Israelische Daten, die im März 2023, veröffentlicht wurden, beweisen, dass die Impfstoffe Menschen töten. Wie kann es sein, dass das niemand bemerkt hat?? Hallo!?!?

Steve Kirsch

Im März 2023 legte Professor Retsef Levi vom MIT eine beunruhigende Zahl vor, die vom israelischen Gesundheitsministerium produziert wurde. Dies ist unumstößlicher Beweis dafür, dass die Impfstoffe Menschen töten. Niemand hat es bemerkt.

Zusammenfassung

Die Impfstoffe töten eindeutig Menschen. Das kann man aus den Daten des israelischen MoH sehen. Aber diese Daten wurden erstmals in einem Tweet von MIT-Professor Retsef Levi am 7. März 2023 öffentlich gemacht. Es machte keinen Unterschied.

Die medizinische Gemeinschaft und die Gesundheitsbehörden sind einfach unfähig oder korrupt oder beides. Man kann nicht eine neunfache Variation in Abbildung 2 haben. Das ist verrückt. Jeder vernünftige Mensch hätte sofort ein Ende des Impfprogramms gefordert. Wie kommt es, dass das jeder in der Mainstream-Medizin übersehen hat?

Ihr Risiko zu sterben, steigt monoton von dem Zeitpunkt an, an dem Sie die Spritze bekommen, und erreicht etwa 3 bis 4 Monate nach der 2. Injektion seinen Höhepunkt. Bei anderen Dosen steigt es einfach an und dann bleibt es konstant.

Die Mortalitätsrisikokurve ist entgegengesetzt in der Steigung zu dem, was Ärzte erwarten (man ist später eher gefährdet zu sterben als früher), sodass Ärzte den Tod nicht mit der Impfinjektion in Verbindung bringen. Dies ermöglicht es dem Impfstoff, unentdeckt unter dem Radar zu bleiben.

Ihr Risiko zu sterben, steigt exponentiell mit jeder Impfnummer. Zum Beispiel, wenn Ihr Risiko zu sterben nach der ersten Injektion um 5% gestiegen ist, könnte es nach der zweiten um weitere 6%, nach der dritten um weitere 9%, nach der vierten um 18%, nach der fünften um 50% usw. steigen. Es ist, als würden Sie sich jedes Mal selbst mit einem Gift schießen. Das erklärt, warum die Übersterblichkeit weltweit weiterhin ansteigt, obwohl die Booster-Annahme zurückgeht.

Die Chargenvariation ist real. Einige Chargen töten pro Dosis 30-mal mehr als andere. Wie ist das möglich mit einem sicheren Impfstoff? Dies allein sollte die Erzählung von „sicher und wirksam“ beenden.

Der gesunde Impfstoff-Zeiteffekt ist kompletter Unsinn, eine Gaslighting-Technik, die verwendet wird, um die Daten zu erklären. Die unten gezeigten israelischen Daten machen das kristallklar. HVE, wenn es existiert, sollte ein exponentiell abklingender Effekt sein, wie die Ladungskurve eines Kondensators.

Der Mangel an Transparenz von aufzeichnungsbasierten öffentlichen Gesundheitsdaten ermöglicht es ihnen, weiterhin Menschen zu töten, ohne erwischt zu werden. Niemand, der die Impfstoffe vorantreibt, fordert die Daten-Transparenz von öffentlichen Gesundheitsdaten. Dies ist ein riesiges Warnzeichen. Dies ist ein Zeichen für eine korrupte, außer Kontrolle geratene Regierung. Und nein, man kann diese Informationen nicht per FOIA anfordern. Das wurde noch nie gemacht. Sobald diese Daten öffentlich gemacht werden, ist alles vorbei.

Wenn die Regierung alle COVID-Impfstoff-Fehlinformationen sofort stoppen will, ist die Lösung, die Daten freizusetzen, wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe. Warum tun sie das nicht? Antwort: Joe Biden müsste dann die Verantwortung für all die Amerikaner übernehmen, die unter seiner Führung getötet wurden, um die Stöße voranzutreiben.

