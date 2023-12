Vorbereitung auf die nächste Pandemie

Dr. McCullough in der Steve Gruber Show

Prominente Vertreter des biopharmazeutischen Komplexes, darunter WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bill Gates, Dr. Peter Hotez und der ehemalige NIAID-Direktor Anthony Fauci, MD, haben alle öffentlich erklärt, dass es eine weitere Pandemie geben wird, und wenn sie kommt, wird sie die COVID-19-Krise wie eine Aufwärmphase aussehen lassen. Sie alle sehen bei diesen Vorhersagen mit Dollarzeichen in den Augen, weil sie im Impfstoffgeschäft tätig sind. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ist ein Zusammenschluss, der die Entwicklung neuer Impfstoffe zur Vorbeugung und Eindämmung von Epidemien durch Infektionskrankheiten finanziert und koordiniert. Mit anderen Worten: Pandemien sind für sie eine Geschäftsmöglichkeit für Impfstoffe. Impfstoffe waren noch nie eine Lösung für eine Pandemie einer weitverbreiteten Infektionskrankheit.

In der Steve Gruber Show hatte ich die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass die nächste Pandemie höchstwahrscheinlich ein weiteres hochinfektiöses Atemwegsvirus sein wird, das aus einem Biosicherheitslabor als Produkt einer nicht ordnungsgemäß überwachten und eingeschränkten Gain-of-Function-Forschung stammt. Erinnern wir uns an die NIH-Erklärung vom 19. Mai 2021 zu Gain of Function.

Das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) unterstützt seit vielen Jahren Stipendien, um mehr über Viren zu erfahren, die in Fledermäusen und anderen Säugetieren lauern und das Potenzial haben, auf den Menschen überzuspringen und weitverbreitete Krankheiten zu verursachen. Weder das NIH noch das NIAID haben jedoch jemals Fördermittel zur Unterstützung der Forschung an Coronaviren bewilligt, die deren Übertragbarkeit oder Tödlichkeit auf den Menschen erhöht hätte.

Die von anderen Institutionen als den NIH geförderte „gain-of-function“-Forschung ist nicht verboten, und die Forschung selbst ist nicht illegal. Die nächste Pandemie wird daher wahrscheinlich ähnlich wie COVID-19 verlaufen und möglicherweise andere sekundäre Risiken wie bakterielle Infektionen mit sich bringen.

