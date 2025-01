„Verschwörungstheorie“ ist jetzt Fakt: Groß-Israel ist da

Von Kit Klarenberg

Seit der Gründung Tel Avivs im Jahr 1948 wurde viel über „Großisrael“ gesagt und geschrieben – die Vorstellung, dass das ultimative Endziel des Zionismus die gewaltsame Annexion und ethnische Säuberung weiter Teile arabischer Länder für jüdische Siedlungen ist, basierend auf biblischen Behauptungen, dass dieses Gebiet den Juden von Gott versprochen wurde. Die Medien tun dieses Konzept in der Regel als antisemitische Verschwörungstheorie oder höchstens als Hirngespinst einer winzigen Handvoll Israelis ab.

In Wirklichkeit, wie The Guardian 2009 zugab, hat die Idee eines Groß-Israels in Tel Aviv schon lange „religiöse und säkulare rechtsgerichtete Nationalisten“ gleichermaßen angesprochen. Sie haben das gemeinsame Ziel, „die göttlichen Gebote über den ‚Beginn der Erlösung‘ zu erfüllen und ‚Fakten vor Ort‘ zu schaffen, um die Sicherheit Israels zu erhöhen“. Die Zeitung räumte ein, dass diese Motivation eine wichtige treibende Kraft in der heutigen israelischen Mainstream-Politik sei, die „die Palästinenser effektiv zu Fremden auf ihrem eigenen Boden“ mache.

Die Zeitung „The Nation“ bezeichnete den Vorstoß zur Gründung eines Groß-Israels als „das zentrale ideologische Ziel“ der Likud-Partei von Benjamin Netanjahu, die die israelische Politik in den letzten Jahrzehnten dominiert hat. Im Juli 2018 verabschiedete Israel das Gesetz „Nationalstaat des jüdischen Volkes“. Es verankert „die Entwicklung jüdischer Siedlungen als nationalen Wert“. Inzwischen ist der Staat gesetzlich verpflichtet, die „Gründung und Konsolidierung“ von Siedlungen in illegal besetzten Gebieten zu „fördern und zu unterstützen“.

Dies basiert auf dem „ausschließlichen und unveräußerlichen Recht“ des jüdischen Volkes auf Gebiete, die so weit vom heutigen Israel entfernt sind wie Saudi-Arabien. Es werden auch alttestamentarische Begriffe wie „Judäa und Samaria“ verwendet. Bemerkenswerterweise fehlt dieser Text in der offiziellen englischen Übersetzung der Gesetzgebung. Möglicherweise wollten die israelischen Staats- und Regierungschefs ihre irredentistischen, siedlerkolonialen Ambitionen zu diesem Zeitpunkt nicht so offensichtlich machen. Doch wenn wir in die Gegenwart blicken, sind sich die Zionisten auf allen Ebenen ihrer großartigen Expansionspläne im Nahen Osten völlig unerschrocken.

Der Sturz der syrischen Regierung hat auf lokaler und internationaler Ebene Fragen, Bedenken und Unsicherheiten aufgeworfen. Kann das Land in seiner jetzigen Form überleben? Werden vom Westen unterstützte „ehemalige“ Ultrarextremisten in der Lage sein, eine Regierung zu führen? Könnte die vom Iran angeführte Achse des Widerstands, die Israel und seinen westlichen Verbündeten in den Jahren 2023 und 2024 schweren Schaden zugefügt hat, in Gefahr sein? Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Eines ist jedoch sicher: Israel versucht, aus dem Chaos großen Nutzen zu ziehen, und wenn dies gelingt, werden die Ergebnisse revolutionär sein.

„Defensive Position“

Am 8. Dezember hielt Benjamin Netanjahu in triumphaler, leger-elegant gekleideter Stimmung eine öffentliche Ansprache von einem Beobachtungspunkt der israelischen Streitkräfte in den illegal besetzten Golanhöhen. Er reklamierte den Sturz von Baschar al-Assad für sich und bejubelte einen „historischen Tag“ für die Region, der eine „große Chance“ biete. Der israelische Regierungschef prahlte damit, dass Israels „energisches Vorgehen gegen die Hisbollah und den Iran“ eine „Kettenreaktion“ von Umwälzungen ausgelöst habe, die kein Anzeichen von Abklingen zeige. Dennoch warnte er vor „erheblichen Gefahren“.

