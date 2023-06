Die offizielle Wahrheit”: Das Ende der freien Meinungsäußerung, das Amerika beenden wird

Medienumfragen von Harvard-Harris zeigen, dass die Amerikaner fast diametral entgegengesetzte Standpunkte zu denen vertreten, die die Nachrichtenkonzerne überwiegend als offizielle “Wahrheit” verbreiten.

Die Amerikaner sind zu Recht zu dem Schluss gekommen, dass [mit dem “Russland-Hoax” und der Unterdrückung von Berichten über Einflussnahme in Bidens Laptop] Journalisten und Spione einen “Betrug” an den Wählern betrieben haben, um eine schädliche Geschichte zu zensieren und “Biden zum Sieg zu verhelfen”. Dennoch haben die New York Times und die Washington Post die Pulitzer-Preise, die sie für die Berichterstattung über völlig diskreditierte “Fake News” erhalten haben, noch nicht zurückgegeben.

“Nach dem derzeitigen Ansatz im Journalismus erhält die New York Times einen Pulitzer für eine inzwischen entlarvte Geschichte über russische Absprachen und nicht die New York Post für eine inzwischen bewiesene Hunter-Biden-Laptop-Story.” – Professor Jonathan Turley, George Washington University Law School, Twitter, 15. Mai 2023.

Die Regierung nahm die Bedenken der Öffentlichkeit hinsichtlich der Zensur offenbar so ernst, dass sie nach dem Scheitern ihrer Pläne für ein “Desinformations-Governance-Board” innerhalb des DHS innerhalb eines Monats ein neues “Desinformations”-Büro mit der Bezeichnung Foreign Malign Influence Center (Zentrum für bösartige ausländische Einflüsse) einrichtete, das nun im Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste angesiedelt ist. Obwohl es angeblich auf die Bekämpfung von Informationskriegen aufgrund “ausländischer” Bedrohungen ausgerichtet ist, besteht eines seiner Hauptziele in der Überwachung und Kontrolle der “öffentlichen Meinung und des Verhaltens”.

Der unabhängige Journalist Matt Taibbi kommt zu dem Schluss, dass es sich bei dem wiederauferstandenen Wahrheitsministerium der Regierung um den grundlegenden rhetorischen Trick des Zensurzeitalters handelt: Man erregt Aufsehen wegen einer ausländischen Bedrohung und benutzt sie als Rammbock, um alle, vom Kongress bis zu den Technologieunternehmen, dazu zu bringen, sich einer verstärkten Regulierung und Überwachung zu unterwerfen. Dann richtet man sein Ziel langsam auf inländische Ziele aus.

Der demokratische Senator Michael Bennet hat bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Einrichtung einer Bundeskommission für digitale Plattformen vorsieht, die befugt ist, Vorschriften zu erlassen, zivilrechtliche Strafen zu verhängen, Anhörungen abzuhalten, Untersuchungen durchzuführen und die Forschung zu unterstützen.

Damit hätte eine kleine Anzahl nicht gewählter Kommissare de facto die Macht, die Online-Kommunikation zu überwachen und zu kontrollieren. Sollte eine bestimmte Website oder Plattform gegen die Sternenkammer des Ersten Verfassungszusatzes der Regierung verstoßen, würde sie sofort in das Fadenkreuz der Kommission geraten, um stärker beaufsichtigt, reguliert und bestraft zu werden.

Wird diese neue Einrichtung ein amerikanischer KGB, eine Stasi oder eine KPCh werden – mit der Befugnis, die Hälfte der Bevölkerung ins Visier zu nehmen, weil sie mit der aktuellen Regierungspolitik nicht einverstanden ist, “falsches Denken” fördert oder einfach nur in die Kirche geht? Wird ein kleines, geheimes Gremium entscheiden, welche Amerikaner tatsächlich “inländische Terroristen” sind? US-Justizminister Merrick Garland hat es auf traditionelle Katholiken abgesehen, die die lateinische Messe besuchen, aber warum sollte der Verdacht der Regierung bei der lateinischen Sprache enden? Wenn es kleine Kommissionen gibt, die entscheiden, welche Amerikaner der “Feind” sind, kann man nicht wissen, wer als nächstes als “Bedrohung” eingestuft und bestraft wird.

