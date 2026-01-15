Was macht alle Impfstoffe so gefährlich?

Analyse von A Midwestern Doctor

Die Geschichte auf einen Blick

Impfstoffe verursachen oft verschiedene Nebenwirkungen, was es schwierig macht, häufige Ursachen zu identifizieren – viele davon überschneiden sich mit anderen mysteriösen und „unheilbaren“ Krankheiten.

Der Neurologe Andrew Moulden entdeckte, dass Impfstoffe häufig Mikro-Schlaganfälle auslösen, die zu einer Vielzahl von akuten und chronischen Krankheiten führen können.

Vergessene Forschungen aus den 1960er Jahren zeigen, dass die Verklumpung von Blutzellen eine Ursache für viele Krankheiten ist – eine Ansicht, die auch von der chinesischen Medizin geteilt wird.

Die kolloidale Chemie und die Wissenschaft des Zeta-Potenzials zeigen, dass positive Ladungen um die Blutzellen herum die Verklumpung verursachen. Wirkstoffe mit konzentrierten positiven Ladungen, wie Aluminium und das COVID-Spike-Protein, sind besonders problematisch.

Die Verbesserung des physiologischen Zeta-Potenzials wirkt sich positiv auf eine Vielzahl von akuten und chronischen Erkrankungen aus. Es lässt sich auch überzeugend argumentieren, dass viele konventionelle und ganzheitliche Therapien zum Teil durch die Verbesserung des Zeta-Potenzials wirken.

Viele medizinische Probleme sind auf den diagnostischen Ansatz von Ärzten zurückzuführen, insbesondere bei komplexen Erkrankungen, die häufig falsch diagnostiziert werden und zu anhaltenden Problemen für die Patienten führen.

Komplexe Erkrankungen können bei verschiedenen Patienten unterschiedliche Symptome aufweisen und anderen Erkrankungen ähneln (z. B. Fibromyalgie vs. chronisches Erschöpfungssyndrom). Unzureichend ausgebildete Ärzte greifen daher häufig auf psychiatrische Erklärungen zurück und übersehen dabei die tatsächlichen Ursachen.

Da Impfschäden ein breites Spektrum an Symptomen aufweisen, verwirren die Ärzte seit über 200 Jahren (viele Ärzte bezeichneten sie in der Vergangenheit als „Enzephalitis”). Derzeit glaube ich, dass drei Hauptmechanismen der Vielzahl chronischer Erkrankungen, einschließlich Impfschäden, zugrunde liegen:

Immunschwäche — Impfstoffe verursachen häufig chronische Autoimmunerkrankungen und unterschiedlich starke Immunsuppression.

Impfstoffe verursachen häufig chronische Autoimmunerkrankungen und unterschiedlich starke Immunsuppression. Durchblutungsstörungen — Impfstoffe können die Flüssigkeitszirkulation beeinträchtigen, indem sie das Zeta-Potenzial des Körpers beeinflussen. Dies führt zu Flüssigkeitsverklumpungen (d. h. Mikroblutgerinnseln und Blutverdickungen) und behindert den Blutfluss in den Kapillaren. Auch andere Faktoren können dies bewirken, und ich glaube, dass eines der Hauptprobleme mit COVID-19 und dem Spike-Protein des Impfstoffs darin besteht, dass es eine starke positive Ladungsdichte aufweist, die eine Verklumpung der Flüssigkeiten im gesamten Körper auslöst (weshalb der Impfstoff als „Gerinnsel-Impfung” bekannt wurde).

