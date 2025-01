Thiel-Verbündeter HHS-Kandidat gefährdet MAHA-Ambitionen mit Biotech-Haltung

Von Max Jones und Whitney Webb

Der Biotech-Investor und Peter-Thiel-Partner Jim O’Neill ist bereit, ein deregulierendes Paradigma einzuführen, das eine Verbreitung zweifelhafter Produkte auf dem US-Markt unter dem Deckmantel von „Innovation“ und „Effizienz“ ermöglichen würde.

Ende November letzten Jahres kündigte Präsident Donald Trump Jim O’Neill als seinen Kandidaten für den Posten des stellvertretenden Ministers für Gesundheit und menschliche Dienste (HHS) an, wo er unter Robert F. Kennedy Jr. arbeiten würde, Trumps Wahl für den HHS-Minister nach dessen Bestätigung. Als stellvertretender Sekretär würde O’Neill im Wesentlichen als Chief Operating Officer des Ministeriums fungieren und „die täglichen Abläufe aller Unterbehörden“ überwachen sowie die „Bereitschaft für Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“ leiten, d. h. die politischen Reaktionen der Regierung auf Bioterroranschläge, Pandemien usw. Darüber hinaus würde O’Neill „die Entwicklung und Freigabe von HHS-Vorschriften überwachen“ und angeblich der Hauptumsetzer der politischen Agenda „Make America Healthy Again“ (MAHA) sein.

Aufbauend auf dem Versprechen, die Vereinnahmung der Aufsichtsbehörden für das öffentliche Gesundheitswesen durch die Industrie zu beseitigen und den Einfluss von Big Pharma und Big Food einzudämmen, spielte die MAHA-Bewegung von Robert F. Kennedy Jr. eine entscheidende Rolle dabei, potenzielle Kennedy-Wähler in das Trump-Lager zu lotsen. MAHA verlieh der Trump-Kampagne im Wesentlichen einen Hauch populistischer Legitimität unter den Dissidenten der Covid-Ära, die aus der Einstellung der unabhängigen Präsidentschaftskandidatur von RFK Jr. resultierte.

O’Neills frühere und aktuelle Geschäftsbeziehungen sowie seine früheren Äußerungen zur Gesundheitspolitik lassen jedoch stark darauf schließen, dass er nicht nur die von den MAHA-Wählern erwartete Politik wahrscheinlich nicht umsetzen wird, sondern dass er möglicherweise sogar eine Agenda verfolgt, die in direktem Widerspruch zu den wichtigsten Grundsätzen der MAHA-Bewegung steht. Insbesondere befürwortet er eine Reform der FDA, um den Weg von der Arzneimittelentwicklung bis zur Legalisierung zu deregulieren und zu beschleunigen. Dies würde insbesondere der Biotech-Industrie zugutekommen, die seit langem darum kämpft, ihre Produkte außerhalb eines auf „Notfällen“ basierenden Deregulierungsparadigmas zugelassen zu bekommen.

Wenn man die Investitionen und Vorstandspositionen betrachtet, die O’Neill selbst in Biotechnologieunternehmen erworben und innehat, würde dies wahrscheinlich auch mRNA-Produkte einschließen, die Kennedy und andere MAGA-Einflussnehmer seit der Covid-19-Pandemie jahrelang kritisiert haben – ein klarer Widerspruch zwischen O’Neills Ansichten zur öffentlichen Gesundheit und denen, die der MAGA-Basis im Wahlkampf verkauft wurden.

O’Neill, der derzeit im Vorstand eines Unternehmens sitzt, das derzeit die Entwicklung einer neurotoxischen Substanz als „therapeutische“ Behandlung für Menschen mit Alzheimer (einer neurodegenerativen Erkrankung) vorantreibt, steht in einem noch stärkeren Kontrast zu den MAHA-Prinzipien. Ironischerweise wurde dieselbe Substanz von Kennedy und der von ihm mitbegründeten Organisation Children’s Health Defense seit langem als einer der Hauptverursacher in ihrer Hypothese für einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus sowie anderen chronischen Erkrankungen, unter denen viele Amerikaner, insbesondere Kinder, leiden, genannt.

Zusätzlich zu seinen Verbindungen im Bereich Biotechnologie verfügt O’Neill auch über bedeutende Verbindungen zum CIA-nahen Unternehmen Palantir und dessen Mitbegründer Peter Thiel. Palantir unternimmt insbesondere erhebliche Anstrengungen, um ein Paradigma der Vorbeugung von Straftaten auf Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit anzuwenden, hauptsächlich durch mehrere bedeutende Verträge mit dem HHS, die die Art der „Bereitschaft für Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit“, die O’Neill direkt überwachen wird, stark bestimmen würden. Mehrere dieser Verträge gehen auf die erste Trump-Regierung zurück, als Palantir eine wichtige Rolle im militärisch geführten Programm zur Biosurveillance und Impfstoffentwicklung/-verteilung im Zusammenhang mit Covid-19 spielte, das als Operation Warp Speed bekannt ist – ein Programm, das sowohl von Kennedy als auch von der breiteren MAHA-Bewegung heftig kritisiert wurde.

Tatsächlich hat Palantir seine Rolle innerhalb des HHS-Apparats seitdem weiter gefestigt, zuletzt über das Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA) der CDC, ein Programm zur Vorhersage von Krankheiten und zur Massenüberwachung von Biosicherheit, für das Palantir erhebliche Datenmengen bereitstellt.

Indirekt mit diesen Bemühungen der CDC verbunden ist auch Bill Gates, da der ehemalige Vizepräsident der mit Gates verbundenen Cascade Investment-Firma, Dylan George, jetzt das CFA leitet. Wichtig ist, dass die Gates Foundation erhebliche Investitionen in die Biotechnologie getätigt hat, eine Branche, die bekanntermaßen mit erheblichen regulatorischen Schwierigkeiten konfrontiert ist, wenn es darum geht, ihre Produkte durch den Standard-Zulassungsprozess der Food and Drug Administration (FDA) zu bringen. Daher haben sich prominente Akteure der Biotech-Branche, darunter Gates und andere wie der Trump-Vertreter Vivek Ramaswamy, zum Ziel gesetzt, das derzeitige regulatorische Paradigma zu demontieren und durch ein „innovationsfreundliches“ zu ersetzen, d. h. durch ein Paradigma mit deutlich weniger strengen Standards.

Unlimited Hangout berichtete bereits früher über die Akteure der Branche, die dieses Problem auf globaler Ebene angehen, und es scheint, dass die experimentelle Biotechnologie nun, da O’Neill an der Spitze der „Entwicklung und Freigabe von HHS-Vorschriften“ steht, endlich den uneingeschränkten Zugang zum amerikanischen Markt erhalten könnte, den sie benötigt.

Wie dieser Artikel zeigen wird, könnte O’Neill selbst finanziell davon profitieren, wenn sein gewünschtes Regulierungsmodell erreicht wird, ebenso wie wichtige Mitglieder des Kabinetts von Trump. Angesichts des Modells der Pandemievorsorge, das die Überwachung und Entwicklung präventiver Gegenmaßnahmen für Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial vorsieht, sowie der Überwachung durch Big Tech, die mit der Verteilung der experimentellen Covid-19-Impfstoffe zusammenfiel, ist es außerdem wahrscheinlich, dass die Biosurveillance in Zukunft eine entscheidende Rolle auf dem Biotech-Markt spielen wird – insbesondere auf einem deregulierten Markt. Ein solches Modell würde insbesondere der öffentlich-privaten Überwachungsinfrastruktur zugutekommen, die von dem Mann aufgebaut wurde, der O’Neills Karriere im Privatsektor mit auf den Weg brachte: Peter Thiel.

O’Neills Rolle bei den inzwischen jahrzehntelangen Bemühungen, beschleunigte, deregulierte Wege zur Markteinführung experimenteller Medikamente zu schaffen, geht jedoch auf seine Zeit im öffentlichen Dienst zurück, als er auf dem Höhepunkt des inzwischen berüchtigten Krieges gegen den Terror diente. Wahrscheinlich lernte er dort erstmals den HHS-Minister von George W. Bush, Tommy Thompson, kennen, der das daraus resultierende Projekt Bioshield Act von 2004 umsetzte – ein Gesetz, das einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur „Notfall“-Deregulierung von Medikamenten und Impfstoffen darstellte.

O’Neills frühe Streifzüge im Bereich der öffentlichen Gesundheit: Von der Vogelgrippe-Panik zum Projekt BioShield

Nach dem Besuch von Eliteuniversitäten wie der Yale University und der University of Chicago erhielt Jim O’Neill eine Stelle in der Regierung von George W. Bush, zunächst im Bildungsministerium und dann im HHS. Er trat seine neue Stelle Ende 2002 als Leiter der Abteilung für Reden und Veröffentlichungen an, wo er das Redenschreiberteam für den damaligen HHS-Minister Tommy Thompson leitete und dies auch in den ersten Monaten der Amtszeit von Thompsons Nachfolger Mike Leavitt tat.

Die letzten Jahre von O’Neills Amtszeit in dieser Position sind besonders bemerkenswert, da sich viele der Reden von Thompson und Leavitt zwischen 2004 und 2005 auf die Panikmache über die Bedrohung durch die „Vogelgrippe“-Pandemie, insbesondere H5N1, konzentrierten, die später als übertrieben eingestuft wurde. Ein Großteil der von Thompson und anderen in dieser Zeit verbreiteten Angst vor der Vogelgrippe basierte insbesondere auf den Weltuntergangsprognosen des inzwischen stark diskreditierten britischen Epidemiologen Neil Ferguson vom Imperial College London. In mehreren Reden Thompsons vor dem Kongress, an denen O’Neill vermutlich mitgeschrieben hatte, wurden erhebliche Mittel für Grippeimpfstoffvorräte und die Umstellung der Impfstoffproduktion von traditionellen Methoden auf „eine neue zellbasierte Technologie“ gefordert. Bei seinem Rücktritt im Dezember 2004 erklärte Thompson, dass seine größte Sorge zu dieser Zeit die Vogelgrippe war, die er als „eine wirklich riesige Bombe […] die sich negativ auf die Gesundheitsversorgung der Welt auswirken könnte“ bezeichnete. Leavitt war noch effektiver als sein Vorgänger darin, Angst in der Öffentlichkeit zu schüren und dadurch öffentliche Unterstützung für letztlich unnötige Grippeimpfstoffe und antivirale Vorräte zu generieren. Laut O’Neills LinkedIn-Profil befassten sich mehrere der „wichtigsten politischen Reden“, die er sowohl für Thompson als auch für Leavitt entwickelte, speziell mit der „pandemischen Influenza“.