Nicht ein einziger Befürworter von Impfstoffen fordert die Transparenz von öffentlichen Gesundheitsdaten. Kein Impfstoffhersteller fordert sie auch. Wenn die Impfstoffe wirklich funktionieren würden, hätten die Pharmaunternehmen es in ihre Verträge aufgenommen, um die Staaten zu zwingen, die öffentlichen Gesundheitsdaten zu veröffentlichen, damit sie den Menschen zeigen können, wie gut das Produkt ist und um alle Fehlinformations-Superverbreiter wie mich davon abzuhalten, beim Publikum Anklang zu finden. Stattdessen scheinen sie zu wollen, dass alle Daten mindestens 75 Jahre lang verborgen bleiben. Wie ist das im öffentlichen Interesse? Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, oder?

Über die MoH-Daten

Ich bin jetzt sicher, dass die MoH-Daten nicht manipuliert wurden, weil ich sie mit anderen Daten verglichen habe, bei denen ich die Herkunft kenne und sie stimmen überein (d.h., die Todesrate bei Schuss 2 erreicht etwa nach 100 Tagen ihren Höhepunkt und liegt bei etwa dem zweifachen der minimalen Todesrate). Außerdem, wenn sie die Daten manipuliert hätten, würden sie nicht versuchen, sie hinter einer Firewall zu verstecken; sie würden sie öffentlich machen.

MoH-Daten beweisen, dass die Impfstoffe Menschen töten

Ich habe diese Daten erstmals am 9. März 2023 in meinem Artikel veröffentlicht: Neue israelische MoH-Studie zeigt, dass COVID-Impfung Ihr Sterberisiko über die Zeit erhöht.

Hier sind die zwei Schlüsselgrafiken aus diesem Artikel. Beide sind Tage bis zum Tod, wenn Ihre letzte Injektion Schuss #2 ist:

Abbildung 1: Die Sterblichkeitsrate nach 60 Tagen ist doppelt so hoch wie die Sterblichkeitsrate in den ersten 30 Tagen. Bei einem sicheren Impfstoff sollten alle Balken gleich hoch sein. Es gibt keine zeitliche HVE; wenn es eine gäbe, wäre der erste Balken der niedrigste. Die Daten wurden erstmals am 7. März 2023 von Professor Retsef Levi vom MIT veröffentlicht.

Abb. 2 ist eine erweiterte Version von Abb. 1. Das Mortalitätsrisiko nach Impfung Nr. 2 erreicht seinen Höhepunkt etwa 100 Tage (3 Monate) nach der Impfung. Wenn der Impfstoff sicher wäre, wären alle Balken in diesem Diagramm genau gleich hoch. Dies ist ein totales Desaster. Hier gibt es eine neunfache Abweichung. Die medizinische Gemeinschaft ist inkompetent. Das ist ein Stoppsignal.

Grafik 2 ist ein Zugunglück.

Man kann keine neunfache Variation in der Balkenhöhe haben mit einem sicheren Impfstoff. Tut mir leid. Auf keine mögliche Weise.

Die medizinische Gemeinschaft ignoriert dies. Das ist unverantwortlich.

Grafik 2 schreit: ‚Ich töte Menschen. Stoppt mich.‘

Alle schauen weg, außer mir. Ich bin der einzige Kerl auf der Welt, soweit ich weiß, der das anprangert. Das ist kristallklar.

Versuche, die Menschen irrezuführen.

Menschen versuchten, Abb. 2 mit Dingen wie dem mythischen gesunden Impfstoffeffekt, auch bekannt als HVE (der zeitliche Typ), zu erklären

Saisonalität (ältere Menschen sterben im Winter viel häufiger)

Diese Erklärungen passen nicht zu den Daten:

HVE ist null. Wenn es einen HVE gäbe, wäre die ersten Balken niedriger als alle anderen Balken. Aber die Balken berühren den niedrigsten Punkt viele Male in den ersten 30 Tagen, wie man aus den MoH-Daten sehen kann.

Saisonalität verursacht keinen Tod, der sich in 30 Tagen verdoppelt, wie wir oben sehen können. Und Saisonalität ist nie mehr als ein zweifacher Unterschied.