Impfstoffe können die Flüssigkeitszirkulation beeinträchtigen, indem sie das Zeta-Potenzial des Körpers beeinflussen. Dies führt zu Flüssigkeitsverklumpungen (d. h. Mikroblutgerinnseln und Blutverdickungen) und behindert den Blutfluss in den Kapillaren. Auch andere Faktoren können dies bewirken, und ich glaube, dass eines der Hauptprobleme mit COVID-19 und dem Spike-Protein des Impfstoffs darin besteht, dass es eine starke positive Ladungsdichte aufweist, die eine Verklumpung der Flüssigkeiten im gesamten Körper auslöst (weshalb der Impfstoff als „Gerinnsel-Impfung” bekannt wurde). Zelluläre Gefahrenreaktion — Bei einem Schock, beispielsweise durch ein Gift oder einen Blutverlust, können Zellen in einen primitiven Zustand unter Bedrohung übergehen, wodurch die normale Mitochondrienfunktion gestoppt und Entzündungen ausgelöst werden. Dieser vorübergehende Zustand kann chronisch werden und vielen schweren Erkrankungen zugrunde liegen (insbesondere solchen, die sich durch eine Behandlung eher verschlimmern als verbessern). Die Behandlung dieser Reaktion hat zu einer Besserung von mit Impfungen verbundenen Erkrankungen wie Autismus geführt. Bei komplexen Erkrankungen erfordert die Wiederherstellung der Gesundheit oft, dass zunächst die zugrunde liegende Ursache der Erkrankung des Patienten behandelt und dann die dadurch ausgelöste Zellgefahrenreaktion behoben wird.

Hinweis: DMSO ist zwar nicht das wirksamste Mittel zur Behandlung jeder dieser Grunderkrankungen, zeichnet sich jedoch durch seine breite therapeutische Wirksamkeit aus, wodurch es alle drei behandeln kann.

Dies erklärt meiner Meinung nach, warum Tausende von Lesern hier berichtet haben, dass es eine Vielzahl von scheinbar nicht miteinander in Zusammenhang stehenden Krankheiten heilen konnte, die auf andere Therapien nicht angesprochen haben, aber auch, warum ein Teil der Menschen mit diesen Krankheiten, die normalerweise auf DMSO angesprochen haben, mit DMSO allein keine Heilung ihrer Krankheit erzielen konnten (da sie eine stärkere Therapie benötigten, um die Ursache ihrer Erkrankung zu bekämpfen).

Obwohl ich immer alle drei Faktoren berücksichtige, habe ich seit langem besonderes Gewicht auf Durchblutungsstörungen gelegt und bin seit langem davon überzeugt, dass sich die Ergebnisse für Patienten erheblich verbessern würden, wenn das medizinische System das Zeta-Potenzial anerkennen und priorisieren würde.

Andrew Moulden

Andrew Moulden war ein kanadischer Neurowissenschaftler und Arzt, der sich auf Neuropsychiatrie spezialisiert hatte. Während seiner klinischen Ausbildung fiel ihm auf, dass Kleinkinder subtile neurologische Anzeichen eines Schlaganfalls aufwiesen, die seinen Kollegen entgangen waren. Im Laufe der Zeit stellte er fest, dass diese Schlaganfälle oft kurz nach einer Impfung auftraten und zu schweren neurologischen Störungen wie Autismus führen konnten.

Anmerkung:Berichte über Impfschäden aus den frühen 1800er Jahren enthalten dieselben Anzeichen, die Moulden beobachtet hatte.

Moulden erkannte, dass die subtilen Anzeichen für einen Schlaganfall, nach denen Ärzte bei Erwachsenen suchen, auch bei Kindern untersucht werden sollten. Da diese Schlaganfälle bei Säuglingen oft übersehen werden, werden viele Erkrankungen falsch diagnostiziert oder unbekannten Ursachen zugeschrieben. Eine große wissenschaftliche Herausforderung besteht darin, unsichtbare Probleme sichtbar zu machen. In der Neurologie können jedoch Störungen der Gehirnfunktion, die oft auf eine Beeinträchtigung der Durchblutung zurückzuführen sind, durch eine sorgfältige körperliche Untersuchung Aufschluss über die Lage des Schlaganfalls geben.

Moulden fand heraus, dass die Hirnnerven im Hirnstamm, insbesondere in Wasserscheidengebieten mit weniger redundanter Blutversorgung, anfällig für diese Schlaganfälle waren. Diese Schlaganfälle, die durch eine beeinträchtigte Durchblutung, oft aufgrund einer erhöhten Blutdicke, verursacht wurden, wurden bei Säuglingen übersehen, was zu Fehldiagnosen oder der Zuordnung zu „unbekannten” Ursachen führte. Zu den wichtigsten Hirnnerven, die auf durch Impfstoffe verursachte Mikro-Schlaganfälle hinweisen (aufgrund ihrer Blutversorgung), gehören:

Hirnnerv VI – Steuert die Augenbewegung; eine Schädigung führt zu einer nach innen gerichteten Ruheposition des Auges oder zu ruckartigen Seitwärtsbewegungen.