Mike Leavitt wird im Februar 2005 im Weißen Haus als HHS-Minister vereidigt – Quelle

Obwohl die Panikmache von Thompson und Leavitt und anderen „Experten“ unbegründet war, sorgte die durch ihre Reden und öffentlichen Äußerungen ausgelöste Panik dafür, dass die US-Regierung über 7 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung der „Gefahr“ der Vogelgrippe ausgab, indem sie große Mengen an Medikamenten wie Tamiflu, ein von Gilead hergestelltes antivirales Medikament, kaufte. Bemerkenswert ist, dass der ehemalige Vorsitzende von Gilead der damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld war. Der Aktienkurs von Gilead war 2003, bevor die Vogelgrippe-Bedenken aufkamen, gesunken, und als die Panik um die Vogelgrippe aufkam, vervierfachten sich die Einnahmen des Unternehmens. Rumsfeld verkaufte einen Teil seiner Gilead-Aktien, als die Panikmache begann, und er soll mindestens 5 Millionen Dollar verdient haben. Ende 2004 ging aus seinem Finanzbericht hervor, dass er immer noch Gilead-Aktien im Wert von 25 Millionen Dollar besaß.

Viele dieser vorbeugenden Tamiflu-Käufe für diesen „Notvorrat“, die letztlich nie benötigt wurden (und mit fehlerhaften Modellen begründet wurden), wurden über die Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) getätigt. BARDA wurde durch den Project BioShield Act von 2004 gegründet, für den Thompson und seine Redenschreiber sich stark einsetzten. Die Bush-Regierung begründete die Verabschiedung dieses Gesetzes zum Teil mit den Gefahren der Anthrax-Anschläge von 2001 (eine vom US-Militär durchgeführte Operation unter falscher Flagge, die mit vielen der gleichen Personen in Verbindung stand, die letztendlich an der Schaffung und dem Profit von BioShield und BARDA beteiligt waren). Einige dieser Personen sollten später auch die Reaktion der Regierung auf Covid-19 unter der ersten Trump-Regierung leiten.

Neben der Bereicherung von Rumsfeld und Gilead durch sein Mandat zur Schaffung von Notfall-Arzneimittelvorräten zur Abwehr von „bioterroristischen“ Angriffen hat das Projekt Bioshield auch den Weg für die Notfall-Deregulierung nicht zugelassener Arzneimittel geebnet – was Moderna 15 Jahre später während der Covid-19-Pandemie vor dem Zusammenbruch bewahrte. Konkret erteilte das Projekt Bioshield die Genehmigung für den „Notfalleinsatz“ von Medikamenten, die im Rahmen eines potenziellen oder tatsächlichen Notfalls „nicht zugelassen, lizenziert oder für den kommerziellen Vertrieb freigegeben“ sind.

Auszüge aus dem „Project Bioshield Act“ von 2004

Insbesondere O’Neill – der an der Abfassung von Reden mitwirkte, die die Gründung von BARDA und die Bevorratung von Tamiflu rechtfertigten – trat 2006 dem Lenkungsausschuss von BARDA bei und war in dieser Funktion bis 2008 tätig, dem Zeitraum, in dem viele dieser fragwürdigen Tamiflu-Käufe tatsächlich getätigt wurden. Einige Monate vor seinem Beitritt zum Lenkungsausschuss von BARDA war O’Neill im August 2005 zum Associate Deputy Secretary und leitenden Berater des Deputy Secretary befördert worden. Während dieser Zeit beaufsichtigte er die Politik der CDC und arbeitete in den Bereichen „Notfallvorsorge“ und „Heimatschutz“.

Vermutlich aufgrund seiner Nützlichkeit für Thompson und seinen Nachfolger Mike Leavitt wurde O’Neill 2007 erneut befördert, diesmal auf den Posten des Principal Associate Deputy Secretary des HHS, den er fast ein Jahr lang innehatte. Auch hier spielte O’Neill eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Pandemievorsorgepolitik und konzentrierte sich außerdem auf die Beratung des HHS-Sekretärs und des stellvertretenden Sekretärs in Fragen der inneren Sicherheit. In dieser Funktion „leitete er Sonderprojekte im Zusammenhang mit Politik und Betrieb“.

Nach seinem Ausscheiden aus der Bush-Regierung arbeitete O’Neill mit Peter Thiel zusammen, der zuvor den Architekten der Massenüberwachung während der Bush-Regierung bei der Privatisierung ihres umstrittensten Programms geholfen hatte, woraus das heutige Unternehmen Palantir hervorging. O’Neill begann als Geschäftsführer bei Thiels inzwischen aufgelöstem Clarium Capital zu arbeiten, einem Makro-Hedgefonds, den Thiel kurz nach dem Verkauf von PayPal an Pierre Omidyars eBay im Jahr 2002 gründete. O’Neill wurde 2009 relativ kurz darauf Leiter der Thiel-Stiftung. Dort arbeitete er mit Peter Thiel zusammen, um das Thiel-Stipendium der Stiftung zu schaffen, das dazu beitrug, die Karrieren von heute prominenten Persönlichkeiten in den Bereichen Militärverträge (z. B. Palmer Luckey von Anduril), Kryptowährung und Finanzen (z. B. Vitalik Buterin von Ethereum) und auf Langlebigkeit ausgerichtete Biotechnologie (z. B. Laura Deming) anzukurbeln.

Peter Thiel, Vertreter von Clarium Capital, beim Genetics Lunch während des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums 2008 – Quelle

Etwa zur gleichen Zeit engagierte sich O’Neill für die auf Langlebigkeit ausgerichtete SENS-Forschungsstiftung und wurde 2010 Mitglied des Vorstands – ein Amt, das er bis 2021 innehatte. Von 2019 bis 2021 war O’Neill außerdem CEO von SENS und leitete dort die Forschung zur Heilung altersbedingter Krankheiten wie Alzheimer. Wie später noch einmal erwähnt wird, war Peter Thiel der früheste und bedeutendste Spender von SENS.

Als das Vermögen von Clarium Capital nach der Wirtschaftskrise von 2008 schrumpfte, schloss sich Thiel 2012 mit Ajay Royan zusammen, um Mithril Capital zu gründen, wobei O’Neill als Gründungsgeschäftsführer fungierte. Zu diesem Zeitpunkt verließ O’Neill seine Position bei der Thiel Foundation, um Vollzeit bei Mithril zu arbeiten. Während seiner Zeit bei Mithril beaufsichtigte O’Neill den derzeitigen Vizepräsidenten J.D. Vance, der 2016 als Junior-Investor zu Mithril kam und das Unternehmen 2018 verließ. Während seiner Zeit bei Mithril tätigte O’Neill bedeutende Investitionen in einige namhafte Biotech-Unternehmen sowie in das von Thiel mitbegründete Unternehmen Palantir, das – wie bereits erwähnt – umstrittene Verträge mit dem HHS und wichtigen HHS-Unterbehörden mit erheblichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, den Datenschutz und die künftige Reaktion auf Pandemien abschließt. O’Neill verließ Mithril im Jahr 2019, dem Jahr, in dem das Unternehmen wegen finanzieller Verfehlungen vom FBI untersucht wurde (diese Vorwürfe konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf den Mitbegründer des Unternehmens, Ajay Royan). 2019 war auch das Jahr, in dem eines der von Mithril unterstützten Unternehmen, uBiome, ebenfalls vom FBI unter die Lupe genommen wurde, was später dazu führte, dass seine Gründer wegen Verschwörung zum Betrug im Gesundheitswesen angeklagt wurden.

O’Neills Verbindungen zur Biotech-Branche

Während O’Neills Amtszeit in einer Führungsposition bei Mithril investierte die Risikokapitalgesellschaft in mehrere bedeutende Biotech-Unternehmen. Dazu gehört uBiome, das auch von Andreessen Horowitz und dem von Sam Altman geführten Y-Combinator unterstützt wurde. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet, um „das Mikrobiom zu sequenzieren“, und ermöglicht es Patienten, ihr Mikrobiom mithilfe des mikrobiellen Genomtests des Unternehmens und der „größten Mikrobiom-Datenbank der Welt“ zu erforschen. Die Serie-B-Finanzierung des Unternehmens wurde von 8VC geleitet, der Risikokapitalgesellschaft, die vom Mitbegründer von Palantir und Thiel-Mitarbeiter Joe Lonsdale gegründet wurde. Das Unternehmen wurde später dabei ertappt, Patienten zu viel in Rechnung zu stellen, sie unter Druck zu setzen, unnötigerweise mehrere Tests durchzuführen, und auch Ärzte unter Druck zu setzen, Tests zu genehmigen, auch für Patienten ohne Symptome. Das FBI führte 2019 eine Razzia in den Büros des Unternehmens durch. Im Jahr 2021 wurden die Mitbegründer jeweils in mehr als 40 Fällen strafrechtlich verfolgt, darunter Betrug im Gesundheitswesen, Wertpapierbetrug und Betrug per Telefon.

Ein weiteres Biotech-Unternehmen, das während O’Neills Zeit als Geschäftsführer stark von Mithril unterstützt wurde, ist Fractyl Health, das Mithril seit 2014 finanziert. Fractyl hat zwei Produkte entwickelt: Revita – ein ambulantes Verfahren, das die Auskleidung des Dickdarms verändert, um Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes zu bekämpfen, und Rejuva – eine „einmalige Gentherapie“, die auf die Bauchspeicheldrüse abzielt und „eine dauerhafte Gewichtsabnahme und eine langfristige Remission von Typ-2-Diabetes ermöglichen“ soll. Keines der Produkte des Unternehmens wurde von der FDA zugelassen und klinische Studien zu ihnen müssen noch durchgeführt werden, obwohl das Unternehmen seit über einem Jahrzehnt im Geschäft ist – ein typisches Beispiel für den allgemeinen Trend bei Biotech-Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, Medikamente durch klinische Studien zu bringen.

