Seymour Hersh: NACH AL-SHIFA

Geheimgespräche zwischen der Hamas, Israel und den USA gehen weiter, während sich der Krieg in Gaza hinzieht

1991 veröffentlichte ich ein Buch mit dem Titel „The Samson Option“ über Israels Atomwaffenarsenal, das damals kaum bekannt und offiziell bisher nicht zugegeben war. Israel hatte die Bombe, viele Bomben, aber das wirkliche Geheimnis, das das Buch enthüllte, war das Ausmaß, in dem drei amerikanische Präsidenten – Eisenhower, Kennedy und Johnson – den Israelis geholfen hatten, sie herzustellen, sie einzusetzen und darüber zu lügen.

Niemand ist gerne der Überbringer schlechter Nachrichten, aber ich bin immer noch verblüfft über die anhaltende Unfähigkeit der Biden-Administration und der israelischen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu, die Wahrheit darüber zu sagen, was schlechte Nachrichten sein könnten oder auch nicht.

Anfang dieser Woche habe ich geschrieben, dass es geheime Gespräche zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln gibt. Ich schrieb auch, dass das israelische Militär und der israelische Geheimdienst davon ausgehen, dass es ein Tunnelsystem und einen Kommando- und Kontrollbunker gibt, in dem die Hamas ihre Geiseln unter dem Gelände mehrerer Gebäude des Al-Shifa-Krankenhauses versteckt hat.

Ein sachkundiger amerikanischer Beamter hat mir inzwischen mitgeteilt, dass der israelische Geheimdienst von Beginn des Krieges an vermutete, dass das Tunnelsystem der Hamas, so ausgedehnt es in Gaza-Stadt auch sein mag, nicht das endgültige Ziel der Geiseln sein würde. „Die Tunnel sind 1.50 Meter hoch und knapp 1 Meter breit, gerade breit genug für jemanden mit Kampfausrüstung, um durchzukommen“, sagte der Beamte. Die große Befürchtung war, dass die Hamas alle Soldaten auf der Stelle töten würde. „Mütter und Kinder sind wertvoll. Soldaten nicht.“ Der Beamte fügte hinzu, dass der israelische Geheimdienst nicht wisse, wo alle Geiseln seien. Aber sie wissen, wo einige waren.

Der israelische Geheimdienst, der das Tunnelsystem kartografierte, wusste schon früh, dass viele der Hamas-Geiseln in den unterirdischen Stockwerken einiger Krankenhausgebäude des Al-Shifa-Komplexes versteckt worden waren. Sie wussten auch, dass die Geiseln, ebenso wie die Bürger von Gaza-Stadt, im Zuge der Zwangsmigration nach Süden gebracht wurden, die Israel durch die fortgesetzte Bombardierung von Häusern, Wohnkomplexen und Bürogebäuden in der ganzen Stadt erzwang, von denen seit Jahren vermutet wird, dass sie in ihren Kellern Tunneleingänge haben.

„Es besteht kein Zweifel“, sagte mir ein israelischer Insider, „dass eine große Gruppe von Geiseln, vorwiegend Frauen und Jugendliche, nach Al-Shifa gebracht wurden. Israelische Soldaten und Sanitäter, die das Krankenhaus von Raum zu Raum, von Bett zu Bett durchsucht haben, fanden zahlreiche Beweise für die Anwesenheit der Geiseln – Kleidung aus israelischer Produktion, Windeln, Milchflaschen“.

Er fügte hinzu: „DNA aus Blut auf dem Boden, auf dem die in Israel hergestellten Gegenstände gefunden wurden, wurde mit DNA-Proben von Familienmitgliedern der Geiseln verglichen. Das israelische Militär gab bekannt, dass in den vergangenen Tagen die Leichen von zwei israelischen Geiseln in der Nähe des Krankenhauskomplexes gefunden wurden.

Der Insider sagte: „Israel weiß jetzt auch, dass etwa zweihundert Hamas-Terroristen, die nach Israel eingedrungen waren, nach Al-Shifa geflohen sind und sich dort etwa drei Wochen lang versteckt hielten, bevor sie sich in Richtung Süden absetzten“.

„Israel glaubt“, sagte er, „dass einige Geiseln zwei bis drei Wochen lang im Al-Shifa-Komplex festgehalten wurden. Als sie sich nach Süden bewegten, „taten sie dies mit bandagierten Gesichtern“, um zu verhindern, dass die israelischen Überwachungsdrohnen sie identifizieren könnten. Der Insider fügte hinzu, dass Israel mit Sicherheit wisse, wo sich die neuen Verstecke im Süden befänden, natürlich unterirdisch.

Der Insider sagte auch, dass die israelische Wut auf die Ärzte des Al-Shifa Campus groß sei, „die geholfen haben, die Geiseln mit Verbänden zu bedecken und sie herauszuschmuggeln“.