Es ist nicht schwer, die Gefahren zu erkennen, die vor uns liegen. Jetzt, da die Regierung sich vollständig in die Nachrichten- und Informationsindustrie eingemischt hat, ist die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung eine sehr reale Bedrohung. Dies war schon immer eine der Hauptbeschwerden gegen internationale Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum, die viel Zeit, Macht und Geld darauf verwenden, die Gedanken und Meinungen einer isolierten Kabale globaler Führer zu fördern, während sie die persönlichen Rechte und Freiheiten der Milliarden einfacher Bürger, die sie zu vertreten vorgeben, kaum respektieren.

Als wäre Schwabs Online-Armee nicht schon abscheulich genug, müssen sich die Befürworter der Meinungsfreiheit auch auf die Auswirkungen von Elon Musks Ernennung von Linda Yaccarino zum neuen CEO von Twitter gefasst machen, die Berichten zufolge eine “neoliberale Wokeistin” mit starken WEF-Verbindungen ist.

In einem Amerika, das jetzt mit dem Gestank offizieller “Spitzeldienste”, der Zensur bestimmter Präsidentschaftskandidaten, weitverbreiteter Online-Überwachung, einem wiederauferstandenen “Desinformations-Governance-Board” und immer häufigeren strafrechtlichen Verfolgungen von Amerikanern, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben, geplagt ist, stellt sich nicht die Frage, ob das, was wir unhörbar im Schlaf denken oder sagen, eines Tages gegen uns verwendet werden wird, sondern vielmehr, wie schnell dieser Tag kommen wird, wenn wir es nicht verhindern.

Wenn die großen Nachrichtenkonzerne nicht darüber berichten, dass eine große Mehrheit der amerikanischen Öffentlichkeit ihr journalistisches Produkt inzwischen als reine Propaganda betrachtet, ist das dann weniger wahr?

Laut einer Umfrage von Rasmussen Reports halten 59 % der Wähler in den Vereinigten Staaten die Nachrichtenmedien für den “wahren Feind des Volkes”. Dies ist eine Mehrheitsmeinung, die unabhängig von der Rasse vertreten wird: “58 % der Weißen, 51 % der schwarzen Wähler und 68 % der anderen Minderheiten sind sich einig, dass die Mainstream-Medien zu ihrem “Feind” geworden sind.

Diese vernichtende Anklage gegen die Vierte Gewalt stützt sich auf ähnliche Umfragen von Harvard-Harris, die zeigen, dass die Amerikaner fast diametral entgegengesetzte Standpunkte zu denen vertreten, die von den Nachrichtenkonzernen überwiegend als offizielle “Wahrheit” verbreitet werden.

Der unabhängige Journalist Glenn Greenwald hat die Harvard-Harris-Umfrage analysiert, um auf die Divergenz zwischen der von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Realität und den vorherrschenden “Narrativen” der Nachrichtenmedien aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, wie unterschiedlich einige der wichtigsten Themen der letzten Jahre verstanden wurden. Während sich die Konzernnachrichten seit 2016 auf die angeblichen Absprachen zwischen Trump und Russland konzentrierten, hält die Mehrheit der Amerikaner diese Geschichte nun für einen “Schwindel und Betrug”.

Während sich die Nachrichtenmedien hinter den Behauptungen der Geheimdienste versteckten, dass der potenziell belastende Laptop von Hunter Biden (der angeblich Beweise für die Einflussnahme seiner Familie enthielt) ein Produkt “russischer Desinformation” war, und folglich in den letzten Wochen vor den Präsidentschaftswahlen 2020 eine Informationssperre über die brisante Geschichte verhängten, glaubt eine große Mehrheit der Amerikaner heute, dass der Inhalt des Laptops “echt” ist. Mit anderen Worten, die Amerikaner sind zu Recht zu dem Schluss gekommen, dass Journalisten und Spione einen “Betrug” an den Wählern betrieben haben, um eine schädliche Geschichte zu zensieren und “Biden zum Sieg zu verhelfen”. Dennoch haben die New York Times und die Washington Post die Pulitzer-Preise, die sie für die Berichterstattung über völlig diskreditierte “Fake News” erhalten haben, noch nicht zurückgegeben.