Hinweis: Wir haben festgestellt, dass der Nerv CN VI am häufigsten von COVID-19-Verletzungen betroffen ist, und ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Menschen ich kenne, bei denen nach der Impfung subtile Anomalien auftraten.

Hirnnerv VII – Steuert die Gesichtsmuskulatur; eine Schädigung führt zu Bell-Lähmung, herabhängendem Gesicht oder Asymmetrie (z. B. schien dies bei Justin Bieber während der COVID-19-Impfkampagne der Fall gewesen zu sein).

Hirnnerv IV – richtet die Augen aus; eine Schädigung führt zu einer Neigung des Kopfes, um die ungleiche Augenhöhe auszugleichen.

Hinweis:Oftmals treten mehrere Probleme mit den Hirnnerven im selben Gesicht auf (was darauf hindeutet, dass mehrere Bereiche des Gehirns ihre Blutversorgung verloren haben und somit auch tiefere neurologische Schäden vorliegen). Beispielsweise werden seit langem Defizite der Hirnnerven nach Impfschädenund bei autistischen Kindern beobachtet.

Betrachten Sie den folgenden Fall von Drillingen, die alle eine heiße Pneumokokken-Impfung erhielten und bei denen innerhalb weniger Stunden alle Hirnnerven ihre Funktion einstellten, woraufhin sie schnell schwer und dauerhaft autistisch wurden – was es fast unbestreitbar macht, dass dieser Prozess ihren Autismus verursacht hat.

These triplets who all became severely autistic hours after the same pneumococcal vaccine is irrefutable proof vaccines cause autism.



Notably all three also lost their cranial reflexes, mirroring decades of data vaccine-induced microstrokes cause brain damage SIDS and autism by… pic.twitter.com/vxyaKUEw7D — A Midwestern Doctor (@MidwesternDoc) October 13, 2025

Sobald man weiß, worauf man achten muss (z. B. auf eine Beeinträchtigung der Augenbewegungen), sind diese Symptome sehr leicht zu erkennen, und man wird sich allmählich bewusst, wie weitreichend die neurologischen Schäden infolge einer Impfung sein können (da jeder Teil des Gehirns betroffen sein kann). Hier sind beispielsweise zwei ähnliche Bilder, die Leser von ihren Kindern eingeschickt haben, die nach einer Impfung schwerbehindert wurden.

Hinweis: Obwohl Probleme mit den Hirnnerven am einfachsten durch beobachtete Bewegungen zu erkennen sind, wie die obigen Bilder zeigen, lassen sich einige davon auch auf statischen Bildern erkennen. Bemerkenswert ist, dass auf viel älteren Fotos Gesichtsasymmetrien viel seltener waren. Diese Bilder wurden beispielsweise von Forest Maready gesammelt und spiegeln wider, was ich selbst beobachtet habe (z. B. indem ich mir die Wände mit Klassenfotos der medizinischen Fakultät angesehen und festgestellt habe, wie sich die Gesichter im Laufe der Jahrzehnte verändert haben).

Anmerkung:Seit Jahrzehnten gibt es unterdrückte Beweise, die Impfstoffe mit plötzlichem Kindstod in Verbindung bringen. Moulden beobachtete vor dem Tod eine Abweichung der Augen nach innen und vermutete, dass durch Impfstoffe verursachte Mikro-Schlaganfälle den CN VI-Kern beeinträchtigen und das nahegelegene Atemzentrum des Gehirns stören. Nachfolgende Studien auf Intensivstationenzeigen, dass gefährdete Säuglinge nach einer Impfung einen Atemstillstand erleiden können – der bei Überwachung überlebbar, bei Nichtbeachtung jedoch tödlich ist.