Der Vorsitzende des Vorstands von Fractyl ist neben Thiel, Ajay Royan, Mitbegründer von Mithril. Ein weiteres Vorstandsmitglied, Marc Elia, sitzt im Vorstand des von Mithril unterstützten Biotech-Unternehmens Invivyd (ehemals Adagio Therapeutics). Ebenfalls im Vorstand von Fractyl sitzt der ehemalige US-Senator Bill Bradley, der auch im Vorstand des von Mithril unterstützten Fintech- und Stablecoin-Emissionsunternehmens Paxos sitzt. Bradleys Verbindungen in der Technologiebranche erstrecken sich auch auf Personen aus dem Umfeld von Jeffrey Epstein, da Bradley insbesondere mit Ghislaine Maxwells Ehemann Scott Borgerson und seiner Firma Cargometrics verbunden war – einem Satellitenüberwachungsunternehmen, das „einzigartige Datenprodukte und [Software-]Lösungen für die Investmentmanagement- und Seefracht- und Logistikmärkte im Allgemeinen anbietet“.

O’Neill hatte nach seinem Ausscheiden bei Mithril im Jahr 2019 auch mehrere bemerkenswerte Verbindungen zu anderen Biotech-Unternehmen. Dazu gehört Oisin Biotechnologies, wo O’Neill von 2019 bis 2021 als Beobachter im Vorstand tätig war. Oisin entwickelt Therapien, die sich auf Langlebigkeit und „altersbedingte Krankheiten“ konzentrieren und eine „neue nicht-virale Verabreichungstechnologie“ nutzen, die sie Fusogenix Proteo-Lipid Vehicle nennen.

Diese Plattform „ermöglicht eine umfassende extrahepatische Biodistribution sowohl für DNA- als auch für RNA-Nutzlasten“. Die Fusogenix-Plattform wurde nicht direkt von Oisin entwickelt, sondern von der Partnerfirma Entos, die dieselbe Plattform zur Entwicklung eines „Covid-19-Plasmid-DNA-Impfstoffs“ sowie mehrerer Gentherapien gegen Fettleibigkeit nutzte. Entos hat vier Partnerorganisationen/-unternehmen – drei davon sind Eli Lilly, die Bill & Melinda Gates Foundation und Oisin. John Lewis, der Gründer und CEO von Entos, war 2016 Mitbegründer von Oisin und war lange Zeit (und ist es derzeit) Chief Science Officer des Unternehmens, was die enge Verbindung zwischen den beiden Unternehmen weiter verdeutlicht.

O’Neill kam durch seine Führungspositionen bei der SENS Research Foundation mit Oisin in Kontakt. Während O’Neills Zeit im Vorstand der Stiftung gewährte SENS Oisin eine nicht genannte Summe an Startkapital von SENS.

Bemerkenswert ist, dass O’Neill während seiner Zeit bei SENS zusammen mit einigen wichtigen Thiel-Vertrauten im SENS-Vorstand saß. Dazu gehören Blake Masters – ein enger Mitarbeiter von Thiel, der zusammen mit Thiel ein Buch schrieb, als COO von Thiel Capital und als Leiter der Thiel Foundation tätig war – sowie Kevin Dewalt. Dewalt war von 2005 bis 2008 als Direktor für strategische Allianzen für den Risikokapitalarm In-Q-Tel der CIA tätig. Im selben Zeitraum arbeitete Dewalt auch mit dem von Thiel gegründeten Unternehmen Palantir zusammen, insbesondere mit Stephen Cohen von Palantir, um „das erste KI-Produkt des Unternehmens in der US-Geheimdienstgemeinschaft einzusetzen“. Der früheste Geldgeber von Palantir war neben Thiel selbst In-Q-Tel.

Einige derjenigen, die sich mit der „Langlebigkeitsforschung“ befassen, sind der Ansicht, dass KI und andere aufkommende Technologien eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung lebensverlängernder Technologien spielen werden. Die SENS Research Foundation konzentriert sich auf die Langlebigkeitsforschung und viele ihrer Mitglieder, darunter auch ihr Gründer, glauben, dass die Medizintechnik in der Lage ist, dem Menschen nahezu Unsterblichkeit zu verleihen, wenn nicht sogar Unsterblichkeit selbst. Der erste Großspender der Stiftung war Peter Thiel, der seit ihrer Gründung Millionen in die Stiftung investiert hat.

Laut seinem LinkedIn-Profil war O’Neill nur im Vorstand eines Biotechnologieunternehmens tätig, ADvantage Therapeutics, dem er im März 2023 beitrat. Er ist weiterhin im Vorstand tätig, wird sich aber angeblich von dieser Rolle zurückziehen, wenn er als stellvertretender HHS-Sekretär bestätigt wird. ADvantage gibt seinen Vorstand auf seiner Website nicht bekannt, sodass O’Neills Beteiligung dort nicht sichtbar ist. Seine Position im Vorstand des Unternehmens ist jedoch in den SEC-Unterlagen vermerkt.

ADvantage als Unternehmen konzentriert sich auf neurodegenerative Erkrankungen, insbesondere auf Alzheimer. Ihr Hauptprodukt ist eine Verbindung namens AD04, früher bekannt als Alhydrogel. Es handelt sich um ein aluminiumbasiertes Impfstoff-Adjuvans (Aluminiumhydroxid), das seit jeher in Impfstoffen für Menschen und Tiere verwendet wird. ADvantage Therapeutics möchte dieses Adjuvans jedoch in ein „Therapeutikum“ für Alzheimer-Patienten umwandeln.

Die Ursprünge von ADvantage als Unternehmen und das Bestreben, AD04 in ein Alzheimer-Medikament umzuwandeln, gehen auf eine Studie zurück, in der ein gescheiterter Alzheimer-Impfstoffkandidat namens AD02 getestet wurde, der von dem österreichischen Unternehmen AFFiRiS hergestellt wurde. In der klinischen Phase-2-Studie mit AD02 schnitt die Gruppe, die den Impfstoff erhielt, deutlich schlechter ab als die Kontrollgruppe. Sowohl die Kontrollgruppe als auch die Gruppe, die den AD02-Impfstoff erhielt, erhielten Dosen des Impfstoff-Adjuvans AD04.

Anstatt zu berücksichtigen, dass der AD02-Impfstoff die Ergebnisse von Alzheimer-Patienten erheblich verschlechterte, kamen sie stattdessen zu dem Schluss, dass die aluminiumbasierte Verbindung AD04 die Ergebnisse der Patienten tatsächlich erheblich verbessert hatte. Dies trotz der Tatsache, dass die Aluminiumtoxizität als ein Faktor für die Entstehung der Alzheimer-Krankheit untersucht wurde, da Aluminium ein bekanntes Neurotoxin ist. Darüber hinaus teilten unabhängige Wissenschaftler außerhalb des Unternehmens die Schlussfolgerungen der AFFiRiS-Wissenschaftler nicht. Während die Wissenschaftler des Unternehmens behaupteten, dass die Daten der Kontrollgruppe „Anzeichen einer Krankheitsmodifikation“ zeigten, argumentierten andere, nicht mit dem Unternehmen verbundene Wissenschaftler, dass die Daten keinerlei Wirkung implizierten, da die in der Kontrollgruppe beobachteten Korrelationen auch dafür bekannt sind, „ohne Behandlung aufzutreten“.

Obwohl es keine Daten oder keinen Konsens darüber gab, dass die Injektion eines bekannten Neurotoxins bei Alzheimer-Patienten zu besseren Behandlungsergebnissen führen würde, verdoppelten die AFFiRiS-Wissenschaftler ihre Anstrengungen und erwarben die Patentrechte für AD04. Anschließend schlossen sie sich mit Agustin Fernandez, einem in Kuba geborenen Filmproduzenten, und seinem Geschäftspartner Jeffrey B. Madden zusammen, um ADvantage Therapeutics zu gründen und AD04 als Alzheimer-Behandlung zu vermarkten. Auf der ADvantage-Website wird insbesondere darauf hingewiesen, dass die erste AD02-AD04-Studie keine Daten enthielt, die die Verwendung von AD04 als „therapeutische Einheit“ stützen, und dass das Unternehmen und seine Gründer nicht erklären können, wie AD04 angeblich die Alzheimer-Pathologie reduzieren soll.

Screenshot der Website von ADvantage Therapeutics

Trotz dieses zugegebenen Mangels an Beweisen führt das Unternehmen parallel zur klinischen Entwicklung seines AD04-basierten Therapeutikums vorklinische Studien durch, um Daten zu sammeln, die das therapeutische Potenzial des Präparats belegen. An anderer Stelle auf seiner Website wird AD04 jedoch so behandelt, als hätte es die klinischen Studien der Phase 2 bestanden (und würde in die Phase 2b eintreten), aber dies scheint ein irreführender Verweis auf die ursprüngliche AFFiRiS-Studie zu sein, die als eine Studie charakterisiert wird, in der die Auswirkungen von AD04 getestet wurden. In Wirklichkeit handelte es sich bei der AFFiRiS-Studie um eine Phase-2-Studie für den gescheiterten Impfstoff AD02 und nicht um eine Studie, die AD04 testen sollte.

Neben AD04 versucht das Unternehmen auch, zwei weitere Produkte zu entwickeln, AD09 und AD15. AD09 hat einen nicht näher erläuterten Wirkmechanismus, scheint aber ein mRNA-Produkt zu sein, wie aus den Informationen auf der Website des Unternehmens hervorgeht. AD15 ist ebenfalls ein mRNA-Produkt, das auf dem Klotho-Protein basiert, das bei Überexpression die Symptome des Alterns reduzieren kann. Der Wissenschaftler, der das Klotho-Gen entdeckte, Dr. Makoto Kuro-o, trat Anfang 2024 dem wissenschaftlichen Beirat von ADvantage bei. Ende letzten Jahres wurde die Entwicklung von AD15 von ADvantage Therapeutics ausgegliedert und in ein anderes Unternehmen namens Klothea überführt.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens sollte O’Neills Ernennung zum Vorstandsmitglied die Zulassung von AD04, dem Aluminium-Impfstoff-Adjuvans, sowie seiner mRNA-Produkte erleichtern. In der Pressemitteilung wurde CEO Jeffrey Madden mit den Worten zitiert: „Die Aufnahme von Jim in unseren Vorstand signalisiert die nächste Entwicklungsstufe für unser Unternehmen […]. Zu Beginn unserer bestätigenden Phase-2b-Studie für AD04 bei früher Alzheimer-Krankheit sind wir in der glücklichen Lage, auf Jims Talente und Erfahrung zurückgreifen zu können, die uns in dieser aufregenden Zeit leiten werden.“ Madden fügte hinzu: „Jims tiefgreifende Expertise im Bereich Langlebigkeit wird uns bei der Entwicklung unserer mRNA-Technologie zur Bekämpfung von Alterskrankheiten zugutekommen, indem wir die Fähigkeiten von Klotho, das von vielen als Langlebigkeitsgen angesehen wird, fördern und erhalten. Wir entwickeln eine Plattformtechnologie, um eine Pipeline von [Zielstrukturen] zu schaffen, mit der die häufigsten Alterskrankheiten durch den Einsatz des Klotho-Proteins bekämpft werden können. Wir freuen uns auf Jims Unterstützung in diesem Bereich.“

O’Neill selbst lobte das Produkt AD04 des Unternehmens in höchsten Tönen und erklärte: „AD04 hat das Potenzial, das Leben von Millionen Menschen radikal zu verbessern. Ich freue mich darauf, mit ADvantage zusammenzuarbeiten, um es voranzutreiben.“ Selbst wenn er sich nach seiner Bestätigung aus dem Vorstand von ADvantage zurückzieht, würde seine Spitzenposition im HHS – wo er die Aufhebung und Schaffung von Vorschriften bei der FDA und anderen HHS-Agenturen überwachen wird – O’Neill sicherlich in eine Position bringen, in der er Produkte wie AD04 vorantreiben könnte.

