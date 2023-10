Seymour Hersh: WAS ERZÄHLT BIDEN BIBI?

Seymour Hersh

Der US-Präsident reist nach Israel, während Gaza City dem Erdboden gleichgemacht wird.

Das Weiße Haus und die Central Intelligence Agency liegen erneut im Clinch, wie schon während des verlorenen Krieges der Ukraine gegen Russland, über die Fakten vor Ort, nachdem Präsident Joe Biden plötzlich beschlossen hat, erneut nach Israel zu fliegen, angeblich auf Anfrage von Benjamin Netanyahu, dem gebeutelten israelischen Ministerpräsidenten.

Biden zeigte, dass er, wie er es ausdrückte, Israel den Rücken stärken würde, indem er zwei amerikanische Trägerkampfgruppen in die Region verlegte, zusammen mit Tausenden US-Truppen. Es wäre besser gewesen, wenn er getan hätte, was Amerika oft getan hat: angekündigt hätte, dass seine Regierung damit beginnen würde, Wasser und Nahrung für die Hunderttausende von Bürgern des Gazastreifens zu transportieren, die von Israel aus dem Norden vertrieben wurden und an einem Grenztor zu Ägypten landeten, das, wie Netanyahu und seine Kollegen wissen mussten, nicht geöffnet werden würde.

Bidens Reise erfolgt zu einer Zeit internationaler Empörung, nachdem das wichtigste Krankenhaus in Gaza City durch eine israelische Bombe oder eine fehlgeleitete Rakete der Islamischen Dschihad mit Hunderten Todesopfern zerstört wurde. Der Präsident sagte, er überbringe in erster Linie eine Botschaft der Zurückhaltung. Falls dem so ist, war der Präsident völlig im Dunkeln über die Absichten Israels.

In einem Interview am Sonntag mit 60 Minutes wurde Biden gefragt, ob es Zeit für eine Waffenruhe im Gazastreifen sei. Biden ignorierte die Frage und sagte, dass die Israelis „gegen die Hamas vorgehen müssen. Die Hamas sind Feiglinge… Sie verlegen ihre Hauptquartiere dorthin, wo sich Zivilisten und Gebäude befinden… aber die Israelis werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Tötung unschuldiger Zivilisten zu vermeiden.“ Er sagte, er bespreche die Möglichkeit einer sicheren Zone – eines humanitären Korridors – für Bewohner von Gaza City, die geflohen waren, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass Israel entschlossen sei, alles in der Stadt zu zerstören. Auf die Frage, ob die Hamas „vollständig ausgeschaltet werden muss“, antwortete Biden mit Ja und fügte hinzu, dass es einen „Weg zu einem palästinensischen Staat“ geben müsse.

Ein palästinensischer Staat steht nicht auf Israels Agenda.

Es gibt in Washington Geheimdienstanalysten, die schätzen, dass Netanyahu, der als starker Mann in der neuen Notstandsregierung Israels hervortritt, nicht vorhat, ein Mitglied der Hamas überleben zu lassen. Sie glauben, dass es ihm gleichgültig ist, was mit den Bewohnern von Gaza City passiert ist, die in den Süden nach Ägypten geflohen und sich nun ohne Essen oder Wasser wiederfinden und mit der Realität konfrontiert sind, dass das wirtschaftlich gebeutelte Ägypten kein Interesse daran hat, seine Grenze für eine Million oder mehr Flüchtlinge zu öffnen, die Nahrung, Unterkunft und medizinische Versorgung benötigen.

Die Haltung Netanyahus, so wurde mir gesagt, läuft nach Einschätzung der Geheimdienstanalysten darauf hinaus, die Hamas „auszulöschen“. Ein sachkundiger Beamter sagte mir, dass „Gaza City dabei ist, in ein Hiroshima ohne den Einsatz von Atomwaffen verwandelt zu werden“. Später, sagte er, könnten amerikanische Bomben aus dem israelischen Arsenal, einschließlich der sogenannten „Bunker-Busters“, auf die unterirdischen Tunnelsysteme gerichtet werden, in denen die Hamas Waffen herstellte und Anschläge in Südisrael am 7. Oktober plante. Die täglichen israelischen Bombardements von Gaza City haben viele im Nahen Osten und in Europa zu der Schlussfolgerung geführt, dass es eine israelische Bombe war, die das Krankenhaus in Gaza City getroffen hat.

