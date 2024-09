PRM: Das undurchsichtige Büro des Außenministeriums, das weltweit illegale Migration fördert

Die zweite Trump-Administration muss das Amt für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration des Außenministeriums auf Vordermann bringen.

Es ist bemerkenswert, wie viele gut informierte konservative Außenpolitikstrategen noch nie vom Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration (PRM) des Außenministeriums gehört haben. Selbst diejenigen, die Einwanderungs- und Grenzfragen aufmerksam verfolgen, verstehen selten die Rolle, die das PRM bei der Aufnahme und Förderung der weltweiten Bewegung illegaler Migranten spielt.

PRM sollte nicht mit dem Büro für konsularische Angelegenheiten des Außenministeriums verwechselt werden, das für die Ausstellung von Visa für die Einreise in die Vereinigten Staaten zuständig ist und in Foggy Bottom als “CA” bezeichnet wird. Da so viele Interessengruppen immer mehr Visa ausstellen wollen, wird die Behörde von den Medien, Lobbyisten und Kongressmitgliedern genau unter die Lupe genommen. Das PRM-Büro hat nichts mit Visa zu tun und fliegt daher oft unter dem Radar der konservativen Politik.

PRM verwaltet zusammen mit dem DHS das U.S. Refugee Admissions Program. Unter Biden-Harris siedelt das PRM derzeit rund 125.000 Flüchtlinge pro Jahr um. Trump hatte die Aufnahmezahlen auf 15.000 reduziert.

Auch wenn die Zahl von 125.000 pro Jahr nicht unerheblich ist und nach dem Willen von Biden und Harris noch massiv erhöht werden soll, ist sie im Vergleich zu den Millionen illegaler und quasi-illegaler Einwanderer, die diese Regierung ins Land gelassen hat, immer noch gering.

Noch bedeutsamer als die Aufnahme von Flüchtlingen durch PRM ist daher die diplomatische Unterstützung und internationale Förderung der weltweiten “irregulären” Migrationsindustrie durch das Büro. PRM vergibt jährlich rund 4 Milliarden Dollar, vorwiegend an internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), die Internationale Organisation für Migration (IOM) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

Diese von Washington finanzierten multilateralen Organisationen kümmern sich nicht nur um Flüchtlinge und Vertriebene. Sie sind der Moloch der heutigen Ideologie der offenen Grenzen. Sie nutzen die Ressourcen der Geberregierungen, um Konzepte zu fördern, die nationale Grenzen abbauen und untergraben, während sie ein globales “Recht auf Migration” vorantreiben.

Wenn sie vor den Kongress treten, legen PRM-Beamte natürlich viel Lippenbekenntnis zu der Idee ab, dass die internationale Finanzierung und die Diplomatie ihrer Behörde dazu beitragen, potenzielle illegale Einwanderer zu Hause zu halten und sie davon abzuhalten, gefährliche Reisen zu unternehmen. Sicherlich geschieht dies manchmal, aber es ist nicht die primäre und übergreifende Aufgabe der Empfänger von PRM-Mitteln.

Untersuchen Sie die internationale Diplomatie der PRM. Auf ihrer Website beschreibt sich die PRM als “humanitäre” Organisation, die eine Außenpolitik betreibt, die “Leiden lindert” und “Migranten Schutz bietet”, aber diese Behauptung wird durch das Schweigen der US-Diplomatie angesichts der größten anhaltenden Menschenrechtskatastrophe im Bereich der Migration grundlegend widerlegt. Diese Katastrophe ist die unverantwortliche Asylpolitik der Regierungen der Ersten Welt, die Wirtschaftsmigranten dazu veranlasst, gefährliche Reisen zu unternehmen, um das Territorium dieser Länder zu erreichen.

Die Behauptung der PRM, die “tieferen Ursachen” der illegalen Migration zu bekämpfen, während sie die Asylpolitik der Ersten Welt ignoriert, ist reine diplomatische Heuchelei: Mehr als Krieg, Armut oder Naturkatastrophen ist die Asylpolitik der Ersten Welt der Hauptgrund für die heutige weltweite Migrationskrise.

PRM schweigt zu dieser globalen Tragödie, weil die Biden-Harris-Administration weltweit der größte Verfechter dieser pseudohumanitären Asylpolitik ist. PRM ist der Bankier, der die Schecks ausstellt, die alles am Laufen halten.

Großbritannien, die Länder der Europäischen Union und die Vereinigten Staaten (unter Biden) locken buchstäblich Millionen illegaler Wirtschaftsmigranten auf diese verzweifelten Reisen, die mit massivem Menschenhandel, Ausbeutung und internationaler Kriminalität einhergehen. Die Aufrechterhaltung dieser Asylpolitik der Ersten Welt stellt eine der größten unerkannten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit dar.