Mouldens Arbeit deutete auch darauf hin, dass Schlaganfälle in anderen wichtigen Bereichen des Körpers auftraten, beispielsweise in inneren Organen und Sprachzentren. Zu den Beweisen gehörten:

Autopsiestudien zeigen Schlaganfälle in den inneren Organen von Kindern mit angeborener Rötelninfektion.

Ähnliche Krankheitsverläufe bei Teenagern und Erwachsenen nach einer HPV- oder Anthrax-Impfung (zwei besonders schädliche Impfstoffe).

Eines der auffälligsten Beispiele waren die Kinder von Soldaten, die den Anthrax-Impfstoff erhalten hatten und ohne Gliedmaßen geboren wurden (Thalidomid war ebenfalls dafür bekannt, dies zu bewirken, indem es die Bildung neuer Blutgefäße blockierte).

Neurodegenerative Prozesse bei älteren Menschen und psychiatrische Störungen, die mit nachweisbaren Schädigungen der Hirnnerven in Verbindung stehen (etwas, das viele von uns tragischerweise auch nach der COVID-Impfung beobachtet haben).

Anmerkung:Ein großes Problem der Schulmedizin besteht darin, dass sie nicht erkennt, dass neurologische Schäden zu psychiatrischen Problemenführen können. Infolgedessen werden emotionale Veränderungen bei Patienten mit Verletzungen des Nervensystems oft fälschlicherweise als Ursache und nicht als Symptom ihrer Erkrankung angesehen.

Moulden begann daher zu untersuchen, welche universelle Reaktion diese Mikro-Schlaganfälle verursachte und wie sie behandelt werden konnten. Daraufhin produzierte er drei Videos, in denen er das Problem beschrieb (die hier angesehen werden können). Leider verstarb er kurz vor der Veröffentlichung einer zweiten Serie über die Lösungen für diese Verletzungen unter mysteriösen Umständen. Wir haben jedoch mittlerweile viele Hinweise darauf, was Moulden entdeckt hat.

Blutverklumpung

In der Medizin gibt es seit langem ein Rätsel, wie kleine Schädigungen des Körpers zu weitreichenden Erkrankungen oder sogar zum Tod führen können. Ein wichtiger Faktor in dieser Gleichung ist die Blutverklumpung, ein seit Jahrhunderten beobachtetes Phänomen, bei dem das Blut unter bestimmten Krankheitsbedingungen verklumpt und verdickt. Melvin Knisely, Ph.D., machte Mitte des 20. Jahrhunderts wichtige Entdeckungen zu diesem Phänomen.

Kniselys Forschungen, insbesondere an mit Malaria infizierten Affen, zeigten, dass bestimmte schwere Erkrankungen eine erhebliche Blutverdickung auslösen können, die in kleinen Gefäßen beginnt und sich schließlich auf größere Gefäße ausbreitet, was in der Regel tödlich endet (sofern dies nicht mit dem Antikoagulans Heparin verhindert wird). Diese Verdickung des Blutes lässt sich mit einem Stau vergleichen, der den natürlichen Blutfluss des Körpers stört und schließlich zu einem Stillstand (Tod) führt.

Darüber hinaus entdeckte er, dass diese systemische Blutverdickung äußerlich durch die Augen sichtbar ist, was eine nicht-invasive Methode zur Beurteilung dieses Prozesses im gesamten Körper darstellt.

Daraus schloss Knisely, dass die stärkste Blutverkrustung bei kritisch kranken Krankenhauspatienten auftrat – etwas, das auch Dr. Pierre Kory mit Point-of-Care-Ultraschall beobachtete: Sobald Mikrogerinnsel in der IVC echogen (sichtbar) wurden, starben die Patienten kurz darauf. Ebenso zeigten die Ergebnisse mehrerer Ultraschallforscher Blutverkrustungen bei Patienten.

Nachdem wir davon erfahren hatten, versuchten wir, Kniselys Mikroskop nachzubauen, und konnten dieselbe Blutverdickung beobachten, die er vor 80 Jahren bei seinen Patienten festgestellt hatte. Dieses Video beispielsweise wurde aus den Augen eines Patienten aufgenommen, der durch die COVID-19-Impfung geschädigt wurde:

Dieses Konzept existiert auch in anderen medizinischen Systemen. Die chinesische Medizin beispielsweise betrachtet seit der Einführung des (das Zeta-Potenzial beeinträchtigenden) Pockenimpfstoffs Blutstauungen als eine der Hauptursachen für Krankheiten, und ein Großteil ihres Konzepts der Blutstauung deckt sich direkt mit dem Modell der Blutverdickung.

