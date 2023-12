Seymour Hersh: Von General zu General – Führende Militärs verhandeln über Frieden in der Ukraine

Seymour Hersh

Es waren harte Monate für Präsident Joe Biden und sein inkompetentes außenpolitisches Team. Israel geht in seinem Krieg gegen die Hamas eigene Wege und bombardiert wieder den Gazastreifen, und die amerikanische Öffentlichkeit ist tief gespalten, was sich in den Umfragen widerspiegelt, die für das Weiße Haus nach wie vor nicht gut sind.

Inzwischen sind der Präsident und seine außenpolitischen Berater auch ins Abseits geraten, weil ernsthafte Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine rasch an Dynamik gewonnen haben.

Ein amerikanischer Geschäftsmann, der jahrelang in der Regierung mit hochrangigen ukrainischen diplomatischen und militärischen Angelegenheiten zu tun hatte, sagte mir Anfang der Woche: „Jeder in Europa spricht darüber“ – die Friedensgespräche. „Aber zwischen einem Waffenstillstand und einem Abkommen gibt es noch viele Fragen“. Der erfahrene Journalist Anataol Lieven schrieb diese Woche, dass die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine und damit „ein Waffenstillstand und Verhandlungen über eine Friedensregelung für die Ukraine immer notwendiger werden“. Angesichts der wiederholten Weigerung der ukrainischen Regierung unter Wolodymyr Zelenskij, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhandeln, sei es „außerordentlich schwierig“, Gesprächen zuzustimmen.

Die treibende Kraft hinter den Gesprächen sind weder Washington noch Moskau, weder Biden noch Putin, sondern die beiden hochrangigen Generäle, die den Krieg führen, der Russe Valery Gerassimov und der Ukrainer Valery Zaluzhny.

Der Auslöser für die vertraulichen Gespräche lag darin, dass beide Seiten einverstanden waren, dass Putin keine Einwände gegen eine Vereinbarung hatte, die die Grenzen so festlegt, wie sie zum Zeitpunkt des Abschlusses der Friedensverhandlungen bestanden. Russland würde die vollständige Kontrolle über die Krim behalten und auch über die vier Provinzen oder Oblaste, die Russland im vergangenen Jahr annektiert hat – Donezk, Luhansk, Saporischschja und das immer noch umkämpfte Cherson – bis zu den Wahlen im März unter Kriegsrecht. Überraschenderweise signalisierte Russland, und insbesondere Putin selbst, keine Einwände gegen einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine.

In einem Interview mit dem Economist vom 1. November überraschte Valery Zaluzhny, der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, die Redakteure, indem er zugab, dass der Konflikt mit Russland „in einer festgefahrenen Situation“ stecke. Um aus dieser Situation herauszukommen, wäre ein bedeutender technologischer Durchbruch erforderlich. Der General teilte mit, dass seit Beginn der medial beachteten ukrainischen Gegenoffensive gegen Russland im Frühsommer des letzten Jahres seine Truppen nur um weniger als elf Meilen vorgerückt seien. Zaluzhny erklärte: „Es wird höchstwahrscheinlich keinen spektakulären Durchbruch geben. Die einfache Tatsache ist, dass wir sehen können, was der Feind tut, und sie können sehen, was wir tun. Um aus dieser festgefahrenen Situation herauszukommen, benötigen wir etwas Neues, vergleichbar mit der Erfindung des Schießpulvers, das die Chinesen gemacht haben und mit dem wir uns immer noch gegenseitig bekämpfen.“

Das Interview machte weltweit Schlagzeilen – es ist eine Nachricht, wenn der General, der einen Krieg führt, erklärt, dass der Krieg in einer Sackgasse steckt – und natürlich erzürnte es den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelensky, und der General entschuldigte sich öffentlich für seine Äußerungen.

