Setzt die Hamas menschliche Schutzschilde ein? Die Beweise

Von Robert Inlakesh

Die Hamas benutzt Palästinenser als menschliche Schutzschilde. Sie haben diese Behauptung in den westlichen Medien bis zum Überdruss gehört. Zahlreiche Berichte von Human Rights Watch, Amnesty International und anderen Menschenrechtsgruppen haben jedoch festgestellt, dass diese Behauptungen, die von israelischen Beamten fast jedes Mal, wenn der Gazastreifen in den Nachrichten auftaucht, vorgebracht werden, nicht nur unwahr sind, sondern dass Israel selbst immer wieder mutwillig palästinensische Zivilisten, darunter auch Kinder, als menschliche Schutzschilde einsetzt.

Im Jahr 2014 sagte Amnesty International zu den Vorwürfen, dass die Hamas menschliche Schutzschilde einsetzt:

„Amnesty International beobachtet und untersucht solche Berichte, hat aber derzeit keine Beweise dafür, dass palästinensische Zivilisten von der Hamas oder bewaffneten palästinensischen Gruppen während der gegenwärtigen Feindseligkeiten absichtlich benutzt wurden, um bestimmte Orte oder militärisches Personal oder Ausrüstung vor israelischen Angriffen zu „schützen“. In früheren Konflikten hat Amnesty International dokumentiert, dass bewaffnete palästinensische Gruppen unter Verletzung des humanitären Völkerrechts Munition in Wohngebieten des Gazastreifens gelagert und von dort aus wahllos Raketen abgefeuert haben. Während des aktuellen Konflikts sind auch Berichte aufgetaucht, in denen die Hamas die Bewohner auffordert, die israelischen Warnungen zur Evakuierung zu ignorieren. In jedem Fall sind solche Erklärungen nicht dasselbe wie die Anweisung an bestimmte Zivilisten, in ihren Häusern als „menschliche Schutzschilde“ für Kämpfer, Munition oder militärische Ausrüstung zu bleiben. Nach dem humanitären Völkerrecht gelten die Verpflichtungen Israels zum Schutz dieser Zivilisten auch dann, wenn „menschliche Schutzschilde“ benutzt werden.“

Das Internationale Rote Kreuz definiert „Human Shielding“, den Begriff, der im humanitären Völkerrecht zur Beschreibung dieser Praxis verwendet wird, als „die Handlung, eine Zivilperson vor ein militärisches Ziel zu stellen, um Angriffe aufgrund ihres zivilen Status abzuwehren“.

Trotz der Anschuldigungen gegen die Hamas setzten die israelischen Streitkräfte selbst regelmäßig palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde im Rahmen einer israelischen Militärdoktrin ein, die als „Nachbarschaftsverfahren“ bezeichnet wird, bis sie 2005 von der Knesset verboten wurde. Dies machte israelische Militärs wütend. Der ehemalige israelische Verteidigungsminister Shaul Mofaz trat sogar vor Gericht auf, um sich für die Aufhebung des Verbots einzusetzen.

Lots of documented evidence that Israeli soldiers, use Palestinian children as human shields http://t.co/XyqwRsg0oc pic.twitter.com/Kker5hRZRy — Anonymous Palestine (@PalAnonymous) August 17, 2014

B’Tselem, eine prominente israelische Menschenrechtsorganisation, die in den besetzten Gebieten tätig ist, berichtet, dass israelische Sicherheitskräfte seit der israelischen Besetzung von 1967 Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde missbraucht haben. Die Menschenrechtsgruppe stellte dies fest:

„Seit Beginn der Besatzung im Jahr 1967 haben die israelischen Sicherheitskräfte wiederholt Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde eingesetzt und ihnen militärische Aufgaben unter Lebensgefahr übertragen. Im Rahmen dieser Politik haben Soldaten palästinensische Zivilisten angewiesen, verdächtige Gegenstände von Straßen zu entfernen, Menschen aufzufordern, ihre Häuser zu verlassen, damit das Militär sie verhaften kann, sich vor Soldaten zu stellen, während diese von hinten schießen, und vieles mehr. Die palästinensischen Zivilisten wurden nach dem Zufallsprinzip für diese Aufgaben ausgewählt und konnten sich den Forderungen der bewaffneten Soldaten nicht widersetzen.“