Anmerkung:Blutverstopfung wurde häufig bei Verbrennungen beobachtet (was meiner Meinung nach erklärt, warum Zeta-Potential-wiederherstellende Therapien und DMSO bei Verbrennungen so hilfreich sind).

Zeta-Potenzial

Wenn Partikel in Wasser gegeben werden, kann eines von drei Dingen passieren:

Sie vermischen sich nicht (z. B. Öl schwimmt oben, Sand sinkt nach unten).

Sie lösen sich auf (z. B. Salz).

Sie bilden eine kolloidale Suspension (z. B. Milch), in der sich die einzelnen Partikel gegenseitig abstoßen und gleichmäßig verteilt sind.

Bei kolloidalen Suspensionen wird ihre Stabilität dadurch bestimmt, was ihre Partikel zusammenbringt (Schwerkraft, die Dinge nach Gewicht trennt, die inhärente molekulare Anziehungskraft zwischen Objekten) und was sie auseinander drückt.

Die erste Methode (Änderung des Zeta-Potenzials) bezieht sich auf den Unterschied in der Ladung zwischen den Wasserionen (die die kolloidalen Partikel umhüllen) und dem umgebenden Wasser.

Da die elektrische Abstoßung aufgrund des Zeta-Potenzials leichter extern anzupassen ist, steht sie in der Regel im Mittelpunkt, wenn es darum geht, die kolloidale Dispersion zu verbessern (z. B. um Blutablagerungen zu beseitigen).

Eines der wirksamsten Mittel zum Zusammenbruch des Zetapotentials ist Aluminium (was erklärt, warum es häufig zur Trennung von organischen Stoffen aus Wasser in Kläranlagen oder zur Blutstillung bei blutenden Wunden verwendet wird). Moulden kam daher zu dem Schluss, dass die weit verbreitete Verwendung von Aluminium in Impfstoffen wahrscheinlich für viele ihrer Nebenwirkungen verantwortlich ist. Betrachten Sie in ähnlicher Weise die Wirkung des Spike-Proteins des COVID-19-Impfstoffs auf das Blut.

Das Wichtigste, was man über das Zetapotenzial wissen muss, ist, dass sich die Teilchen, wenn ihre Abstoßungskraft nicht mehr ausreicht, um die Anziehungskräfte in einem kolloidalen System zu überwinden, zunächst zu kleinen Klumpen (sogenannten Agglomerationen) zusammenballen und dann, wenn sich das Zetapotenzial verschlechtert, größere Klumpen bilden.

Hinweis: Das normale Zetapotenzial eines roten Blutkörperchens liegt bei etwa -15,7 Millivolt. Mit zunehmendem Alter verlieren rote Blutkörperchen außerdem ihre negativ geladene Sialinsäure, wodurch sich ihr Zetapotenzial verschlechtert.

Thomas Riddick, ein Pionier auf diesem Gebiet, entdeckte, dass der Körper das Zeta-Potenzial des Blutes nahe der Agglomerationsschwelle hält, damit es im Falle einer Blutung gerinnen kann. Bei weiteren Untersuchungen stellte Riddick fest, dass der Grad der Blutverdickung oder der Verlust des physiologischen Zeta-Potenzials von Person zu Person erheblich variierte (aufgrund der Störungen durch das moderne Leben) und dass Kniselys Bewertungsskala für den Blutfluss in den Augen verwendet werden konnte, um genau vorherzusagen, wer einem Risiko für Arrhythmien, Schlaganfälle oder tödliche Herzinfarkte ausgesetzt war.

Am wichtigsten war jedoch Riddicks Entdeckung, dass sobald die kolloidale Dispersion des Blutes wiederhergestellt war, sich Herzrhythmusstörungen normalisierten und Durchblutungsstörungen deutlich verbesserten.