Eine dieser Gefahren, so Netanjahu, sei „der Zusammenbruch des Abkommens über die Trennung der Streitkräfte von 1974“. Dieses weitgehend vergessene Abkommen wurde nach dem Jom-Kippur-Krieg von 1973 von Damaskus und Tel Aviv unterzeichnet. Beide Seiten einigten sich darauf, von ihrer gemeinsamen Grenze auf den Golanhöhen aus keinerlei feindliche Militäroperationen gegeneinander durchzuführen. Es mag überraschen, dass es 50 Jahre lang gewissenhaft eingehalten wurde. Jetzt jedoch hat Assads Sturz einen Rückzug des syrischen Militärs aus dem Gebiet ausgelöst, und im Gegenzug rückt die IDF ein.

Netanjahu gab bekannt, dass der IDF der Befehl erteilt wurde, tief in die durch das Abkommen geschaffene entmilitarisierte Zone vorzudringen, die rechtlich und historisch syrisches Gebiet ist. Er behauptete, dies sei lediglich eine „vorübergehende Verteidigungsposition, bis eine geeignete Regelung gefunden ist“. Doch seitdem wird immer deutlicher, dass Assads Abgang für Israel nicht nur den Weg für die Aufkündigung langjähriger diplomatischer Vereinbarungen ebnet, sondern auch für die gesamte Landkarte des Nahen Ostens, wie wir sie kennen.

Vorläufig hat die israelische Armee den strategisch äußerst wichtigen Berg Hermon eingenommen, den höchsten Berg Syriens, von dem aus Damaskus in nur 65 Kilometern Entfernung zu sehen ist. Gleichzeitig haben hunderte israelische Luftangriffe die Überreste der militärischen Infrastruktur Syriens ausgelöscht, sodass das Land nun jeglichen Angriffen aus der Luft, vom Land und vom Meer schutzlos ausgeliefert ist. Die Voraussetzungen für eine größere Eskalation und einen Versuch Israels, weitere Gebiete zu annektieren, sind gegeben. Wer oder was könnte sie aufhalten?

Am 10. Dezember nutzte Netanjahu seine Aussage in seinem langjährigen Korruptionsprozess, um auf die bevorstehende Niederlage Assads hinzuweisen und eine bedeutende Umgestaltung der Region anzukündigen. „Hier ist etwas tektonisch passiert, ein Erdbeben, das es in den 100 Jahren seit dem Sykes-Picot-Abkommen nicht gegeben hat“, sagte der israelische Regierungschef und bezog sich dabei auf den Vertrag von 1916, mit dem Großbritannien und Frankreich das Osmanische Reich aufteilten und eine Reihe neuer Nationen im Nahen Osten schufen.

Ironischerweise war die Zerstörung des Sykes-Picot-Abkommens, das den Nahen Osten unter westlicher Kolonialherrschaft in künstliche Grenzen aufteilte, ein fester Bestandteil der ISIS-Propaganda. Die Gruppe nutzte den Pakt als Symbol für die Unterdrückung des Islam durch den Westen und stellte seinen Untergang als religiöse Pflicht dar. Mit der Übernahme der Macht in Damaskus durch mit ISIS in Verbindung stehende Personen könnte diese Vision nun verwirklicht werden – eine Aussicht, die zweifellos den Interessen Israels dienen und mit Netanyahus langjährigen Ambitionen übereinstimmen würde.

