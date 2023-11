Ungarns Außen- und Handelsminister: Ein großer Teil der politischen Elite Europas hat praktisch den gesunden Menschenverstand verloren

Péter Szijjártó: „Manche Leute spielen Fortnite“.

In Ungarn fallen gesunder Menschenverstand und nationales Interesse zusammen, und die Regierung ist nicht bereit, eines von beiden aufzugeben, denn Ungarn steht an erster Stelle, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Samstag auf dem Fidesz-Parteitag in Budapest.

Das politische und wirtschaftliche System der Welt sei in den vergangenen vier Jahren zweimal auf den Kopf gestellt worden, was nicht nur zu Krisen, Konflikten und Kriegen geführt habe, sondern auch dazu, dass „ein bedeutender Teil der europäischen politischen Elite praktisch den gesunden Menschenverstand verloren hat“, so der Minister.

„Es gibt Menschen, die sich in Fortnite wähnen, die an einer Kriegspsychose leiden und aus unerfindlichen Gründen glauben, dass Waffenlieferungen Frieden bringen können“, sagte der Minister, der zu Beginn seiner Rede mit stehenden Ovationen begrüßt wurde.

„Andere empfinden es schlicht als persönliche Beleidigung, wenn ein Mann in der Öffentlichkeit die Hand einer Frau hält. Wieder andere sind mit dem Wetter nur zufrieden, wenn es gleichzeitig regnet und die Sonne scheint. Und es gibt jene, die sich empören, dass an der grünen Grenze nicht alle 50 Meter in mindestens drei Sprachen „Willkommen“ gesagt wird“, sagte er.

Er betonte, dass die politische Elite Europas versuche, all diese „unsinnigen Dinge“ allen aufzuzwingen, und einige hätten Erfolg damit.

„Manche mit einem Telefonanruf, manche mit einem Blick, manche mit einer Vielzahl von NGOs und manche mit Medienangriffen“, sagte er.

„Nun, das große Glück ist, dass es auf der anderen Seite diejenigen gibt, die nicht gezwungen werden können, diese sinnlosen Dinge zu tun, selbst wenn sie zig Millionen Dollar in die Opposition investieren. Denn wir werden uns nicht unterkriegen lassen, Ungarn kann nicht in die Knie gezwungen werden, und das muss auch Mark Rutte verstehen“, betonte er.

„Wir Ungarn sind in einer glücklichen Situation. Wir sind in einer glücklichen Lage, weil bei uns der gesunde Menschenverstand und das nationale Interesse zusammenfallen. Und wir werden beides nicht aufgeben, für uns steht Ungarn an erster Stelle“, sagte er.

Péter Szijjártó betonte, dass sich Ungarn angesichts des Krieges in der Ukraine bewusst sei, dass die einzige Möglichkeit, das Leben der Menschen zu retten, darin bestehe, Frieden zu schließen, und dass sich die Bedingungen dafür von Tag zu Tag verschlechterten.

„Wir wissen, dass wir Frieden und keine Waffen brauchen. Wer Waffen in unsere Nachbarschaft bringt, verlängert den Krieg. Und je länger der Krieg dauert, desto mehr Menschen werden sterben und desto größer wird die Zerstörung sein“, warnte er.

Er erinnerte auch daran, dass unser Land auf eine mehr als tausendjährige christliche Geschichte zurückblicken könne und daher sehr wohl wisse, dass das Fundament einer Nation die Familie sei, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern.

„Und sie können nicht aufhören, uns Milliarden von Euro zu geben, die uns zustehen, damit wir NGOs in die Schulen lassen, um den Jungen zu erklären, dass ein Junge zu sein bedeutet, Mädchenkleider tragen zu dürfen“, sagte er.

Der Minister sprach auch das Thema Migration an und erinnerte daran, dass die ungarischen Behörden im vergangenen Jahr rund 275.000 illegale Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen verhindert hätten.

„Wir wissen sehr gut, dass die EU nicht durch Terroristen in Militäruniformen gestärkt wird, die auf unsere Grenzsoldaten schießen, den Grenzzaun stürmen und sich über unsere Regeln hinwegsetzen. Wir brauchen solche Leute nicht in Europa, vorwiegend nicht in Ungarn, und wir werden sie niemals nach Ungarn einreisen lassen, egal welche Quoten beschlossen werden“, sagte er.

„Wir arbeiten für den Frieden, wir arbeiten für den Schutz unserer Familien, wir arbeiten für den Schutz unserer Kinder, wir arbeiten für den Schutz unseres Landes, und wir werden uns nicht länger dem Druck des liberalen Mainstreams beugen“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Wir müssen auf eine Eskalation der Angriffe vorbereitet sein, die nur mit Stärke abgewehrt werden können, und für die Regierung bedeutet das Fidesz, die „stärkste politische Familie in Europa“.