Ebenso vermuten Mehrheiten der Amerikaner, dass Präsident Joe Biden die Befugnisse seiner verschiedenen Ämter genutzt hat, um von Einflussnahme zu profitieren, und dass das FBI absichtlich keine Ermittlungen zu möglichen Verbrechen Bidens eingeleitet hat. Eine große Mehrheit der Amerikaner scheint überhaupt nicht überrascht zu sein, wenn sie erfährt, dass das FBI seine eigenen Befugnisse zur Beeinflussung von Wahlen missbraucht hat, und ist fest davon überzeugt, dass eine “umfassende Reform” notwendig ist. Ebenso haben große Mehrheiten der Amerikaner “ernsthafte Zweifel an Bidens geistiger Eignung für das Präsidentenamt” und vermuten, dass andere hinter den Kulissen als “Puppenspieler” die Nation lenken.

Nur wenige, wenn überhaupt, dieser Umfrageergebnisse wurden weithin bekannt gemacht. In einer scheinbar autoritären Entfremdung von der amerikanischen Bevölkerung ignorieren die Konzernnachrichtenmedien weiterhin die Mehrheitsmeinung der Öffentlichkeit und vertreten stattdessen “unnachgiebig” die Standpunkte, die die Amerikaner “ablehnen”. Wenn Journalisten es versäumen, Fakten zu recherchieren und Geschichten absichtlich so verzerren, dass sie in vorgefasste Weltanschauungen passen, agieren die Reporter als Propagandisten.

Der Verfassungsrechtler Jonathan Turley fragte kürzlich: “Haben wir de facto staatliche Medien?” Als Antwort auf seine eigene Frage stellt er fest, dass die Nachrichtensperre im Kontext der Ermittlungen des Kongresses gegen Mitglieder der Familie Biden, die angeblich mehr als zehn Millionen Dollar an verdächtigen Zahlungen aus dem Ausland erhalten haben, “den bisherigen Standards entspricht, mit denen russische Propagandamuster und -praktiken angeprangert werden”. Nachdem republikanische Kongressmitglieder Gelder an neun Mitglieder der Familie Biden “von korrupten Persönlichkeiten in Rumänien, China und anderen Ländern” zurückverfolgt hatten, schreibt Turley, “brachte The New Republic schnell eine Geschichte mit der Überschrift ‘Republicans Finally Admit They Have No Incriminating Evidence on Joe Biden’.”

Turley prangert die Vorliebe der Medien an, gedankenlos Geschichten aufzugreifen, die dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump schaden, während sie gleichzeitig Geschichten ignorieren, die Präsident Biden schaden könnten, und kommt zu dem Schluss:

“Bei der gegenwärtigen Herangehensweise an den Journalismus ist es die New York Times, die einen Pulitzer für eine inzwischen entlarvte Geschichte über russische Absprachen erhält, und nicht die New York Post für eine inzwischen bewiesene Hunter-Biden-Laptop-Geschichte.”

Die Amerikaner betrachten die wichtigsten Nachrichten- und Informationsquellen heute offensichtlich als Teil einer größeren politischen Maschinerie, die bestimmte Standpunkte vertritt, ohne sich an die ethische Verpflichtung zu halten, objektiv über Fakten zu berichten oder leidenschaftslos nach der Wahrheit zu suchen. Die Tatsache, dass die Amerikaner den Nachrichtenmedien in ihrem Land heute eine ähnliche Rolle zuschreiben wie der Prawda der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, ist eine deutliche Abkehr von der historischen Befürwortung der Meinungsfreiheit und der traditionellen Vorliebe für eine skeptische, gegnerische Presse in diesem Land.

Anstatt einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, welche Auswirkungen eine solche Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung auf die künftige Stabilität Amerikas haben wird, scheinen sich einige Beamte sogar noch mehr für eine Ausweitung der staatlichen Kontrolle darüber einzusetzen, was online gesagt und diskutiert werden kann. Nachdem das Department of Homeland Security (DHS) im vergangenen Jahr aufgrund öffentlicher Reaktionen auf Bedenken bezüglich des ersten Verfassungszusatzes seine Bemühungen um die Einrichtung eines offiziellen “Desinformations-Governance-Boards” eingestellt hatte, stellte sich die Frage, ob weitere Versuche der Regierung, Online-Informationen zum Schweigen zu bringen oder zu gestalten, folgen würden. Die Antwort auf diese Frage ließ nicht lange auf sich warten.