Anmerkung:Viele Leser haben mir berichtet, dass die Wiederherstellung ihres Zeta-Potenzialsihre Vorhofflimmern verbessert hat.

Riddick stellte nach und nach fest, dass Blutverstopfung in Amerika weit verbreitet war, und kam schließlich zu dem Schluss, dass unsere Nahrungs- und Wasserversorgung mit positiven Ionen kontaminiert war, die das Zeta-Potenzial zerstörten. Er führte dies auf folgende Ursachen zurück:

Kalium wird in verarbeiteten Lebensmitteln durch Natrium ersetzt

Aluminium wird in kommunalen Wasserversorgungssystemen verwendet

Küchenutensilien aus Aluminium

Aluminium wird vielen Lebensmitteln zugesetzt (z. B. wird den meisten Salzen Aluminium zugesetzt, um ein Verklumpen zu verhindern)

Viele Medikamente (z. B. Antazida) enthalten viel Aluminium und andere problematische Metalle

Viele Lebensmittel werden in Metalldosen gelagert (saure Lebensmittel lösen diese Metalle aus)

Anmerkung: Der erste Leiter der FDA kämpfte dafür, Aluminium aus dem allgemeinen Gebrauch zu verbannen, wurde jedoch von der Industrie verdrängt.

Riddick führte auch Experimente durch, die zeigten, dass der Konsum von in metallischem Aluminium gelagertem Wasser die Mikrozirkulation erheblich beeinträchtigte. Leider beobachten wir derzeit einen zunehmenden Trend, Wasser in Aluminiumdosen zu lagern (glücklicherweise gibt es jedoch noch einige wenige Marken von Flaschenwasser, die das Zeta-Potenzial wiederherstellen – einige Leser haben berichtet, dass sich ihre Gesundheit dadurch dramatisch verbessert hat, was zeigt, wie empfindlich manche Menschen auf geringfügige Verbesserungen des Zeta-Potenzials reagieren können).

Schließlich glaube ich, dass zusätzlich zu diesen Faktoren auch EMFs, bestimmte chronische Infektionen und die mangelnde elektrische Erdung der Menschheit das Zeta-Potenzial der Menschheit erheblich beeinträchtigen. Ebenso glaube ich, dass Riddicks Modell (wie viele vorläufige Modelle) unvollständig war, da er nie die Auswirkungen von Massenimpfungen auf das Zeta-Potenzial berücksichtigt hat.

Anmerkung: Ich glaube, dass Kniselys Beobachtungen einer starken Blutverdickung in den Augen schwer kranker Krankenhauspatienten erklären, warum intravenöse Kochsalzlösung (die das Zeta-Potenzial verbessert) so häufig Menschen zugute kommt, die so krank sind, dass sie stationär behandelt werden müssen. Ebenso beobachtete Knisely, dass bestimmte Wirkstoffe, wie beispielsweise Hydroxychloroquin, die Blutverdickung umkehrten.

Dies führte ihn zu der Vermutung, dass ein erheblicher Teil der Wirkung von Hydroxychloroquin gegen Malaria tatsächlich darauf zurückzuführen ist, dass es die Blutverdickung reduziert. Ich vermute auch, dass diese Eigenschaft für den Wert von Hydroxychloroquin bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen und COVID-19 (beides Erkrankungen, die mit einem schlechten Zeta-Potenzial in Verbindung stehen) verantwortlich ist.

Impfstoffe, Mikroben und Zeta-Potenzial

Riddick kam auch zu dem Schluss, dass der bakterielle Stoffwechsel von Proteinen deren Zeta-Potenzial durch Decarboxylierung senkt.

Viele Abwasserbehandlungssysteme (z. B. Klärgruben) arbeiten nach diesem Prinzip, da die Decarboxylierung (die negative Ladungen entfernt) im Laufe der Zeit die kolloidale Stabilität der in Abwasser suspendierten organischen Stoffe zerstört, wodurch diese am Boden absinken, wo sie später entfernt und entsorgt werden können (in vielen Fällen landen sie leider als „Dünger” in unserem Boden – was eine Reihe von Folgeproblemen verursacht).