Experten haben dokumentiert, dass seit 2014 weltweit mehr als 67.000 Migrantinnen und Migranten vermisst werden oder ums Leben gekommen sind. Fast die Hälfte dieser Vermissten sind Wirtschaftsmigranten, die auf die Überfahrt über das Mittelmeer wetten. “Europa oder Tod”, wetten junge Afrikaner.

In der westlichen Hemisphäre nähern sich vorsichtige Schätzungen der Zahl von 10.000 Toten und Vermissten, viele von ihnen auf dem gefährlichen Weg zur Südgrenze der USA. Noch nie hatten die mexikanischen Verbrecherkartelle so viel Zulauf wie heute.

Eine kluge amerikanische und europäische Politik würde diese risikobereiten Wirtschaftsflüchtlinge nicht belohnen. Wir sollten alles tun, um sie zu stoppen, zurückzuschicken und sie sogar zu zwingen, in ihren Heimatländern zu bleiben, um diese aufzubauen.

Stattdessen tun die PRM-Beamten so, als seien die Push- und Pull-Kräfte, die diese Wirtschaftsmigranten antreiben, unkontrollierbar. Sie weigern sich anzuerkennen, dass illegale Migranten wie jeder andere auf Anreize und Fehlanreize reagieren. Beenden Sie die unkluge Asylpolitik – d.h. verweigern Sie schnell die Einreise – und fast alle werden aufhören zu kommen.

Vergleichen Sie Europa mit Japan, das die multilaterale Gemeinschaft der offenen Grenzen nicht geöffnet hat. Japan wird nicht Zeuge ähnlicher Migrationstragödien, weil die japanischen Behörden sich weigern, sich daran zu beteiligen, und mehr als 99 Prozent aller Asylsuchenden zurückschicken. Tokio ist nicht mit “unkontrollierbaren” Wellen von illegalen Wirtschaftsmigranten konfrontiert, die von den Philippinen, Vietnam oder Indonesien aus auf das riskante Glücksspiel setzen, aufgenommen zu werden, sobald sie japanisches Territorium erreichen.

Die PRM ignoriert die Rolle menschlicher Anreize bei der illegalen Migration, da ihre vorrangige Aufgabe und die Existenzberechtigung ihrer Hauptgeldgeber wie dem UNHCR darin besteht, Menschen auf der Flucht über nationale Grenzen hinweg aufzunehmen. Der investigative Journalist Todd Bensman vom Center for Immigration Studies hat ausführlich dokumentiert, wie UNHCR und andere Gruppen in unverantwortlicher Weise illegale Migranten mit Bargeld versorgen, um ihnen zu helfen, die Kosten für die illegale Reise zur Südgrenze der USA zu bezahlen. PRM ist bei Weitem der größte Spender des UNHCR.

Die Existenz der PRM und ihr ursprünglicher politischer Auftrag beruhen auf der UN-Flüchtlingskonvention von 1951 und ihren Nachfolgeabkommen von 1967. Dieser internationale Rahmen für den Umgang mit Vertriebenen ist heute hoffnungslos veraltet und muss grundlegend überdacht werden. Es funktioniert nicht mehr, denn die Hauptgründe, die Menschen dazu bewegen, illegal über Staatsgrenzen zu wandern, sind nicht Krieg oder Naturkatastrophen, sondern kalkulierte wirtschaftliche Verbesserungen. Die Ideologen der offenen Grenzen verdrehen die Grundbegriffe und verwenden Taschenspielertricks, um die Unterschiede zwischen Flüchtlingen und illegalen Migranten zu verwischen.

So scharen sich die PRM und die internationalen Organisationen um die “New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und Migranten” der UNO, eine weitere Proklamation offener Grenzen, deren Titel beide Bevölkerungsgruppen in eine Kategorie stellt. Die Erklärung betont die Notwendigkeit, “die Mechanismen zum Schutz von Menschen auf der Flucht zu stärken und zu verbessern” (Hervorhebung hinzugefügt).

Mit “Stärkung der Schutzmechanismen” sind die modernen bürokratischen und juristischen Tricks gemeint, die in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in ganz Europa angewandt werden, um alle Migranten, die illegal ins Land kommen, so zu behandeln, als seien sie Asylbewerber, indem ihnen ein übertriebener rechtlicher Schutz gewährt wird. Illegale Grenzgänger in Texas oder illegale Bootsflüchtlinge in Großbritannien können so lange bleiben, bis ihre Asylanträge entschieden sind, was aufgrund von Rückständen und juristischen Verzögerungen Jahre, wenn nicht gar Jahre dauern kann.

Wenn Außenminister Antony Blinken sagt, dass weltweit 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind, davon etwa 20 Millionen in Nord- und Südamerika, dann wagt er nicht zu behaupten, dass sie alle Flüchtlinge sind, aber er will, dass das Außenministerium sie rechtlich so behandelt, als wären sie es.