Es ist auch bekannt, dass einige Geiseln von anderen terroristischen Gruppen und Bewohnern von Gaza-Stadt entführt wurden, die die plötzliche Öffnung nach Israel ausnutzten, um zu stehlen, zu vergewaltigen und zu morden und mit Geiseln nach Hause zurückzukehren.

Die erzwungene Migration von Gaza-Stadt in den Süden betraf auch Tausende Hamas-Kämpfer und ihre Anführer. Kampfexperten in Washington halten die Infanterietaktik der israelischen Armee unter der Führung von Generalleutnant James Glynn, der zuvor die Special Forces des Marine Corps leitete, für äußerst effektiv. Glynn ist inzwischen in die USA zurückgekehrt.

Das weitverzweigte Tunnelsystem der Hamas ermöglichte es Offizieren und Kämpfern des militärischen Flügels der Hamas, den Qassam-Brigaden, tagelang unterirdisch zu arbeiten und dann durch das Tunnelsystem nach Hause zurückzukehren, um mit ihren Familien zu Abend zu essen und die Nacht zu verbringen. Es gab Tausende von Ein- und Ausgängen in das Tunnelsystem unter Wohn- und Bürogebäuden in Gaza-Stadt. Die Israelis hatten das System kartografiert und waren so in der Lage, viele Hamas-Brigadekommandeure und ihre Familien in ihren Betten auf eine Weise zu ermorden, die die Hamas-Führung überraschte. Die meisten der überlebenden Hamas-Militäroffiziere flohen ebenfalls in den Süden.

Dieses Wissen veranlasste die israelischen Kriegsplaner, das Kriegsrecht zu missachten und alle Wohn- und Bürogebäude in Gaza-Stadt anzugreifen, von denen bekannt war, dass sie über einen Kellerzugang zum Tunnelsystem verfügten, obwohl solche Angriffe eine große Zahl ziviler Opfer zur Folge gehabt hätten. Dass diese Angriffe möglicherweise Kriegsverbrechen darstellten, spielte keine Rolle. Durch die Bombardierung wurde die Hauptgruppe der Hamas-Kämpfer im Untergrund eingeschlossen und durch die Versiegelung der Tunnel und sogar durch den möglichen Einsatz von Tränengas verwundbar gemacht. Israel schickte daraufhin schwere Lastwagen, um die Trümmer wegzuräumen und Wege für seine Panzer und gepanzerten Fahrzeuge zu schaffen, die den Bodenkrieg in Gaza-Stadt kontrollieren sollten.

Die Gespräche zwischen der Hamas-Führung und Israel, die von den USA unterstützt werden, finden derzeit in Katar statt. Zum amerikanischen Team gehört auch CIA-Direktor William Burns, der erfahrenste außenpolitische Berater von Präsident Biden. Vor wenigen Tagen wurde eine vorläufige Einigung erzielt: Die Hamas erklärte sich bereit, fünfzig weibliche und ältere Geiseln freizulassen, wenn im Gegenzug Hunderte Frauen und Mädchen aus Hamas-Familien, die sich derzeit in israelischen Gefängnissen befinden, freigelassen werden. Die USA bestanden darauf, dass auch die Kinder und Familienangehörigen jeder freizulassenden Geisel freigelassen werden. Die Freilassung einer Mutter ohne ihre Kinder, die sich ebenfalls in Gefangenschaft befanden, war nicht akzeptabel. Die amerikanische Forderung lautete daher, 71 Geiseln freizulassen. In diesem Punkt gab es eine Einigung, aber die Hamas bestand auch auf einer fünftägigen Unterbrechung des Krieges. Netanjahu lehnte dies sofort ab und ignorierte weiterhin die wachsende Wut der Familien der Geiseln, deren Kundgebungen und Proteste in Israel immer größer wurden. Netanjahu und die Generäle, die den Krieg führen, seien überzeugt, so der Insider, dass „die Hamas immer noch hofft, einen weiteren Tag kämpfen zu können. Deshalb bestehen sie auf langen Pausen für jede Gruppe von Geiseln, die sie freilassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt, da der Krieg im Wesentlichen gewonnen ist, ist das Schicksal der Hamas-Soldaten, die sich noch in den Bunkern im Norden des Landes befinden, ungewiss. Auch die gefangenen israelischen Jungen im Teenageralter, die von der Hamas ab einem Alter von 15 Jahren als Kämpfer betrachtet werden, geben Anlass zur Sorge. Die meisten israelischen Männer, von denen bekannt ist, dass sie gefangen genommen wurden, sind Reservisten, die bis zum Alter von 45 Jahren zum aktiven Dienst einberufen werden können.

Der israelische Insider erzählte mir, dass das israelische Militär Fotos von getöteten Hamas-Kämpfern gemacht und die Familien der am 7. Oktober Getöteten gefragt habe, ob sie die Fotos der Leichen sehen wollten, um einen Abschluss zu finden.

„Einige Familien wollen die Fotos sehen“, sagte der Insider. „Die meisten nicht.“