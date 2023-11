Seymour Hersh: Wie das Geiseldrama enden könnte: Einblicke in die Geheimgespräche zwischen der Hamas-Führung und Israel

Seymour Hersh

Die israelische Führung erkennt zunehmend die Früchte eines sorgfältig orchestrierten Endspiels, das für die Mitglieder des militärischen Arms der Hamas, die nun in den Tunneln und Trümmern von Gaza-Stadt gejagt werden, tödlich enden wird. Der klare Befehl lautet, auf Sicht zu schießen und zu eliminieren. Der Zusammenbruch des militärischen Flügels der Hamas hat es deren politischen Führern, die behaupten, nicht direkt in die Planung des Massakers vom 7. Oktober involviert gewesen zu sein, ermöglicht, ihre Kooperationsbereitschaft zu zeigen und ihr Leben zu schützen. Dies geschah unter anderem dadurch, dass sie israelische Geiseln in einen Keller des belagerten Al-Shifa-Krankenhauses verlagerten, das als eine Hochburg der Hamas bekannt ist. Einige israelische Beamte sind besorgt, dass ihnen die Zeit davonläuft, da ungewiss ist, wie lange die Luft in den Tunneln noch zum Atmen ausreicht.

Ein möglicher Durchbruch – wenn das das richtige Wort ist – in der Geiselfrage zeichnete sich in Geheimgesprächen zwischen Israel und Yahya Sinwar ab, einem ehemaligen israelischen Gefangenen, der jetzt den politischen Flügel der Hamas leitet. Sinwar gab am 28. Oktober öffentlich bekannt, dass die Hamas zu einem, wie er sagte, „sofortigen“ Gefangenenaustausch mit Israel bereit sei, wenn im Gegenzug alle palästinensischen Gefangenen, die sich derzeit in israelischer Haft befinden, freigelassen würden.

Dem Hamas-Führer und seinen Kollegen wurde gesagt, dass sie überleben könnten, wenn sie die israelischen Geiseln freiließen und sich bereit erklärten, sofort mit der Durchführung von Kriegsverbrecherprozessen zu beginnen. Die Israelis fordern die Todesstrafe für diejenigen Hamas-Führer, die die Kriegsverbrechen ihrer Kämpfer unterstützt und nichts dagegen unternommen haben.

„Die politische Führung der Hamas war an dem Massaker nicht beteiligt“, sagte mir ein amerikanischer Beamter, „und der Gedanke war, dass, wenn sie zustimmten, ihre eigenen Leute vor Gericht zu stellen und ihre Hinrichtung anzuordnen, sie ihr Leben behalten würden und gleichzeitig Israel für den Krieg entlastet würde. Wir bieten der politischen Führung der Hamas Gnade an – wir geben ihnen die Chance, die Geiseln auszuliefern und sich an ihr Leben zu klammern, indem sie sie in ein Krankenhaus bringen“. Ein wichtiges Mitglied der politischen Führung der Hamas, Sinwars Vorgänger Ismail Hanyieh, hatte den Gazastreifen mit seiner Familie vor dem Angriff im Oktober verlassen.

Ein wichtiger Faktor in den Gesprächen, so der US-Beamte, seien die Gräueltaten der Hamas gewesen, die Vergewaltigungen, Verstümmelungen und Morde an israelischen Zivilisten, darunter sehr junge und äußerst alte Menschen, die während des etwa zehnstündigen Amoklaufs am 7. Oktober vom israelischen Militär schutzlos zurückgelassen wurden. Grafische Beweise der unvorstellbaren Brutalität wurden von iPhones und GoPro-Kopfkameras aufgezeichnet und in Echtzeit von Hamas-Kämpfern an ihre Familien und Freunde im Gazastreifen und im Westjordanland übermittelt und werden nun stetig von der israelischen Regierung veröffentlicht, während die weltweite Verurteilung der israelischen Vergeltungsbombardierungen des Gazastreifens zunimmt. Diese unwidersprochenen Angriffe, bei denen nach jüngsten Schätzungen mehr als zehntausend Menschen getötet wurden, haben weltweit zu Wut und Demonstrationen gegen die israelische Entscheidung geführt, die Zivilbevölkerung in Gaza gezielt anzugreifen – ein Angriff, der von vielen als Kriegsverbrechen angesehen wird. Hunderttausende demonstrierten am Samstag in Washington, Berlin, Santiago, Rom und London und forderten einen sofortigen Waffenstillstand.

Die Idee eines von Israel initiierten Kriegsverbrechertribunals inmitten einer Bombenkampagne, die weite Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichgemacht hat, mag wie aus einem schlechten Roman stammen, aber ein israelischer Experte für die Region, der die Ernsthaftigkeit der aktuellen Geiselverhandlungen kennt, überraschte mich, als er Sinwar als jemanden beschrieb, „der für eine Einigung offen sein könnte“.

