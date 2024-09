Seymour Hersh: Was geschah in den Tunneln?

Wir kennen bisher nicht die ganze Geschichte der jüngsten israelischen Operationen im Gazastreifen.

Die derzeitige israelische Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu wird für immer dafür verantwortlich gemacht, dass sie am 7. Oktober trotz mehrerer konkreter Geheimdienstwarnungen vor den Plänen der Hamas für einen grenzüberschreitenden Angriff ihre Bürgerinnen und Bürger nicht geschützt hat. Sie wird auch dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie die massiven Vergeltungsmaßnahmen gegen alle Menschen im Gazastreifen, ob Hamas-Anhänger oder nicht, so schnell eingeleitet hat, ohne den Versuch zu unternehmen, die sofortige Freilassung der 251 israelischen und ausländischen Geiseln auszuhandeln, die an jenem Tag von der Hamas und anderen militanten Gruppen entführt wurden.

Netanyahus frühes Versprechen einer umfassenden Untersuchung des Versagens des Geheimdienstes wurde nicht eingehalten und wird es wahrscheinlich auch nie. Auch ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas, das Präsident Joe Biden so eifrig angestrebt hatte, kam nicht zustande.

Für Netanyahus Fehleinschätzung der Hamas wird auch Israels fanatisch rechte Regierung verantwortlich gemacht. Mit ihrem ausgedehnten Tunnelsystem und ihrer Fähigkeit, israelischen Luft- und Bodenangriffen zu widerstehen, hat die Hamas die große Mehrheit der zwei Millionen Einwohner von Gaza im Wesentlichen sich selbst überlassen. Die Geschichte wird es weder der Hamas noch der religiösen Führung Israels leicht machen, ebenso wenig wie die konsequente Unterstützung der israelischen Reaktion in Gaza durch Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris, die nun als Kandidatin der Demokraten für das Weiße Haus gehandelt wird.

Was geschah also letzte Woche in einem Tunnel unter Gaza? Der erste Bericht des israelischen Militärs erwähnte weder die Anwesenheit noch das Schicksal der Hamas-Wachen. Die New York Times berichtete am Sonntag unter Berufung auf Oberstleutnant Nadav Shoshani, einen Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, die toten Geiseln seien nicht als Ergebnis einer “Spezialmission zur Geiselbefreiung” gefunden worden.

Diese Darstellung war nur teilweise richtig. Die Anwesenheit von Geiseln in dem Tunnel war nicht bekannt, bis ein israelisches Sapper-Team – eine Militäreinheit aus Sprengstoffexperten, deren Aufgabe es ist, Hamas-Tunnel zu zerstören – auf eine verstärkte Tür stieß, sie aufsprengte und die Leichen von sechs israelischen Geiseln fand (eine von ihnen war der israelisch-amerikanische Hersh Goldberg-Polin, dessen Eltern letzten Monat auf dem Parteitag der Demokraten sprachen), die von ihren Hamas-Bewachern hingerichtet worden waren. Das IDF-Team hatte keine Ahnung, dass die Geiseln dort festgehalten wurden. Dieser Informationsmangel war der Kern eines akuten internen Dissenses zwischen der israelischen Militärführung und Netanyahu.

Netanyahu glaubt, dass die fortgesetzte Zerstörung des Hamas-Tunnelsystems schließlich zum letzten unterirdischen Versteck von Yahya Sinwar, einem hochrangigen Hamas-Führer, führen wird. Die hochrangigen Offiziere, die für die Geiselbefreiung verantwortlich sind, wissen seit Langem, dass es unmöglich ist, Geiseln, die unter der Erde gefangen gehalten werden, erfolgreich zu befreien, da es, wie mir ein israelischer Insider erklärte, keine Möglichkeit gibt, die lauten Vorbereitungen für die Sprengung der verstärkten Türen zu verbergen, die in unterirdischen Geiselverstecken unvermeidlich sind. Die sechs Geiseln wurden getötet und ihre Bewacher entkamen zwei bis drei Tage bevor das IDF-Team die verstärkte Tür fand.

Die meisten der von Israel geretteten Geiseln befanden sich nicht in den Tunneln. Sieben der acht Geiseln, die bei den jüngsten Kommandoangriffen im Gazastreifen gerettet wurden, lebten oberirdisch in Wohnungen und Häusern von Familienmitgliedern und Sympathisanten der Hamas. Die einzige unterirdisch gerettete Geisel, ein 52-jähriger israelischer Beduine namens Farhan al-Qadi, wurde von einem israelischen Team entdeckt, das einen unterirdischen Tunnel durchsuchte, in dem er allein gefunden wurde. Der israelische Insider erzählte mir, was die israelischen Militärs nicht sagen wollten, nämlich dass al-Qadi zunächst berichtete, seine Hamas-Bewacher seien eilig geflohen, ohne ihm auch nur ein Haar zu krümmen, nachdem er und seine Bewacher die offensichtlich in der Nähe befindlichen Israelis über die Videoüberwachung auf Hebräisch miteinander sprechen hörten. Die Rettung Al-Qadis wurde zunächst von Konteradmiral Daniel Hagari, dem Chefsprecher der Armee, als Ergebnis “präziser Geheimdienstinformationen” erklärt, die von den israelischen Sicherheitsdiensten gesammelt worden seien.