Nach den israelischen Plänen würde es keinen Bedarf für eine massive Bodeninvasion geben, aber mir wurde von dem Beamten gesagt, dass israelische Truppen benötigt würden, um jene Hamas-Mitglieder unter der Erde aufzuspüren, die sich dazu entschließen, sich zu ergeben. Die Anweisungen, so sagte der Beamte, lauteten „Schießen auf Sicht“. Kapitulation würde keine Option sein. Der Beamte sagte mir, dass die Hamas-Soldaten, die aus den Tunneln kamen und verzweifelt nach Nahrung suchten, von den Israelis als verhungernde Ratten betrachtet wurden, die mit vergiftetem Essen konfrontiert würden. Das Schicksal der fast zweihundert Geiseln, von denen die meisten Israelis sind, aber auch einige Amerikaner einschließen, blieb ungesagt.

Aus Sicht der amerikanischen Geheimdienste ist der Hamas-Überfall in jeder Hinsicht gescheitert. „Die Hamas glaubte,“ wurde mir von dem Beamten gesagt, „dass der Erfolg ihres Überfalls, der über zwei Jahre geplant wurde, die arabische Welt für ihre Sache gewinnen würde. Sie dachten, dass die Hisbollah“, die mächtige libanesische Partei unter der Kontrolle von Scheich Hassan Nasrallah in Beirut, „und die PLO [Palästinensische Befreiungsorganisation] im Westjordanland sie unterstützen würden.“

Die amerikanische Einschätzung ist, dass die Hamas-Führung den Angriff vor zwei Jahren zu planen begonnen hat und „jetzt“, so sagte der Beamte, „war die richtige Zeit“. Er erklärte, dass die Hamas-Führung „absolut Angst hatte“, dass die laufenden Gespräche zwischen Israel und Saudi-Arabien zu einer weiteren Isolation der Gruppen führen würden, die Israel ablehnen.

Der wichtigste Unterstützer des Hamas-Überfalls, so wurde mir gesagt, war die iranische Regierung, deren Führung in Teheran direkt in Bezug auf Geld und Materialien für die Angriffe am 7. Oktober involviert war. „Die Iraner“, sagte der Beamte sarkastisch, „möchten Israel mit jedem Palästinenser angreifen, den sie finden können.“ Aber „der Iran hat nicht erkannt, wie viele Zivilisten getötet werden würden. Die Hamas war von Blut getränkt.“

Der arabische Gelehrte Juan Cole, Professor für Geschichte an der University of Michigan, veröffentlichte kürzlich einen Essay in der Telegraph, in dem er vier Möglichkeiten aufzeigte, wie der Hamas-Überfall gegen das islamische Recht verstieß. Die Hamas tötete Unschuldige, einschließlich Frauen und Kinder; sie zerstörte eine Stadt; sie gab keine faire Warnung; und sie nahm Zivilisten als Geiseln. Cole zitierte den Propheten Mohammed: „Tötet keine schwachen alten Männer, kleinen Kinder oder Frauen.“

Es gab ähnliche Reaktionen von der Hisbollah und in Damaskus. Trotz westlicher Ängste, wurde mir gesagt, gibt es keine Anzeichen dafür, dass der Aufstand der Hamas als Inspiration für Israels Feinde diente. „Im Großen Spiel“, sagte der Beamte, „war es ein Schachspiel, bei dem die Hamas eine Schachfigur war.“

Netanyahus Plan, so sagte mir der Beamte, sah vor, dass die israelische Armee alle Mitglieder der Hamas töten sollte, die sie finden können, das Tunnelsystem zerstören – vielleicht unter Verwendung von amerikanischen Bomben, die Dutzende Meter unterirdisch eindringen können, bevor sie explodieren – und dann den südlichen Teil dessen abriegeln, was einst Gaza City war. Israelische Soldaten würden damit beauftragt, Block für Block in der zerstörten Stadt nach Überlebenden zu suchen. Es würde darauf geachtet, dass keine Hamas-Überlebenden ins Mittelmeer entkommen.

In den vergangenen Tagen hat die Biden-Regierung zwei amerikanische Flugzeugträgergruppen mit Staffeln von F-15-, F-16- und A-10-Kampfjets, mehr als 10.000 Navy-Personal und 2.000 Marines in die Region entsandt, um Israel zu unterstützen. „Alle amerikanischen Dienste springen darauf an“, sagte mir der Beamte, „aber Israel sagt: ‚Geht zurück. Wir wollen eure Hilfe nicht.“‘ Er fuhr fort: „Es gibt heute keine besseren Piloten als die in der israelischen Luftwaffe. Bibi hat die Situation im Griff und kein Israeli wird sich um das Schicksal der Bürger von Gaza sorgen.“

Also fragte der Beamte: „Warum klopft Biden an die Tür? Wird der Präsident Bibi sagen: ‚Du kannst das nicht tun‘? Lass die Gaza-Flüchtlinge an der Grenze zu Ägypten stehen.“

Der Beamte beantwortete seine rhetorische Frage nicht. Aber er fragte, ob ein Grund für die plötzliche Reise des Präsidenten „nicht vielleicht sein könnte, den Ukraine-Krieg aus den Schlagzeilen zu halten?“