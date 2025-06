Seymour Hersh: „Bis zur Unbewohnbarkeit“

Israels Krieg zur Vernichtung der Hamas hat Gaza selbst zerstört

Seymour Hersh

Vor einigen Wochen gab das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens eine Erklärung heraus, in der es hieß, dass die israelischen Verteidigungskräfte nun über 77 Prozent des Gebiets im Gazastreifen kontrollieren, von dem ein Großteil durch die anhaltenden Angriffe der israelischen Luftwaffe auf mutmaßliche Hamas‑Stellungen in Trümmern liegt. Viele der zum Zeitpunkt des Überraschungsangriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 bekannten Hamas‑Führer wurden getötet oder sind aus dem Gazastreifen geflohen. Aber die Organisation hat überlebt und zählt heute bis zu 20 000 Hamas‑Mitglieder. Junge Rekruten versuchen heute, die Lieferung von Hilfsgütern und anderen Gütern nach Gaza sowie den Schwarzmarkt zu kontrollieren, der das, was von der Wirtschaft übrig geblieben ist, beherrscht.

Israel hat seinen Krieg gegen die Hamas nicht gewonnen – ein Krieg, der einmal versprochen wurde, innerhalb von vier oder fünf Monaten beendet zu sein. Die israelische Führung reagierte auf dieses Scheitern, indem sie den Krieg zur Bevölkerung von Gaza brachte, obwohl den Israelis versichert wurde, dass die schrecklichen und rund um die Uhr stattfindenden Bombenangriffe der israelischen Luftwaffe in Gaza aufhören würden, wenn die Hamas aus ihren befestigten Tunneln vertrieben würde.

Vor einigen Wochen berichtete die Associated Press aus Tel Aviv, dass die an Israel angrenzenden Gebiete im Gazastreifen von der IDF „bis zur Unbewohnbarkeit“ zerstört worden seien. Jean‑Pierre Filiu, Professor für Nahoststudien an der Sciences Po in Paris, veröffentlichte kürzlich einen Bericht über eine Reise nach Gaza. Eine überarbeitete und aktualisierte Fassung seines Buches Un Historien à Gaza wurde kürzlich in Arab Digest besprochen:

„Auf der Salah‑ad‑Din‑Straße [in Gaza] erklärt er, warum sie langsam fahren müssen: Die Menschen zu Fuß sind durch den Schmerz und die ständigen Bombardierungen so traumatisiert, dass sie Autos gar nicht hören. Entlang der Mondlandschaft trifft er einen alten Mann, der ihm erzählt, dass sein Schicksal das der Schafe ist, die gerade genug Futter bekommen, um für das jährliche Zuckerfest geopfert zu werden. Unter seinen alten Bekannten hat der durchschnittliche ‚Vertriebene‘ eineinhalb Quadratmeter zum Leben – die Palästinenser sind ‚Schiffbrüchige‘.

„Der Gestank von Tonnen von Müll, zerstörten Kläranlagen und fehlendem Wasser ist überwältigend. Er erinnert uns daran, wie Papst Franziskus die Situation auf den Punkt gebracht hat: ‚Es ist Grausamkeit, es ist kein Krieg.‘ Krankenhäuser werden systematisch bombardiert, Babys sterben an Unterkühlung, Dehydrierung und Krankheiten, Ärzte und Krankenschwestern werden angegriffen, Schulen und Universitäten zerstört, Bücher und akademische Dokumente von israelischen Soldaten mutwillig vernichtet. Die Palästinenser erleiden ‚eine Gewalt, die des Jüngsten Gerichts würdig ist‘. So viele Gebäude, so viele Wahrzeichen sind zerstört worden, dass Filiu den Überblick verliert, wo er sich befindet. Nichts, was er in Afghanistan, Syrien oder der Ukraine gesehen hat, hat ihn auf Gaza vorbereitet. Das erklärt, warum ‚Israel der internationalen Presse keinen Zugang zu einer solch schockierenden Szene gewährt.‘ … Filiu ist fassungslos über den Mangel an Empathie im Westen für die zivilen Opfer dieser Tötungsfelder.“