Zum Vergleich, hier ist Dosis 2 aus einer anderen vollständig berichteten Quelle, wo man sehen kann, wie sich die Todesrate nach Monat verändert:

Abbildung 3: Betrachtet man eine vergleichbare Dosis-2-Mortalitätskurve aus einer anderen Quelle, so erkennt man den gleichen Peak 3 bis 4 Monate nach der Impfung. Die Skalierung der y-Achse wurde absichtlich ausgeblendet.

Und so sieht es aus, wenn man alle Tage bis zum Tod seit der letzten Aufnahme in ein Diagramm einträgt:

Tage bis zum Tod nach der letzten Impfung. Bei einem sicheren Impfstoff sollte der erste Balken um 25 % oder mehr am höchsten sein, und die anderen Balken für die ersten 6 Monate sollten ungefähr gleich sein. Dies ist kein sicherer Impfstoff.

Das Problem besteht darin, dass die Menschen, die Dosis 1 erhalten, nur 3 Wochen dauert, bevor sie Dosis 2 erhalten, sodass der erste Balken oben die meisten Todesfälle aufweisen sollte, etwa 25 % mehr als die anderen 5 Balken danach. Das ist ein großes Problem.

Auswirkungen auf SCCS-Studien wie die von Joe Ladapo in Florida

Die Methoden der selbstkontrollierten Fallserien (SCCS), die verwendet werden, um eine überhöhte Sterblichkeit festzustellen, werden für den COVID-Impfstoff nicht funktionieren, es sei denn, man kehrt die Logik um.

Bei den meisten Interventionen treten Nebenwirkungen unmittelbar nach der Intervention auf und verschwinden dann wieder. Bei den COVID-Impfstoffen ist es genau umgekehrt.

Die herkömmliche SCCS-Logik lässt den COVID-Impfstoff also als lebensrettend erscheinen, während er in Wirklichkeit Menschen tötet!

Warum haben die Ärzte die Todesfälle durch den COVID-Impfstoff nicht bemerkt und wie konnte er unter dem Radar bleiben?

Ganz einfach. Ärzte gehen davon aus, dass die meisten Todesfälle durch einen Impfstoff kurz nach der Injektion auftreten. Wenn jemand 6 Monate später stirbt, kann es nicht am Impfstoff gelegen haben.

Heute wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist… dass es wahrscheinlicher ist, 3 bis 6 Monate nach der Impfung zu sterben als direkt nach der Impfung.

Das ist der Grund, warum der COVID-Impfstoff so „sicher“ erscheint. Denn er tötet langsam und allmählich. Die Ärzte wissen nicht genug von der Reaktionskurve (weil sie ihnen vorenthalten wird).

Chargenschwankungen: Wie schlecht ist meine Charge?

Früher habe ich mich nie mit der Analyse „Wie schlecht ist meine Charge“ beschäftigt, weil der Nenner geheim gehalten wird und somit alle Schlussfolgerungen angreifbar sind.

Der Nenner wird geheim gehalten, damit die Öffentlichkeit nicht die Wahrheit darüber erfährt, wie tödlich das Produkt ist.

Wenn es sich um einen sicheren Impfstoff handelt, sollte die Zahl der Todesfälle pro Charge relativ konstant sein.

Die Arzneimittelhersteller wissen, dass einige Chargen 30-mal oder mehr tödlich sind als andere, aber indem sie die Anzahl der Ampullen, die in die Arme injiziert werden, verschweigen, können sie die Öffentlichkeit im Unklaren darüber lassen, ob es ein Sicherheitssignal gibt oder nicht. Und genau das tun sie.

Nachdem ich kürzlich Daten erhalten hatte, die eine mehr als 30-fache Abweichung zwischen den Chargen zeigten, habe ich mir die Website How Bad is My Batch angesehen und festgestellt, dass es sich nicht um ein Artefakt, sondern um die Realität handelte.

Es dauerte nur 2 Minuten. Diese Website allein ist der Beweis für eine enorme Übersterblichkeit. Mehr braucht man wirklich nicht.

Warum fordert niemand in der medizinischen Gemeinschaft, dass die Daten über Chargennummern, Injektionen und Sterblichkeit veröffentlicht werden? Warum schreibt die NY Times keinen Meinungsartikel zu diesem Thema?