O’Neills Enthusiasmus, ein Aluminium-Adjuvans in ein Therapeutikum für eine neurodegenerative Erkrankung zu verwandeln, steht in direktem Widerspruch zu früheren Aussagen des neuen HHS-Sekretärs Robert F. Kennedy Jr. In seinem Buch Vax-Unvax: Let the Science Speak, das er zusammen mit Dr. Brian Hooker verfasst hat, bezeichnet Kennedy beispielsweise Aluminium-Adjuvantien als gesundheitsschädlich und als eines seiner Hauptanliegen in Bezug auf die Impfstoffsicherheit. Darüber hinaus hat die mit Kennedy verbundene Organisation Children’s Health Defense neben der Veröffentlichung des oben genannten Buches von Kennedy und Hooker im Laufe der Jahre viele Artikel veröffentlicht, in denen vor den Gefahren von Aluminium-Impfstoff-Adjuvantien gewarnt wird, und hat einen direkten Zusammenhang zwischen aluminiumhaltigen Impfstoffen und unerwünschten Impfstoffnebenwirkungen, insbesondere bei Kindern, sowie der zunehmenden Häufigkeit von Autismus bei Kindern hergestellt. Unlimited Hangout wandte sich an Children’s Health Defense, um eine Stellungnahme zu Aluminium-Impfstoff-Adjuvantien und dem Versuch, eines davon als Therapeutikum zu vermarkten, zu erhalten, erhielt jedoch vor der Veröffentlichung keine Antwort.

O’Neills bedeutende Biotech-Verbindungen enden hier nicht. Er war als „Global Health Adviser“ für Rational Vaccines tätig, ein Unternehmen, das aufgrund seiner Gründer und seines Vorstands eng mit ADvantage Therapeutics verbunden ist. Die Mitbegründer von ADvantage, der ehemalige Filmproduzent Agustin Fernandez und der CEO von ADvantage Jeffrey Madden, haben auch wichtige Positionen bei Rational Vaccines inne. Fernandez war Mitbegründer und ist derzeit CEO des Unternehmens, während Madden im Vorstand sitzt und ein Hauptinvestor ist.

Jeffrey Maddens Profil auf der Website von ADvantage Therapeutics

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Behandlung von Herpes, hauptsächlich durch die Entwicklung eines Herpes-Impfstoffs. Es erhielt vom National Institute of Health (NIH) 2,8 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung seines Herpes-Produkts, darunter einen Test, der ein „routinemäßiges bevölkerungsbasiertes Screening“ des Herpes-simplex-Virus (HSV) mit höherer Empfindlichkeit als andere Tests ermöglicht, und einen Impfstoff zur Eindämmung der Ausbreitung von Herpes – was das Unternehmen als „globale Pandemie“ bezeichnet.

Bildschirmfoto von der Startseite von Rational Vaccines

Die Konzentration des Unternehmens auf Herpes hat es jedoch nicht davon abgehalten, Biotechnologie für Covid-19 zu entwickeln. Derzeit wird ein „serologischer Assay“-Covid-19-Test entwickelt, der nach Angaben des Unternehmens eine höhere Empfindlichkeit im Vergleich zu derzeit verfügbaren Tests aufweist. Dies ist offenbar auf seine Fähigkeit zurückzuführen, auf „Antikörper gegen die meisten viralen Proteine“ zu testen, im Gegensatz zu einem „einzelnen oder kleinen Teil der viralen Proteine“. Rational Vaccines hat die Bluttest-Technologie durch die Umnutzung seiner Herpes-Tests entwickelt und verwendet dieselbe Technologie, die hinter seinem Herpes-Impfstoffkandidaten steht, auch für die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs. Nach Angaben des Unternehmens ist das Unternehmen „dabei, [seinen] HSV-Immuntherapeutikum-Kandidaten, RVx201, an ein virales Vektorformat anzupassen“, um „die Entwicklung mehrerer Impfstofftypen, einschließlich SARS-COV-2, zu ermöglichen“.

Während Rational seine Fähigkeit anpreist, seine Herpes-Impfstofftechnologie für andere Impfungen umzuwidmen, zeichnet die lange und schmutzige Geschichte des Unternehmens mit unethischen Verschleierungstaktiken gegenüber den Aufsichtsbehörden ein beunruhigendes Bild von jedem zukünftigen Produkt, das es entwickelt.

Die fragwürdigen Geschäftspraktiken von Rational Vaccines begannen bereits vor der Gründung des Unternehmens. Im Jahr 2013 verabreichte der Mitbegründer des Unternehmens, der verstorbene Professor der Southern Illinois University, William Halford, Dosen eines Impfstoffs, der ein von ihm erzeugtes Virus enthielt, „in einem Holiday Inn Express und einem Crowne Plaza Hotel, die 15 Autominuten von [seinem] SIU-Labor entfernt waren“.

Halfords unkonventionelle Methoden wurden in den kommenden Jahren fortgesetzt, und zwar bei Rational Vaccines selbst. Nachdem er Rational Vaccines zusammen mit Fernandez gegründet hatte, führte er von einem Haus auf den Karibikinseln aus eine klinische Studie im Ausland für den Herpes-Impfstoff des Unternehmens durch. Halford verwendete amerikanische Teilnehmer, von denen die meisten laut Rational Vaccines „Amerikaner mit Herpes waren, die mehrmals auf die Insel geflogen wurden, um sich impfen zu lassen“, wie Kaiser Health News berichtete. Die Studien wurden jedoch weder von der FDA noch von einem institutionellen Prüfungsausschuss überwacht.

Robert Califf, Obamas ehemaliger FDA-Kommissar, sagte gegenüber Kaiser Health News, dass „er sich kein früheres Beispiel vorstellen könne, bei dem amerikanische Forscher kein IRB im Ausland eingerichtet hätten.“ Califf merkte jedoch an, dass dies „möglicherweise legal sei“.

Nebenbei bemerkt, erscheint Califfs Kritik an Halfords Studien seltsam, da Califf einen Großteil seiner Karriere damit verbracht hat, die Prinzipien der Vierten Industriellen Revolution in die öffentliche Gesundheit umzusetzen. Zu diesen Prinzipien gehört ein deregulierter Arzneimittelentwicklungsprozess, der die standardmäßige randomisierte klinische Studie durch einen technokratischen, „innovativen“ Ansatz ersetzt. Während Califf das Duke Clinical Research Institute leitete, war das Institut Mitbegründer einer Initiative, die darauf abzielte, „effizientere klinische Studien“ zu schaffen, und zwar durch die „maximale Nutzung verfügbarer klinischer und nichtklinischer Daten, einschließlich der über digitale Technologien gesammelten Daten, um die Erhebung der erforderlichen studienspezifischen Daten zu minimieren“, oder mit anderen Worten, die Nutzung von medizinischen Daten, die außerhalb einer klinischen Studienumgebung gesammelt wurden, zu priorisieren. Stattdessen würden die priorisierten Daten in diesem Modell aus neuen Quellen (wie digitalen Technologien wie Wearables) extrahiert und „interoperabel“ sein, wodurch die Möglichkeit für „alle Forscher und Sponsoren“ maximiert würde, diese Daten einzusehen und zu teilen.

Obwohl Experten das Experiment als unethisch kritisierten, behauptete Fernandez, er kenne „Personen, die positive Ergebnisse mit dem Impfstoff erzielt haben“, und spielte damit die gefährliche Methodik, die bei den Tests verwendet wurde, herunter.

Einer der prominentesten frühen Spender von Rational, der ehemalige Geschäftsführer von Credit Suisse, Bartley J. Madden, war von Halford fasziniert, nachdem er ihn auf einem Symposium an der Southern Illinois University über seine Arbeit hatte sprechen hören. Laut Wired schrieb Madden „ein Buch mit dem Titel ‚Free to Choose Medicine‘, in dem er argumentiert, dass der risikoscheue Ansatz der FDA bei der Zulassung von Medikamenten Innovationen im Weg steht und lebensrettende Medikamente vom Markt fernhält.“

In seinem Buch „A Foundational Explanation of Human Behavior“ beschreibt er: „Das konventionelle Ziel sicherer und wirksamer Medikamente führt zu einer unerbittlichen Nachfrage nach immer teureren klinischen Tests, zu extrem hohen Preisen für verschreibungspflichtige Medikamente und, was besonders wichtig ist, zu einem verzögerten Zugang zu lebensverändernden medizinischen Behandlungen. Ich bin der Meinung, dass das angemessene Ziel darin besteht, bessere Medikamente früher und zu geringeren Kosten zu entwickeln. Das größte Hindernis ist der enorm teure (Zeit und Geld) klinische Testprozess der FDA.“ Passenderweise verkörperte Halford in den Augen von Bart Madden ‚den Teil des brillanten Außenseiters, der sich mit dem wissenschaftlichen Establishment anlegt‘. Während Madden behauptet, dass er zum Zeitpunkt seiner Spende nichts von den Offshore-Studien wusste, scheinen seine eigenen Überzeugungen in Bezug auf Regulierung mit Halfords Methoden übereinzustimmen.

Bemerkenswert ist auch, dass Jeffrey B. Madden – CEO von ADvantage Therapeutics und prominenter Investor in Rational Vaccines – Vorstandsmitglied und Schatzmeister der Bartley J. Madden Foundation von Bartley J. Madden ist. Bart Madden arbeitete zuvor in der US-Armee, wo er „an der Entwicklung/Erprobung geheimer Waffen beteiligt war“, bevor er seine Finanzkarriere im Privatsektor startete. Obwohl es keine familiäre Verbindung zwischen den beiden zu geben scheint, haben sich die Wege der beiden offensichtlich in der Welt der Biotechnologie gekreuzt, einer Branche, die von Bart Maddens deregulierter Vision der Arzneimittelentwicklung erheblich profitieren würde.