„Er ist ein Fanatiker und ein Asket“, sagte der Experte über Sinwar, der 22 Jahre wegen Mordes in einem israelischen Gefängnis saß. „Er hat sich der Sache verschrieben. Er hat keine Familie, ist sehr religiös, hat sich aber im Gefängnis mit den Leuten vom Shin Bet [israelische Staatssicherheit] angefreundet und gilt als nicht irrational. Er wird eine Chance haben wollen, sich in den Dienst der Sache zu stellen. Er wird für eine Tür offen sein. Sinwar lernte im Gefängnis fließend Hebräisch. Der Experte prognostiziert, dass Sinwar wie einige der Hamas-Funktionäre, die sich derzeit in Katar aufhalten, „bei jedem Abkommen die Zusicherung haben wollen, dass Israel sie nicht verfolgen wird, wenn es zu einem Abkommen kommt“.

Ein Beweis für Sinwars öffentlich versprochenen Gefangenenaustausch – sein ursprüngliches Angebot sah die Freilassung der israelischen Geiseln im Tausch gegen Tausende palästinensischer Gefangener vor, die sich derzeit in israelischen Gefängnissen befinden – ist die erhoffte Verlegung der derzeitigen israelischen Geiseln in ihr viel sichereres, trockeneres und gesünderes unterirdisches Quartier im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Mir wurde gesagt, dass es dort Wasser und Nahrung geben würde.

Während ich diesen Bericht verfasse, führt das israelische Militär Operationen durch, bei denen Infanterieeinheiten, unterstützt von Bombardements, entweder Tunnel der Hamas zerstören oder Kommandoeinheiten mit speziell ausgebildeten Hunden entsenden, um versteckte Hamas-Kämpfer aufzuspüren. Diese Einheiten haben den Befehl, entdeckte Hamas-Kämpfer zu töten oder sie zu zwingen, sich zu ergeben, woraufhin sie bei Sichtkontakt neutralisiert werden. Nach den Angriffen am 7. Oktober wurden etwa zweihundert Hamas-Mitglieder gefangen genommen, die, wie ein israelischer Kriegsveteran mir gegenüber äußerte, nicht gründlich verhört wurden. Diese mangelhaften Verhöre haben offenbart, dass die Hamas über eine größere Anzahl an Kämpfern verfügt – geschätzte 35.000 – als dem israelischen Geheimdienst zuvor bekannt war. Dies wirft zusätzliche Fragen auf, die durch den Angriff nicht beantwortet wurden.

Die Forderungen von Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken, der kürzlich Tel Aviv besuchte, nach einer „Bombenpause“ wurden von Premierminister Benjamin Netanjahu und der israelischen Militärführung rundweg abgelehnt. Ein gut informierter amerikanischer Beamter sagte mir, dass eine Waffenruhe und eine Pause von der israelischen Führung als ein und dasselbe angesehen werden: ein Ende der Bombardierungen. Ein General im israelischen Hauptquartier in Tel Aviv sagte mir ebenfalls, dass eine Pause der Bombardierungen zum jetzigen Zeitpunkt nur dazu dienen würde, „nachzuladen“.

Die israelischen Bombenangriffe und Bodenoffensiven setzen sich fort, und Gaza-Stadt ist nun von Norden, Osten und Süden sowie vom Mittelmeer aus umzingelt. In diesem Zusammenhang wurde Sinwar und seinen Kollegen aus dem politischen Flügel zu verstehen gegeben, dass ihre eigenen Überlebenschancen sich erhöhen würden, wenn sie sicherstellen könnten, dass die israelischen Geiseln – von denen es schätzungsweise insgesamt 248 gibt – weiterhin in die relative Sicherheit des Krankenhauses verlegt werden.

„Einunddreißig der Geiseln sind siebzig Jahre und älter – einer soll ein Holocaust-Überlebender sein -, zwei sind vier und acht Monate alte Säuglinge ohne Mutter oder Vater, und dreiundzwanzig sind jünger als achtzehn Jahre“. Der Israeli, der mir diese Zahlen nannte, sagte, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz habe „keinen Druck auf die Hamas ausgeübt, um Zugang zu den Geiseln zu erhalten, obwohl es sich um einen fast sofortigen Zugang zu den zweihundert Hamas-Gefangenen in israelischem Gewahrsam bemüht hat“.

In der Zwischenzeit werden die Hamas-Soldaten, die noch in den Tunneln unter dem Gazastreifen leben, bald ersticken, weil ihnen die frische Luft ausgeht und der Treibstoff für die Generatoren knapp wird, die für eine konstante Sauerstoffversorgung notwendig sind. Lebensmittel werden ranzig und die Wasservorräte könnten zur Neige gehen. Die mehr als zweihundert Kilometer langen Tunnel werden unweigerlich zu Todesfallen, die das Leben unter der Erde genauso schwierig machen wie über der Erde.

„Die Hamas muss anfangen, die Geiseln freizulassen“, sagte der US-Beamte.