Der einzige Grund, dies nicht zu veröffentlichen, ist, dass man versucht, Menschen zu töten, ohne entdeckt zu werden.

Die Folgen

Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Dinge, die für die Menschen jetzt notwendig sind:

Der Impfstoff ist nicht sicher und sollte sofort vom Markt genommen werden. Der Impfstoff tötet Menschen. Daran gibt es keinen Zweifel. Der einzige Grund, warum er noch auf dem Markt ist, ist, dass wir niemanden mit Autorität dazu bringen können, sich die Daten anzusehen. Alle weigern sich, zuzuhören.

Das Sterberisiko ist umgekehrt zu dem, was die Ärzte erwarten (man stirbt eher später als früher), sodass die Ärzte einen Todesfall nicht mit dem Impfstoff in Verbindung bringen. Auf diese Weise kann der Impfstoff unter dem Radar bleiben, ohne entdeckt zu werden.

Das Sterberisiko steigt mit jeder Impfung monoton an und erreicht seinen Höhepunkt etwa 3 bis 4 Monate nach der zweiten Impfung. Bei den anderen Dosen steigt es nur an und stabilisiert sich dann. Für die Dosis 1 liegen nicht genügend Daten vor, um eine Aussage zu machen, außer dass sie in den ersten drei Wochen monoton ansteigt und danach keine weiteren Angaben gemacht werden können, bis vollständigere Daten veröffentlicht werden.

Das Mortalitätsrisiko steigt exponentiell mit jeder Schusszahl. Wenn das Mortalitätsrisiko z.B. mit der ersten Injektion um 5% gestiegen ist, könnte es mit der zweiten Injektion um weitere 6% steigen, mit der dritten um weitere 9%, mit der vierten um 18%, mit der fünften um 50% und so weiter. Dies erklärt, warum die Zahl der zusätzlichen Todesfälle weltweit zunimmt, obwohl die Zahl der Auffrischimpfungen abnimmt, was wir bisher nicht erklären konnten!

Die Variabilität ist real. Ich habe früher gezögert, mich zu diesem Thema zu äußern, weil wir nicht wussten, wie viele Impfstoffe von jeder Chargennummer tatsächlich verabreicht wurden, aber jetzt habe ich zu viele Daten aus zu vielen Quellen gesehen (einschließlich Kevin McKernans Arbeit über DNA-Plasmid-Verfälschung), die zu der unveränderlichen Schlussfolgerung führen, dass nicht alle Chargen gleich sind und es wahrscheinlich eine 30-fache oder größere Variation bei den Todesfällen pro Dosis zwischen heißen und kalten Chargen gibt. Das ist erstaunlich. Es gibt buchstäblich keine Qualitätskontrolle für diese Impfstoffe in Bezug auf das klinische Ergebnis (es werden nur Dinge untersucht, die keinen Einfluss auf das klinische Ergebnis haben). Selbst Daten über Chargennummern und Todesfälle werden der Öffentlichkeit vorenthalten. Es gibt absolut keine Rechtfertigung dafür, die Anzahl der Injektionen und die Anzahl der Todesfälle für jede Chargennummer nicht zu veröffentlichen. Wenn sie das getan haben, ist alles vorbei.

Es gibt keinen zeitlich begrenzten Impfeffekt (HVE). Wenn sie das behaupten, wollen sie Sie in die Irre führen. Anhand der israelischen Daten können Sie selbst sehen, dass, wenn es einen Effekt gibt, er nicht messbar ist. Er ist im Wesentlichen gleich 0, nicht nachweisbar.

Mit einer vollständigen Datensammlung auf Rekordniveau bräuchten wir über all das nicht zu spekulieren. Aber wir wissen jetzt, warum niemand die Daten herausgeben will. Sie wollen es nicht einmal selbst wissen. Auf meine Bitte hin hat Peter Baldridge gerade eine FOIA-Anfrage an das kalifornische Gesundheitsministerium geschickt, um eine Analyse der Daten zu erhalten, wie wir es oben getan haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie absolut nichts getan haben.

Wir wissen bereits mit Sicherheit, dass die Impfstoffe eine große Zahl von Todesfällen verursachen. Die einzige Frage, die wir bisher nicht beantwortet haben, ist, wie schlimm es wirklich ist. Niemand will die Rekorddaten veröffentlichen, damit wir das herausfinden können. Ich vermute, dass es ihnen so gefällt.

Der Mangel an Datentransparenz im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist buchstäblich tödlich für die Menschen.

Wenn die Rekorddaten jemals an die Öffentlichkeit gelangen, sind die Impfstoffe hinfällig. Deshalb halten alle Gesundheitsbehörden weltweit diese Daten unter Verschluss. Sonst ist das Spiel vorbei, nicht nur für die COVID-Impfstoffe, sondern für viele, wenn nicht für alle Impfstoffe.

Um dieses Problem zu lösen, benötigen wir Gesetze.

Bisher ist es mir nicht gelungen, einen Gesetzgeber dazu zu bewegen, die Gesundheitsbehörden zu zwingen, die Daten über die öffentliche Gesundheit zu veröffentlichen. Niemand reagiert auf meine Appelle. Alle ignorieren mich.

Aber mit Ihrer Unterstützung werde ich nicht aufhören, es zu versuchen.

Die einzige gute Nachricht ist, dass sich das bald ändern wird. Endlich. Ich werde nicht sagen, wo auf der Welt, aber Sie werden es bald herausfinden. Es scheint, dass die Pharmaunternehmen nicht alles kontrollieren.

Die gute Nachricht ist, dass ich zwei Schwachstellen in ihrer Rüstung gefunden habe

Es gibt immer Risse, und ich habe endlich zwei kleine gefunden, die sie nicht abgedeckt haben.

Oder besser gesagt, sie haben mich beide gefunden.

Bleiben Sie dran. Das kann groß werden. Wirklich groß.

Wenn Ihnen meine Arbeit gefällt, Korruption in der Regierung aufzudecken, sollten Sie in Erwägung ziehen, ein bezahltes Abonnement zu werden.

Mit einem Abonnement für nur $5/Monat unterstützen Sie unsere Bemühungen, die Korruption in der Regierung aufzudecken und die Verabschiedung von Gesetzen zur Transparenz öffentlicher Gesundheitsdaten zu erreichen.

Außerdem gebe ich meinen zahlenden Abonnenten Tipps, die einen Mehrwert bieten, der die Kosten des Abonnements übersteigt.

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie den Newsletter jederzeit abbestellen.

Vielen Dank!

Zusammenfassung

Die Daten des israelischen Gesundheitsministeriums wurden erstmals in einem Tweet von MIT-Professor Retsef Levi am 7. März 2023 veröffentlicht. Es machte keinen Unterschied, weil das Gesundheitsministerium die Menschen glauben ließ, dass es normal sei. Niemand hat es bemerkt.

Aber jetzt habe ich ausreichend Daten aus vielen Quellen gesammelt, um zu wissen, dass sie mit ihrer Interpretation gelogen haben. Es gibt keinen HVE-Effekt. Die von Professor Levi gepostete Grafik ist die einzig wahre und kann nicht erklärt werden, wenn die Impfstoffe nicht tödlich sind.

Die Impfstoffe sind tödlich, und ich kann jetzt jeden Datenwissenschaftler der Welt davon überzeugen.

Leider will sich keine Gesundheitsbehörde der Welt die Daten ansehen, auch wenn sie aus „Goldstandard“-Quellen stammen. Sie wollen es nicht wissen. Es spielt keine Rolle, wie stark das Signal ist oder wie glaubwürdig die Daten sind oder wie viele Beweise wir haben. Es spielt keine Rolle. Sie wollen es nicht wissen.

Also spielt das alles im Moment keine Rolle. Wir können sie nicht zwingen, Dinge zu sehen, die sie nicht sehen wollen.

Ich werde es weiter versuchen, und ich bin zuversichtlich, dass die Dinge in weniger als einem Jahr ganz anders aussehen werden.

In der Zwischenzeit bitte ich Sie, meine Arbeit zu unterstützen.

Vielen Dank.