Ebenso haben die Kontroverse um die Umgehung von Vorschriften und die Sicherheit O’Neills Partner Peter Thiel nicht davon abgehalten, 4 Millionen US-Dollar in die Forschung zu investieren, mit der Einschränkung, dass zukünftige Tests den FDA-Standards entsprechen müssen. Während Thiels Vorbehalt auf eine Missbilligung von Halfords dreisten und gefährlichen Methoden hindeutet, glaubt Thiel, dass Vorschriften dem Fortschritt im Wege stehen. Wie in der Geschichte von Kaiser Health News erwähnt, sagte Thiel zuvor, dass die Standards der FDA so umständlich seien, dass „man heute nicht in der Lage wäre, den Polio-Impfstoff zu erfinden“.

Verzicht auf Wirksamkeitstests im Namen der „Innovation“

O’Neill selbst hat sich lange Zeit der Deregulierungsrhetorik von Peter Thiel, Bart Madden, Califf und anderen angeschlossen. Tatsächlich sind O’Neills frühere Äußerungen zu Vorschriften vielleicht sogar noch unverhohlener umstritten als die seiner Zeitgenossen – er strebt die vollständige Abschaffung von Wirksamkeitsstudien an. Diese Meinung vertrat er bereits 2014 im Hyatt Regency in Santa Ana, Kalifornien, bei einem Vortrag für die SENS Research Foundation:

„Wir sollten die FDA reformieren, damit sie Medikamente erst dann zulässt, wenn ihre Sponsoren die Sicherheit nachgewiesen haben, und die Menschen sie auf eigenes Risiko anwenden können, aber nicht mit einem hohen Sicherheitsrisiko … Aber wir sollten die Wirksamkeit erst nach der Legalisierung nachweisen.“

Diese Rede geriet erstmals im Dezember 2016 in den Fokus der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass das Übergangsteam der ersten Trump-Regierung (dem auch Thiel angehörte) O’Neill als Leiter der FDA in Betracht zog. O’Neill wurde damals offenbar als zu umstritten für diese Position angesehen und stattdessen Scott Gottlieb ausgewählt. Gottlieb trat kurz nach seinem Ausscheiden aus der FDA den Vorständen von Pfizer und dem mit der CIA verbundenen Bioproduzenten Resilience bei.

Insbesondere der derzeitige Kandidat für die Leitung der FDA, Martin Makary von der Johns Hopkins University, gilt als sehr freundlich gegenüber der Biotech-Industrie. Während Makary ein Kritiker der Covid-19-Lockdowns und einiger anderer Maßnahmen, wie der Impfpflicht, war, unterstützte er die allgemeine Maskenpflicht und die frühzeitige Verabreichung von mRNA-Covid-19-Impfstoffen. Er kritisierte die FDA während der Covid-19-Pandemie auch dafür, dass sie zu langsam bei der Zulassung der „lebensrettenden“ mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer war, und argumentierte in einem Interview im Jahr 2020, dass die experimentellen Impfstoffe nach den Antragseinreichungen von Pfizer und Moderna innerhalb von 24 Stunden hätten zugelassen werden müssen. Makary spottete über das offensichtliche Trödeln der FDA bei ihrem Prüfungsverfahren und nannte es „Operation Schildkrötentempo“. Nach seiner Ernennung zum Leiter der FDA für Trumps zweite Amtszeit sagten führende Vertreter der Biotech-Branche gegenüber STAT News, dass sie erleichtert über Markarys Ernennung seien, wobei einer von ihnen anmerkte, dass wir „mit einem blauen Auge davongekommen sind“. Andere Branchenexperten, die von CNBC zitiert wurden, äußerten sich ähnlich, wobei einer von ihnen sagte, dass „wir erwarten, dass [Makary] Technologie/Innovation auf eine Weise fördern wird, die denjenigen, die eine Abteilung fürchten, die eher auf andere Tugenden ausgerichtet ist, eine Atempause bietet“. Mit anderen Worten: Es scheint, dass Makary und O’Neill in Bezug auf die Deregulierung des FDA-Zulassungsverfahrens für Arzneimittel/Impfstoffe ziemlich auf einer Linie liegen.

O’Neills Kommentare zur FDA, die er beaufsichtigen und stark beeinflussen wird, passen letztlich in seinen größeren Plan, „die Lizenzierung und Arzneimittelentwicklung zu [vereinfachen] und Zeit und Kosten zu reduzieren“ – was, wie er bemerkte, während seiner Zeit bei HHS „ein großes Interesse“ von ihm war. Angesichts seiner Nähe zu den Machtzentren, die eine wesentliche Rolle bei der Verabschiedung des folgenreichen Project Bioshield Act von 2004 spielten, der den Notfall-Einsatz nicht zugelassener medizinischer Produkte autorisierte, ist dieses Interesse nicht überraschend. Bemerkenswert ist jedoch, dass O’Neills Eintreten in diesem Zusammenhang nicht aus der Sorge um die Reaktion auf Pandemien oder Notfallsituationen entstand, sondern aus dem Wunsch heraus, die Biotechnologie für Investoren rentabler, sicherer und attraktiver zu machen.

Dieses Interesse an der „Straffung“ der Arzneimittelentwicklung veranlasste ihn nach eigenen Angaben, die Bemühungen der FDA zur Regulierung von In-vitro-Diagnostik-Multivarianz-Index-Assays (IVDMIA) zu „blockieren“, einer Art Biotechnologie, die zur Diagnose von „Krankheiten oder anderen Zuständen“ oder zur „Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung“ einer Krankheit eingesetzt wird. O’Neill nutzte diese Geschichte, um zu seinem umstrittenen Vorschlag überzugehen, Wirksamkeitstests von Medikamenten vollständig abzuschaffen, was er als „progressive Zulassung“ bezeichnet. Seine Forderungen nach Deregulierung wurden von den anwesenden Akademikern, Geschäftsleuten und Investoren mit Applaus aufgenommen.

O’Neill lobte anschließend die Arbeit von Richard Barker, dem Gründungsdirektor des Oxford Centre for the Advancement of Sustainable Medical Innovation, insbesondere sein Modell der „adaptiven Lizenzierung“. Im Wesentlichen steht Barkers Modell im direkten Widerspruch zu den Hauptprinzipien der MAHA-Agenda von RFK Jr. Während MAHA versucht, die Industrie von den Gesundheitsbehörden zu trennen, konzentriert sich Barkers Arbeit darauf, Big Pharma noch stärker in den Prozess der Arzneimittelentwicklung einzubinden. Er schlägt dies als Lösung für ein Problem vor, das er als so schwerwiegend beschreibt, dass es den aktuellen Prozess der Arzneimittelentwicklung „nicht nachhaltig“ macht – insbesondere das angebliche Problem, dass diejenigen, die sich mit der klinischen Entwicklung befassen, „völlig isoliert“ von denen sind, die sich mit der kommerziellen Seite des Prozesses befassen. Er merkt an, dass sie „in ihren jeweiligen Silos bleiben und an verschiedene Ebenen der Geschäftsleitung berichten“, und dass es infolgedessen „oft eine große Diskrepanz zwischen dem klinischen Entwicklungsprogramm und der Erhebung von Wertedaten gibt“.

Barkers Lösung ähnelt auf unheimliche Weise dem bereits erwähnten, von Robert Califf inspirierten Programm der vierten industriellen Revolution an der Duke University. Barker ist der Ansicht, dass die Nutzung und Sammlung einer Vielzahl von „Real-World-Daten“, d. h. Daten, die außerhalb von klinischen Studien über unkonventionelle Quellen gesammelt werden, dieses angeblich katastrophale Problem lösen wird. Wie Maddie Bannon in ihrem Artikel über Robert Califf beschreibt, werden reale Daten „aus einer Vielzahl von Quellen gesammelt, darunter elektronische Gesundheitsakten (EHRs), die von medizinischen Fachkräften während eines Arzt- oder Krankenhausbesuchs eingereicht werden, Versicherungsansprüche und Abrechnungsdaten, medizinische Produkt- und Krankheitsregister, der Patient selbst (z. B. über eine App eingereichte Daten), tragbare Geräte, Mobiltelefone und soziale Medien.“

Diese Daten, so Barker, können die Trennung zwischen der kommerziellen und der wissenschaftlichen Seite der Entwicklung überwinden, indem sie „den Wert in die Gestaltung der klinischen Entwicklung integrieren, mit einer frühen Gestaltungsphase, in der Regulierungsbehörden, Kostenträger und Patientenverbände einbezogen werden, um die Erfassung sowohl klinischer als auch wertbezogener Daten sicherzustellen“.

Darüber hinaus rühmt er sich damit, dass die Arzneimittelpreise durch die Nutzung von Daten aus der Praxis, die auf der Überwachung von Patienten basieren, in die Höhe getrieben werden können, „um den Wert des Produkts zu ermitteln“. Dies würde angeblich das Problem lösen, dass Arzneimittelhersteller „den Preis zu Beginn des Prozesses so hoch wie möglich ansetzen“, indem es den Unternehmen ermöglicht wird, den Preis eines Arzneimittels kontinuierlich zu erhöhen, während sie dessen Auswirkungen in der Praxis überwachen, und dabei „überzeugende Daten aus der Praxis“ als Rechtfertigung für Preiserhöhungen heranzuziehen. Mit anderen Worten: Barker fordert ein System, das die gewonnenen Biodaten direkt an die Arzneimittelhersteller weiterleitet, um den Wert des Produkts während seiner gesamten Marktpräsenz zu verändern. Diese Idee würde es Big Pharma buchstäblich ermöglichen, die fragmentierten, aus Daten gewonnenen Teile ihrer Kunden direkt zu nutzen, um erheblichen Wert und Kapital zu schaffen – eine scheinbar techno-feudalistische Wiederholung des Gesundheitswesens.

