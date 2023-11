Das Ende der Privatsphäre ist nah

Die Geschichte auf einen Blick

„CITIZENFOUR“ ist ein Dokumentarfilm über den NSA-Whistleblower Edward Snowden. Er kam 2014 heraus, ist aber heute noch aktueller als damals

Im Januar 2013 erhielt die Dokumentarfilmregisseurin/Produzentin Laura Poitras eine verschlüsselte E-Mail von einem Unbekannten, der sich „Citizen Four“ nannte

Im Juni 2013 flog Poitras zusammen mit dem Kolumnisten Glenn Greenwald und dem Geheimdienstreporter des Guardian, Ewen MacAskill, zu einem Treffen mit Snowden in das Mira Hotel in Hongkong. Nach viertägigen Gesprächen wurde Snowdens Identität auf seinen Wunsch hin öffentlich gemacht

Heute klingen Snowdens Warnungen wahrer denn je. Künstliche Intelligenz durchforstet heute soziale Medien, Podcasts und Videos nach Schlüsselwörtern, die zum Beispiel „Anti-Vaxxer“ identifizieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie mit dem, was Sie schreiben oder sagen, einverstanden sind. Schon die bloße Erwähnung bestimmter Wörter führt dazu, dass man von der Plattform gestrichen wird

Als Nächstes ist geplant, die Privatsphäre ganz abzuschaffen, indem für den Internetzugang eine digitale Identität verlangt wird

„CITIZENFOUR“ ist ein Dokumentarfilm über den Whistleblower Edward Snowden von der National Security Agency (NSA). Er kam 2014 heraus, ist aber heute noch aktueller als damals. Wenn Sie ihn also noch nicht gesehen haben, sollten Sie das unbedingt nachholen.

Die Geschichte von Snowden begann im Januar 2013, als die Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin Laura Poitras eine verschlüsselte E-Mail von einem Unbekannten erhielt, der sich „Citizen Four“ nannte. Berichten zufolge wählte Snowden diesen Codenamen „als Anspielung auf drei NSA-Whistleblower, die vor ihm kamen: Bill Binney, J. Kirk Wiebe und Thomas Drake“.

Poitras hatte bereits mehrere Jahre an einem Film über Überwachungsprogramme in den USA gearbeitet und war nach ihrem 2006 gedrehten Film My Country, My Country“, einem Dokumentarfilm über Iraker, die unter amerikanischer Besatzung leben, auf eine geheime Beobachtungsliste gesetzt worden. In seiner ersten E-Mail schrieb Snowden:

„Laura. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen nur mein Wort geben. Ich bin ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter in der Geheimdienstgemeinschaft. Ich hoffe, Sie verstehen, dass die Kontaktaufnahme mit Ihnen extrem risikoreich ist und Sie bereit sind, den folgenden Vorsichtsmaßnahmen zuzustimmen, bevor ich mehr erzähle. Dies wird keine Verschwendung Ihrer Zeit sein … Die Überwachung, die Sie erfahren haben, bedeutet, dass Sie „ausgewählt“ wurden – ein Begriff, der Ihnen mehr sagen wird, wenn Sie erfahren, wie das moderne SIGINT-System funktioniert. Für den Moment sollten Sie wissen, dass jede Grenze, die Sie überqueren, jeder Kauf, den Sie tätigen, jeder Anruf, den Sie tätigen, jeder Handymast, an dem Sie vorbeikommen, jeder Freund, den Sie haben, jeder Artikel, den Sie schreiben, jede Website, die Sie besuchen, jede Betreffzeile, die Sie tippen, und jedes Paket, das Sie verschicken, in den Händen eines Systems liegt, dessen Reichweite unbegrenzt ist, dessen Sicherheitsvorkehrungen es aber nicht sind. Dass Sie Opfer des NSA-Systems geworden sind, bedeutet, dass Sie sich der Bedrohung, die eine uneingeschränkte Geheimpolizei für Demokratien darstellt, durchaus bewusst sind. Dies ist eine Geschichte, die nur wenige außer Ihnen erzählen können.“

Zusammenfassung von Snowdens Reise

Im Juni 2013 flog Poitras zusammen mit dem Kolumnisten Glenn Greenwald und Ewen MacAskill, einem Geheimdienstreporter von The Guardian, zu einem Treffen mit Snowden im The Mira Hong Kong. Nach viertägigen Gesprächen wurde Snowdens Identität auf seinen Wunsch hin öffentlich gemacht.

Innerhalb von zwei Wochen forderte die US-Regierung Snowdens Auslieferung. Angesichts der drohenden Strafverfolgung in den Vereinigten Staaten vereinbarte Snowden ein Treffen mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und beantragte den Flüchtlingsstatus.