Die Regierung nahm die Zensurbedenken der Öffentlichkeit offenbar so ernst, dass sie ihre Pläne für ein “Desinformations-Governance-Board” innerhalb des DHS in aller Stille aufgab und innerhalb eines Monats ein neues “Desinformations”-Büro mit der Bezeichnung Foreign Malign Influence Center (Zentrum für bösartige Einflüsse aus dem Ausland) einrichtete, das nun im Büro des Direktors der nationalen Nachrichtendienste angesiedelt ist. Obwohl es angeblich auf die Bekämpfung von Informationskriegen aufgrund “ausländischer” Bedrohungen ausgerichtet ist, besteht eines seiner Hauptziele in der Überwachung und Kontrolle der “öffentlichen Meinung und des Verhaltens”.

Wie der unabhängige Journalist Matt Taibbi über das wiederauferstandene Wahrheitsministerium der Regierung feststellt:

“Das ist der grundlegende rhetorische Trick des Zensurzeitalters: Man erregt Aufsehen wegen einer ausländischen Bedrohung und benutzt sie als Rammbock, um alle, vom Kongress bis zu den Tech-Unternehmen, dazu zu bringen, sich einer verstärkten Regulierung und Überwachung zu unterwerfen. Dann richtet man sein Ziel langsam auf inländische Ziele aus.

Als wäre es nicht schon erschütternd genug zu erfahren, dass das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste den sprachpolizeilichen Staffelstab der Regierung genau dort wieder aufgenommen hat, wo das DHS ihn abgelegt hat, gibt es reichlich Anzeichen dafür, dass die Beamten in naher Zukunft noch viel weiter gehen wollen. Der demokratische Senator Michael Bennet hat bereits einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Einrichtung einer Bundeskommission für digitale Plattformen vorsieht, die befugt ist, Vorschriften zu erlassen, zivilrechtliche Strafen zu verhängen, Anhörungen abzuhalten, Untersuchungen durchzuführen und die Forschung zu unterstützen.

Gefüllt mit “Desinformations”-Spezialisten, die befugt sind, “durchsetzbare Verhaltenskodizes” für die Online-Kommunikation zu erstellen – und großzügig von der Biden-Administration mit Steuergeldern bezahlt -, würde die Sonderkommission auch “systemisch wichtige digitale Plattformen” benennen, die zusätzlichen Aufsichts-, Berichts- und Regulierungsanforderungen unterliegen. Eine kleine Anzahl nicht gewählter Kommissare hätte damit de facto die Macht, die Online-Kommunikation zu überwachen und zu kontrollieren. Sollte eine bestimmte Website oder Plattform mit der Sternenkammer der Regierung für den ersten Verfassungszusatz in Konflikt geraten, würde sie sofort ins Fadenkreuz der Kommission geraten, um stärker überwacht, reguliert und bestraft zu werden.

Wird diese neue Einrichtung ein amerikanischer KGB, eine Stasi oder eine KPCh werden – mit der Befugnis, die Hälfte der Bevölkerung ins Visier zu nehmen, weil sie mit der aktuellen Regierungspolitik nicht einverstanden ist, “falsches Denken” fördert oder einfach nur in die Kirche geht? Wird ein kleines, geheimes Gremium entscheiden, welche Amerikaner tatsächlich “inländische Terroristen” sind? US-Justizminister Merrick Garland hat es auf traditionelle Katholiken abgesehen, die die lateinische Messe besuchen, aber warum sollte der Verdacht der Regierung bei der lateinischen Sprache enden? Wenn es kleine Kommissionen gibt, die entscheiden, welche Amerikaner der “Feind” sind, kann man nicht wissen, wer als nächstes als “Bedrohung” eingestuft und bestraft wird.

