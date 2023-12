Rothschild will Fusion zwischen Konzernen, Regierungen und KI zur „Rettung des Kapitalismus“

Von Brandon Smith

Falls Sie mit einer kleinen Organisation namens „Council For Inclusive Capitalism“ nicht vertraut sind, keine Sorge, die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Die Gruppe wurde auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie gegründet. Da die Angst von Regierungsvertretern geschürt wurde und die Medien die Nachrichten verbreiteten, war die Mehrheit der Öffentlichkeit ziemlich abgelenkt. Der CIC ist im Grunde all das, wovor Verschwörungstheoretiker seit Jahren warnen, verpackt in eine einzige Orwellsche Einheit, komplett mit dramatischer Klaviermusik und einer Maske der humanitären Philanthropie.

Die grundlegende Funktion des Rates besteht darin, die meisten oder alle großen Unternehmen (Unternehmen mit weltweitem Einfluss) zu zentralisieren und sie mit den Regierungen zu einem Netzwerk zu verbinden, das die Ideologie über das Gewinnstreben stellt. Manch einer mag argumentieren, dass Unternehmen sich ein gemeinsames Wertesystem zu eigen machen müssen, anstatt wie Haie umherzustreifen und alles zu verschlingen, woran sie sich festbeißen können. Aber wer kann die Werte bestimmen, denen die Unternehmensriesen folgen?

Der CIC ist ein physisches Organ, das den Aktionsarm des ESG-Konzepts darstellt. Er soll Anreize und Strafen für die Geschäftswelt schaffen, je nachdem, ob sie sich den Werten des Globalismus und des wachrüttelnden Sozialismus sowie der Klimaagenda unterwirft. Ich habe ausführlich über dieses Thema geschrieben, aber mein Artikel „Was ist der „Rat für integrativen Kapitalismus“? It’s The New World Order“ ist wahrscheinlich der beste Überblick über die Gruppe und ihre Absichten.

Die Idee ist einfach: Die Mehrheit der Unternehmen auf eine Linie mit der weit links stehenden politischen Ordnung zu bringen. Sobald dies geschehen ist, werden sie diese Unternehmen dazu zwingen, ihre Plattformen und ihr öffentliches Auftreten zu nutzen, um die Massen zu indoktrinieren. Wir haben diese Strategie in den vergangenen Jahren in Aktion gesehen, als viele Unternehmen einen ständigen Strom von Produkten, Medieninhalten und Marketing produzierten, die voll von Propaganda für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration waren, ganz zu schweigen von anti-westlicher und anti-konservativer Propaganda.

Diese Unternehmen haben sich so sehr auf das DEI- und ESG-Format eingeschossen, dass viele von ihnen bereit sind, die Mehrheit ihrer Kunden zu verprellen und enorme Gewinne zu verlieren. Die letzten Überreste der freien Marktwirtschaft sind damit zerstört, weil das Gewinnmotiv durch ein politisches Motiv ersetzt wurde.

Warum sollten Unternehmen einer solchen Organisation beitreten, wenn sie in ihrer Tätigkeit ständig mikromanipuliert werden sollen? Es darf ihnen nicht als Wahlmöglichkeit präsentiert werden, sondern eher als unvermeidliche Voraussetzung. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, bekommen die besten Plätze am Tisch der Kabale; diejenigen, die zu spät beitreten, könnten unter der Last einer erdrückenden sozialistischen Bürokratie erdrückt werden.

Andererseits könnte die Wahl auch freiwillig sein, mit dem Versprechen, dass den Unternehmensführern nach dem „Great Reset“ des Kapitalismus, über den das Weltwirtschaftsforum so oft spricht, umfangreiche Führungsaufgaben übertragen werden.

Bedenken Sie, dass solche Unternehmen nur dann überleben können, wenn sie sich mit Regierungen zusammentun, ein staatlich gefördertes Monopol erhalten und durch ständige Subventionen unterstützt werden, nachdem sie von der Mehrheit der Öffentlichkeit gemieden werden. Möglicherweise gehen sie sogar davon aus, dass sie, solange sie weiterhin der aufgeweckten Religion dienen, schließlich mit dem Status „zu wach, um zu scheitern“ belohnt werden.

Mussolini bezeichnete einst das Zusammentreffen der Macht von Unternehmen mit der Macht der Regierung als den ursprünglichen Entwurf des Faschismus. Der Rat für integrativen Kapitalismus ist der lebendige Ausdruck dieser autoritären Saat.

Die Gruppe wird von Lady Lynn de Rothschild aus der berüchtigten Rothschild-Dynastie geleitet und hat sich zu einem Heer von Unternehmenspartnern, Regierungspartnern, UN-Partnern und sogar dem Vatikan erweitert. Eine Schlüsselkomponente der globalistischen Agenda, die häufig erwähnt wird, ist die Künstliche Intelligenz (KI) und ihre angebliche Fähigkeit, alles in unserer Gesellschaft und Wirtschaft für immer umzukrempeln. Während die Fähigkeiten der KI stark überschätzt werden, scheinen die Eliten zu glauben, dass es sich um eine Art gottähnlichen Apparat handelt, der die Welt neu gestalten wird. Lady Rothschild hat sich kürzlich mit den Medien auseinandergesetzt, um ein interessantes und aufschlussreiches Argument vorzubringen:

Überraschenderweise stößt Rothschild bei ihren Gesprächspartnern auf einigen Widerstand, der sie zu einem indirekten Eingeständnis zwingt: Die künstliche Intelligenz wird eine „grundlegende Reform der Wirtschaft“ erfordern, d. h. die freien Märkte müssen verschwinden und die Regierung/Unternehmenspartner werden einspringen müssen, um alles zu kontrollieren, natürlich zum Wohle der Bevölkerung und des „Allgemeinwohls“. Aber das ist alles nur Augenwischerei.