Aber Zelensky regiert das Land immer noch, und in Europa weiß man, dass Russland und die Ukraine jetzt ernsthafte Friedensgespräche führen. Zelensky lehnt solche Gespräche ab und hat angekündigt, dass er sich um seine Wiederwahl mit einem Programm bewerben wird, das den vollständigen Rückzug Russlands aus der Ukraine fordert, bevor Friedensgespräche wieder aufgenommen werden können. Das Land steht derzeit unter Kriegsrecht, sodass keine Wahlen stattfinden können. Zelensky mobilisiert weiterhin Truppen für die ukrainische Armee, und Berichten zufolge wurden erneut Personen im Alter zwischen siebzehn und siebzig Jahren eingezogen.

Es muss eine Vorgeschichte geben, wenn ein kommandierender General einem prominenten Magazin mitteilt, dass sich seine Armee und die russische Armee in einer Pattsituation befinden. Und hier ist sie, so wie sie mir von zwei Amerikanern erzählt wurde, die mit den Dingen vertraut sind.

Das Interview mit dem Economist kam ohne Wissen der Redakteure des Magazins nach einer Reihe von Gesprächen von General zu General mit Waleri Gerassimow zustande, der seit 2012 Chef des Generalstabs der russischen Streitkräfte ist. Er ist auch der erste stellvertretende Verteidigungsminister Russlands. Gerasimow stand US-Armeegeneral Martin Dempsey besonders nahe, der unter Präsident Barack Obama von 2011 bis 2015 Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff war. Dempsey und Gerasimow hatten sich viele Jahre zuvor bei gesellschaftlichen Anlässen kennengelernt, als beide noch Hauptmänner waren und verschiedene Panzereinheiten in West- und Ostdeutschland befehligten.

Ein amerikanischer Offizier, der früh in die Gespräche zwischen den beiden Generälen eingebunden war, sagte mir: „Das war kein spontanes Ereignis. „Es wurde von Zaluzhny sorgfältig inszeniert. Die Botschaft lautete: Der Krieg ist vorbei, wir wollen raus. Eine Fortsetzung des Krieges würde die nächste Generation ukrainischer Bürger zerstören.

Der Beamte räumte ein, dass es „keine Frage“ sei, dass Zaluzhny „bei seiner Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, von einigen wichtigen Amerikanern unterstützt wurde“.

„Was war das Ziel dieser erstaunlichen Geschichte?“, fragte der Beamte. „Die ukrainische Führung“ – gemeint waren Zelensky und seine Umgebung – „dazu zu bringen, einer Einigung zuzustimmen und zu erkennen, dass die Fortsetzung des Krieges selbstzerstörerisch ist.“ Als „größeres Ziel“ nannte er, die ukrainische Bevölkerung „an den Punkt zu bringen, an dem sie Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zustimmt“.

Auf russischer Seite, so der Beamte, „erkannte Gerassimow auch, dass der Krieg in der Ukraine aus militärischer Sicht eine destruktive Pattsituation war“. Der russische General „überzeugte Putin schließlich davon, dass es keinen Sieg zu erringen gab. Die russischen Verluste seien unverhältnismäßig hoch gewesen.

„Aber wie sollte man Zelenski überzeugen? „Er ist ein Verrückter, der sein Leben für einen politischen und militärischen Sieg riskiert hat. Er ist ein Hindernis für eine Einigung, und er hat viele Verbündete im ukrainischen Militär. Die Botschaft an Zelenski lautet also: Wir werden mit den Russen reden, mit Ihnen oder ohne Sie, von Militär zu Militär. Ihre Nachbarn, vor allem Polen und Ungarn, haben genug von Ihnen und wollen, dass ihre ukrainischen Flüchtlinge in ein friedliches Land zurückkehren.

Das andere Problem, mit dem sich Zelensky konfrontiert sieht, ist wirtschaftlicher Natur: „Wie kann man ein Land ohne Bruttosozialprodukt regieren?“

Der Deal, der jetzt auf dem Tisch liege, so der Beamte, ermöglicht Russland, die Ukraine zu unterstützen, damit sie endlich der NATO beitreten könne. Die Krim würde in russischer Hand bleiben, und in den vier teilweise besetzten Oblasten, die Russland beansprucht, würden frei überwachte russische Präsidentschaftswahlen stattfinden. Vor zwei Wochen unterzeichnete Putin ein Gesetz, das es erlaubt, die Wahlen in diesen Provinzen unter Kriegsrecht abzuhalten.

