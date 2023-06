Sie fangen bei den schwächsten an: Augenscan-Zahlungen für Flüchtlinge.

Die Meldung ist von 2017. Man kann davon ausgehen, dass dabei erhebliche Fortschritte erzielt worden sind. Auch als Testversion für den Rest der Welt.

Reuters: Tausende von syrischen Flüchtlingen im jordanischen Lager Azraq bezahlen ihr Essen nicht mit Bargeld, sondern durch einen Scan ihrer Augen.

Die Einkäufe werden dann auf einer auf Blockchain – der Technologie hinter Bitcoin – basierenden Computerplattform aufgezeichnet.

Iriserkennungsgeräte an den Kassen des Supermarkts im Lager authentifizieren die Identität der Kunden und ziehen den Betrag, den sie ausgeben, von den Beträgen ab, die sie als Hilfe vom Welternährungsprogramm (WFP) erhalten.

Die UN-Organisation startete das futuristische System im Mai als einmonatiges Pilotprojekt, an dem 10.000 der mehr als 50.000 Einwohner von Azraq teilnahmen, um das Potenzial der Blockchain zur Senkung von Kosten und Engpässen zu erkunden.

Das Projekt soll nun ausgeweitet werden, um bis Ende des Jahres mehr als 100.000 Flüchtlinge in verschiedenen Lagern in Jordanien zu erreichen.

„Es gibt eine Reihe potenzieller Einsatzmöglichkeiten für die Blockchain, die die Art und Weise, wie wir die Menschen erreichen, in Bezug auf Effizienz, Effektivität und Sicherheit dramatisch verändern könnten“, so Robert Opp, Leiter der Innovationsabteilung des WFP.

Die Blockchain, die zuerst als System für die virtuelle Währung Bitcoin aufkam, ist eine digitale, gemeinsam genutzte Aufzeichnung von Transaktionen, die von einem Computernetzwerk im Internet verwaltet wird, ohne dass eine zentralisierte Behörde erforderlich ist.

Sie hat sich zu einer Schlüsseltechnologie sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor entwickelt, da sie in der Lage ist, Vermögenswerte oder Transaktionen ohne Zwischenhändler aufzuzeichnen und zu verfolgen.

Diese Eigenschaften haben Investitionen von großen Unternehmen und Banken auf der ganzen Welt sowie die Aufmerksamkeit einer Reihe von humanitären Organisationen, einschließlich des WFP, auf sich gezogen.

GEBÜHREN UND BETRUG

In den letzten Jahren hat das WFP seine Hilfe zunehmend auf Bargeld verlagert, das inzwischen etwa 25 Prozent der gesamten Hilfe ausmacht.

Die Ausgabe von Geld anstelle von Nahrungsmitteln ermöglicht es den Empfängern, selbst zu entscheiden, was sie kaufen und essen, und trägt gleichzeitig dazu bei, die lokalen Märkte und Volkswirtschaften in den Krisengebieten am Leben zu erhalten, heißt es.

Im Jahr 2016 beliefen sich die Bargeldtransfers des WFP auf insgesamt 880 Millionen US-Dollar.

Um das Geld in den rund 80 Ländern, in denen es tätig ist, zu transportieren, ist die Organisation auf die Dienste einer großen Anzahl von Banken und Finanzvermittlern angewiesen, die traditionell Transaktionsgebühren von bis zu 3,5 Prozent erheben, so Opp.

Blockchain verspricht, diese Kosten zu senken, was für eine Agentur, die mit einem chronischen Finanzierungsdefizit zu kämpfen hat, ein verlockendes Merkmal ist.

Und es gibt noch weitere Vorteile.

Da Blockchain automatisch Transaktionen in einem sicheren Hauptbuch aufzeichnet, können die Buchhalter des WFP den Geldfluss leicht verfolgen, ohne Zeit und Energie für die Triangulation von Berichten aus Geschäften und Banken aufwenden zu müssen, so Houman Haddad, Finanzbeauftragter des WFP.

Es besteht keine Notwendigkeit für Vorauszahlungen, das finanzielle Risiko ist geringer und damit auch die Möglichkeit des Betrugs – z. B. wenn eine Bank und ein Geschäft zusammenarbeiten, um Rechnungen zu überhöhen, fügte er hinzu.

„Früher musste sich das WFP ausschließlich auf externe Datenquellen verlassen“, sagte er. „Jetzt haben wir unsere eigenen, unveränderlichen Aufzeichnungen über alles, was passiert“.

SUCHE NACH IDEEN

Die Veruntreuung von Geldern ist ein Problem im gesamten humanitären Sektor, und so ist es nicht verwunderlich, dass auch andere Organisationen Blockchain untersuchen, sagte Yoshiyuki Yamamoto, Sonderberater für Blockchain beim UN-Büro für Projektdienste (UNOPS).

Im Jahr 2012 sagte der ehemalige Generalsekretär Ban Ki-moon, dass 30 Prozent der gesamten Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen durch Korruption verloren gingen.

„Wenn wir nicht wissen, wo 30 Prozent des Geldes sind, ist das für alle ein großes Problem“, sagte Yamamoto.

Im Januar gründeten die Innovationsabteilungen von UNOPS, des UN-Entwicklungsprogramms und von UN Women eine informelle Gruppe, um Informationen über ihre Blockchain-Arbeit auszutauschen, sagte er.

Der Club ist inzwischen auf etwa 10 Mitglieder angewachsen, darunter das UN-Kinderhilfswerk UNICEF und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

„Es ist eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen, wenn mehr als 16 U.N.-Organisationen dieselbe Sache separat in einem Silo machen“, sagte Yamamoto.

Im April bat die Gruppe private Unternehmen um Ideen für mögliche Anwendungen von Blockchain im UN-System. Die Resonanz war überwältigend und unterstreicht den wachsenden Hype um die im Entstehen begriffene Technologie, so Yamamoto.

„Mit einem Wort, es ist verrückt“, sagte er und fügte hinzu, dass sie mehr als 70 Antworten erhalten haben, während auf andere Anfragen normalerweise nur eine Handvoll eingehen.

Das Finanzwesen ist nur ein Anwendungsbereich der Blockchain, und viele weitere müssen noch erforscht werden, so Opp.

So könnte die Blockchain beispielsweise dabei helfen, die Lieferung von Lebensmitteln zu verfolgen oder Landtitel in Entwicklungsländern sicher zu registrieren, sagte er.

Das würde Kleinbauern, die derzeit ohne Papierdokumente Schwierigkeiten haben, den Besitz ihrer Parzellen nachzuweisen, helfen, Kredite zu erhalten und die Nahrungsmittelproduktion zu steigern.

„Ein weiteres Potenzial besteht darin, Flüchtlingen bei der Identitätsbildung zu helfen“, fügte Caroline Rusten, Leiterin der humanitären Abteilung von U.N. Women, hinzu.

Mit Hilfe der Blockchain könnte ein sicheres, papierloses Verzeichnis von Fähigkeiten und Bildungsabschlüssen erstellt werden, das die Flüchtlinge bei sich tragen und dem sie unterwegs Informationen hinzufügen können, sagte sie.

„Dies würde es ermöglichen, die Menschen für das, was sie sind, und ihre Qualifikationen zu würdigen und sie nicht nur als Flüchtlinge zu betrachten“, so Rusten.

Eine Blockchain-Datenbank mit Informationen über die Identität der Flüchtlinge und die Art der Unterstützung, die sie erhalten, würde auch dazu beitragen, Doppelarbeit zwischen verschiedenen UN-Organisationen zu vermeiden.

Die Schaffung einer zentralisierten UNO aus einem „gigantischen bürokratischen System“ ist noch in weiter Ferne, sagte Yamamoto.

„Das kann nicht über Nacht geschehen“, sagte er. „Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium“.