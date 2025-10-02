Seymour Hersh: kein Ende in sicht für die Ukraine

Hoffnungen auf ein Ende des Krieges haben sich verflüchtigt

Seymour Hersh

Ein kürzlich geführter Reigen von Interviews mit sachkundigen amerikanischen Beamten, einige mit Verbindungen zum Trump-Weißen Haus und andere mit langjährigen diplomatischen Beziehungen zu Russland, hat diesem Reporter deutlich gemacht, dass es kein Ende in Sicht gibt für den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der im Februar 2022 von Russlands Präsident Wladimir Putin begonnen wurde.

Immer noch unbeugsam wird Putin nun von einigen Geheimdienstexperten in der Trump-Administration auf lange Sicht als verwundbar angesehen, trotz der derzeitigen gewaltigen Überlegenheit Russlands an Arbeitskräften, Reichtum und besetztem ukrainischen Territorium. Es gibt neue Gespräche – vielleicht verderbliche – darüber, dass Putin von dem Wunsch besessen sei, zu den berühmtesten russischen Führern gezählt zu werden, etwa zu Peter dem Großen, dem Zaren des 18. Jahrhunderts, der einundzwanzig Jahre lang Krieg führte und dabei Land von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer eroberte.

In jüngsten Gesprächen wurde ich auch daran erinnert, was den frühen zufriedenen Plaudereien der Biden-Regierung entsprach, dass Putin es versäumt habe, in den ersten Tagen des Krieges sofort an Boden zu gewinnen und Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, direkt zu bedrohen, nachdem die Elite-Fallschirmjäger und Kampfeinheiten Russlands beim ersten Einmarsch in die Ukraine keinen Erfolg hatten. Der Überraschungsangriff, den Putin plante, um Kiew zu bedrohen und ein sofortiges Zugeständnis zu erzwingen, führte zu enormen Verlusten an Truppen und Panzern und einem kläglichen russischen Rückzug, der von der Biden-Regierung gefeiert und überbetont wurde. Die Russen wussten nicht, wie sie diesen Kampf gewinnen sollten, aber die unterlegenen Ukrainer konnten sie auch nicht vollständig zurückschlagen. Es war der Beginn eines mörderischen Patt.

Der Krieg zieht sich heute als Abnutzungskrieg dahin. Nachdem ein zwölfstündiger russischer Angriff am Sonntag in Kiew und anderswo mindestens vier Ukrainer getötet und Dutzende verletzt hatte, sagte mir ein amerikanischer Geheimdienstbeamter spöttisch und treffend, dass die Zahl der Toten und Verwundeten „eine akzeptable Zahl“ zu sein scheine. Der Luft- und Drohnenkrieg geht Tag für Tag weiter.

Mir wurde auch gesagt, dass Putin nun eindeutig weit weniger daran interessiert sei, als er es vor dem Alaska-Gipfel mit Trump im August schien, seine Gewinne zu konsolidieren – er hat in vier östlichen ukrainischen Provinzen beträchtliches Territorium erobert – und einem Waffenstillstand und einem eventuellen Friedensabkommen zuzustimmen, das seine Erfolge am Boden legalisieren würde. Die Sichtweise des amerikanischen Beamten ist, dass Putin von gewaltigen wirtschaftlichen Problemen verzehrt werde, die seine militärischen Reserven und seine Beziehung zu den russischen Oligarchen belasten. Es gibt zweifellos etwas Wahres an den Geschichten über Putins anhaltende wirtschaftliche Probleme. Es ist weithin bekannt, dass Putin stark von russischen Banken leiht und sein Rohöl billig verkauft, aber die russische Armee kämpft weiter, wenn auch langsam und angesichts heftigen Widerstands, um tiefer in die Ukraine vorzudringen. Putin selbst sei möglicherweise verwirrt und sogar verblüfft von Trumps wechselnden Einschätzungen über den Ukraine-Krieg.

Dass die gelegentliche Hoffnung des Präsidenten, mit Putin einen Friedensplan auszuarbeiten – und damit seine Chancen auf die Verleihung des Friedensnobelpreises zu erhöhen – nicht gut läuft, wurde letzten Sonntag deutlich, als Vizepräsident J.D. Vance gegenüber Fox News sagte, dass die Trump-Administration den Verkauf von Langstrecken-Tomahawk-Raketen – die in der Lage sind, Moskau und darüber hinaus zu treffen – an die Ukraine erwäge. Ein Ziel, erklärte er, „ist, die Europäer aufzufordern, diese Waffen zu kaufen, damit auch sie in gewisser Weise mit im Spiel sind. Ich denke, das bindet sie wirklich an das, was in ihrem eigenen Hinterhof geschieht, aber auch an den Friedensprozess, den der Präsident in den letzten acht Monaten vorangetrieben hat.“ Den europäischen Führern ist bewusst, dass Russland, anders als die Ukraine, über Interkontinentalraketen verfügt, die Ziele in ganz Europa treffen können. (Es ist unklar, wer für den Abschuss der Tomahawks verantwortlich wäre, falls sie an die Ukraine geliefert würden. Die Raketen sind U-Boot- und schiffsgestützt, und die Ukraine hat keine Möglichkeit, sie abzufeuern.)