Doch dies ist nicht das einzige Ziel, das Barker mit diesen Daten verfolgt. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass die massenhafte Erstellung von Patientenprofilen dazu genutzt werden sollte, um Gemeinschaften „auf kontinuierlicher Basis“ auf der Grundlage ihrer medizinischen Bedürfnisse zu „segmentieren“. Er behauptet, dass dies der Industrie ermöglichen würde, ihre Gewinne auf der Grundlage vorhergesagter, garantierter „Ergebnisse“ zu erzielen, anstatt sich auf die Entwicklung von Volumen zu konzentrieren. O’Neill hat kürzlich ähnliche Prioritäten auf X (ehemals Twitter) geäußert, als er behauptete: „Viele Amerikaner denken, dass wir freie Märkte im Gesundheitswesen haben. Das haben wir nicht. Hunderte bürokratischer Regeln, perverse Anreize und undurchsichtige Preisgestaltung machen die Gesundheitsversorgung teurer und weniger effizient, als sie sein sollte. Anbieter von Gesundheitsleistungen werden in der Regel nach Volumen und nicht nach Ergebnissen bezahlt“ (Hervorhebung hinzugefügt).

Diese vorausschauende, ergebnisorientierte Nutzung von Daten würde es ermöglichen, „Produkte dem richtigen Patientensegment zu verschreiben und von diesem zu verwenden“, so Barker. Diese Denkweise spiegelt die Werte der auf Massenüberwachung basierenden Präventivkriminalität und Aufstandsbekämpfung wider, die so viele der Unternehmen und Persönlichkeiten im Umfeld von Thiel verfolgen. Sie weist auch auffällige Ähnlichkeiten mit dem Tiberius-Programm von Palantir auf, das im Rahmen der Operation Warp Speed zur Verteilung von Covid-19-Impfstoffen an KI-bestimmte prioritäre Bevölkerungsgruppen eingesetzt wurde – und das vom CDC-Zentrum für Prognosen und Ausbruchsanalysen inzwischen in die HHS-Biosurveillance-Infrastruktur integriert wurde.

Barker geht mit dieser vorgeschlagenen Strategie jedoch noch weiter. Er ist der Meinung, dass sich die Branche bei der Betrachtung von Patienten auf die Verhaltensfaktoren konzentrieren muss, die die Therapietreue fördern, entweder als Beschleuniger oder als Bremse. Das Ziel sollte darin bestehen, Belege dafür zu sammeln, wie die Therapietreue gefördert werden kann, und die Aufgabe ist komplex, da es viele verschiedene Patiententypen mit unterschiedlichen Verhaltensmustern und psychologischen Barrieren gibt“ (Hervorhebung hinzugefügt). Die Menge an Daten, die für eine so präzise Beeinflussung des Verhaltens erforderlich wäre, wäre natürlich enorm und entstammt einer langfristigen militärischen Strategie, Informationen als Waffe einzusetzen.

Dieses Konzept, das darin besteht, das aus Massendatensätzen gewonnene Wissen zur Manipulation und Steuerung des menschlichen Verhaltens zu nutzen, geht auf J.C.R. Lickliders Zeit in der Abteilung für Verhaltensforschung und Steuerung der Advanced Research Projects Agency (ARPA) in den frühen 1960er Jahren zurück, also noch vor dem Aufkommen moderner Computernetzwerke. Mindestens eines von Lickliders „Behavioral Science“-Projekten wurde unter der Schirmherrschaft von Standard-Militäraktivitäten durchgeführt, da seine ARPA-Abteilung ein Projekt zur Untersuchung scheinbar harmloser Statistiken der thailändischen Bevölkerung durchführte, „das darauf abzielte, die Körpergröße von mehreren tausend thailändischen Militärangehörigen zu messen, um die Gestaltung von Ausrüstung und Uniformen zu unterstützen“. Wie Yasha Levine in seinem Buch „Surveillance Valley“ jedoch ausführlich beschreibt, sammelten die Forscher nicht nur physiologische Daten, sondern auch Informationen über die Vorfahren der Teilnehmer, ihre Religion und ihre Meinung über den König von Thailand. „Der tiefere Zweck“, so Levine, ‚war in Vorhersagen und Kontrolle verwurzelt.‘ Levine führt diesen Gedanken weiter aus, indem er Annie Jacobsens ‚The Pentagon’s Brain‘ zitiert: “Wenn Thailand zu einem Kriegsgebiet würde, hätte ARPA Informationen über thailändische Soldaten, von denen jeder verfolgt werden könnte. Informationen – wie z. B. wer die thailändische Armee verlassen hat und zum feindlichen Kämpfer geworden ist – könnten ermittelt werden. Mithilfe von Computermodellen könnte ARPA Algorithmen erstellen, die menschliches Verhalten in abgelegenen Gebieten beschreiben.“

Wie Lickliders Strategie, Daten zur Kontrolle der „Ergebnisse“ potenziell aufständischer Bevölkerungsgruppen im globalen Süden zu nutzen, beruht Barkers Modell darauf, Bevölkerungsgruppen zu den gewünschten Ergebnissen von Bürokraten zu drängen, von denen die „Versuchsteilnehmer“ wahrscheinlich nichts wissen. Beide Systeme stützen sich auf den Nutzen scheinbar neutraler Informationen, um abweichende Meinungen zu unterdrücken und letztlich die organischen Entscheidungen der Menschen zu manipulieren (oder sogar zu stoppen).

Darüber hinaus würden sich O’Neills Ansichten zur Beendigung von Wirksamkeitstests wahrscheinlich als äußerst nützlich für die Biotech-Industrie erweisen, insbesondere für diejenigen, die mRNA-Produkte herstellen. Vor der Covid-19-Krise, die eine Notfallderegulierung ermöglichte, hatten mRNA-Produkte Schwierigkeiten, unter dem bestehenden regulatorischen Paradigma auf den Markt zu kommen. Dies liegt vor allem daran, dass die meisten mRNA-Produkte Schwierigkeiten haben, sowohl sicher als auch wirksam zu sein, da eine zunehmende Wirksamkeit tendenziell die Sicherheit drastisch verringert, während die Gewährleistung der Sicherheit tendenziell die Wirksamkeit drastisch verringert. Durch den Wegfall von Wirksamkeitsstudien hätten mRNA-Produkte, die bisher weder Sicherheit noch Wirksamkeit nachweisen konnten, eine viel bessere Chance, auf den Markt zu kommen.

Ein aussagekräftiges Beispiel für dieses anhaltende Problem in der mRNA-Branche ist das Unternehmen Moderna. Vor seinem Covid-19-Produkt konnte Moderna über ein Jahrzehnt lang kein einziges mRNA-Produkt zugelassen bekommen und hatte Mühe, seine Produkte überhaupt durch Tierversuche zu bringen. Dieses Problem für das Unternehmen beruhte hauptsächlich auf seinem Lipidnanopartikel (LNP)-Abgabesystem für mRNA. Laut Berichten von STAT News stellte dieses Abgabesystem „eine gewaltige Herausforderung [für Moderna] dar: Bei einer zu geringen Dosis wird nicht genug Enzym produziert, um die Krankheit zu beeinflussen; bei einer zu hohen Dosis ist das Medikament für die Patienten zu toxisch.“ Viele große Unternehmen, die sich auf mRNA konzentrieren, wie der Pfizer-Partner BioNTech und Roivant von Vivek Ramaswamy, haben trotz der zweifelhaften Bilanz stark auf dieses LNP-Abgabesystem gesetzt, was zu zahlreichen rechtlichen Problemen im Zusammenhang mit der Frage führte, wem genau die Rechte an welchen Aspekten dieses Abgabesystems gehören. Es sind diese Arten von Unternehmen, die am meisten von O’Neills früheren Vorschlägen profitieren würden, Wirksamkeitstests für Impfstoffe und andere Produkte abzuschaffen, wodurch sie von langjährigen Bedenken hinsichtlich ihrer mRNA-Verabreichungsmechanismen befreit würden.

O’Neills Nähe zu Palantir und was dies für den Ansatz von HHS in Bezug auf KI bedeutet

Die Verschmelzung von Big Tech, Big Healthcare und dem öffentlichen Sektor ist ein wesentlicher Bestandteil des Notfall-Deregulierungsrahmens, den O’Neill sowohl durch seine eigenen Aussagen als auch durch seine Geschäftsverbindungen zu unterstützen scheint. Es stellt sich heraus, dass O’Neill in allen drei dieser immer schwerer zu unterscheidenden Sektoren tätig war. Wie in diesem Artikel bereits erwähnt, arbeitet die Biosurveillance Hand in Hand mit der beschleunigten Arzneimittelentwicklung, da die mangelnde behördliche Kontrolle in diesen Zusammenhängen den perfekten Vorwand bietet, um die Überwachung derjenigen zu rechtfertigen, die die „experimentellen“ Arzneimittel erhalten. Dies geschah insbesondere während der Operation Warp Speed. Zufälligerweise ist der Regierungsauftragnehmer an vorderster Front dieser zunehmend allgegenwärtigen Branche Palantir, das von O’Neills Geschäftspartner Peter Thiel mitbegründet wurde. Thiel ist nach wie vor der führende Investor des Unternehmens. Darüber hinaus ist die Risikokapitalgesellschaft eines weiteren Mitbegründers von Palantir, Joe Lonsdale, eng mit dem mit der CIA verbundenen Unternehmen verbunden, das unter anderem die mRNA für den Covid-19-Impfstoff von Moderna herstellt. Lonsdale hat O’Neills Ernennung zum stellvertretenden HHS-Sekretär öffentlich gelobt, worauf O’Neill antwortete, dass Lonsdale ihn „schon lange sehr inspiriert hat“.

Während Palantirs Zusammenarbeit mit dem HHS mindestens bis ins Jahr 2010 zurückreicht, hat sich das Datenunternehmen seit der Covid-19-Pandemie zunehmend im HHS etabliert und Einfluss auf die Politik, die Ressourcenzuweisung und vieles mehr genommen. Palantir erhielt während der Covid-19-Ära Großaufträge von HHS, insbesondere im letzten Jahr der vorherigen Trump-Regierung. Dazu gehörten das Ausbruchswarn- und Abwasserüberwachungssystem von Palantir, HHS Protect, und das Impfstoffzuteilungsprogramm Tiberius. Das Covid-19-Programm FDA/Palantir 21 FORWARD, das Experten dabei half, zu untersuchen, wie sich die Covid-19-Inzidenzraten auf die Lebensmittelversorgung auswirken könnten, hat sich zu einem entscheidenden Bestandteil der „Überwachung von Unterbrechungen der Lebensmittelversorgungskette und Krisenreaktion“ der FDA entwickelt. Die präventive Verbrechensbekämpfung wurde zur prädiktiven Gesundheitsiteration von DARPA, ARPA-H, und beauftragte Palantir im vergangenen Jahr mit dem Betrieb seiner Kerndateninfrastruktur. Am wichtigsten ist jedoch, dass die beiden Einrichtungen im Jahr 2022 eine Vielzahl der Palantir- und HHS/CDC-Biosurveillance-Programme unter dem „Common Operating Picture“ der CDC zusammenführten, das darauf abzielt, eine „starke Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung, den Gesundheitsbehörden der Gerichtsbarkeit, Einrichtungen des Privatsektors und anderen wichtigen Partnern im Gesundheitswesen“ zu gewährleisten.

