Seymour Hersh: Die fehlenden Teile von Russiagate

Was wurde im Durham-Bericht nicht erwähnt?

Das Erste, was man über John Durham wissen muss, ist, dass er ein furchtloser Staatsanwalt war, der das organisierte Verbrechen verfolgte und aktive und pensionierte FBI-Agenten, die die Mafia gegen Geld oder andere Verlockungen schützten, ins Gefängnis brachte. Einer der von ihm gestoppten Agenten hatte James „Whitey“ Bulger Jr., einst einer der meistgesuchten Männer Amerikas, der Boss der Winter Hill Gang, der sich sechzehn Jahre lang der Verhaftung entziehen konnte, ermöglicht.

In seiner fünfundvierzigjährigen Tätigkeit als Staatsanwalt auf Bundes- und Landesebene in Connecticut und Virginia arbeitete Durham häufig und eng mit FBI-Agenten zusammen, insbesondere bei Fällen, die Verstöße gegen die Bundesgesetze zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität betrafen.

Durham führte auch zwei Untersuchungen über das Verhalten der CIA im Krieg gegen den Terrorismus durch, ohne seine Vorgesetzten in der Exekutive zu verärgern. In einem Fall wurde er gebeten, die angebliche Vernichtung von CIA-Videobändern von Häftlingsverhören, den sogenannten Folterbändern, zu untersuchen. Sein Abschlussbericht zu dieser Angelegenheit bleibt geheim, und er empfahl, keine Anklage zu erheben. Später wurde er gebeten, eine Untersuchung des Justizministeriums über die Rechtmäßigkeit der „erweiterten Verhörmethoden“ der CIA zu leiten, die zum Tod von zwei Häftlingen führten. In diesem Fall wurde ihm gesagt, dass Beamte, die illegale Befehle erhielten und befolgten – und davon gab es nach dem 11. September viele – nicht strafrechtlich verfolgt werden könnten. Es wurde keine Anklage erhoben.

Durhams 306-seitiger Bericht wurde am 15. Mai veröffentlicht, und er gefiel niemandem mit seiner Konzentration auf das Offensichtliche. Die Journalistin Susan Schmidt, deren Artikel in ihrer Zeit als Reporterin bei der Washington Post ein Muss war, wies auf Racket News darauf hin, dass Durham sagte, das FBI hätte seinem Ruf weniger geschadet, wenn es die fragwürdigen Aktionen der Clinton-Kampagne im Jahr 2016 unter die Lupe genommen hätte: Das FBI „hätte zumindest einen kritischen Blick auf die gefälschten Beweise werfen können, die es sammelte.“

Schmidt hob einen Moment in Durhams Bericht hervor, in dem er auf die wahre Geschichte hinweist: Russiagate war ein Betrug, der von der Clinton-Kampagne initiiert und von politischen Reportern in Washington und hochrangigen FBI-Beamten, die sich entschieden, wegzusehen, unterstützt wurde. Durham schreibt: „Ende Juli 2016 erhielten die US-Geheimdienste Einblick in russische Geheimdienstanalysen, in denen behauptet wurde, die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton habe einen Wahlkampfplan gebilligt, um einen Skandal gegen den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu schüren, indem sie ihn mit Putin und dem russischen Hacking des Demokratischen Nationalkomitees in Verbindung brachte.“

Er fährt fort: „Diese Informationen – für bare Münze genommen – waren höchst relevant und entlastend, weil sie in einem umfassenderen Kontext und in Kombination mit anderen Fakten gelesen werden konnten, um anzudeuten, dass Materialien wie die Steele-Dossier-Berichte und die Alfa-Bank-Behauptungen . . Teil einer politischen Bemühung waren, einen politischen Gegner zu verleumden und die Ressourcen der Strafverfolgungs- und Nachrichtendienste der Bundesregierung zur Unterstützung eines politischen Ziels zu nutzen“.

Durham zitiert zahlreiche öffentliche Äußerungen und private Mitteilungen von Clinton-Wahlkampfmitarbeitern, die „mit dem Inhalt des angeblichen Plans übereinstimmen“. Er findet Beweise dafür, dass „zumindest einige Beamte innerhalb der Kampagne nach Informationen über die Reaktion des FBI auf den DNC-Hack suchten, was mit dem angeblichen Plan übereinstimmen würde und ein Mittel zur Förderung dieses Plans wäre.“ Er fügt hinzu, dass „die Finanzierung der Steele-Berichte durch die Kampagne und die Anschuldigungen der Alfa Bank . . die Glaubwürdigkeit der Informationen, die in den Clinton-Plan-Informationen enthalten sind, zusätzlich untermauern“.

Sein Bericht konzentriert sich jedoch darauf, wer über die Clinton-Plan-Informationen Bescheid wusste und wann sie davon wussten, während „die Einzelheiten der Clinton-Plan-Informationen“, „Fakten, die die potenzielle Relevanz dieser Informationen für Durhams Untersuchung erhöhten“ und die „Bemühungen seines Teams, die wichtigsten Behauptungen, die in diesen Informationen gefunden wurden, zu überprüfen oder zu widerlegen“, auf einen als geheim eingestuften Anhang beschränkt sind.

Einigen Mitgliedern von Durhams Mitarbeitern wurde klar, dass es bei der eigentlichen Geschichte nicht darum ging, ob Trump in einem Moskauer Hotelzimmer Pinkelpartys veranstaltete oder nicht – eine der Behauptungen aus dem Steele-Dossier, die für Schlagzeilen sorgten und die Washingtoner Presse nach Trumps Wahlsieg 2016 in Atem hielten. Es ging um die Frage, ob die Clinton-Kampagne mit ihrer ständigen Verbreitung falscher Anschuldigungen und falscher Daten eine Grenze überschritten hatte.