Die Biden-Harris-Administration fährt mit dem sprichwörtlichen Laster durch die Schlupflöcher des US-Gesetzes, das einen “Flüchtling” definiert als “eine Person, die nicht in das Land ihrer Staatsangehörigkeit zurückkehren kann oder will, weil sie wegen ihrer Ethnie, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt wird oder eine begründete Furcht vor Verfolgung hat”.

Minister Alejandro Mayorkas und seine DHS-Paladine nutzen diese schwammige Sprache, um die amerikanische Gesellschaft umzugestalten.

Es ist sinnvoll, den Unterschied zwischen einem “Flüchtling” und einem “Asylbewerber” zu klären. Beide sind Migranten, die Schutz suchen, aber der Unterschied besteht darin, wo über ihre Fälle entschieden wird. Technisch gesehen stellen Flüchtlinge ihren Antrag auf Schutz außerhalb des Landes, in das sie einreisen wollen, während Asylbewerber ihren Antrag innerhalb des Landes stellen.

Die Millionen von Menschen, die die Südgrenze der USA illegal überqueren, gelten daher als Asylsuchende und nicht als Flüchtlinge, da sie die Grenze bereits überschritten und einen Antrag auf Schutz gestellt haben.

Im Übrigen ist im Kontext der USA zu beachten, dass praktisch alle “Asylsuchenden” (mit Ausnahme der Mexikaner), die die Südgrenze überqueren, in der Regel mehrere sichere Staaten durchquert haben. Allein deswegen handelt es sich bei ihnen (wiederum mit Ausnahme der Mexikaner) um Scheinantragsteller, die nach US-amerikanischem Recht keine Ansprüche geltend machen können.

Diejenigen Migranten, die es aus welchen Gründen auch immer nicht bis zur US-Grenze schaffen, könnten in eine Situation geraten, in der sie versuchen, Flüchtlinge zu werden. Diese komplizierte Geschichte fällt wieder in den Zuständigkeitsbereich des PRM-Büros des Außenministeriums und des U.S. Refugee Admissions Program (USRAP), das im Ausland tätig ist, um die Anträge zu bearbeiten. Daraus ergeben sich die bereits erwähnten 125.000.

Unter der Leitung von Biden-Harris hat die PRM ihre Aufgaben im Inland erwartungsgemäß erheblich ausgeweitet. Sie hat dazu beigetragen, in den USA das sogenannte “Welcome Corps” ins Leben zu rufen, eine Initiative des Außenministeriums, die versucht, das Chaos zu bewältigen, das durch die Millionen von Scheinasylanten und auf Bewährung Entlassenen entstanden ist, die Mayorkas ultra vires ins Land gelassen hat. Niemand behauptet, dass diese Migranten legale Flüchtlinge sind. Auch hier besteht der Ansatz von Biden-Harris in Übereinstimmung mit der internationalen Strategie darin, den Unterschied zwischen Flüchtlingen und illegalen Einwanderern zu verschleiern.

Die Ermittler des Center for Immigration Studies haben kürzlich die jüngste Übervorteilung von PRM in Lateinamerika aufgedeckt. Da das Weiße Haus Biden-Harris überzeugt ist, dass wir noch mehr Einwanderer aus dieser Region benötigen, hat das Außenministerium spezielle Einwanderungsberatungsbüros – sogenannte “Safe Mobility Offices” – in Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Guatemala eröffnet. Diese Büros, die von PRM finanziert werden, legen den Begriff “Furcht vor Verfolgung” so weit wie nie zuvor aus, um noch mehr Wirtschaftsmigranten aus Lateinamerika als legale Flüchtlinge zu klassifizieren, die Anspruch auf eine schnelle Umsiedlung in die USA haben.

Die PRM versteckt kaum, was sie tut. Marta Youth, die stellvertretende Hauptsekretärin der PRM, erklärte das Ganze in einer Erklärung vor dem Kongress: “Wir wollen im Haushaltsjahr 2024 zwischen 35.000 und 50.000 Personen neu ansiedeln, ein historisches und ehrgeiziges Ziel, das einen Anstieg der Neuansiedlung von Flüchtlingen aus der westlichen Hemisphäre um mehr als 450 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr bedeuten würde”.

Es ist offensichtlich, dass etwas nicht stimmt, wenn PRM-Beamte nur einen genaueren Blick auf Lateinamerika werfen und einen 450-prozentigen Anstieg der Flüchtlingszahlen “entdecken” können.

Es ist an der Zeit, dass das PRM-Büro des Staates komplett überarbeitet wird.

*

Phillip Linderman

Phillip Linderman ist Fellow am Center for Immigration Studies und ein pensionierter US-Diplomat.