Als Nächstes untersuchte Riddick, wie sich das Zeta-Potenzial beim Menschen während akuter Infektionen veränderte. Ähnlich wie Knisely bei seinen akut erkrankten Patienten beobachtet hatte, stellte Riddick während einer Infektion durchweg eine Abnahme des physiologischen Zeta-Potenzials fest.

Diese Beobachtungen waren wichtig, weil sie eine Erklärung dafür lieferten, warum ältere Menschen (die einen weiteren Abfall ihres Zeta-Potenzials nicht tolerieren können, ohne die Agglomerationsschwelle zu überschreiten) so viel anfälliger für Infektionen wie Influenza sind (anstatt sich nur unwohl zu fühlen aufgrund einer unangenehmen, aber beherrschbaren Zunahme der Flüssigkeitsstagnation).

Leider erklärt dies wahrscheinlich auch ihre größere Anfälligkeit für Impfschäden (z. B. habe ich einige Patienten ins Krankenhaus aufgenommen, die einen klassischen Zeta-Potential-Zusammenbruch aufgrund einer Pneumokokken-Impfung erlitten haben, und Leser hier haben einige ähnliche Beispiele geteilt).

Schließlich tragen viele Mikroben positive Ladungen, die es ihnen ermöglichen, sich an den negativ geladenen Oberflächen des Körpers anzuheften. Diese führen daher zu einer Störung des Zeta-Potenzials, sobald sie sich im Körper ausreichend vermehrt haben.

Dies ist ein großes Problem bei der Lyme-Borreliose und chronischer Schimmelpilztoxizität, was zum Teil erklärt, warum Therapien für diese Krankheiten oft versagen, wenn nicht gleichzeitig etwas (z. B. die Behandlung des Zeta-Potenzials) unternommen wird, um die von ihnen verursachte Flüssigkeitsstagnation zu bekämpfen (insbesondere in den Lymphgefäßen, die erforderlich sind, um die freigesetzten Toxine abzuleiten, damit keine Herxheimer-Reaktionen auftreten). Glücklicherweise gibt es viele Möglichkeiten, dies zu bekämpfen.

Ozon beispielsweise oxidiert diese Ladungen, und ich glaube, dass dies für die dramatischen Verbesserungen verantwortlich ist, die manchmal nach einer Oxidationstherapie beobachtet werden.

In ähnlicher Weise zeigte eine Studie aus dem Jahr 2022, dass das Spike-Protein das Zeta-Potenzial der Blutzellen direkt beeinträchtigt, und fand außerdem heraus, dass Ivermectin die Blutzellen, in denen sich das Spike-Protein verklumpt hatte, auflöste (was die sofortige Normalisierung der Vitalfunktionen erklären könnte, die manchmal nach der Verabreichung von Ivermectin an schwer kranke Krankenhauspatienten zu beobachten ist).

Fehlfaltung von Proteinen

Da gefaltete Proteine im Wesentlichen kolloidale Suspensionen sind, können Ionen, die das Zeta-Potenzial stören, auch zu einer Fehlfaltung und Denaturierung von Proteinen führen (was auch bei Eiweiß geschieht, wenn es in einer Pfanne erhitzt wird). Ich glaube, dass dies ein wichtiger Grund dafür ist, warum die bei der Alzheimer-Krankheit gefundenen Plaques (die fehlgefaltete Proteine sind) Aluminium enthalten.

Ebenso wurde das COVID-Spike-Protein (das durch die Impfstoffe produziert wird) mit Proteinfaltungsstörungen wie der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Amyloidose und ungewöhnlichen fibrösen (Amyloid-)Gerinnseln in Verbindung gebracht, die Einbalsamierer bei Geimpften gefunden haben und die offenbar auf fehlgefaltete Gerinnungsproteine zurückzuführen sind, die der Körper nicht abbauen kann.

Hinweis: Ich habe inzwischen Berichte erhalten, dass diese Erkrankungen (einschließlich CJD) auf DMSO ansprechen.