Vor diesem Versprechen der Vereinigung von CDC und Palantir stand die Ankündigung des Center for Forecasting and Outbreak Analytics (CFA) der CDC – ein Programm, das unter anderem dem multisektoralen Ziel des Common Operating Picture der CDC gewidmet ist. Durch ein Konsortium aus akademischen Zentren, privaten Institutionen und Bundesbehörden, die alle neuartige Datenquellen analysieren, erstellt das CFA Prognosen zu Krankheitsausbrüchen mithilfe künstlicher Intelligenz (KI), um spezifische, zielgerichtete politische Maßnahmen für bestimmte Gemeinschaften/Bevölkerungsgruppen zu erarbeiten – angeblich, um Epidemien zu stoppen, bevor sie auftreten.

Wie Unlimited Hangout kürzlich ausführlich darlegte, könnten die politischen Auswirkungen eines solchen Programms enorm sein. So werden die Datenanalyse und -extraktion des CFA beispielsweise in die Politik einfließen, wenn es um die „Migration von Gemeinschaften“ von Einzelpersonen und/oder Bevölkerungsgruppen geht; ob sie als „hochriskant“ eingestuft werden oder nicht (wobei die Vorgehensweise direkt auf das angebliche „Risikoniveau“ einer Gemeinschaft/Einzelperson abgestimmt wird); und um wichtige Entscheidungen über medizinische Gegenmaßnahmen bei Krankheitsausbrüchen. Um die „zielgerichtete“ Natur des Programms zu demonstrieren, wird die CFA bei der Festlegung dieser Richtlinien wahrscheinlich eine Vielzahl von „sozialen Determinanten“ berücksichtigen, darunter Rasse, Geografie, Haushaltsgröße und sogar Finanzdaten.

Die materiellen Auswirkungen von CFA werden daher enorm sein – mit Palantir als Steuermann und Thiels Partner Jim O’Neill, der alles überwacht. Die Interessenkonflikte sind offensichtlich. O’Neills Geschichte, Gelder in Palantir selbst und in von Thiel unterstützte Projekte zu investieren, wird wahrscheinlich nicht bei HHS aufhören, und angesichts der vollständigen Integration von Palantir in die Biosurveillance-Infrastruktur der Behörde könnte sie sogar noch zunehmen. Diese Möglichkeit wird noch wahrscheinlicher, wenn man bedenkt, dass Kristen Honey, eine der Architektinnen des von Palantir verwalteten HHS-Protect-Systems, kürzlich zur Chief Data Officer von HHS ernannt wurde.

Abgesehen von O’Neills Verbindungen zu Thiel ist es aufgrund seiner eigenen Positionen zur KI wahrscheinlich, dass er diese prädiktive Gesundheitsinfrastruktur aufrechterhalten und unterstützen wird. O’Neill ist seit langem ein lautstarker Befürworter des „künstliche Intelligenz-gesteuerten“ Gesundheitssystems, das CFA und Palantir derzeit umsetzen und das von Big Tech, Big Healthcare und dem Pentagon unterstützt wird. Auf X antwortete O’Neill auf einen Tweet eines Biotech-Managers, der den weit verbreiteten Einsatz von „autonomer KI“ zur Senkung der Gesundheitskosten forderte, mit einer blumigen Zustimmung: „KI wird in der gesamten Regierung und im gesamten Gesundheitswesen unverzichtbar werden … Die FDA und das [Center for Medicare and Medicaid Services] können Ärzten und Patienten helfen, indem sie eine rasche Einführung unterstützen.“

Diese Vorliebe für KI scheint auch eine weitere neue Wahl für Trumps HHS zu charakterisieren. Meghan Dierks, die neue Chief Artificial Intelligence Officer des HHS, war zuvor „Chief Data Officer des in San Francisco ansässigen Softwareunternehmens für das Gesundheitswesen Komodo Health“. Dort leitete sie „die Entwicklung und Bewertung von KI-gestützten Analysetools für das Gesundheitswesen für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften, Angehörige der Gesundheitsberufe und Patientenvertretungsgruppen“.

Interessanterweise beruht das Geschäftsmodell von Komodo in hohem Maße auf der Nutzung von KI zur Erschließung und Interpretation von „realen Daten“, um Pharmaunternehmen bei der Navigation durch die „unbekannten Gewässer“ der Markteinführung von Arzneimitteln zu unterstützen. Diese Navigationsdaten stammen aus dem riesigen Datensatz, den das Unternehmen aufgebaut hat, „der Informationen aus mehr als 15 Millionen neuen Patientenkontakten pro Tag aufnimmt und die anonymisierten Erfahrungen von mehr als 320 Millionen Amerikanern durch unterschiedliche medizinische Ansprüche, Diagnoselabore und Verschreibungsdatensätze erfasst.“

Diese Daten werden durch die Healthcare Map zum Leben erweckt, die ‚die gesamte Patientenreise verfolgt, indem sie Analysen verwendet, die umfassender und tiefgehender sind als alle anderen Datenquellen‘. Fast so, als wäre das Unternehmen direkt aus Barkers „adaptiven Lizenzierungslösungen“ hervorgegangen, kann die Bandbreite der über die Healthcare Map von Komodo genutzten Daten „Patientengruppen ermitteln, die von ihrer Therapie profitieren würden; Patienten lokalisieren, die nicht nach dem Standard der Versorgung behandelt werden; [und] medizinische Zentren identifizieren, die am ehesten Patienten für klinische Studien rekrutieren.“ Mit anderen Worten: Komodo stattet seine Kunden mit den Mitteln aus, um Patienten „kontinuierlich“ auf der Grundlage ihrer gezielten medizinischen Bedürfnisse zu „segmentieren“ – und nutzt, teilt und erweitert dabei wahrscheinlich riesige Datenmengen.

Die Funktionen von Komodo zur Interpretation großer KI-Datenmengen beschränken sich jedoch nicht nur auf die Unterstützung bei der Markteinführung von Medikamenten. Komodo kann auch beim KI-Krankenhausmanagement helfen, da es „Kostenträgern und Arbeitgebern ein besseres Verständnis von Überweisungsmustern und Patientenströmen ermöglicht, Risikogruppen effektiver verwaltet und ihren Mitgliedern eine bessere Versorgung bietet“. Außerdem verleiht es „lokalen und nationalen Regierungen“ die Fähigkeit, „Ausbrüche in Echtzeit zu verfolgen, die Krankheitslast besser einzuschätzen und schneller im Namen der Öffentlichkeit zu handeln“. Das gesamte Modell des Unternehmens weist eine auffallende Ähnlichkeit in der Funktionsweise mit dem von Palantir unterstützten CFA der CDC auf, worüber Unlimited Hangout kürzlich ausführlich berichtet hat. Angesichts der Verbindung von Komodo zum HHS über Dierks und seiner früheren Projekte mit der CDC wird das Technologieunternehmen wahrscheinlich vom CFA als potenzielle „Datenquelle“ für die vielen KI-Gesundheitsziele des CFA genutzt werden.

Tatsächlich ist diese prädiktive Infrastruktur auch in anderen HHS/Palantir-Programmen (über das CFA hinaus) tief verwurzelt. So hat beispielsweise das mit Palantir kooperierende ARPA-H, das der Trump-Regierung ursprünglich als Programm zur Verbrechensverhütung vorgestellt wurde, bevor es unter Biden in den Bereich der öffentlichen Gesundheit wechselte, kürzlich vier verschiedene „Teams“ ausgewählt und ausgezeichnet, die „bioelektronische Geräte entwickeln sollen, die Patienten durch kleinere ambulante Eingriffe implantiert werden können“. Während ein Team „die Entwicklung eines ‚Living Sentinel‘ anstrebt, um wichtige Biomarker im Körper zu messen und ihren Zustand in Echtzeit zu überwachen“, streben alle Teams „die Entwicklung einer implantierbaren ‚Living Pharmacy‘ an, die so programmiert ist, dass sie dem Patienten bei Bedarf über einen längeren Zeitraum therapeutische Moleküle zuführt“. Während ARPA-H verspricht, dass die implantierbaren Chips die Versorgung von Menschen mit einer Vielzahl chronischer Erkrankungen verbessern werden, bietet diese invasive Technologie auch eine neue „neuartige“ Quelle für „reale Daten“, die Palantir nutzen kann.

Das von O’Neill angestrebte regulatorische Paradigma wird wahrscheinlich zu enormen Gewinnen für Thiel-Mitarbeiter und Beamte der Trump-Administration führen, von Roivant-Mitbegründer Vivek Ramaswamy über Biotech-Investor JD Vance bis hin zu O’Neill und Thiel selbst. Wenn Wirksamkeitsstudien aus dem Arzneimittelzulassungsprozess gestrichen werden, wird die Biosurveillance wahrscheinlich als notwendige Alternative angesehen, um „die Wirksamkeit nach der Legalisierung der Arzneimittel nachzuweisen“, was die gesamte von Palantir und seinen Partnern aus dem öffentlichen Sektor aufgebaute Biosurveillance-Infrastruktur rechtfertigen würde.

Impfstoff-„Innovation“ in neuer Trump-Regierung wahrscheinlich

Nach O’Neills Wunschsystem wäre die gesamte Biotech-Branche von den regulatorischen Hürden befreit, die so oft verhindern, dass ihre „innovativsten“ Produkte auf den Markt kommen. Vielleicht lässt sich dies am besten daran erkennen, dass der prominente mRNA- und Biotech-Befürworter Bill Gates Trump kürzlich lobte. Gates, den die Menschen oft mit der liberalen Seite des politischen Spektrums in Verbindung bringen, erklärte, er sei „offen gesagt beeindruckt“ von Trump, nachdem er ein „umfassendes“, dreistündiges Gespräch mit dem derzeitigen Präsidenten geführt hatte, in dem sie über Gates‘ Ambitionen für die globale Gesundheit sprachen. Sie waren sogar beide offenbar „ziemlich begeistert“, als sie über die Möglichkeit sprachen, einen HIV-Impfstoff auf die gleiche Weise zu beschleunigen, wie Trump es mit dem Covid-19-Impfstoff ermöglicht hat.