„Wohnzimmer“

Die israelischen Medien haben einen deutlichen Tonwechsel vollzogen. In der Vergangenheit haben Nachrichtenagenturen und Journalisten in Israel die Handlungen des Staates – von Operationen gegen Nachbarländer bis hin zur Ausweitung von Siedlungen und Landenteignung – unter den Begriffen „Sicherheit“ und „Verteidigung“ dargestellt, selbst wenn diese Handlungen auf Kritik stießen. In den Tagen vor der Invasion des Libanon durch Tel Aviv am 1. Oktober 2024 veröffentlichte die Jerusalem Post einen auffallend offenen Erklärungsleitfaden für ihre Leser, in dem sie fragte: „Ist der Libanon Teil des versprochenen Territoriums Israels?“

Die Post stützte sich auf einen in Brooklyn ansässigen Rabbi, der „gnädigerweise“ ausführlich erklärte, dass der Libanon auf der Grundlage mehrerer Passagen in der jüdischen Schrift „innerhalb der Grenzen Israels liegt“ und Juden daher „verpflichtet und befohlen sind, ihn zu erobern“. Der Artikel wurde anschließend nach massiver Gegenreaktion und Verurteilung gelöscht. Aber die Lehren aus dem Debakel wurden in einigen Kreisen offenbar nicht gezogen.

Am 4. Dezember – vier Tage vor dem Sturz der syrischen Regierung – veröffentlichte die Times of Israel einen Gastkommentar darüber, dass „Israels explodierende Bevölkerung“ dringend „Lebensraum“ benötige, ein berüchtigtes deutsches Konzept, das „Wohnzimmer“ bedeutet und typischerweise mit den Nazis in Verbindung gebracht wird. In dem Artikel wurde darauf hingewiesen, dass die Bevölkerung Israels bis 2048 voraussichtlich auf 15,2 Millionen anwachsen werde. Das Gebiet von Tel Aviv müsse schnell erweitert werden – vielleicht nicht auf die Größe Russlands, aber sicherlich erheblich.

Diese extremistische Rhetorik wurde aufgrund des weit verbreiteten öffentlichen Aufschreis und Spottes ebenfalls aus dem Internet entfernt. Doch seit dem Zusammenbruch der Regierung Assad ist der Begriff „Groß-Israel“ in den israelischen Medien wieder aufgetaucht, und die Idee, Gebiete von Nachbarländern zu annektieren, wird im israelischen Primetime-Fernsehen offen diskutiert. Die geopolitische Analystin und Gründerin von The Cradle Sharmine Narwani erklärt gegenüber MintPress News, dass die Offenheit dieser Diskussionen in gewisser Weise eine willkommene Entwicklung sei, da sie die extremen Ambitionen Israels offenlege. Sie warnt jedoch davor, dass Versuche, die Grenzen Israels zu erweitern, katastrophale Folgen haben könnten.

„Die gute Nachricht ist, dass Israel alle Masken fallen gelassen hat. Die schlechte Nachricht ist, dass es überall nach Land greifen wird. Aber dies wird opportunistisch und ohne viel Voraussicht oder strategische Planung geschehen. Welches Land außer den USA wird Israel am Ende öffentlich unterstützen können? Tel Aviv wird sich selbst in die Enge treiben, weil der vorherrschende westliche Diskurs und das EU-Recht immer noch auf Menschenrechten und „Regeln“ basieren. Wenn man Israel diese Landnahme erlaubt, wird auch die vom Westen geführte Weltordnung untergehen.“

„Hauptziel“

Der Akademiker David Miller stimmt zu, dass die Maske ein für alle Mal gefallen ist. Ernsthaft sagt er gegenüber MintPress News: „Die Tatsache, dass das von der CIA unterstützte Regime in Damaskus offen sagt, dass es keine Bedrohung für Israel darstellt, ist ein weiteres Indiz dafür, dass der Regimewechsel in Syrien ein geplanter Versuch ist, die Achse des Widerstands zu zerstören und schließlich alle Palästinenser zu vernichten.“ Darüber hinaus ist er der Ansicht, dass die Schriften des Begründers des Zionismus, Theodor Herzl, deutlich machen, dass die Eroberung libanesischen und syrischen Territoriums schon immer Israels Plan war.