Es gelang ihm, Hongkong zu verlassen, doch als sein Reisepass annulliert wurde, saß er auf dem internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau fest. Dort blieb er 40 Tage lang, bis die russische Regierung ihm schließlich Asyl gewährte.

Die größte Waffe der Unterdrückung, die je gebaut wurde

Die US-Regierung führte Stellar Wind ein, ein Programm zur aktiven – und illegalen – Ausspähung aller Amerikaner innerhalb weniger Tage nach dem Anschlag vom 11. September 2001. Zehn Jahre später, im Jahr 2011, begann der Bau eines NSA-Datenzentrums in der Wüste von Utah. Es ist heute das größte Überwachungslager in den USA.

In seiner Korrespondenz warnte Snowden Poitras, dass „Telekommunikationsunternehmen in den USA das Vertrauen ihrer Kunden missbrauchen.“ Durch Stellar Wind wurden alle Telefongespräche und Textnachrichten abgefangen und gespeichert, und das Stellar-Wind-Programm wurde von da an immer weiter ausgebaut.

Die NSA fängt nicht nur E-Mails, Telefongespräche und Textnachrichten amerikanischer Bürger ab, sondern auch Google-Suchen, Amazon.com-Bestellungen, Bankdaten und mehr.

„Wir bauen die größte Unterdrückungswaffe in der Geschichte der Menschheit auf“, schrieb Snowden, „doch ihre Leiter entziehen sich der Rechenschaftspflicht … In Bezug auf Cyber-Operationen vertritt die Regierung in der Öffentlichkeit die Position, dass uns noch immer ein politischer Rahmen fehlt. Das … war eine Lüge. Es gibt einen detaillierten politischen Rahmen, eine Art Kriegsrecht für Cyberoperationen, das vom Weißen Haus geschaffen wurde. Es heißt ‚Presidential Policy Directive 20‘ und wurde Ende letzten Jahres fertiggestellt.“

Verknüpfbarkeit, der Schlüssel zur Kontrolle – und zur Verstrickung

Wie im Film erläutert, ist ein Schlüsselaspekt der Kontrolle durch Überwachung die Verknüpfbarkeit von Daten. Ein Teil Ihrer Daten wird mit einem anderen Teil verknüpft. So kann beispielsweise Ihre Busfahrkarte mit der Debitkarte verknüpft werden, die Sie zum Kauf der Karte verwendet haben. Ihre Debitkarte ist auch mit allen anderen Einkäufen verknüpft.

Anhand von zwei Schlüsselinformationen – WO Sie an einem bestimmten Tag waren und WANN Sie eingekauft haben – kann ermittelt werden, mit wem Sie gesprochen haben und mit wem Sie sich getroffen haben, indem diese Datenpunkte mit denen anderer Personen verknüpft werden, die sich zur gleichen Zeit in der Nähe aufhielten. Und das sogar, ohne Ihre Handydaten zu verwenden.

Wenn all diese verschiedenen Datenpunkte zusammengeführt werden – Standortdaten, Einkäufe, Telefonanrufe, Textnachrichten, Beiträge in sozialen Medien und mehr – entsteht eine Sammlung von Metadaten, die eine Geschichte über Sie erzählen. Diese Geschichte besteht zwar aus Fakten, aber sie ist nicht unbedingt wahr.

Nur weil Sie zum Beispiel an einer bestimmten Straßenecke standen, bedeutet das nicht, dass Sie etwas mit dem Verbrechen zu tun hatten, das an dieser Ecke gemeldet wurde, als Sie sich dort aufhielten. Das Problem ist, dass Ihre Daten auf diese Weise gegen Sie verwendet werden könnten.

Die Gefangenen vom 6. Januar sind ein perfektes Beispiel dafür, wie einzelne Daten missbraucht werden können. Viele haben inzwischen Jahre im Gefängnis verbracht, nur weil ihre Handydaten sie zur falschen Zeit am falschen Ort zeigten.