Es ist nicht schwer, die Gefahren zu erkennen, die vor uns liegen. Jetzt, da die Regierung sich vollständig in die Nachrichten- und Informationsindustrie eingemischt hat, ist die Kriminalisierung der freien Meinungsäußerung eine sehr reale Bedrohung. Dies war schon immer eine der Hauptbeschwerden gegen internationale Institutionen wie das Weltwirtschaftsforum, die viel Zeit, Macht und Geld darauf verwenden, die Gedanken und Meinungen einer isolierten Kabale globaler Führungspersönlichkeiten zu fördern, während sie die persönlichen Rechte und Freiheiten der Milliarden von normalen Bürgern, die sie zu vertreten vorgeben, kaum respektieren.

Der WEF-Vorsitzende Klaus Schwab ist so weit gegangen, Hunderttausende von “Informationskriegern” einzustellen, deren Aufgabe es ist, “das Internet zu kontrollieren”, indem sie “soziale Medien überwachen”, abweichende Meinungen ausschalten, den öffentlichen Raum stören und “verdeckte Unterstützung” für den “Great Reset” des WEF säen. Als wäre Schwabs Online-Armee nicht schon abscheulich genug, müssen sich die Befürworter der freien Meinungsäußerung auch auf die Auswirkungen von Elon Musks Ernennung von Linda Yaccarino zum neuen CEO von Twitter gefasst machen, die Berichten zufolge eine “neoliberale Wokeistin” mit starken WEF-Verbindungen ist.

In weiten Teilen des Westens ist die freie Meinungsäußerung leider nur schwach geschützt, wenn die Mächtigen ihre Verteidigung als unbequem oder ihre Nachrichten als lästig empfinden. Es ist daher wenig überraschend zu erfahren, dass die französischen Behörden nun Regierungsdemonstranten strafrechtlich verfolgen, weil sie Präsident Emmanuel Macron “die Meinung gegeigt” haben. Es scheint nicht besonders erstaunlich, dass ein deutscher Mann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er sich politisch “pro-russisch” zum Krieg in der Ukraine geäußert hat. Es scheint auch nicht mehr schockierend zu sein, zu lesen, dass die britische Ministerin für Technologie und Wissenschaft, Michelle Donelan, Berichten zufolge versucht, Führungskräfte sozialer Medien zu inhaftieren, die es versäumen, Online-Sprachäußerungen zu zensieren, die von der Regierung subjektiv als “schädlich” eingestuft werden könnten. Bedauerlicherweise findet Irland immer neue Wege, um Bürger für die Äußerung bestimmter Ansichten zu bestrafen, und die Entwicklung hin zur Kriminalisierung nicht nur von Sprache, sondern auch von “hasserfüllten” Gedanken war eigentlich vorhersehbar.

Aus amerikanischer Sicht erschienen diese Übergriffe gegen die Meinungsfreiheit in Übersee – insbesondere innerhalb der Grenzen eng verbündeter Länder – unheimlich und doch völlig fremd. Nun aber hat das, was einst aus der Ferne beobachtet wurde, seinen Weg nach Hause gefunden; es fühlt sich an, als ob ein weit entfernter kommunistischer Feind schließlich Amerikas Strände gestürmt hat und mit voller Wucht an Land gegangen ist.

Es scheint kein Tag zu vergehen, an dem nicht eine neue Schlachtfront im Krieg gegen die Rede- und Gedankenfreiheit eröffnet wird. Richard Stengel vom Council on Foreign Relations (Rat für Auswärtige Beziehungen) hat sich zunehmend über die Bedeutung von Journalisten und Think Tanks als “primäre Provokateure” und “Propagandisten” geäußert, die die amerikanische Bevölkerung manipulieren und die öffentliche Wahrnehmung des Weltgeschehens beeinflussen “müssen”. Senator Rand Paul hat behauptet, dass das DHS mindestens 12 verschiedene Programme einsetzt, um zu verfolgen, was Amerikaner online sagen”, und um Zensur in den sozialen Medien zu betreiben.

Im Rahmen ihrer Bemühungen, abweichende Argumente zum Schweigen zu bringen, verfolgt die Biden-Administration eine Politik, die die Verwendung von Daten und Datensätzen, die genaue Informationen widerspiegeln, aber zu “diskriminierenden Ergebnissen” für “geschützte Klassen” führen, rechtswidrig machen würde. Mit anderen Worten: Wenn die Daten als “rassistisch” empfunden werden, müssen sie gelöscht werden. Gleichzeitig hat das Justizministerium vier radikale schwarze Linke angeklagt, weil sie ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung zur Unterstützung russischer “Desinformation” irgendwie “bewaffnet” haben. So können objektive Datensätze als “diskriminierend” gegenüber Minderheiten angesehen werden, während die tatsächliche Diskriminierung der Redefreiheit von Minderheiten entschuldigt wird, wenn diese Rede der offiziellen Regierungspolitik widerspricht.

In der Zwischenzeit wurde aufgedeckt, dass das Ministerium für Innere Sicherheit zig Millionen Dollar an “Anti-Terrorismus”-Programme von Dritten gezahlt hat, die nicht zufällig Christen, Republikaner und philosophische Konservative mit der deutschen Nazipartei gleichgesetzt haben. In ähnlicher Weise hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom eine “Spitzellinie” nach sowjetischem Vorbild eingerichtet, die Nachbarn dazu ermutigt, sich gegenseitig über öffentliche oder private Anzeichen von “Hass” zu informieren.

Schließlich gibt ABC News stolz zu, dass sie Teile der Interviews von Robert F. Kennedy Jr. zensiert haben, weil einige seiner Antworten “falsche Behauptungen über die COVID-19-Impfstoffe” enthalten. Im Wesentlichen haben die Konzernnachrichtenmedien Kennedys Standpunkte als unwürdig erachtet, übertragen und angehört zu werden, obwohl der Präsidentschaftskandidat für 2024 in den Vorwahlen der Demokraten mit rund 20 % Unterstützung durch die Wählerschaft auf einem starken zweiten Platz hinter Joe Biden liegt.

Alles in allem ist klar, dass der Krieg gegen die Meinungsfreiheit nicht nur in Amerika angekommen ist, sondern dass er die Amerikaner in einer unerbittlichen Kampagne des “Schocks und der Ehrfurcht” niederschlägt. Und warum auch nicht? In einem Rechtsstreit, der derzeit über die umfangreichen Zensurprogramme der Bundesregierung geführt wird, hat die Biden-Administration die ihr innewohnende Befugnis, die Gedanken der Amerikaner zu kontrollieren, als einen wesentlichen Bestandteil der “Regierungsinfrastruktur” verteidigt. Was die Amerikaner denken und glauben, wird offen als Teil der “kognitiven Infrastruktur” der Nation bezeichnet – als ob die Matrix-Filme einfach das wahre Leben widerspiegeln würden.

Heute werden die großen amerikanischen Nachrichtenkonzerne bereits als Verarbeitungsbetriebe für politische Propaganda angesehen. Das ist eine unglaublich vernichtende Anklage gegen die einstmals blühende freie Presse in den Vereinigten Staaten. Leider ist es auch nur der erste schwere Stein, der im Krieg gegen die Meinungsfreiheit fällt. Viele Chinesisch-Amerikaner, die die Kulturrevolution überlebt haben, sehen sich heute im Land um und erkennen überall Ähnlichkeiten. Während dieser totalitären “Schreckensherrschaft” wurde alles, was ein Mensch tat, überwacht, auch das, was er im Schlaf sagte.

In einem Amerika, das heute mit dem Gestank offizieller “Spitzeldienste”, der Zensur bestimmter Präsidentschaftskandidaten, einer weit verbreiteten Online-Überwachung, einem wiederauferstandenen “Desinformations-Governance-Board” und immer häufigeren strafrechtlichen Verfolgungen von Amerikanern, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, zu kämpfen hat, stellt sich nicht die Frage, ob das, was wir unhörbar im Schlaf denken oder sagen, eines Tages gegen uns verwendet werden wird, sondern vielmehr, wie schnell dieser Tag kommen wird, wenn wir es nicht verhindern. Mit Smartphones, intelligenten Fernsehern, “intelligenten” Geräten, videogestützten Türklingeln und dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz hört schließlich immer irgendjemand irgendwo zu.