Seymour Hersh: Ein Augenzeugenbericht über die anhaltende Verwüstung in Gaza

Die Welt steht an vielen Orten in Flammen, doch es ist leicht zu vergessen, dass es auch in Gaza weiter brennt – und dass das Schlimmste für die Palästinenser noch nicht vorbei ist.

Die Israelis entscheiden derzeit, ob sie erneut das bombardieren sollen, was sie für ein wiederaufgebautes Hisbollah-Kommando im Libanon halten. Mir wurde von einem informierten Beamten gesagt, dass die iranische Armee mit mehr als einer Million Soldaten möglicherweise über das Schicksal Irans entscheiden wird. Präsident Donald Trump behauptet nach dem Angriff auf Venezuela und der Festsetzung von Präsident Nicolás Maduro nun, über größere Ölreserven zu verfügen als Saudi-Arabien und Russland zusammen – und selbstverständlich weit mehr als China. Der russische Präsident Wladimir Putin ist aus den Friedensgesprächen mit der Ukraine verschwunden.

Das israelische Militär setzt unter dem Kommando von Premierminister Benjamin Netanjahu das Bombardement des Gazastreifens fort, nachdem erneut ein Waffenstillstand gebrochen wurde. Inzwischen auf die Hälfte des Gazastreifens zusammengedrängt, bleiben die Palästinenser, wo sie sind, und tun alles, um am Leben zu bleiben. Einige bereiten sich sogar darauf vor, ihre Felder für die kommende Saison zu bestellen.

Es ist ein Wunder der Ausdauer, obwohl – wie die New York Times diese Woche berichtete – die israelische Luftwaffe und Armee seit Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens mit Israel im vergangenen Oktober mehr als 2.500 Gebäude in Gaza zerstört haben. Hunderttausende palästinensische Überlebende leben nun in Zelten, die bei starkem Regen überschwemmt werden. Es ist eine sehr kalte Zone.

Wie weithin berichtet wurde, gelangt inzwischen mehr Nahrung nach Gaza, doch vieles davon erreicht nicht die Bedürftigsten, sondern jene, die am ehesten zahlen können.

Ich habe kürzlich ein langes Gespräch mit einer langjährigen Beobachterin von Gaza geführt, die das Gebiet seit Jahren besucht – lange vor und vielfach nach den mörderischen Hamas-Angriffen auf Israel am 7. Oktober 2023.

Die offiziellen Zahlen für Gaza seit Beginn der Vergeltungsschläge stehen inzwischen bei mehr als 71.000 Toten und über 171.000 Verletzten. Es gibt keine verlässliche Schätzung darüber, wie viele Kleinkinder in ihrer körperlichen Entwicklung und ihrem seelischen Wohlbefinden durch den Mangel an Nahrung, sicherem Wohnraum und Sanitärversorgung während des andauernden israelischen Krieges und der Besatzung geschädigt wurden.

Die erfahrene Beobachterin schilderte mir den heutigen Zustand Gazas:

„Es gab Phasen, in denen viel Nahrung hereinkam, aber jetzt ist nicht so eine Phase. Es ist nicht schwer, Essen zu finden, aber es ist sehr teuer, und einige Teile Gazas haben mehr Nahrung als andere. Es ist Winter, es ist eisig kalt, und die Menschen erholen sich von einer Hungersnot, die noch immer da ist, auch wenn sie offiziell nicht mehr so bezeichnet wird.“ Die Hungersnot wurde im August offiziell für Gaza ausgerufen, aber nach dem Waffenstillstand im Oktober wieder zurückgenommen.

Sie fuhr fort: „Ach, wie großartig. Man bekommt ein paar Lastwagen mit Mehl. Ein Arzt sagte mir, wenn man unter schwerer Mangelernährung leidet, dann ist es, jemandem eine Mahlzeit oder zwei Tage Essen zu geben, wie einem Ertrinkenden einen Atemzug Luft zu verschaffen. Aber der Mechanismus hat bereits begonnen zu verrotten, wenn der Körper sich selbst auffrisst, und das braucht viel länger, um es zu stoppen.

„Was die Verleugnung betrifft, befinden wir uns ebenfalls an einem anderen Punkt. Wir leben jetzt in einer Ära der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in der Dinge in der liberalen Sprache der Menschenrechte gerahmt werden. … Der andere Unterschied besteht darin, dass wir es in Echtzeit sehen … brennende Körper, hungernde Menschen, bombardierte Häuser … wir sehen es, ohne zu wissen oder zu verstehen, was wir tun sollen.

„‚Ich sehe, es ist ein Baby, aber es ist eben ein palästinensisches Baby. Aber Palästinenser sind Terroristen, und Terroristen sind keine Babys.‘ Also sind die Menschen – wie soll ich sagen? – funktionsgestört. Ihr Rassismus macht sie taub.

„Auch die staatliche Verleugnung hat sich nach dem 7. Oktober verändert.“ Natürlich, sagte sie: „Israel spielt die übliche Rolle. Sie manipulieren Beweise. Sie stellen Dinge falsch dar. Sie bombardieren. Und dann sagen sie: ‚Wir waren es nicht.‘

„Und weil die Toleranz der Welt gegenüber Völkermord nach dem 7. Oktober zugenommen hat, gibt man Israel diesen Spielraum: ‚Okay, ihr könnt töten, aber tötet innerhalb dieser Linien.‘ Israel erklärt, es greife ein Krankenhaus an, aber das sei gar kein Krankenhaus. Es sei eine Terrorzelle. ‚Ja, wir bombardieren ein Zelt, aber das ist kein Zelt. Es war ein Ort, an dem Operative lebten. Es gibt sechs Journalisten [von Al Jazeera], hinter denen wir her sind. Sie sind keine wirklichen Journalisten. Sie sind Sprecher der Hamas.‘

„Natürlich ist das ein Ergebnis der israelischen Straflosigkeit. Es ist auch ein Ergebnis der westlichen Toleranz und ihres Appetits darauf. Israel tut, was der Westen über Jahrhunderte getan hat und heute nicht mehr tut – aber Israel könnte das nicht allein tun. Es braucht die Emirate, um es zu versorgen. Es braucht die Briten, um zu überwachen. Es braucht die Amerikaner, um zu vetoieren und zu bewaffnen. Es braucht die Kanadier, um bei der Ausbildung zu helfen.

„Israel hat jeden Waffenstillstand, den es je hatte, gebrochen. Ich denke, die Hamas wusste immer, dass sie den Waffenstillstand brechen würden. Ich habe Kollegen, die täglich die sogenannte ‚gelbe Linie‘ überwachen, die die Gebiete innerhalb Gazas trennt, die heute als unter Kontrolle der israelischen Verteidigungsstreitkräfte stehend erklärt werden, von Gebieten in palästinensischer Hand.

„Die gelbe Linie dient heute als Evakuierungsbefehl“, sagte mir die Gaza-Veteranin. „Das israelische Militär stellt manchmal gelbe Betonblöcke mitten auf die Straße, was für alle bedeutet: ‚Ihr müsst gehen.‘ Der Zweck der gelben Linie ist es, das palästinensische soziale Gefüge zu zerschlagen. Es geht darum, das Leben zu zerschlagen. Darum geht es. Es geht nicht um Sicherheit.“

Die Beobachterin sagte, dass viele „hungrige, frierende und verzweifelte“ Menschen in Gaza fliehen würden, wenn der Grenzübergang zu Ägypten geöffnet würde, wie es im Waffenstillstandsabkommen versprochen wurde. Er wurde nicht geöffnet, weil „Ägypten die heruntergekommenen Palästinenser nicht will“.

Weitaus wichtiger sei jedoch, sagte sie, dass viele Palästinenser „nicht gehen werden. Ich habe von Freunden Aufnahmen bekommen, wie sie ihre Häuser mit Schlamm und Lehm am Meer wieder aufbauen. Wenn ein Kind geboren wird, wird es mit generationsübergreifendem Wissen geboren. Und sehr früh ist da diese Verbindung zum Land. Selbst wenn der junge Mensch nicht auf dem Land arbeitet, ist da dieses Gefühl: Das hier ist unseres, und das ist es, was dich ausmacht.“

Ihre Prognosen waren düster: „Ich sehe kein Endspiel, das für die Palästinenser im Westjordanland etwas Gutes verheißt. Ich glaube, Israel ist derjenige, der diesen Völkermord nicht überleben wird. Israels Feind ist nicht die Hamas, und es ist nicht der Iran. Der Feind ist palästinensisches Leben, und solange Palästinenser auf diesem Land sind, ist das ein Problem. Dafür haben sie keine Lösung. Sie hatten noch keinen Holocaust. Was sie im Westjordanland tun werden, wird viel schlimmer sein als in Gaza.“

Sie fuhr fort und gab mir ihre persönliche Einschätzung zur Lage in Gaza: „Israel verliert bereits, weil es in zwei Jahren des Abwerfens der Entsprechung vieler Atombomben auf Gaza militärisch eigentlich nichts erreicht hat. Es hat getötet, es hat massakriert, es hat bombardiert, aber es hat die Menschen [die Israelis] nicht wieder nach Gaza zurückgebracht. Es hat keine internationale Unterstützung gewonnen. Es hat [viele seiner Unterstützer] entfremdet.

„Das sind die Verhaltensweisen von jemandem, der verliert – diese Art von entgleistem Kolonialismus. Am Ende ist es das Brutalste und Blutigste … so gehen sie unter. Aber die Gemeinschaftsstrukturen in Gaza sind anders. Wenn Menschen einen hungrigen Waisen auf der Straße sehen, kümmern sie sich um ihn, als wäre er ihr eigenes Kind. Sie haben gelernt, wie Flüchtlinge zu sein, deshalb ist es anders.

„Das ist kein Optimismus. Das ist eine Lesart, die Israel nicht als allwissend, allmächtig, hochprofessionell und allfähig darstellt. Ich denke, nach dem, was wir vor Ort sehen, haben sie Angst und sind sehr gut in Videospielen aus der Distanz, aber sie können keinen Nahkampf führen und kommen nach ein paar Monaten traumatisiert zurück. Ihre Beziehung zum Land ist eine andere, und ihre Einsätze sind andere. Aber im Moment ist es Aufwiegelung und wirksame Aufwiegelung. Strategische Aufwiegelung ist dann erreicht, wenn ein israelischer Soldat nicht mehr in der Lage ist, zu einem Festival in den Niederlanden zu gehen.“