Staatliche Macht gegen die Macht des Volkes, sich dieser Macht zu widersetzen

Auf die Frage von Greenwald, warum er sich entschlossen habe, ein Whistleblower zu werden, antwortete Snowden:

„Alles läuft darauf hinaus, dass die Staatsmacht gegen die Fähigkeit der Menschen steht, sich dieser Macht sinnvoll zu widersetzen. Ich sitze jeden Tag da und werde dafür bezahlt, Methoden zu entwickeln, um diese Staatsmacht zu verstärken. Und mir wird klar, dass, wenn die politischen Weichenstellungen, die das Einzige sind, was diese Staaten einschränkt, geändert würden, man sich [ihnen] nicht sinnvoll widersetzen könnte. Ich meine, man müsste der unglaublichste taktische Akteur sein, den es gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendjemand gibt, egal wie begabt er ist, der sich all den Büros und all den klugen Leuten, selbst all den mittelmäßigen Leuten da draußen mit all ihren Werkzeugen und all ihren Fähigkeiten entgegenstellen könnte. Und als ich sah, wie die Versprechen der Obama-Regierung gebrochen wurden … und wie sie tatsächlich die Dinge vorantrieben, die versprochen worden waren, um sie einzuschränken und zurückzudrehen … Als ich das sah, hat mich das wirklich zum Handeln bewegt … Wir alle haben ein Interesse an dieser Sache. Dies ist unser Land, und das Machtgleichgewicht zwischen den Bürgern und der Regierung wird immer mehr zu dem der Herrschenden und der Beherrschten, im Gegensatz zu den Gewählten und den Wählern.“

Ein Jahrzehnt später klingen Snowdens Worte wahrer denn je

„Ich erinnere mich daran, wie das Internet war, bevor es überwacht wurde, und so etwas hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben“, sagte Snowden.

„Kinder aus einem Teil der Welt konnten gleichberechtigt mit Experten aus einem anderen Teil der Welt über ein beliebiges Thema diskutieren, und zwar überall, zu jeder Zeit und an jedem Ort, mit dem gleichen Respekt für ihre Ideen und Gespräche. Es war frei und ungehemmt. Und wir haben gesehen, wie sich das geändert hat, und wie sich dieses Modell in etwas gewandelt hat, in dem die Menschen ihre eigenen Ansichten selbst kontrollieren. Sie machen buchstäblich Witze darüber, dass sie auf der „Liste“ landen, wenn sie für eine politische Sache spenden oder in einer Diskussion etwas sagen. Es ist zu einer Erwartung geworden, dass wir beobachtet werden. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben erwähnt, dass sie vorsichtig sind, was sie in Suchmaschinen eingeben, weil sie wissen, dass es aufgezeichnet wird, und das schränkt die Grenzen ihrer intellektuellen Erkundung ein.“

Heute, nach der extremen Zunahme von Zensur, Überwachung und Schikanen, die wir seit Beginn der COVID-Pandemie ertragen müssen, klingen Snowdens Warnungen wahrer denn je.

Künstliche Intelligenz durchforstet jetzt soziale Medien, Podcasts und Videos nach Schlüsselwörtern, die zum Beispiel „Anti-Vaxxer“ identifizieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie mit dem, was Sie schreiben oder sagen, einverstanden sind. Schon die bloße Erwähnung bestimmter Wörter führt dazu, dass man von der Plattform gestrichen wird.

Snowdens schlimmste Befürchtungen haben sich tatsächlich bewahrheitet, und heute ist den meisten Menschen klar geworden, wie gefährlich diese Art der flächendeckenden Überwachung sein kann. Unzählige Menschen, deren einziges „Verbrechen“ darin bestand, ihre Geschichte darüber zu erzählen, wie die COVID-Aufnahme ihr Leben ruiniert hat, wurden zensiert und ihre Social-Media-Konten geschlossen.

Kanadiern, deren einziges „Verbrechen“ darin bestand, ein paar Dollar für einen friedlichen Protest zu spenden, wurden ihre Bankkonten gesperrt. Kleinen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen mit den „falschen“ Ansichten wurden die Online-Zahlungsdienste gestrichen, wodurch ihre Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und den Betrieb aufrechtzuerhalten, effektiv eingeschränkt wurden.

Anderen wurde die Bankverbindung entzogen, ohne dass sie Rechtsmittel einlegen konnten, so auch mir. Meinem CEO und meinem CFO sowie allen ihren Familienmitgliedern wurden ebenfalls die Konten und Kreditkarten gekündigt, offenbar aus keinem anderen Grund als der Tatsache, dass sie für mich arbeiten. Mit anderen Worten: Schuld durch Assoziation.

Wird das Internet, wie wir es kennen, im nächsten Jahr verschwinden?

Kürzlich habe ich ein Interview mit der Enthüllungsjournalistin Whitney Webb veröffentlicht, in dem sie über die nächsten Schritte auf dem Weg zur Tyrannei spricht. Das Weltwirtschaftsforum hat davor gewarnt, dass wir noch vor Ende 2024 einen Cyberangriff auf die Banken erleben könnten. Das bedeutet, dass wir das mit ziemlicher Sicherheit tun werden, da sie ihre Pläne gerne vorzeitig bekannt geben.