Angesichts der Vorgeschichte von Trump mit Gates während seiner vorherigen Amtszeit sind die Kommentare von Gates jedoch nicht überraschend. Während Trump beispielsweise die Mittel kürzte und die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2020 verließ, finanzierte seine Regierung weiterhin die von Gates unterstützte Impfallianz GAVI in Höhe einer dreijährigen Zusage von insgesamt 1,16 Milliarden US-Dollar über die mutmaßliche CIA-Tarnorganisation United States Agency for International Development (USAID). Im April 2020 lobte Trump diese Partnerschaft in einer Fernsehansprache zum diesjährigen Global Vaccine Summit und erklärte: „Es ist großartig, mit [Gavi] zusammenzuarbeiten. Wir werden hart arbeiten, wir werden stark arbeiten.“ Insbesondere ist Gavi neben der Gates Foundation einer der wichtigsten Geldgeber der WHO und leitete auch das Impfstoffverteilungsprogramm der WHO, COVAX, das weltweit „fast 2 Milliarden Impfstoffdosen lieferte“. Während die Trump-Regierung in dieser Zeit scheinbar die Beziehungen zur WHO abgebrochen hat, unterstützte sie dennoch mindestens eine Organisation, die für die Covid-Reaktion der WHO von entscheidender Bedeutung ist (d. h. Gavi).

Darüber hinaus spielte die Trump-Regierung selbst wohl eine entscheidende Rolle bei Gavis COVAX, da sie über die Operation Warp Speed einige der wichtigsten Impfstoffe finanzierte, die COVAX verteilte. Gates persönlich erzielte mit seinen Investitionen in die Covid-19-Impfstoffe kolossale Renditen, die offensichtlich durch COVAX und die schnelle Zulassung der Impfstoffe durch die Trump-Regierung begünstigt wurden.

Die jüngsten Äußerungen von Gates sowie die Verbindungen von O’Neill und Vance zur Biotech-Industrie lassen darauf schließen, dass die Trump-Regierung in den nächsten vier Jahren die Verbreitung der mRNA-Impfstofftechnologie ermöglichen wird. Dies deutet insbesondere auf einen weiteren Verrat an der MAHA-Bewegung hin, da die von Trump vermittelte Ära der „Impfstoffinnovation“ im Zusammenhang mit Covid-19, die kürzlich von Bill Gates angepriesen wurde, von seinem neuen HHS-Sekretär Robert F. Kennedy seit langem kritisiert wird. Tatsächlich hat RFK in Kennedys Buch „The Real Anthony Fauci“ die wesentliche Rolle von Gates bei Dr. Faucis Strategie „Ausbreitung verlangsamen, Kurve abflachen, auf den Impfstoff warten“ zur Eindämmung der Pandemie aufgezeigt – insbesondere in einem Fall, indem er buchstäblich „mörderische“ Studien orchestrierte, die darauf abzielten, Teilnehmer an klinischen Studien, die Hydroxychloroquin einnahmen, zu töten.

Wie Kennedy ausführlich darlegte:

„Dr. Fauci, Bill Gates und die WHO finanzierten eine Gruppe von Forschungssöldnern, die eine Reihe von fast zwanzig Studien erstellten – alle unter Verwendung betrügerischer Protokolle, die absichtlich darauf ausgelegt waren, Hydroxychloroquin (HCQ) als unsicher zu diskreditieren … Anstatt die Standardbehandlungsdosis von 400 mg/Tag zu verwenden, verabreichten die 17 WHO-Studien eine tägliche Dosis, die an der Grenze zur tödlichen Dosis lag, beginnend mit 2.400 mg am ersten Tag und danach mit 800 mg/Tag. In einem zynischen, finsteren und buchstäblich mörderischen Kreuzzug gegen HCQ spielte ein Team von BMGF-Mitarbeitern eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung und Durchsetzung der außergewöhnlich hohen Dosierung. …Gates tödliche Täuschung ermöglichte es der FDA, fälschlicherweise zu erklären, dass HCQ in sicheren Mengen unwirksam wäre.“

Kennedy erhob diese Vorwürfe im Rahmen seiner umfassenderen Argumentation, dass die medizinische Fachwelt absichtlich zweifelhafte und rechtlich fragwürdige Methoden anwende, um jede Chance zu vertun, dass Wissenschaftler günstige, leicht verfügbare Medikamente entdecken könnten, die bei der Behandlung von Covid-19 wirksam sind. Dies, so argumentierte er, habe es ihnen ermöglicht, eine Notfallzulassung für die experimentellen Impfstoffe zu erhalten. Auf der Grundlage dieser Darstellung spielte Gates eine entscheidende Rolle in diesem groß angelegten Plan – und beging dabei einen medizinischen „Mord“.

RFK Jr.s Vizepräsidentin Nicole Shanahan sagte auf dem Wahlkampf, dass sie und RFK skeptisch seien, Trump zu unterstützen, da er die Fehler der auf Impfstoffe fokussierten Operation Warp Speed noch nicht eingestanden habe. Jetzt verhandelt Trump mit einem der prominentesten vermeintlichen Feinde der MAHA-Bewegung, Bill Gates, um genau dieselbe Politik für mindestens einen weiteren Impfstoff durchzusetzen.

Um die Dinge für die MAHA-Wähler noch komplizierter zu machen, ist Gates nicht der einzige Big-Tech-Manager, der sich über die Aussichten auf eine mRNA-Beschaffung unter einer Trump-Regierung scheinbar freut. Larry Ellison, CEO von Stargate, Oracle, stand direkt an Trumps Seite im Weißen Haus, um die 500 Milliarden Dollar schwere KI-Investition anzukündigen, und machte utopische Versprechungen über die Fähigkeit schnell hergestellter und personalisierter mRNA-Impfstoffe, Krebs zu heilen, was anscheinend zu einem Anstieg der Moderna-Aktien führte. Diese Impfstoffe würden laut Ellison mithilfe von KI hergestellt werden – mit Daten, die aus KI-Scans von Patientenblut gewonnen werden und zur schnellen Entwicklung dieser personalisierten Impfstoffe verwendet werden. Ellisons Kommentare und der Kontext, in dem er sie bei der Ankündigung eines KI-Infrastrukturprogramms mehrerer Unternehmen machte, lassen darauf schließen, dass andere im Silicon Valley und im Big Healthcare ähnlich begeistert von den Aussichten auf „Impfstoffinnovationen“ sind, die in Trumps zweiter Amtszeit wieder aufkommen könnten.

Diese Möglichkeit wird auch durch jüngste Berichte gestützt, wonach Trumps Übergangsteam zwei führende Kennedy-Mitarbeiter aufgrund ihrer Ansichten zu Impfstoffen aus dem Verkehr gezogen hat. Das Wall Street Journal schreibt, dass diese Entwicklung „eine Spaltung in der Bewegung ‚Make America Healthy Again‘ in Bezug auf Impfungen unterstreicht“. Unter Berufung auf Trump und Kennedy-Mitarbeiter erklärte das Journal, dass es wahrscheinlicher als unwahrscheinlich sei, dass die HHS-Politik der neuen Regierung „wenig mit Impfstoffen zu tun haben wird“.

Ein weiterer Beleg für die Unterwanderung von Kennedy im HHS ist die kürzlich erfolgte Ernennung von Heather Flick, einer ehemaligen leitenden Beamtin im HHS während Trumps erster Amtszeit, zur Stabschefin von Kennedy. Während ihrer Zeit im HHS begann Flick als General Counsel der Abteilung und arbeitete sich schließlich zur leitenden Beraterin des ehemaligen HHS-Sekretärs Alex Azar hoch. Laut einem ehemaligen FDA-Beamten fungiert Flick auch als „eine Art Auge und Ohr der Trump-Leute innerhalb der Abteilung; sie ist eine sehr wichtige Verbindungs- und Informationsquelle … Der Stabschef, sie legen sozusagen das Gesetz fest.“ In der Tat sagte ein anderer ehemaliger FDA-Beamter gegenüber Politico, dass die Rolle des Stabschefs „sehr, sehr stark in die Geschäfte und die Arbeit der FDA eingebunden sein kann“, was bedeutet, dass Flick vermutlich eine wichtige Rolle in der Arzneimittelregulierungspolitik spielen wird. Für die MAHA-Bewegung ist dies besonders besorgniserregend, da Flick gleichzeitig eine wichtige Rolle im HHS spielt, während Azar Covid-19 zum Notfall erklärte und Palantir mit der Verteilung von Impfstoffen und der Abwasserüberwachung beauftragte. Dies deutet darauf hin, dass Flick den Interessen von O’Neill gegenüber wohlwollender eingestellt wäre als Kennedy.

O’Neills Ernennung zum stellvertretenden Sekretär im HHS untergräbt zumindest die Versprechen, die die Trump-Kampagne während der Wahlkampagne den Wählern mit dem Slogan „Make America Healthy Again“ gegeben hat. Wahrscheinlicher ist, dass O’Neills Position im HHS die Richtung vorgibt, in die sich die Trump-Kampagne in Bezug auf die öffentliche Gesundheit bewegen wird – nämlich, dass sie sich voll und ganz den Zielen des Biosicherheitsapparats verschreiben wird, der aus dem neokonservativen Total Information Awareness-Programm hervorgegangen ist, das nach dem 11. September und vor der Verbrechensbekämpfung ins Leben gerufen wurde und das Palantir stillschweigend in den privaten Sektor verlagert hat. Die Biotech-Führungskräfte und Investoren, die Trump umgeben, werden mit dieser Agenda riesige Gewinne einstreichen. Tatsächlich brauchen sie sie vielleicht, um zu überleben.

Die Tatsache, dass RFK Jr. die Kampagne unterstützt, könnte die Möglichkeit einer kritischen Analyse der politischen Positionen (oder deren Fehlen) von Trump in Bezug auf die öffentliche Gesundheit und die Pandemievorsorge untergraben haben. Infolgedessen hat die MAHA-Bewegung vermutlich viele Wähler, die von der Politik der Operation Warp Speed enttäuscht, betrogen und geschädigt wurden, wieder in die Hände des Mannes geführt, der sie angepriesen und sich dafür eingesetzt hat. Da RFK Jr. als öffentliches Gesicht von Trumps HHS fungiert – während die mächtigsten Kräfte der Biosicherheitsagenda im Schatten hinter ihm lauern – scheint der Widerstand innerhalb der Regierung gegen diese Agenda trotz der Hoffnungen des MAHA-Wählerblocks zweifelhaft.