Mir wurde gesagt, dass es Spannungen und Frustration über Durhams anfängliches Desinteresse oder Widerwillen gab, über seinen Untersuchungsauftrag hinauszugehen und die Möglichkeit näher zu untersuchen, dass einige hochrangige FBI-Beamte sich offen auf die Seite der Clinton-Kampagne mit ihrem Trommelfeuer falscher Anschuldigungen geschlagen hatten, weil sie in einigen Fällen von der Bedeutung eines Clinton-Sieges bei den Wahlen im Herbst überzeugt waren. Ein weiterer Faktor, so wurde mir gesagt, war die Möglichkeit von Beförderungen – sogar in hochrangige Ämter des Justizministeriums – in einer möglichen Clinton-Regierung.

Durham ging zwar den Hinweisen nach, die an sein Büro herangetragen wurden, aber er ließ sie im Verborgenen – vielleicht im geheimen Anhang, vielleicht auch ganz inoffiziell. Einige waren überzeugt, dass er nur beauftragt war, die Mängel im Management des FBI zu untersuchen, und glaubten, dass die Öffentlichkeit eine vollständige Rechenschaftslegung über die Stümperei des FBI benötigte. Es war nicht klar, ob Durham, hätte er beschlossen, die Parameter seiner Untersuchung auf die Auswirkungen der Geheimdienstinformationen über die Clinton-Kampagne auszuweiten, dazu berechtigt gewesen wäre. Wie Durham selbst schreibt, „würde jeder Versuch einer strafrechtlichen Verfolgung auf der Grundlage der Erkenntnisse über den Clinton-Plan angesichts des hochsensiblen Charakters der Informationen höchstwahrscheinlich auf unüberwindliche Klassifizierungsprobleme stoßen.“

Das Problem mit Durham ist vielleicht, dass er der falsche Mann in einem Job war, der niemals der richtige sein konnte. Er hatte sich seinen Ruf mithilfe anderer im FBI und im Justizministerium erworben. Sie hatten ihm einen Großteil der Beweise geliefert, die er bei seinen Mafia-Ermittlungen verwendete – verdeckte Ermittler, Zugang zu Informationen, Abhörgeräte und zusätzliche Arbeitskräfte für Analysen und Überwachungen. Er hatte über die Jahre hinweg Freundschaften geknüpft und gepflegt. Aber es gibt keine Schultern, auf die man sich stützen kann, wenn man gegen Kollegen in Washington ermittelt.

Einigen, die mit ihm zusammenarbeiteten, war nicht klar, ob Durham verstand, wie leicht es dem FBI fiel, das FISA-Verfahren zu manipulieren und sich vor dem Sondergericht durchzusetzen, oder ob er verstand, wie sehr sich die seriösen Mitarbeiter der Geheimdienste über das Gesetz stellten. Ich werde nie ein Mittagessen vergessen, das ich in einem chinesischen Restaurant in der Nähe des CIA-Hauptquartiers mit einer Gruppe von verdeckten Mitarbeitern aus dem Nahen Osten einnahm. Sie machten sich über das, was sie als stümperhafte FBI-Schnüffler darstellten, lustig – das war kurz nach dem 11. September 2001 – und ich fragte einen von ihnen wütend, wie er sich über das FBI lustig machen könne, wo sie doch alle zusammenarbeiten mussten, um das Verbrechen aufzuklären. Seine Antwort: „Sy, das FBI? Das FBI? Die fangen Bankräuber. Und wir rauben Banken aus. Und die NSA? Du erwartest von mir, dass ich mit Typen zusammenarbeite, die Winkelmesser in ihren Hemdtaschen tragen und immer auf ihre braunen Schuhe schauen?“

Am Ende, und das ist Durhams Verdienst, blieb er standhaft und sagte in dieser Fußnote, was er von denjenigen hielt, die wollten, dass er seine Untersuchung auf die Aktionen der Clinton-Kampagne ausweitete:

Um es klar zu sagen: Das Amt betrachtete und betrachtet das mögliche Vorhandensein eines politischen Plans einer Kampagne zur Verbreitung negativer Behauptungen über ihren Gegner in keiner Weise als illegal oder kriminell.

Er fügte jedoch hinzu, dass es eine andere Sache wäre, wenn eine Kampagne „wissentlich falsche Informationen an die Regierung weitergeben würde“.

Der springende Punkt ist, wie man die beiden unterscheiden kann. In seinem Versagen – wenn das das richtige Wort dafür ist – die ganze Geschichte zu verstehen, ähnelt Durham einem der blinden Männer in dem alten Hindu-Gleichnis über eine Gruppe blinder Männer, die einen Elefanten inspizieren. Jeder der Inspektoren beschreibt einen kleinen Teil. Der Elefant ist die Kampagne, die Trump mit Russland in Verbindung bringt. Die Mainstream-Presse, die mit dem später diskreditierten Russiagate-Narrativ arbeitet, stellt Trump als Marionette Putins oder sogar als Doppelagenten Moskaus dar, der noch aus der Sowjetzeit stammt. Und Durham sieht sich selbst lediglich als Anwalt, der beauftragt wurde, die Managementfehler des FBI zu untersuchen. Die Öffentlichkeit sieht nur einen Teil des Bildes.

Es gibt mehr zu wissen.