Ein solcher Cyberangriff wird nicht nur das derzeitige Bankensystem zerstören und programmierbare digitale Zentralbankwährungen einführen. Es wird auch die Online-Privatsphäre beseitigen, indem jeder eine digitale Identifikation benötigt, die an seinen Internetanbieter gebunden ist.

Das Prinzip „Kenne deinen Kunden“ (KYC) wird jedem für alles auferlegt werden, und alles, was nicht darüber verfügt, wird unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit illegal gemacht.

Im Grunde handelt es sich um einen Cyber-Patriot Act, der die uneingeschränkte Überwachung der Online-Aktivitäten aller Bürger ermöglicht und den Zugang zum Internet einschränken oder sperren kann. Wie Webb bemerkte: „Das Internet, wie Sie es kennen, wird danach nicht mehr existieren.

Ziel ist es, alle Online-Aktivitäten in Echtzeit zu überwachen und mit Hilfe von KI vorausschauende Polizeiarbeit zu leisten, um Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Ab diesem Zeitpunkt ist alles möglich. Datenpunkte allein können einen hinter Gitter bringen. Auch Gedankenverbrechen werden Konsequenzen haben, die möglicherweise zur Beschlagnahmung von Privateigentum und/oder zum Entzug von „Privilegien“ führen, die bisher als Menschenrechte verstanden wurden.

Es wurde eine globale Infrastruktur aufgebaut

Bei ihrem ersten Treffen mit Snowden in Hongkong erklärte er, dass eine globale Infrastruktur, die von der NSA in Zusammenarbeit mit anderen Regierungen aufgebaut wurde, bereits vorhanden ist. Das war vor 10 Jahren, Sie können sich also vorstellen, wie sie seither gewachsen ist.

Damals hat dieses Netz bereits automatisch jede digitale Kommunikation, jeden Funkverkehr und jede analoge Kommunikation abgefangen. Dieses flächendeckende Abschöpfen von Daten ermöglicht es der NSA und anderen, die Zugang zum Netz haben, die Kommunikation einer Person rückwirkend zu durchsuchen, selbst wenn sie nur eine einzige Kennung haben. Snowden erklärte:

„Wenn ich zum Beispiel den Inhalt Ihrer E-Mail sehen möchte, muss ich nur einen so genannten Selektor verwenden, d. h. irgendetwas in der Kommunikationskette, das Sie als Person eindeutig oder fast eindeutig identifizieren könnte. Ich spreche hier von Dingen wie E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Telefonnummern, Kreditkarten und sogar Passwörtern, die nur für Sie gelten und von niemandem sonst verwendet werden. Ich kann diese Daten in das System eingeben, und es wird nicht nur die Datenbank durchforsten … es wird im Grunde genommen eine zusätzliche Kontrollebene für die Zukunft einrichten, die besagt: ‚Wenn dies jetzt oder irgendwann in der Zukunft entdeckt wird, möchte ich, dass dies sofort an mich weitergeleitet wird‘, und [es wird] mich in Echtzeit alarmieren, dass Sie mit jemandem kommunizieren. Solche Dinge.“

Laut Snowden verfügt das britische Government Communications Headquarters (GCHQ) über „das invasivste Netzwerk-Abhörprogramm der Welt“. Dieses Programm, Tempora, fängt alle Inhalte, zusätzlich zu den Metadaten, von allem und jedem ab.

Snowden beschreibt auch das SSO“, das für Special Sorters Operations steht. Die SSO sammelt passiv Daten über Netzwerke, sowohl in den USA als auch international. Im Inland geschieht dies vor allem durch Unternehmenspartnerschaften.

„Sie tun dies auch mit multinationalen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben und die sie einfach dafür bezahlen können, dass sie ihnen Zugang gewähren“, sagte Snowden. Sie tun dies auch auf bilateraler Ebene mit der Unterstützung anderer Regierungen.

Sie werden überall ausspioniert

Snowden wies auch auf einige der vielen Möglichkeiten hin, wie Sie von den digitalen Geräten um Sie herum ausspioniert werden. Ein Beispiel: Alle VoIP-Telefone, die Anrufe über ein IP-Netzwerk wie das Internet übertragen, haben kleine Computer in ihrem Inneren, die auch dann abgehört werden können, wenn die Server ausgefallen sind. Solange das Telefon eingesteckt ist, kann jemand damit Ihre Gespräche mithören.

