es nach unseren Siegen über Napoleon und Hitler der Fall war, wenn sich die Generation der derzeitigen Eliten ändert. Und selbst dann nicht in einem engen europäischen Kontext – das ist Vergangenheit –, sondern im eurasischen Kontext. [Hervorhebung von mir]

Vereshchagins Gemälde „Rückzug. Flucht auf der Hauptstraße“, das Napoleon mit den Überresten seiner Armee zeigt, wie er Russland verlässt.

Karaganovs Gedächtnis ist kurz – es war das Outlaw US Empire, das seit 1945 den Nationalsozialismus rettete und förderte und Hand in Hand mit der OUN arbeitete, um die Ukraine als Waffe gegen die UdSSR und dann die Russische Föderation einzusetzen. Erinnert er sich nicht an das „Fuck the EU“-Telefonat, das der Welt zeigte, wer für den Maidan und den Putsch von 2014 verantwortlich war? Meiner Meinung nach ist es wieder einmal sehr klar, dass Europa nicht „der Hauptsponsor von Kiew“ ist. Im Allgemeinen muss auf Europa (europäisch) Eliten folgen, und sie alle wurden im Wesentlichen vom geächteten US-Imperium eingesetzt, da sie die neoliberalen Akademien der USA besucht haben. Er muss also aufpassen, nicht alle über einen Kamm zu scheren, da er eindeutig das Gegenteil von Russophobie hat – Europhobie. Er hat es jedoch vermieden, sich aktiv für eine Destabilisierung der inneren Verhältnisse in den europäischen Nationen einzusetzen, wie RT lautstark verkündete – nirgendwo verwendet er den Begriff „Sturz“ oder einen anderen Begriff, der mit einem Staatsstreich in Verbindung gebracht wird. Wie wir bereits gelesen haben, liebt Karaganov seine Atomwaffen – zu sehr – Oreshnik ist ihm nicht mächtig genug. Ich bekomme einen Hinweis darauf, dass er versucht, seine eigene Version von „Teile und herrsche“ zu spielen, indem er das US-Imperium, das zum Gesetzlosen erklärt wurde, gegen seine europäischen Kolonien ausspielt. Aber für wen ist das gedacht?

Eine andere Frage: Muss Europa in die Knie gezwungen werden? Der Ukraine-Konflikt hat es dem gesetzlosen US-Imperium ermöglicht, die EU/NATO zu kolonisieren, obwohl einige Nationen ein höheres Maß an Souveränität haben als andere. Das besetzte Deutschland braucht eine völlig andere Art von Führung, die sich für seine Freiheit einsetzt, während es sich derzeit in einer Rezession befindet, die sich noch verschlimmern wird. Die Polen wollen keinen Krieg mit Russland und müssen eine bessere Regierung wählen. Die baltischen Staaten werden noch eine Generation lang so bleiben, wie sie sind, aber sie stellen keine Bedrohung dar. Frankreich ist genauso schlimm wie Deutschland. Mitteleuropa außerhalb Deutschlands ist entweder neutral oder pro-russisch. Kein NATO-Mitglied will 5 % des BIP an US-Waffenhersteller zahlen, die nur sehr teuren Schrott herstellen können. Großbritannien ist ein Sonderfall, aber auch dort löst sich der Neoliberalismus auf. Und die nordischen Nationen sind fügsame Trendfolger mit ihren eigenen innenpolitischen Problemen. Der ganze kriegsfreundliche Bombast kommt aus Brüssel – EU/NATO: Die liberale totalitäre Junta.

Herr Karaganov sagt, sein Papier sei nur eines von mehreren: „Ich werde die Ergebnisse der Diskussion nicht vorhersagen, sondern lediglich einige vorläufige Überlegungen teilen.“ Die oben genannten sind also lediglich seine eigenen „Überlegungen“, die zu anderen hinzugefügt werden, aus denen die russische Politik der Regierung vorgeschlagen werden soll. Ich hoffe auf jeden Fall, dass RT, wenn/falls es diese Papiere veröffentlicht, auf die Originale verlinkt, damit wir lesen können, was tatsächlich geschrieben wurde.