Israel wird oft als die einzige Demokratie im Nahen Osten angepriesen; sein robustes Rechtssystem wird als Allheilmittel gegenüber den diktatorischen Regimen und Monarchien der arabischen Nachbarstaaten gepriesen. Daraus könnte man schließen, dass die israelischen Streitkräfte diese barbarische Praxis seit dem Verbot durch die israelische Knesset im Jahr 2005 eingestellt haben und jeder Soldat, der dabei erwischt wird, gemäß der israelischen Gesetzgebung schnell vor Gericht gestellt wird.

Breaking the Silence“, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten und Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen, die über Menschenrechtsverletzungen durch das israelische Militär berichten, erklärt jedoch, dass diese Praxis auch nach dem Verbot im Jahr 2005 unvermindert fortgesetzt wurde. Dutzende von öffentlichkeitswirksamen Fällen, sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels, bestätigen ihre Behauptungen.

Am 13. Mai 2022 wurde die 16-jährige Ahed traumatisiert, nachdem sie von israelischen Soldaten als menschliches Schutzschild benutzt worden war. Defense for Children International berichtete darüber:

„Israelische Soldaten zwangen Ahed Mohammad Rida Mereb, 16, am 13. Mai gegen 8 Uhr morgens im Stadtteil Al Hadaf in Dschenin, sich vor ein israelisches Militärfahrzeug zu stellen, während palästinensische Bewaffnete heftig auf die Position der israelischen Streitkräfte schossen… Die israelischen Streitkräfte befahlen Ahed, etwa zwei Stunden lang vor dem Militärfahrzeug zu stehen, während sie im Inneren saßen.“

Nur eine Woche später wurden israelische Streitkräfte bei einer Razzia im besetzten Westjordanland fotografiert, wie sie einen Palästinenser zwangen, als menschliches Schutzschild zu fungieren, nachdem palästinensische Widerstandskämpfer begonnen hatten, auf eindringende israelische Truppen zu schießen.

Trotz des Verbots nach israelischem Recht ist den palästinensischen Opfern dieser Praxis die Gerechtigkeit versagt geblieben. Das letzte Mal, dass ein israelischer Soldat für die Benutzung eines Palästinensers als menschliches Schutzschild bestraft wurde, war 2010 für eine Tat, die während der israelischen Invasion in Gaza 2008 begangen wurde.

B’Tselem fasst die Anklage gegen die beiden Soldaten wie folgt zusammen:

„Die beiden Soldaten hatten einem neunjährigen Jungen mit vorgehaltener Waffe befohlen, eine Tasche zu öffnen, in der sie eine Sprengfalle vermuteten. Trotz der Schwere ihres Verhaltens – sie brachten ein kleines Kind in Gefahr – wurden die beiden zu einer dreimonatigen bedingten Strafe verurteilt und vom Stabsfeldwebel zum Gefreiten degradiert, etwa zwei Jahre nach dem Vorfall. Keiner der befehlshabenden Offiziere wurde vor Gericht gestellt.“

Es gibt kaum Anhaltspunkte dafür, dass Israel diese Praxis aufgeben will. Seit den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 gab es mehrere Fälle, in denen israelische Truppen menschliche Schutzschilde einsetzten.

Ein Video, das der bekannte palästinensische Menschenrechtsaktivist Isso Amro am 10. November auf X veröffentlichte, zeigt einen israelischen Soldaten, der sich während einer IDF-Razzia im Flüchtlingslager Al Fawar in Hebron hinter einem gefesselten und mit verbundenen Augen lebenden Palästinenser duckt.

Watch how Israeli soldiers used a Palestinian detainee as a Human Shield in Al Fawar Refugee camp in Hebron . pic.twitter.com/pV9HcPXZi4 — Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) November 10, 2023

*

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, UK, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Er ist der Regisseur von ‚Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47