Schon wenige Tage nach ihrem ersten Treffen in Hongkong veröffentlichten Greenwald und Poitras Berichte über die illegale flächendeckende Spionage der NSA im In- und Ausland. CNN Live berichtete:

„Gerade ist ein weiterer brisanter Artikel erschienen, diesmal in der Washington Post … der ein weiteres umfangreiches und geheimes Überwachungsprogramm der US-Regierung enthüllt. Die Washington Post und The Guardian in London berichten, dass die NSA und das FBI direkt die zentralen Server von neun führenden Internetunternehmen anzapfen, darunter Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube und Apple. Die Post berichtet, dass sie Audio, Video, Fotos, E-Mails, Dokumente und Verbindungsprotokolle extrahieren, die es den Analysten ermöglichen, die Bewegungen und Kontakte einer Person über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.“

Greenwald trat auch in zahlreichen Live-Nachrichten auf. In einem davon erklärte er:

„Im Jahr 2008 wurde das Erfordernis einer richterlichen Anordnung für alle Gespräche abgeschafft, mit Ausnahme von Gesprächen, die ausschließlich zwischen Amerikanern auf amerikanischem Boden geführt werden. Sie brauchen jetzt also keine Durchsuchungsbefehle für Personen, die Ausländer außerhalb der USA sind, aber sie brauchen auch keine Durchsuchungsbefehle für Amerikaner, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten und mit Personen kommunizieren, von denen man annimmt, dass sie sich außerhalb der USA befinden. Also … die Tatsache, dass es keine Kontrollen gibt, keine Aufsicht darüber, wer der NSA über die Schulter schaut, bedeutet, dass sie sich nehmen können, was sie wollen, und die Tatsache, dass alles hinter einer Mauer der Geheimhaltung liegt und sie Leute bedrohen, die das aufdecken wollen, bedeutet, dass, was auch immer sie tun, selbst wenn sie das Gesetz verletzen, etwas ist, was wir wahrscheinlich nicht wissen werden, bis wir anfangen, echte Untersuchungen und echte Transparenz darüber zu haben, was die Regierung tut.“

Jenseits der Transparenz

An diesem Punkt sind wir über die bloße Notwendigkeit von Transparenz hinaus. Die Absicht, jede unserer Bewegungen und jeden unserer Gedanken zu überwachen und zu kontrollieren, wird jetzt ganz offen zum Ausdruck gebracht.

Wir können einfach davon ausgehen, dass alle digitalen Geräte Daten über unsere Aktivitäten und Aufenthaltsorte sammeln können und dies wahrscheinlich auch tun, und dass diese Daten keineswegs privat sind und auf unzählige Arten gegen uns verwendet werden können.

„Jeder muss jetzt zwischen Freiheit und Versklavung wählen, und die Möglichkeit, sich für die Freiheit zu entscheiden, wird immer geringer.“

Heute, ein Jahrzehnt nachdem Snowden den Damm der Geheimhaltung rund um das globale Überwachungssystem gebrochen hat, haben wir nur noch eine Wahl: Wir müssen dieses System aktiv ablehnen, indem wir unser tägliches Leben ändern. Jeder muss nun zwischen Freiheit und Versklavung wählen, und die Möglichkeit, sich für die Freiheit zu entscheiden, wird immer geringer. Das Aufschieben dieser Wahl ist selbst eine Wahl.

Die Ablehnung des Kontrollsystems bedeutet, dass man, soweit es einem möglich ist, zu „dummen“ Geräten zurückkehren muss. Es bedeutet, sich mit Technologien zum Schutz der Privatsphäre vertraut zu machen, z. B. mit gegoogelten Telefonen und Computern2 , die einen nicht ausspionieren können. Es bedeutet, so oft wie möglich Bargeld zu verwenden und CBDCs und digitale Token abzulehnen. Wie Whitney Webb in dem oben verlinkten Interview bemerkt:

„Es besteht ein enormer Bedarf, sich so weit wie möglich von Big Tech zu trennen, und das muss schnell geschehen, denn man hat die Wahl: Entweder man beteiligt sich an dem System, das von Verrückten für einen entworfen wurde, und wird zum Sklaven, oder man wird nicht zum Sklaven. Und wenn Sie kein Sklave sein wollen, müssen Sie jetzt in Alternativen zu Big Tech investieren, es sei denn, Sie wollen ein völlig analoges Leben führen … Am einfachsten ist es, den Weg der Sklaverei zu gehen, und so haben sie es absichtlich gestaltet. Das ganze Verkaufsargument dieses Systems ist, dass es bequem und einfach ist. Es ist also offensichtlich, dass es etwas Arbeit erfordert, den anderen Weg zu gehen, aber die Zukunft der menschlichen Freiheit hängt davon ab, also denke ich, dass es eine ziemlich einfache Entscheidung ist.“