Premierminister Benjamin Netanjahu, der mit einer Strafanzeige rechnen muss, hat sich mit den rechtsextremen religiösen Eiferern in Israel zusammengetan. Sie sind immer noch die bestimmende politische Koalition und sprechen offen davon, Teile des Gazastreifens in Wohngebiete für israelische Siedler zu verwandeln. Bibi, wie er genannt wird, hat sich dem Westen widersetzt und ist nach wie vor der wichtigste Befürworter und Sprecher des anhaltenden IDF‑Kriegs im Gazastreifen, in dessen Rahmen die israelische Luftwaffe weiterhin Angriffe fliegt, um die Hamas zu besiegen. Netanjahu spricht immer noch davon, den Krieg zu gewinnen, aber von einem Wiederaufbau des Gazastreifens ist in der israelischen Führung keine Rede mehr. Netanjahu kündigte kürzlich einen neuen Plan an, der vorsieht, die zwei Millionen überlebenden Palästinenser des Gazastreifens in drei große Siedlungen umzusiedeln, die jeweils Hunderttausende von Flüchtlingen beherbergen und unter der Kontrolle der IDF stehen würden. Die IDF wären für die Versorgung mit Lebensmitteln und humanitären Hilfsgütern zuständig.

Einige Israelis und Amerikaner, mit denen ich sprach, mussten nicht lange an das Warschauer Ghetto denken.

Das unmittelbare Ziel, so Netanjahu, sei es, den Einfluss der Hamas auf die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern an die Palästinenser zu beseitigen. Seit dem 7. Oktober soll es in Gaza mehr als 55 000 Tote und 127 000 Verwundete gegeben haben, die meisten davon Frauen und Kinder. Diese Zahlen wurden wiederholt als minimal angezweifelt; eine genaue Zahl der Opfer kann erst ermittelt werden, wenn die Trümmer der ständigen israelischen Bombenangriffe im gesamten Gazastreifen beseitigt sind.

Die Änderung der israelischen Politik hat in den westlichen Medien kaum Beachtung gefunden, obwohl sie mit der Ankündigung einer massiven Einberufung von IDF‑Reservisten einherging. An der erneuten „End‑the‑war“‑Kampagne werden nicht weniger als sechs israelische Kampfdivisionen gegen die Hamas beteiligt sein.

Netanjahus rechtsgerichtetes Kabinett, das von religiösen Extremisten geführt wird, billigte einstimmig die aggressive neue Kampagne. Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, Generalsekretär António Guterres sei „alarmiert“ über den Netanjahu‑Plan. Er würde „unweigerlich zu unzähligen weiteren getöteten Zivilisten und zur weiteren Zerstörung des Gazastreifens führen“. Der Sprecher sagte, dass „Gaza ein integraler Bestandteil eines zukünftigen palästinensischen Staates ist und bleiben muss.“

Kaum beachtet wurde die Tatsache, dass der neue israelische Plan die Überlebenden des Krieges in die Hände derer legt, die sie bombardiert und getötet haben. Ich fragte einen Freund, der seit zehn Jahren an friedenserhaltenden Maßnahmen im Nahen Osten beteiligt ist, was er von der bevorstehenden Eskalation des Krieges und der Umsiedlung der überlebenden Palästinenser hält. Seine Antwort war in ihrem Zynismus verblüffend: „Jeder kennt den Plan. Gaza ist erledigt und der halbe Libanon ist erledigt. Leider scheint es Israel im Moment gut zu gehen.“

Eine etwas weniger zynische Antwort erhielt ich, als ich einen hochrangigen IDF‑General im Ruhestand fragte, ob Israel das Debakel von Gaza jemals hinter sich lassen würde. Seine Antwort:

„Nicht, solange Bibi unser oberster Führer ist. Er hat mehr Autorität als Trump und [der iranische Ayatollah] Khamenei zusammen. Die Antwort ist, unsere Verluste zu begrenzen, den Gazastreifen im Austausch für die [verbleibenden] Geiseln zu verlassen, uns mit Trump darüber zu einigen, was wir mit der Hamas tun können, wenn wir uns zurückziehen, falls sie das Abkommen bricht, und genau das zu tun, was wir jetzt in Beirut tun, nämlich mutmaßliche Hisbollah‑Stellungen weiter zu bombardieren.“

Noch zynischer äußerte sich ein hochdekorierter israelischer Kriegsveteran, der vor Jahrzehnten in derselben geheimen israelischen Spezialeinheit diente wie Netanjahu. Er sagte mir, dass „Bibi und seine böse, nicht funktionierende Regierung, die alles daran setzt, Israels lebendige Demokratie in ein messianisch‑faschistisches politisches System zu verwandeln, keinen Plan für den Tag nach dem Krieg“ mit der Hamas haben. Einige wie [Finanzminister] Bezalel Smotrich verwenden den Slogan „Ewiger Krieg“, während Bibi vom „totalen Sieg“ spricht, einem alten Goebbels‑Slogan. Ihre Motivation sind Hass, Ignoranz und Respektlosigkeit gegenüber allem, was nicht jüdisch ist. Zukunftspläne? „Sie machen wohl Witze. Gott und das Lernen der Tora werden uns retten. Camps? Lebensmittellieferungen? Nur eine PR‑Show. Wer kümmert sich schon um andere Menschen?

„Wir haben den Krieg gegen die Hisbollah gewonnen, den wir zehn Jahre lang geplant haben. An allen anderen Fronten verlieren wir, denn die IDF ist keine Kampftruppe, sondern eine koloniale Polizeitruppe. Wir haben den Krieg mit der Hamas am 7. Oktober 2023 verloren. Was wir seitdem getan haben, ist ein Rachefeldzug.“

Der letzte Akt der Rache könnte darin bestehen, dass die israelische Regierung ihr Programm für einen letzten Ort für ein sicheres Leben der überlebenden Palästinenser umsetzt. Ich habe einen vertraulichen Bericht einer internationalen humanitären Organisation über die drei neuen Lager erhalten, die derzeit im mittleren und südlichen Gazastreifen gebaut werden. Die Umsiedlung der überlebenden Palästinenser aus fünf verschiedenen Gebieten sollte Anfang Juni beginnen, und der Bericht macht deutlich, dass die Reisen mit Gefahren verbunden sein werden. Einige der Warnungen sind ominös:

„Erwarten Sie eine verstärkte Militärpräsenz entlang der Korridore.“

„Humanitäre Organisationen sollten sich auf den Bedarf der entwurzelten Bevölkerung einstellen.“

„Die Räumung [der Bombenschäden] könnte mehrere Wochen dauern und langsame Fortschritte aufgrund von Sprengfallen, Scharfschützenangriffen und der Wiederentstehung komplexer Tunnel machen.“

„Erwarten Sie wiederholte Bodenangriffe und großflächige Sprengungen.“

„Die humanitären Korridore werden zunehmend militarisiert. Zivile Überwachungsmechanismen könnten minimal sein.“

Die Leser dieser Kolumne werden sich an frühere Migrationen erinnern: Die Bewohner des Gazastreifens wurden von Norden nach Süden gebracht, wobei sie ihren Besitz auf Karren oder auf dem Rücken trugen. Sogar die Alten gingen unter der Aufsicht der IDF, die selbst für die Kämpfe der Alten und Gebrechlichen wenig Empathie zeigte.

Heute gibt es weniger Grund, mehr Besorgnis zu erwarten, denn der kommende Marsch in eine neue Form der Gefangenschaft erwartet die geschundenen Bewohner des Gazastreifens, die die IDF nicht als ihre Beschützer betrachten und dies auch nie tun werden.

Wenn die Abwanderung abgeschlossen ist, steht der Gazastreifen den religiösen Eiferern offen, die Israel jetzt regieren und als ihr religiöses Erbe beanspruchen. Was wird dann das Schicksal der Millionen von Gazanern sein, die in ihren neuen Ghettos zusammengepfercht sind?