“Die IDF weiß”, so der Insider, “dass das Überraschungsmoment der Hamas-Tunnel nicht existiert”.

Die Tatsache, dass Netanjahu die Pionierteams der IDF geschickt hat, um das Tunnelsystem der Hamas zu zerstören, in der Hoffnung, eine Konfrontation mit Sinwar zu erzwingen, der sich im Falle einer endgültigen Konfrontation wahrscheinlich mit Geiseln umgeben würde, kann nur bedeuten, so der Insider, dass “Bibi bereit war, alle Geiseln zu opfern, weil es keine Möglichkeit gibt, sie in einem Tunnel zu retten. Keine einzige Geisel wird die Operation überleben, wenn Sinwar unterirdisch in die Enge getrieben wird”. Der israelische Insider, der im Kampf für sein Land schwer verwundet wurde, fragte: “Warum ist der Führer eines Landes bereit, so viele Bürger des Landes, das er führt, zu opfern? Das ist die Frage”. Er fügte hinzu, dass Bibi “in der Sayeret Matkal gedient hat”, der geheimen israelischen Kommandoeinheit, die auf Geiselnahmen und Auftragsmorde spezialisiert ist. “Er weiß es also”.

Ich erzählte einem zweiten Israeli mit langjähriger Erfahrung in der Planung und Analyse militärischer Operationen, was mir gesagt worden war. Er stimmte dem Bericht des Insiders zu und beantwortete die Frage des Insiders, warum Netanyahu die Befehle gegeben habe. Die Antwort sei einfach, sagte er. “Wenn er einer der Forderungen der Hamas zustimmt, außer einem begrenzten Waffenstillstand ohne [militärischen] Rückzug, wird seine Regierung scheitern”, weil die rechtsgerichteten Führer seiner Koalition eine extreme Haltung einnehmen. Der Israeli fügte hinzu, dass es noch einen weiteren Grund gebe, der nichts mit Politik zu tun habe. Netanjahu habe sich “mit Hilfe seiner Frau und seines Sohnes selbst davon überzeugt, dass er der Retter Israels und des jüdischen Volkes ist. Deshalb darf er nicht scheitern.

Die unterirdische Jagd nach Sinwar wird, wie mir gesagt wurde, von einer speziell eingerichteten Abteilung der IDF überwacht, in der Hunderte Analysten tätig sind. Der Insider erzählte mir, dass “Bibi glaubt, dass sie sich Sinwar nähern”, weil seine Bewegungen innerhalb des Hamas-Tunnelsystems täglich eingeschränkt würden, je mehr Tunnel zerstört würden. “Irgendwann”, so der Insider, “wird es für Sinwar physisch unmöglich sein, sich zu verstecken”. Wenn das Ende kommt, “wird es für Bibi so sein, als hätte er Hitler gefangen. Es ist eine Trophäe, die seinen Ruf wiederherstellen wird, und er wird von den Bürgern Israels geliebt werden”.

Es gebe andere, fügte der Insider hinzu – er zitierte Yoav Gallant, den israelischen Verteidigungsminister und Netanyahus erbittertsten Feind in der Regierung -, von denen bekannt sei, dass sie glaubten, der Premierminister sei bereit, Geiseln für seine egoistischen Bedürfnisse zu opfern. “Bibi wurde gesagt, dass die Annäherung an Sinwar mit dem Tod israelischer Geiseln erkauft wurde. Wenn man versucht, oberirdisch festgehaltene Geiseln zu retten, besteht immer die Möglichkeit, dass einige von ihnen getötet werden. Wenn und falls es eine unterirdische Operation gibt, um Sinwar zu töten, ist es sicher, dass alle getötet werden, bevor man sie überhaupt erreicht.

An diesem Punkt in seinem politischen Leben sagte mir der Insider: “Bibi will, dass der Krieg weitergeht, egal was für ein Krieg, denn wenn der Krieg endet, werden zwei Dinge passieren: Wahlen in Israel und eine offizielle Untersuchungskommission, um das Scheitern vom 7. Oktober zu untersuchen. Beides wäre schlecht für Bibi: Es würde dazu führen, dass er seines Amtes enthoben wird, was es den Richtern in seinen [noch anhängigen] Korruptionsprozessen leichter machen würde, ihn ins Gefängnis zu schicken.

“Wenn es einen schwachen Lichtblick gibt, der Bibi einen Hauch von Seriosität zurückgeben könnte, dann ist es die Gefangennahme Sinwars, tot oder lebendig. Das ist seine einzige Chance, die negativen Dinge auszugleichen, die sowohl die Wähler als auch die Untersuchung – und die Geschichte – über ihn sagen werden”.