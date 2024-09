Ex-Pfizer-Vizepräsident Yeadon: Vakzinologie hatte von Anfang an den Zugang zum menschlichen Körper zum Ziel

„Das gesamte Gebiet der Vakzinologie diente von Anfang an dazu, einen Weg zum Zugang zum menschlichen Körper zu finden. Also baute man eine Geschichte darum herum, und schließlich wurde sie unanfechtbar“. – Michael Yeadon, ehemaliger Vize-Präsident von Pfizer

Dr. Michael Yeadon, ein Experte für Allergien und Atemwegsbehandlungen, der mehr als 23 Jahre in der Pharmaindustrie tätig war (unter anderem als Vizepräsident von Pfizer), beschreibt im Sheep Farm Podcast (veröffentlicht am 31. August 2024), wie „das gesamte Feld der Vakzinologie von Anfang an“ nur dazu diente, den „Tätern“ dieser Welt (d. h. denjenigen, die die COVID-Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben) einen Weg zu verschaffen, Zugang zu menschlichen Körpern zu erhalten.

„Denken Sie daran, wie hart sie jahrzehntelang daran gearbeitet haben, die meisten Menschen mit Impfstoffen zu heilen [indem sie sagten], dass diese Impfungen die Ungleichheit oder was auch immer verringern und die Menschen retten würden“, sagt Yeadon. „Aber wirklich, ich glaube, das ganze Feld der Vakzinologie war von Anfang an darauf ausgerichtet, einen Weg zu finden, in den menschlichen Körper einzudringen, denn, wissen Sie, essen, trinken, atmen und so weiter ist eine Sache. Aber wenn man wirklich etwas in einen Menschen hineinbringen will, braucht man eine Nadel“.

„Und ich denke, wer auch immer das Konzept der hohlen Nadel erfunden hat, das hat vor Hunderten von Jahren die Aufmerksamkeit der Täter erregt, und sie sagten: ‚Wir werden dafür sorgen, dass wir das benutzen.‘ Also bauten sie eine Geschichte darum auf, und schließlich wurde sie unumstritten. Ärzte wissen, dass sie Impfstoffe nicht kritisieren oder infrage stellen können“.

"The entire field of vaccinology from its earliest inception had in mind a way to access humans' bodies. So they build a story around it, and, eventually, it's unassailable." — former Pfizer VP Michael Yeadon



Dr. Michael Yeadon, an expert in the area of allergies and… pic.twitter.com/UKgt4Bt6Wg — Sense Receptor (@SenseReceptor) September 2, 2024

Auszug aus dem Clip:.

„Es gibt immer diesen Sinn für Täuschung, Leute, das wissen Sie wahrscheinlich, dass, wenn diese Leute versuchen, Sie zu täuschen, sie es vielleicht routinemäßig tun, aber es ist eine Spezialität dieser Leute. Sie kommen mit einem offensichtlichen Grund, etwas zu tun, und dann gibt es den wahren Grund, den man selbst herausfinden muss. Denken Sie nur daran, wie hart sie jahrzehntelang daran gearbeitet haben, die meisten Menschen mit Impfstoffen zu heilen. Es ist wie bei schlimmen Krankheiten… diese Impfungen werden die Ungleichheit verringern oder was auch immer und die Menschen retten. Aber wirklich, ich glaube, das ganze Feld der Vakzinologie hatte von Anfang an das Ziel, einen Weg zu finden, in den menschlichen Körper einzudringen, denn, wissen Sie, essen, trinken, atmen und so weiter ist eine Sache. Aber wenn man wirklich etwas in einen Menschen hineinbringen will, benötigt man eine Nadel“.

„Und ich denke, wer auch immer das Konzept der hohlen Nadel erfunden hat, das hat vor Hunderten Jahren die Aufmerksamkeit der Täter erregt, und sie sagten: ‚Wir werden dafür sorgen, dass wir das benutzen.‘ Also bauten sie eine Geschichte darum auf, und schließlich wurde sie unumstritten. Ärzte wissen, dass sie Impfstoffe nicht kritisieren oder infrage stellen können. Aber ich habe den Leuten gesagt, dass man das auch nicht kann, wenn man Anwalt, Buchhalter oder Zahnarzt ist. Jeder, der in einem regulierten Beruf arbeitet, wird ziemlich schnell Probleme mit seinem eigenen Berufsverband bekommen, wenn er anfängt, sich zu etwas zu äußern, das nichts mit seiner Arbeit zu tun hat. Und der Vorwurf wäre, den Beruf in Verruf zu bringen oder so etwas. Und natürlich sind die meisten Menschen, die einen Beruf ausüben, Mitglied in einem Berufsverband wie dem General Medical Council. Es gibt Äquivalente für Krankenpflege, Hebammen, Zahnmedizin und so weiter.

„Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum sich so wenige Menschen zu Wort melden. Ich wusste, dass es finanzielle Konsequenzen haben würde. Aber ich erinnere mich, dass ich appellierte: ‚Schauen Sie, wenn Sie Mitte 50 oder älter sind und Berater, wissen Sie, es sei denn, Sie verhalten sich schlecht oder haben einige schreckliche Gewohnheiten, dann haben Sie genügend Geld, dass, wenn Sie aufhören würden, Geld zu verdienen, Sie es wahrscheinlich nicht bemerken würden. Ihre Familie würde es nicht bemerken. Aber sie sagen es nicht, weil es Strafen gibt, die über das Geld hinausgehen. Die Leute sagen, dass sie nicht mehr im Golfklub oder im Rotary Klub willkommen sind, was auch immer. Je mehr man sich also in die Gesellschaft integriert, desto verwundbarer wird man, wenn man an einer Stelle Kritik üben will.