In einem späteren Interview mit Fox sagte der pensionierte Generalleutnant Keith Kellogg, Trumps Sondergesandter für die Ukraine und erklärter Russland-Falke, über den Einsatz von Tomahawks gegen das Putin-Regime: „Die Antwort lautet ja. Nutzt die Fähigkeit, tief zu treffen.“

Präsident Trumps wechselhafte Beziehung zu Putin schien nach seiner zweiten Amtseinführung im Januar einige Erfolge zu haben. Es gab frühe Gespräche über eine Beilegung des Krieges: Russland könnte seine Gewinne am Boden in der Ukraine konsolidieren, und die USA würden Zugang erhalten – vielleicht über ein befreundetes Privatunternehmen – zu seltenen Erden sowie die Möglichkeit, Ferienorte auf der Krim und mindestens einer der von Russland kontrollierten Provinzen im besetzten Gebiet der Ukraine zu entwickeln.

Die Sichtweise des amerikanischen Beamten ist, dass sich Putins wirtschaftliche Position seither verschlechtert habe. „Putin kann nicht allein handeln“ bei der Fortsetzung des Krieges. „Er braucht Geld und Strukturen, die ihn unterstützen. Er ist kein Superman. Was kann er sonst noch gewinnen? Worum geht es ihm in diesem Krieg? Was ist sein Ziel?“

Der Beamte fuhr fort: „Es geht nicht darum, Europa zu erobern. Er ist nicht Katharina die Große“ (die ihren Ehemann stürzte und mehr als drei Jahrzehnte im späten 18. Jahrhundert Kaiserin von Russland war). „Er muss wissen, dass er begrenzte Ressourcen hat.“

„Es gab einmal,“ sagte der Beamte, über die von den Amerikanern geführten Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit der Ukraine, „eine Vereinbarung, dass du“ – Putin – „das Land bekommen würdest“, das Russland im Krieg gewonnen hatte – mindestens drei Provinzen – „und die Ukraine würde Frieden bekommen. Und jetzt,“ fügte er hinzu, bezugnehmend auf jüngere Gespräche, „haben wir Putin gesagt, dass er nichts davon bekommen kann. Der Präsident sagte, Land sei nicht mehr auf dem Tisch. Putin hat überzogen und ist davongegangen. Der Krieg wird weitergehen, bis er getötet wird oder es eine Revolte in Russland gibt. Mit anderen Worten,“ sagte der Beamte, „es ist eine offene Tür voller Unwägbarkeiten.“

Die Ansicht des Beamten heute „ist, Putin in seinen eigenen Entscheidungen schmoren zu lassen. Er wird die Ukraine niemals bekommen, und seine Sommeroffensive ist kläglich gescheitert.“ Die amerikanische Politik sei es nun, so viel wirtschaftlichen Druck wie möglich aufzubauen, um die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen. Putin verkaufe jetzt eifrig Russlands „saures“ Rohöl – so genannt wegen seines Schwefelgehalts – mit Indien als einem seiner Hauptabnehmer. Dreißig Prozent der aktuellen russischen Wirtschaft, so sagte mir der Beamte, stammen nun aus dem Verkauf von russischem Gas und Rohöl. Putin, sagte er, „hat keine andere Wahl, als weiter einen Krieg zu führen, der seine Wirtschaft zerstört.

„Russland,“ so schloss er, „ist in die Knie gezwungen worden.“

An diesem Punkt fragte ich den Beamten, wie dieser Krieg endet, falls Putin und Selenskyj an der Macht bleiben, wie wahrscheinlich ist, und Russland so erschöpft ist, wie er behauptet? Die offizielle Sicht, sagte er, sei, dass die Vereinigten Staaten unter Trump nun ein fester Verbündeter des ukrainischen Volkes seien, während sie weit davon entfernt seien, ein begeisterter Unterstützer von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sein. Daher, fügte er hinzu, „werden wir einfach hier sitzen und die Linie halten, die du [Putin] derzeit nicht durchbrechen kannst, bis du zu schwach an Ressourcen und innerer Unterstützung bist. Dann läuft der Krieg einfach aus, ohne formelles Abkommen oder langfristige Lösung.“

Eine ähnliche Frage stellte ich per E-Mail an Jack Matlock, einen ehemaligen US-Botschafter in Russland, längst im Ruhestand, der in Washington immer noch als einer der weisesten Russland-Experten gilt. Ich erhielt eine knappe und zynische Antwort:

„Trump sollte sich mit Putin treffen und aufmerksam zuhören, was er sagt. Damit der Krieg aufhört und es irgendeine Form von Stabilität in diesem Teil der Welt gibt, muss die Ukraine anerkennen, dass die Krim zu Russland gehört, weil dies der Wille der Bevölkerung der Krim ist. Der Donbas auch, falls die Ukraine dies zugesteht und sich bereit erklärt, der NATO fernzubleiben. Putin könnte sich dann vielleicht aus den anderen Provinzen zurückziehen, vorausgesetzt, die Krim ist gesichert.

Das wird wahrscheinlich eine andere ukrainische Regierung erfordern,“ sagte Matlock, „weil Selenskyj wahrscheinlich von den Neonazis ermordet wird, wenn er ein solches Abkommen schließt.“

Matlocks Scherz über Selenskyj erinnerte mich an einen schrecklichen Fehltritt, den ich als Journalist letzten Juli machte, als ich berichtete, dass es bedeutende Elemente in der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft – ehrenwerte Fachleute – gab, die Präsident Selenskyj schnell aus dem Amt entfernen wollten, um Platz für einen ukrainischen General zu machen, der als vertrauenswürdiger galt. Ich schrieb auch, dass Selenskyj, falls er sich weigere zu gehen, „gewaltsam entfernt“ würde.

Die Wünsche selbst der besten und wohlmeinendsten Mitglieder der US-Geheimdienstgemeinschaft erfüllen sich nicht immer.