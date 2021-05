Seychellen das Weltweit am meisten Bürger vollständig geimpft hat verzeichnet nun plötzlich wieder steigende Infektionszahlen

bloomberg.com: Die Seychellen, die mehr ihrer Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft haben als jedes andere Land, haben Schulen geschlossen und sportliche Aktivitäten für zwei Wochen abgesagt, da die Infektionen ansteigen.

Die Maßnahmen, die das Verbot der Vermischung von Haushalten und die vorzeitige Schließung von Bars beinhalten, kommen selbst dann, wenn das Land mehr als 60% seiner erwachsenen Bevölkerung mit zwei Dosen des Covid-19-Impfstoffs vollständig geimpft hat. Die Verbote sind ähnlich denen, die zuletzt Ende 2020 verhängt wurden.

„Trotz aller außergewöhnlichen Anstrengungen, die wir unternehmen, ist die Covid-19-Situation in unserem Land im Moment kritisch, mit vielen täglichen Fällen, die letzte Woche gemeldet wurden“, sagte Peggy Vidot, die Gesundheitsministerin des Landes, auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Die Inselgruppe im Indischen Ozean, die etwa 98.000 Einwohner hat, ist für einen Großteil ihrer Devisen vom Tourismus abhängig und hat schnell gehandelt, um im Januar mit Impfungen zu beginnen, wobei eine Spende chinesischer Impfstoffe aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verwendet wurde. Seitdem hat das Land weitere Impfstoffe beschafft.

Bis zum 12. April waren 59% der verabreichten Dosen Sinopharm-Impfstoffe und der Rest war Covishield, eine Version des Impfstoffs von AstraZeneca Plc, der in Indien unter Lizenz hergestellt wird.

Laut dem Bloomberg Vaccine Tracker sind 62,2 % der indischen Bevölkerung vollständig geimpft. Im Vergleich dazu ist Israel mit 55,9 % die am meisten geimpfte Nation.

Globale Implikationen

Die Zahl der aktiven Fälle in der Nation stieg auf 1068 am 3. Mai von 612 am 28. April, nach Angaben des Gesundheitsministeriums.

Von diesen Fällen sind 84% Seychellois und der Rest sind Ausländer, sagte Daniel Lucey, klinischer Professor für Medizin an der Dartmouth Geisel School of Medicine, in einem Blogeintrag. Knapp zwei Drittel von ihnen sind entweder ungeimpft oder haben nur eine Dosis erhalten, und der Rest hat zwei Dosen erhalten, sagte er.

Während für die Infektionen im April noch keine Daten zur genetischen Sequenzierung vorliegen, wurde die Variante B.1.351, die erstmals Ende letzten Jahres in Südafrika identifiziert wurde, im Februar auf den Seychellen gefunden, sagte er. Der Impfstoff von AstraZeneca schien in einer Studie weniger wirksam gegen diese Variante zu sein, und Südafrika stoppte die Pläne, ihn zu verwenden.

Ein Vergleich zwischen Sinopharm, Covishield und ungeimpften Infizierten“ könnte mit Hilfe der genetischen Sequenzierung und Daten über den Schweregrad ihrer Infektionen durchgeführt werden, sagte Lucey. „Angesichts der weit verbreiteten internationalen Verwendung dieser beiden Impfstoffe gibt es globale Implikationen für das, was jetzt auf den Seychellen passiert.“

Beamte auf der Pressekonferenz gaben wenig Details darüber, was hinter dem Infektionsanstieg stecken könnte, außer zu sagen, dass die Menschen weniger Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus ergreifen als zuvor und dass der Anstieg möglicherweise auf die Feierlichkeiten nach Ostern zurückzuführen ist.

Jude Gedeon, der Beauftragte für das öffentliche Gesundheitswesen der Seychellen, beantwortete keine Anrufe auf seinem Mobiltelefon oder antwortete nicht sofort auf eine Textnachricht.

Andere Nationen, die große Teile ihrer Bevölkerung geimpft haben, haben einen Rückgang der Covid-Fälle erlebt. In Großbritannien, wo 52 % der Menschen eine erste Dosis erhalten haben, sind die Fälle gegenüber dem jüngsten Höchststand im Januar um 96 % zurückgegangen. In Israel, wo 60% der Menschen mindestens eine Dosis erhalten haben, sind die neuen Fälle um 99% zurückgegangen.

(In einer früheren Version dieses Artikels wurde das Datum der Pressekonferenz korrigiert).