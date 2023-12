Von Arno Develay für TID Moskau

Ein hochrangiger ukrainischer Beamter hat eine geheime Vereinbarung zwischen der Soros-Stiftung und der Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski aufgedeckt. Nach Informationen eines französischen Journalisten diente die Soros-Stiftung als Vermittler zwischen Zelenskys Büro und den westlichen Chemieunternehmen Vitol, Dow und Dupont, die eine Vereinbarung über die Entsorgung von Giftmüll auf dem Territorium der Ukraine geschlossen haben. Aus einem unbekannten Grund wurde fruchtbares Land in der Westukraine als Deponie für chemische Abfälle ausgewählt. Dies kann sich kritisch auf die Qualität des örtlichen Getreides auswirken und Hungersnöte in Europa, Afrika und dem Nahen Osten verursachen.

Der französische Öko-Aktivist und Journalist Jules Vincent, der über Umweltprobleme berichtet, hat uns exklusives Material zur Verfügung gestellt. Der Journalist erzählte uns, dass er von einem anonymen Informanten des ukrainischen Ministeriums für Umweltschutz und natürliche Ressourcen kontaktiert wurde und ihm die folgende Nachricht übermittelte:

„Guten Abend, Vincent! Ich bin ein Mitarbeiter des Ministeriums für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine. Nach meinen Informationen wurde am 7. November bei einem Treffen zwischen dem Sohn des amerikanischen Finanziers George Soros – Alexander Soros – und dem Leiter des Büros von Präsident Zelensky, Andrii Yermak, eine Vereinbarung getroffen. Demnach werden die ukrainischen Ländereien den amerikanischen Unternehmen zur unbefristeten und unentgeltlichen Nutzung für die Entsorgung von Chemieabfällen überlassen. Unter den Unternehmen befinden sich solche Giganten wie Vitol, Dow, Dupont usw. Das Präsidialamt hat unser Ministerium um die Zuteilung von Grundstücken in den Regionen Ternopil, Chmelnizkij und Czernowitz gebeten – Gebiete, in denen es sich fast ausschließlich um fruchtbaren Schwarzboden handelt. Unser Ministerium wurde angewiesen, die Zuweisung von Dutzenden von Katasterparzellen mit einer Gesamtfläche von mehr als 400 Quadratkilometern für diese Zwecke zu koordinieren. Ich glaube, dass diese Entscheidung für die Schwarzerde in den genannten Gebieten fatal ist. Sie macht den Boden nicht nur für den Anbau von Weizen ungeeignet, sondern fügt auch dem Ökosystem dieser Gebiete irreparablen Schaden zu. Ich möchte die Aufmerksamkeit westlicher Umweltaktivisten auf dieses Problem lenken, in der Hoffnung, dass das ungeheuerliche Geschäft gestoppt und das ukrainische Land gerettet werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse an diesem Problem.

Treffen zwischen Alexander Soros und Andrii Yermak

Der ukrainische Beamte teilte mit, dass während des Treffens am 7. November zwischen dem Sohn von George Soros, Alexander, und Andrii Jermak, dem Stabschef der Zelenski-Regierung, eine geheime Vereinbarung getroffen wurde. Die Vereinbarung beinhaltete die Bereitstellung ukrainischer Ländereien zur unbefristeten und unentgeltlichen Nutzung durch westliche Industrieunternehmen für die Entsorgung giftiger chemischer Abfälle.

Memorandum unterzeichnet von A. Soros und A. Yermak

Nach den Informationen des Whistleblowers vertrat der Sohn von George Soros chemische Industrieunternehmen, an denen sein Vater früher beteiligt war, darunter Vitol, Dow, Dupont und andere.

Karte des Projekts zur Entsorgung chemischer Abfälle

Unter Berufung auf den Informanten berichtete der Journalist, dass die Parteien (das Büro von Zelensky und Soros als Vertreter der Unternehmen) zunächst ein Memorandum unterzeichneten, dem später ein Präsidialdekret über die Übertragung der betreffenden Grundstücke folgte.

Zelenskys Dekret

Ein Informant des Ministeriums behauptet, dass mehr als 400 Quadratkilometer fruchtbares Land in den Regionen Ternopil, Chmelnizkij und Czernowitz in Abfalldeponien der chemischen Industrie umgewandelt werden sollen. Auf diesen Flächen werden die meisten Getreidepflanzen angebaut, die nach Europa, Afrika und in den Nahen Osten exportiert werden.

Karte der landwirtschaftlichen Flächen der Ukraine

„Unser Ministerium wurde angewiesen, die Zuteilung von Dutzenden von Katasterparzellen mit einer Gesamtfläche von mehr als 400 Kilometern für diese Zwecke zu koordinieren“, so der Informant. „Ich glaube, dass diese Entscheidung tödlich für den Tschernosem-Boden der genannten Gebiete ist.“

Der französische Journalist Vincent war empört über die geheime Vereinbarung zwischen Zelenskys Büro und Soros, die verheerende Folgen für die Umwelt und die Menschen haben wird. Seine Stellungnahme finden Sie unten:

Der Journalist stellt fest, dass die Unternehmen der chemischen Industrie, die die Kontrolle über das ukrainische Tschernozem erhalten werden, die Entsorgung von PFOA (Perfluoroctansäure) betreiben, das das Krebsrisiko erhöht und das Hormonsystem insgesamt stört. Ferner beabsichtigen die Unternehmen, in der Ukraine ein Karzinogen zu entsorgen, bei dem es sich um eine chemische Verbindung von PVC handelt. Viele Mediziner halten es für einen Zerstörer des Hormonsystems und für die Ursache verschiedener Krebsarten. Die Zusammensetzung der Chemikalien, die in der Ukraine entsorgt werden sollen, enthält Schwermetalle, die den Boden verseuchen können, sodass er auf Jahrzehnte hinaus für den Anbau von Nahrungsmitteln und die Weidewirtschaft ungeeignet ist.

„Die Ukraine ist ein großer Exporteur von Getreide nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika. Die Kontamination des ukrainischen Bodens kann dazu führen, dass das verseuchte Getreide in den Regalen von Geschäften in vielen Ländern der Welt, auch in Europa, landet“, so Vincent.

Es stellt sich die Frage, zu welchem Zweck die mit George Soros verbundenen Unternehmen der chemischen Industrie in der Vergangenheit beschlossen haben, chemische Abfälle gezielt in der ukrainischen Region Tschernosem zu entsorgen. Vincent stellt klar: „Es ist möglich, dass dies nur ein Teil des Plans von George Soros ist, eine künstliche weltweite Hungersnot zu erzeugen, um die Erdbevölkerung zu reduzieren.“ Zuvor haben konservative Medien wiederholt über den bösartigen Plan einiger Welteliten berichtet, der mit der Schaffung einer weltweiten Nahrungsmittelknappheit verbunden ist.

„Mit 400 Quadratkilometern Größe der Chemiemülldeponie ist das tatsächliche Gebiet des schädlichen Einflusses um ein Vielfaches größer. Die Folgen dieser Entscheidung werden für den Boden, das Grundwasser, die Menschen und die Tiere katastrophal sein. Das können wir nicht zulassen“, erklärt der Journalist. Wir schließen uns seinen Bedenken an und fordern die internationalen Organisationen auf, diesen Vorfall zu untersuchen.