„Das Weiße Haus ist absolut gegen das vorgeschlagene Abkommen“, sagte der Beamte. „Aber es wird passieren. Putin hat nicht widersprochen.“ Man gehe davon aus, dass Putin „ein Abkommen schließen will“.

An vielen Details des vorgeschlagenen Abkommens müsse noch gearbeitet werden, sagte der Beamte. Er präsentierte eine erschreckende Liste: „Kriegsverbrecher auf beiden Seiten. Staatsbürgerschaft. Entschädigung. Kampfmittelräumung. Grenzüberschreitende Wirtschaft. Zugang und vor allem politische Vertuschung. Keine Seite möchte sich den Vorwurf des „Ausverkaufs“ gefallen lassen und strebt einen ehrenvollen Frieden an. Es wird nicht leicht sein, die Zahnpasta wieder in die Tube zu bekommen, aber es ist das Wichtigste, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Wir haben den ganzen Winter Zeit, das Problem zu lösen, und einige gute Leute, die uns dabei helfen.

Der Beamte berichtete von einem jüngsten ermutigenden Zeichen. Der russische Außenminister Sergei Lawrow habe kürzlich um eine Einladung zur Internationalen Sicherheitskonferenz der NATO gebeten, die diese Woche in Montenegro stattfand. „Er erhielt die Einladung und nahm sie an“, sagte der Beamte. „Die Vereinigten Staaten wurden darüber informiert, haben aber kein Veto eingelegt“.

Ein zweiter Amerikaner, dessen Informationen aus Übersee stammten, bestätigte, dass Russland bereit sein könnte, „der Ukraine den NATO-Beitritt zu erlauben“, fügte aber einen wichtigen Vorbehalt hinzu. Nach dem vorläufigen Abkommen müsste sich die NATO verpflichten, „keine NATO-Truppen auf ukrainischem Boden zu stationieren“. Die Vereinbarung würde es der NATO auch nicht erlauben, offensive Waffen in der Ukraine zu stationieren, aber defensive Waffensysteme wären erlaubt.

Der Amerikaner fügte hinzu, dass Russland im Falle eines Erfolgs der vorgeschlagenen Friedensgespräche bereit wäre, dem Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen wieder beizutreten, aus dem es sich kürzlich zurückgezogen hatte. Russland würde sich auch bereit erklären, seine Truppen aus den Gebieten in der Nähe der baltischen Staaten und Moldawiens abzuziehen.

Er sagte mir, die vorgeschlagene Lösung habe eine inhärente Logik, die sich aus den militärischen Realitäten vor Ort ergebe. Russland sei ebenso wie die Ukraine nicht in der Lage gewesen, tiefgreifende Angriffe über die derzeitige Kriegsfront hinaus zu starten. „Sie haben es versucht, aber sie sind gescheitert. So ineffizient und verschwenderisch sein Militär auch sein mag, Russland kann die eroberten Gebiete in der Ostukraine halten. Und wir steuern auf die Wintermonate zu, in denen Schlamm und Schnee jedes Vorankommen unmöglich machen.“

Die beiden Generäle mögen weiter miteinander reden, und Putin mag tatsächlich an einem Abkommen interessiert sein, das ihm die dauerhafte Kontrolle über die Krim und die vier von ihm beanspruchten Provinzen sichert, aber Zelensky bleibt der Joker. Der amerikanische Beamte sagte, man habe Zelensky gesagt, dass „dies ein Problem ist, das von Militär zu Militär gelöst werden muss, und die Gespräche werden mit oder ohne Sie weitergehen“. Wenn nötig, so der amerikanische Beamte, „können wir seine Reise in die Karibik finanzieren“.