Miller fügt hinzu, dass dieses Ziel in den Aussagen unzähliger prominenter Zionisten über Jahrzehnte hinweg wiederholt und „sogar als Yinon-Plan kodifiziert und veröffentlicht“ wurde. Dieses außergewöhnliche Dokument, das heute wenig bekannt ist, wurde im Februar 1982 in der hebräischen Zeitschrift Kivunim unter dem Titel „Eine Strategie für Israel in den 1980er Jahren“ veröffentlicht. Der Titel leitet sich vom Autor Oded Yinon ab, einem ehemaligen Beamten des israelischen Außenministeriums und Berater des israelischen Führers Ariel Sharon.

Einige Quellen behaupten, der Yinon-Plan habe eine Blaupause für wichtige zukünftige Ereignisse im Nahen Osten geliefert, wie die US-Invasion im Irak 2003, den Syrienkonflikt und die Entstehung des IS. Es mag zwar übertrieben sein zu behaupten, der Plan habe diese Ereignisse explizit vorhergesagt, aber seine Vorschläge spiegeln die Entwicklungen, die sich später in der Region abspielten, sehr genau wider.

Ein Junge, der Brot trägt, radelt nach Hause, während israelische Militärfahrzeuge eine Straße blockieren, die in die syrische Stadt Quneitra führt, 5. Januar 2025. Mosa’ab Elshamy | AP

So wurde in dem Plan beispielsweise auf das Potenzial für „innere Unruhen“ in Syrien hingewiesen, die zwischen der „sunnitischen Mehrheit und der schiitischen Alawiten-Minderheit, die das Land regiert“ – wobei letztere „nur 12 % der Bevölkerung ausmacht“ – bis hin zu einem „Bürgerkrieg“ ausbrechen könnten. Während Damaskus‘ „starkes Militärregime“ als furchteinflößend galt, erklärte Yinon die „Auflösung Syriens in ethnisch oder religiös einzigartige Gebiete“ und die Zerstörung seiner Militärmacht zum „Hauptziel Israels“ an seiner Ostfront.

Der Plan sah ähnliche Ergebnisse für andere Länder in der Nachbarschaft Israels vor. Der Libanon sollte entlang religiöser und ethnischer Linien in „fünf Provinzen“ aufgeteilt werden, eine Teilung, die „als Präzedenzfall für die gesamte arabische Welt dienen“ sollte. Yinon schrieb: „Dieser Zustand wird langfristig die Garantie für Frieden und Sicherheit in der Region sein, und dieses Ziel ist bereits heute in Reichweite.“ Vier Monate später marschierte Israel in Beirut ein und führte dabei ethnische Säuberungen, Massaker und Landraub durch.

Nachdem Israels unmittelbare Nachbarn neutralisiert waren, geriet der Irak ins Fadenkreuz. Bagdad, „reich an Öl“, aber „innerlich zerrissen“ zwischen seiner sunnitischen und schiitischen Bevölkerung, war „garantiert ein Kandidat für Israels Ziele“. Seine Zerstörung war „für uns noch wichtiger als die von Syrien“, da es im Vergleich zu anderen regionalen Gegnern „Macht“ und Stärke besaß. Yinon hoffte, dass der damals andauernde Iran-Irak-Krieg „den Irak zerreißen und seinen Untergang verursachen“ und Bagdad daran hindern würde, „einen Kampf auf breiter Front gegen uns zu organisieren“:

„Jede Art von innerarabischer Konfrontation wird uns kurzfristig helfen und den Weg zu dem wichtigeren Ziel verkürzen, den Irak in Konfessionen wie in Syrien und im Libanon aufzuteilen … Es ist möglich, dass die gegenwärtige iranisch-irakische Konfrontation diese Polarisierung vertieft.“

„Freizügiger Ansatz“

Yinon betrachtete es auch als „politische Priorität“, die Kontrolle über die Sinai-Halbinsel zurückzugewinnen, um die Israel seit seiner Gründung mit seinen arabischen Nachbarn gekämpft hatte, bevor es im Rahmen des Camp-David-Abkommens vom März 1979 alle Ansprüche auf die Region an Ägypten abtrat. Er kritisierte diese Friedensabkommen scharf und freute sich darauf, dass Kairo „Israel den Vorwand [Hervorhebung hinzugefügt] liefern würde, den Sinai wieder in die Hand zu nehmen“, da er von enormem „strategischem, wirtschaftlichem und energetischem“ Wert sei:

„Die wirtschaftliche Lage in Ägypten, die Art des Regimes und seine panarabische Politik werden nach April 1982 zu einer Situation führen, in der Israel gezwungen sein wird, direkt oder indirekt zu handeln, um die Kontrolle über den Sinai wiederzuerlangen … auf lange Sicht. Ägypten stellt aufgrund seiner internen Konflikte kein militärstrategisches Problem dar und könnte innerhalb eines Tages in die Situation nach dem Krieg von 1967 zurückversetzt werden.“

Wir haben den April 1982 längst hinter uns gelassen. In der Zwischenzeit haben mehrere israelische Regierungen Ägypten aufgefordert, der IDF zu erlauben, die Bevölkerung des Gazastreifens in den Sinai umzusiedeln. Netanyahu ist von dieser Aussicht besonders angetan. Nach dem 7. Oktober 2023 haben die offizielle israelische Regierung und die Strategiepapiere zionistischer Think Tanks offen dafür plädiert, die Palästinenser in die benachbarte Wüste zu vertreiben. Es wurde berichtet, dass israelische Beamte die USA aufgefordert haben, Kairo unter Druck zu setzen, damit es dieser Massenvertreibung zustimmt.

Seit seiner Amtseinführung hat Donald Trump großes Interesse daran bekundet, „den gesamten“ Gazastreifen zu „säubern“. Dies würde es erforderlich machen, Palästinenser nach Jordanien und Ägypten abzuschieben. Trotz des Widerstands selbst seiner Verbündeten, der weit verbreiteten Verurteilung des Plans als groteske ethnische Säuberung und der Ablehnung der Idee durch beide Zielländer zeigt der neue Präsident keine Anzeichen eines Rückzugs.

Für Israel liegt der Reiz dieser Strategie auf der Hand. Abgesehen davon, dass Gaza für die Besiedlung von Palästinensern geleert würde, würde die Vertreibung unzähliger Menschen in den Sinai dort unweigerlich zu Chaos und Spannungen führen, was, wie Yinon es ausdrückte, „die Entschuldigung“ für Tel Aviv liefern könnte, die Region militärisch zu besetzen, wie es im Westjordanland der Fall war. Natürlich nur als „vorübergehende Verteidigungsposition, bis eine geeignete Lösung gefunden ist“, wie Netanjahu die dreiste Schaffung eines potenziellen Brückenkopfes auf dem Berg Hermon durch die IDF bezeichnete.

Im Dezember 2024 beobachtete Haaretz, dass Netanjahu „nach einem Vermächtnis als der Führer strebt, der die Grenzen Israels erweitert hat“ und „als derjenige in Erinnerung bleiben will, der Groß-Israel geschaffen hat“. Gleichzeitig schrieb die neokonservative Vizepräsidentin des Brookings Institute, Suzanne Maloney, für Foreign Affairs, dass die kommende Trump-Regierung „sicherlich einen permissiven Ansatz gegenüber den territorialen Ambitionen Israels verfolgen wird“. Schließlich haben die jüngsten Entwicklungen gezeigt, dass „ein maximalistischer militärischer Ansatz spektakuläre strategische Dividenden und innenpolitische Vorteile“ für Israel bringt.

Wir müssen hoffen, wie Sharmine Narwani prophezeite, dass Netanyahus größenwahnsinnige Träume von Groß-Israel genau das sind. Trotz der verständlichen antiimperialistischen Massenklage über den Untergang der Regierung Assad sieht sich Tel Aviv einer Vielzahl unlösbarer interner Probleme gegenüber. Entgegen der Behauptung, dass die Bevölkerung von Tel Aviv „explodiert“, fliehen regelmäßig Zehntausende Einwohner aufgrund der anhaltenden Angriffe auf Israel. Gleichzeitig ist die Wirtschaft des Landes vielleicht dauerhaft in die Flaute geraten, und das Land ist auf die Großzügigkeit der USA angewiesen, um zu überleben.