KI wird, ähnlich wie der Klimawandel, schnell zu einer weiteren erfundenen Ausrede für die globale Zentralisierung. Der CIC und Institutionen wie das WEF und die UN haben in den vergangenen Jahren behauptet, dass „jemand“ eingreifen muss, um die KI zu mäßigen, damit keine einzelne Regierung ihre scheinbar unbegrenzte Macht missbraucht. Mit anderen Worten: Problem, Reaktion, Lösung.

Die Globalisten schaffen ein Problem aus dem Nichts (KI), suggerieren dann, dass sie ein viel größerer Segen (oder eine größere Bedrohung) für die Menschheit ist, als sie tatsächlich ist, und bieten dann ihre Dienste als faire und wohlwollende Schiedsrichter der Technologie und ihrer Auswirkungen an. Rothschild deutet es in dem Interview selbst an, wenn sie behauptet, dass „Kapitalisten“ im Zuge der KI ihre Prioritäten auf soziale Belange verlagern müssen. Wie ich bereits sagte, handelt es sich lediglich um ESG in einer anderen Form.

Ich möchte auf den verächtlichen Tonfall in Rothschilds Reaktion hinweisen, wenn freie Märkte in die Debatte eingebracht werden. Diese Leute HASSEN jede Vorstellung von freien Märkten. Das System von Adam Smith wurde als direkte Antwort auf die Verfehlungen der merkantilistischen Kontrolle entworfen. Die beiden Konstrukte schließen einander aus. Man kann keine freien Märkte (oder Freiheit) in einem zentralisierten merkantilistischen Imperium haben. Man kann keine freien Märkte und keinen Sozialismus in ein und derselben Wirtschaft haben. Und um es klar zu sagen: Das System, das wir heute in den USA haben, ist KEIN freies Marktsystem, sondern ein ehemaliges freies Marktsystem, das im Laufe der Zeit langsam untergraben wurde.

Freie Märkte sind bereits fair. Unternehmenseliten stören diese Fairness, wenn sie sich mit Regierungen zusammentun, um das System zu ihren Gunsten zu manipulieren und sich unzulässige Vorteile zu verschaffen. Die Ungerechtigkeiten, die Rothschild als Entschuldigung für die Zentralisierung beschreibt, wurden in Wirklichkeit von Eliten wie ihr geschaffen. Der CIC und die Great-Reset-Agenda sind nichts anderes als Werkzeuge, um die Macht von Unternehmen und Eliten für immer zu festigen.

Sie entscheiden, welche Unternehmen florieren oder sterben. Sie entscheiden über die sozialen Werte des nächsten Jahrhunderts. Sie werden diktieren, wie die Ressourcen der Welt genutzt werden und wer Zugang zu ihnen erhält. Und die Regierungen werden dafür sorgen, dass sie vor dem Zorn des Volkes geschützt sind, sollte die Öffentlichkeit ihrer feindlichen Übernahme gewahr werden.

Der beleidigendste Teil? Jeder, der diese ideologische Invasion in unser Wirtschaftsleben kritisiert oder angreift, wird beschuldigt, ein Unmensch zu sein. Schließlich will der CIC doch nur die Menschheit vor sich selbst retten, oder? Wer sie aufhalten will, muss eine Art egoistischer Schurke sein, der die individuelle Freiheit über das Gemeinwohl stellt.

Die größere Frage, die die Globalisten uns nicht stellen lassen wollen, ist jedoch, was sie dazu qualifiziert, das Gemeinwohl zu bestimmen. Warum wird davon ausgegangen, dass sie die Schiedsrichter in allen Fragen sind? Sogar die Stagflationskrise, mit der wir heute konfrontiert sind, ist ein direktes Ergebnis von Regierungen und Zentralbanken, die mit Billionen an Fiat-Geld einspringen, um die „too big to fail“-Konzerne vor ihren eigenen katastrophalen Praktiken zu retten. Warum sollten wir ihnen unser soziales Wohlergehen oder irgendetwas anderes anvertrauen?

Die Globalisten werden auf dieses Argument mit KI antworten. Sie werden sagen, dass KI der ultimative „objektive“ Vermittler ist, weil sie keine emotionalen oder politischen Loyalitäten hat. Sie werden behaupten, dass die KI de facto der Entscheidungsapparat für die menschliche Zivilisation werden muss. Und jetzt sehen Sie, warum Rothschild so bestrebt ist, die Schaffung eines globalen Regulierungsrahmens für KI anzuführen – Wer auch immer die Funktionen von KI kontrolliert, wer auch immer die Software programmiert, kontrolliert schließlich die Welt, während er KI als Stellvertreter benutzt. Wenn etwas schief geht, können sie einfach sagen, dass die KI die Entscheidung getroffen hat und nicht sie.

Es ist die perfekte Schattenregierung: ein technokratischer Zauberer von OZ, der den Planeten mithilfe einer KI-Marionette regiert, die jede Rechenschaftspflicht ausschaltet und jede Rebellion unterdrückt. Denn wie kann die Bevölkerung mit einem gesichtslosen Algorithmus, der im digitalen Äther schwebt, argumentieren oder sich gegen ihn auflehnen?