Schließlich ist es wichtig zu erkennen, dass dieses Zeta-Potenzial neben Blut auch für viele andere Flüssigkeiten gilt, und ich glaube, dass seine Fähigkeit, die Lymph- und Liquorzirkulation zu verändern, eine wichtige Rolle dabei spielt, warum:

Zeta-Potential-Behandlungen können Toxine wie neurodegenerative Proteinablagerungen beseitigen und die kognitiven Fähigkeiten verbessern.

Die chinesische Medizin führt Blutstauungen auf Autoimmunität zurück, da gestaute Lymphflüssigkeit Entzündungen verursacht.

Ebenso gehen andere für die Gesundheit wichtige Eigenschaften (z. B. ausreichend Wasser im Körper, das in einem negativ geladenen flüssigkristallinen Zustand vorliegt) mit dem vorhandenen physiologischen Zeta-Potenzial einher.

Fazit

Eine gesunde Flüssigkeitszirkulation ist für die Gesundheit unerlässlich, und das Konzept des Zeta-Potenzials beginnt zu erklären, warum so viele verschiedene Erkrankungen zu ähnlichen Symptomen führen können. Im Falle von Impfstoffen erklärt dieses Modell, warum:

Impfstoffe verursachen durchweg Schäden.

Die Schäden durch Impfstoffe sind sehr unterschiedlich.

Die Schäden durch Impfstoffe sind kumulativ, da bestehende Beeinträchtigungen der Mikrozirkulation (und anderer Flüssigkeitszirkulationen) mit jeder weiteren Impfung zunehmend verschlimmert werden.

Viele Infektionskrankheiten können manchmal ähnliche (aber nicht so schwere) Schäden verursachen wie Impfstoffe.

Ebenso ist es wichtig zu erkennen, dass auch weniger schwerwiegende Beeinträchtigungen des Zeta-Potenzials erhebliche physiologische Folgen haben können und dass es starke Argumente dafür gibt, dass viele der Folgen des Alterns (z. B. kognitive Beeinträchtigungen und erhöhte Gebrechlichkeit) letztlich auf eine zunehmende Störung des physiologischen Zeta-Potenzials zurückzuführen sind, da alternde Nieren die Fähigkeit verlieren, problematische Ionen selektiv auszuscheiden (weshalb Ärzte, die sich auf Langlebigkeit spezialisiert haben, so viel Erfolg dabei hatten, den kognitiven Verfall mit einfachen Zeta-Potential-Therapien abzuwenden).

Das Konzept des Zeta-Potentials hat meine medizinische Praxis grundlegend verändert, und ich bin nun davon überzeugt, dass viele wirksame ganzheitliche Therapien zum Teil deshalb funktionieren, weil sie das physiologische Zeta-Potential wiederherstellen können.

Wenn man einmal weiß, worauf man achten muss, ist es wirklich aufschlussreich, wie viele verschiedene Krankheiten auf Flüssigkeitsstauungen im Körper zurückzuführen sind und wie sehr die Krankenhausversorgung durch die Überwachung von Zeta-Potential-Veränderungen verbessert werden könnte.

Anmerkung des Autors:Dies ist eine gekürzte Version eines längeren Artikels, der die hier erwähnten Themen ausführlicher behandelt. Dieser Artikel sowie weitere Links und Referenzen können hier gelesen werden. Darüber hinaus kann ein Begleitartikel darüber, wie das physiologische Zeta-Potenzial wiederhergestellt werden kann, hier gelesen werden. Schließlich kann ein Begleitartikel darüber, wie DMSO zur Behandlung einer Vielzahl von neurologischen Störungen, einschließlich Hirnverletzungen, Lähmungen und Demenz, eingesetzt werden kann, hier gelesen werden.

Eine Anmerkung von Dr. Mercola zum Autor

A Midwestern Doctor (AMD) ist ein staatlich geprüfter Arzt aus dem Mittleren Westen und langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze AMDs außergewöhnliche Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, diese teilen zu dürfen. Ich respektiere auch den Wunsch von AMD, anonym zu bleiben, da AMD weiterhin an vorderster Front Patienten behandelt. Weitere Informationen über die Arbeit von AMD finden Sie unter The Forgotten Side of Medicine auf Substack.

Artikel als PDF

Quellen: